Día del Gamer: México demuestra que jugar videojuegos ya es parte de la vida cotidiana

Sin duda, el gaming ha cambiado mucho durante los últimos años, incluso podemos decir que pasó de ser un entretenimiento de nicho a una parte de la vida cotidiana de miles y miles de personas.

¿No lo crees? De acuerdo con Endeavor , el país cuenta con más de 76 millones de jugadores activos, lo que nos coloca como el mercado de videojuegos más grande de Latinoamérica y el décimo a nivel mundial por ingresos.

El jugador promedio tiene alrededor de 36 años, derribando la idea de que jugar videojuegos es una actividad exclusiva para generaciones más jóvenes.

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En este contexto, celebrar el Día del Gamer también significa reconocer que la experiencia alrededor del mundo de los videojuegos está en constante evolución. El teclado, el mouse, los auriculares, el volante o los pedales, así como la iluminación del espacio se han convertido en herramientas que acompañan al jugador durante sesiones de juego, trabajo y creación de contenido o simplemente momentos de desconexión.

Gamers punta de lanza de la evolución tecnológica

Para el gamer contar con la mejor tecnología puede hacer la diferencia entre ganar o perder la partida de su vida, aunado a esto la industria de los eSports gana terreno y se profesionaliza perfilándose como uno de los nuevos deportes de alto rendimiento.

Es por ello que desde hace años los periféricos para los fanáticos de los videojuegos son la punta de lanza en nuevas tecnologías que van marcando tendencia en el resto de nuestros escritorios; por ejemplo, la vuelta de los dispositivos cableados para evitar la latencia y mejorar la calidad empezó en el mundo gamer.

En este escenario, propuestas tecnológicas como la del teclado Logitech G512 X 98 busca responder a quienes quieren llevar el juego a otro nivel al contar con 39 alojamientos Dual Swap con sensores de Magnetorresistencia de túnel, es lo que buscan para intercambiar entre interruptores analógicos y cualquier interruptor mecánico estándar de ⅗ pines.Otro dispositivo que ofrece tecnología de último nivel es el mouse PRO X2 Superstrike , que incorpora diversas posibilidad de personalización y un Sistema de Respuesta Háptica Inductiva para los que buscan una mayor precisión en cada movimiento; tecnología que además acelera la velocidad de clic lo que lo ha hecho acreedor al Récord Guinness por registrar 760 clics en un minuto.Los avances tecnológicos del gaming también impactan a los sistemas de audio, auriculares como el Logitech PRO X 2 con drivers de grafeno de 50 mm con una duración de hasta 550 horas de batería con conectividad LIGHTSPEED y Bluetooth y micrófono cardioide en una varilla extraíble con tecnología avanzada Blue VO!CE que lleva la más alta calidad y claridad a cada partida

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La industria que pasa al siguiente nivel

El crecimiento del gaming también ayuda a explicar por qué los accesorios tecnológicos han adquirido mayor relevancia. Con una comunidad tan amplia y diversa, hablar del gamer mexicano actual significa hablar de personas que juegan desde: celulares, plataformas y consolas, que tienen diferentes niveles de experiencia y buscan tecnologías que se adapten a sus propios estilos.

Este día del gamer es una oportunidad de celebrar al fanático que todos llevamos dentro y que es lo que está detrás de cada partida; la evolución tecnológica permite jugar mejor, crear más, competir, conectar con otras personas y convertir un espacio cotidiano en un verdadero centro de entretenimiento.