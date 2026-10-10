Razer presenta el Basilisk V4 Pro y su nuevo dock de carga inalámbrica

¡Atención! Sobre todo si estás buscando un nuevo mouse para llevar tu juego al siguiente nivel, pues Razer presentó el Basilisk V4 Pro, la evolución más reciente de la icónica línea. Pero eso no es todo, también reveló el nuevo Razer Mouse Dock V2 Pro, un dock de carga inalámbrica que tienes que tener.

El Basilisk V4 Pro mantiene el diseño ergonómico en el que los jugadores confían e incorpora importantes actualizaciones, incluyendo 14 controles personalizables y la nueva rueda de desplazamiento Razer HyperScroll Tilt Wheel, además del sensor óptico Razer Focus Pro 50K de tercera generación y la tecnología Razer HyperSpeed Wireless de segunda generación.

El Basilisk V4 Pro también cuenta con Razer Chroma RGB de 7 zonas, con iluminación inferior completa, y conectividad para hasta cinco dispositivos, lo que permite alternar entre diferentes configuraciones con solo presionar un botón. El resultado es un mouse que no obliga a los gamers a elegir entre comodidad, personalización, rendimiento e inmersión.

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Un favorito de los fans, evolucionado

Los gamers siempre han tenido que tomar decisiones: comodidad o personalización; rendimiento o inmersión. La línea Basilisk nunca ha aceptado este tipo de concesiones y, desde hace tiempo, es una opción confiable para los jugadores que buscan un único mouse ergonómico que puedan utilizar en todos sus juegos.

"La línea Basilisk siempre ha tenido como objetivo brindar a los jugadores la libertad de jugar de la manera que prefieran", afirma Barrie Ooi, Head of PC Gaming de Razer. "Con el Basilisk V4 Pro, hemos llevado esta experiencia al siguiente nivel con un diseño refinado que ofrece más control, nuestra rueda de desplazamiento más avanzada y una iluminación Chroma RGB inmersiva. Es la máxima expresión de lo que un Basilisk puede ser, desarrollado para ofrecer precisión, control e inmersión en todos los juegos y configuraciones".

El máximo rendimiento está de vuelta

(Image credit: Razer)

Los fans han aprobado todas las generaciones del Basilisk, por lo que el Basilisk V4 Pro conserva todo lo que les gusta y añade aún más funcionalidades. La icónica silueta y el característico apoyo para el pulgar permanecen, mientras que el reconocido gatillo multifunción ha sido reposicionado para quedar más naturalmente al alcance.

El diseño también incorpora espacio para un tercer botón lateral y un nuevo botón lateral M1. A pesar de las nuevas funcionalidades, el Basilisk V4 Pro pesa 12 g menos que su predecesor.

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Más control

(Image credit: Razer)

El reconocido gatillo multifunción está de regreso, acompañado por un tercer botón lateral y un nuevo botón lateral M1, para un total de 14 controles personalizables. Cualquier botón puede configurarse con Razer Hypershift para habilitar funciones secundarias, mientras que las macros y los perfiles inteligentes de Razer Synapse cambian automáticamente la configuración en cuanto se inicia un juego vinculado.

La nueva rueda de desplazamiento Razer HyperScroll Tilt Wheel de segunda generación ofrece aún más formas de desplazarse. El modo Tactile proporciona el conocido desplazamiento en 24 pasos, mientras que el nuevo modo Precision Tactile ofrece un control todavía más preciso, con 48 pasos, para recorrer barras de acceso rápido y habilidades. Por su parte, Free-Spin permite realizar desplazamientos largos de forma rápida y fluida, mientras que el modo Smart-Reel alterna automáticamente entre los modos Tactile y Free-Spin según la velocidad de desplazamiento. Esta función puede ajustarse en Razer Synapse.

La función Virtual Acceleration, también disponible en Razer Synapse, aumenta dinámicamente la velocidad de desplazamiento a medida que los jugadores desplazan la rueda con mayor rapidez, con cinco niveles de aceleración para adaptarse a cada estilo de juego.

Precisión de primer nivel

(Image credit: Razer)

La tecnología Razer HyperSpeed Wireless de segunda generación ofrece una tasa de sondeo real de 8,000 Hz, tanto en modo inalámbrico como con cable. Frame Sync permite que el sensor lea y transmita los datos en el momento adecuado, proporcionando una latencia ultrabaja.

La precisión corre a cargo del sensor óptico Razer Focus Pro 50K de tercera generación, que ofrece hasta 50,000 DPI, 930 IPS y 90 G de aceleración. Frame Sync sincroniza la lectura del sensor con el ciclo de sondeo del mouse, reduciendo la latencia de movimiento y mejorando la eficiencia de la batería.

Asymmetric Cut-Off permite controlar de manera independiente las distancias de levantamiento y aterrizaje del mouse, lo que facilita ajustar el seguimiento para lograr reinicios más precisos y una puntería más consistente.

Perfect 180 realiza instantáneamente un giro de 180 grados en cualquier mapa, brindando a los jugadores de FPS que utilizan una sensibilidad baja una ventaja competitiva. Por su parte, Dynamic Sensitivity y Mouse Rotation permiten ajustar la puntería al estilo de juego, y todo puede configurarse mediante Razer Synapse. Los switches ópticos para mouse Razer de cuarta generación tienen una durabilidad de 100 millones de clics y requieren un 12 % menos de fuerza para activarse, proporcionando clics precisos y consistentes sin retraso de debounce.

Inmersión de verdad

(Image credit: Razer)

El Razer Chroma RGB de 7 zonas, con iluminación inferior completa, está diseñado para proyectar la luz hacia abajo y dispersarla hacia los lados, manteniendo la iluminación visible independientemente del agarre. Cada una de las siete zonas ofrece personalización entre 16.8 millones de colores y puede reaccionar dinámicamente en más de 300 juegos compatibles con Chroma, además de sincronizarse con dispositivos Razer compatibles y más de 50 productos de socios.

Diseñado para sesiones de uso prolongadas, el mouse ofrece hasta 200 horas de autonomía mediante HyperSpeed Wireless Gen-2 a 1,000 Hz y hasta 275 horas mediante Bluetooth 6.2. La conexión con hasta cinco dispositivos permite alternar fácilmente entre diferentes configuraciones, como una PC gamer, laptop y tablet, con solo presionar un botón. Esta funcionalidad combina HyperSpeed Wireless de segunda generación, Bluetooth 6.2, que permite emparejar hasta tres dispositivos, y conexión por cable.

Un mouse. Sin concesiones.

Control: 14 controles personalizables, incluyendo un nuevo botón lateral M1 y un tercer botón lateral, además de la rueda de desplazamiento Razer HyperScroll Tilt Wheel de segunda generación, con modos Tactile y Free-Spin o alternancia automática entre ambos mediante Smart-Reel.

14 controles personalizables, incluyendo un nuevo botón lateral M1 y un tercer botón lateral, además de la rueda de desplazamiento Razer HyperScroll Tilt Wheel de segunda generación, con modos Tactile y Free-Spin o alternancia automática entre ambos mediante Smart-Reel. Precisión: Sensor óptico Razer Focus Pro 50K de tercera generación y tasa de sondeo real de 8,000 Hz en modo inalámbrico, acompañados por los switches ópticos para mouse Razer de cuarta generación, con una durabilidad de 100 millones de clics.

Sensor óptico Razer Focus Pro 50K de tercera generación y tasa de sondeo real de 8,000 Hz en modo inalámbrico, acompañados por los switches ópticos para mouse Razer de cuarta generación, con una durabilidad de 100 millones de clics. Inmersión: Razer Chroma RGB de 7 zonas con iluminación inferior completa, hasta 200 horas de autonomía y conectividad para hasta cinco dispositivos.

Con el Basilisk V4 Pro, Razer eleva el estándar de los mouse gamer ergonómicos, ofreciendo más control, precisión e inmersión sin concesiones.

Razer Mouse Dock V2 Pro: cargado, conectado y listo

(Image credit: Razer)

Lanzado junto con el Basilisk V4 Pro, el Razer Mouse Dock V2 Pro combina carga inalámbrica magnética y conectividad de alto rendimiento. Basta con colocar el mouse en el dock para cargarlo y retirarlo cuando esté listo para usarse, mientras que el transceptor integrado de 8,000 Hz permite aprovechar el rendimiento de Razer HyperSpeed Wireless de segunda generación.

La tecnología Razer HyperSpeed Multi-Device Support también permite conectar mouse y teclados Razer compatibles a través del dock, ayudando a mantener el setup más organizado. El producto también cuenta con iluminación inferior Razer Chroma RGB de 8 zonas, un indicador de estado de carga y una base antideslizante que mantiene el dock firmemente sobre el escritorio.

Razer también ofrece otras opciones de carga inalámbrica, como Razer HyperFlux V2, brindando a los gamers la flexibilidad de elegir la solución de carga que mejor se adapte a sus necesidades y a su setup.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed

(Image credit: Razer)

Para los gamers que prefieren una opción más sencilla, el Razer Basilisk V4 HyperSpeed mantiene el diseño ergonómico de la línea Basilisk para aquellos jugadores que buscan las funciones esenciales, ejecutadas a la perfección.

Con un peso de solo 94 g, el modelo cuenta con el sensor óptico Razer Focus X 33K de tercera generación, 12 controles personalizables y hasta 140 horas de autonomía.