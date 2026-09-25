Logitech G acaba de lanzar una versión mejorada de su "revolucionario" mouse para videojuegos de 5 estrellas; esto es lo que hace que el Pro X3 Superstrike sea mejor que su predecesor

Logitech G ha lanzado un nuevo mouse para videojuegos

El Pro X3 Superstrike es una versión mejorada del Pro X2 Superstrike, presentado a principios de este año

Entre las mejoras más importantes se encuentran una mejor distribución del peso y un nuevo chipset que ofrece mayor eficiencia energética

Logitech G, fabricante de accesorios para videojuegos de PC, acaba de lanzar el Pro X3 Superstrike, una versión mejorada del Pro X2 Superstrike que salió a la venta a principios de este año.

En nuestra reseña de 5 estrellas, calificamos al modelo original como una innovación «revolucionaria» y elogiamos sus exclusivos interruptores Haptic Inductive Trigger System (HITS). Al basarse en la corriente electromagnética, el sistema HITS te permite personalizar todo, desde el punto exacto de activación de cada clic hasta la cantidad de resistencia que sientes al presionar el gatillo.

Esto es una gran ventaja en el ámbito de los deportes electrónicos, donde una velocidad de clic rápida puede reducir la latencia del clic y, potencialmente, brindarte una ventaja sobre tus oponentes.

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(Image credit: Logitech G)

Las mejoras que presenta el Pro X3 Superstrike son sutiles, como cabría esperar dado el poco tiempo transcurrido entre ambos lanzamientos, pero sirven para mejorar aún más un producto que ya era el mejor de su clase.

Pesa los mismos 61 g que el modelo X2, pero se ha rediseñado internamente para lograr una distribución más uniforme del peso. Esto, según me explica el equipo detrás del mouse, es el resultado directo de los comentarios de los profesionales de los esports, quienes se quejaban de que el modelo original tenía demasiado peso en la parte delantera.

En su interior, también cuenta con un nuevo chipset, denominado NxLOGI. La eficiencia energética fue un aspecto clave, y Logitech afirma que el X3 Superstrike puede durar más de 135 horas con cada carga, lo que representa un aumento enorme de 45 horas en comparación con el X2.

También cuenta con un sensor mejorado, que admite hasta 48 000 DPI (en comparación con los 44 000 DPI del modelo anterior). Otras especificaciones destacadas, como una frecuencia de actualización inalámbrica de hasta 8 000 Hz, se mantienen sin cambios —aunque ahora existe la opción de alcanzar esa frecuencia incluso cuando se usa el mouse con cable—.

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Curiosamente, hay algunas novedades en cuanto al software: ahora puedes elegir una variedad de preajustes «Pro» en la aplicación compatible Logitech G Hub, todos inspirados en las configuraciones que usan jugadores de esports como m0NESY o ShowMaker.

(Image credit: Logitech)

El resultado es un mouse que, sin duda, es la mejor opción si estás comparando ambos modelos, pero todo esto viene acompañado de un aumento de precio en EE. UU. y el Reino Unido. El X3 Superstrike tiene un precio de venta al público de 199,99 dólares / 169,99 libras / 299,95 dólares australianos. Eso es 20 dólares / 10 libras más que el X2 (aunque, curiosamente, el precio en Australia sigue siendo el mismo).

Un representante de Logitech me comentó que el X2 Superstrike seguirá a la venta junto con el X3 Superstrike durante un tiempo como alternativa para quienes busquen algo un poco más económico.

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