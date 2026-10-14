Razer avduker Basilisk V4 Pro og en ny dokkingstasjon for trådløs lading

Razer har avduket Basilisk V4 Pro, den nyeste modellen i selskapets populære serie med gamingmus. Men dette er ikke den eneste nyheten; selskapet har også lansert Razer Mouse Dock V2 Pro, en ny ladestasjon for trådløs lading.

Basilisk V4 Pro beholder det ergonomiske designet spillere kjenner godt, samtidig som den introduserer flere viktige oppgraderinger. Blant nyhetene finner vi 14 knapper som kan tilpasses, det nye Razer HyperScroll Tilt Wheel, den optiske sensoren Razer Focus Pro 50K (tredje generasjon) og andre generasjon av Razer HyperSpeed ​​Wireless-teknologi.

I tillegg har Basilisk V4 Pro Razer Chroma RGB-belysning med sju soner og lys langs hele undersiden. Musen kan kobles til opptil fem enheter, slik at brukerne kan veksle mellom ulike oppsett med ett enkelt knappetrykk.

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Resultatet er en gamingmus som ikke inngår kompromisser når det gjelder komfort, tilpasningsmuligheter, ytelse og innlevelse.

En gamerfavoritt er blitt utviklet

Gamere har lenge måttet inngå kompromisser: komfort kontra tilpasningsmuligheter, eller ytelse kontra innlevelse. Basilisk-serien har aldri akseptert slike begrensninger og har lenge vært et populært valg for gamere som ønsker én ergonomisk mus som fungerer til alle spillene deres.

– Basilisk-serien har alltid handlet om å gi gamere friheten til å spille akkurat slik de selv ønsker, sier Barrie Ooi, leder for PC-gaming hos Razer.

– Med Basilisk V4 Pro har vi løftet opplevelsen til et nytt nivå gjennom et raffinert design som gir bedre kontroll, vårt mest avanserte rullehjul til nå og engasjerende Chroma RGB-belysning. Dette er den ultimate versjonen av hva en Basilisk kan være – utviklet for å levere presisjon, kontroll og innlevelse på tvers av alle spill og oppsett.

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Maksimal ytelse er tilbake

(Image credit: Razer)

Basilisk-serien har vært en favoritt blant spillere i generasjoner, og Basilisk V4 Pro viderefører egenskapene som gjorde modellene populære, samtidig som den introduserer enda flere funksjoner.

Den ikoniske formen og den karakteristiske tommelstøtten er beholdt, mens den kjente multifunksjonsknappen er flyttet for enklere og mer naturlig tilgang.

Designet inkluderer også en tredje sideknapp og en ny M1-knapp på siden. Til tross for disse nye funksjonene veier Basilisk V4 Pro 12 gram mindre enn forgjengeren.

Mer kontroll

(Image credit: Razer)

Den kjente multifunksjonsknappen er tilbake, sammen med en tredje sideknapp og en ny M1-knapp. Totalt har musen 14 knapper som kan tilpasses.

Alle knappene kan konfigureres med Razer Hypershift for å aktivere sekundære funksjoner. Samtidig sørger makroer og smartprofiler i Razer Synapse for at innstillingene endres automatisk når du starter et spill som er knyttet til en bestemt profil.

Det nye Razer HyperScroll Tilt Wheel (andre generasjon) gir enda flere måter å navigere på.

«Tactile»-modusen gir den kjente rullingen med 24 trinn, mens den nye «Precision Tactile»-modusen gir enda mer presis kontroll med 48 trinn. Dette kan være nyttig, for eksempel når du skal bytte mellom gjenstander i hurtigmenyer eller ulike evner i spillet.

«Free-Spin»-modusen muliggjør rask og jevn rulling gjennom lange dokumenter eller menyer, mens «Smart-Reel» automatisk veksler mellom «Tactile»- og «Free-Spin»-modus basert på hvor raskt du ruller. Denne funksjonen kan tilpasses i Razer Synapse.

Funksjonen «Virtual Acceleration», som også finnes i Razer Synapse, øker rullehastigheten dynamisk etter hvert som spilleren snurrer hjulet raskere. Det finnes fem akselerasjonsnivåer som kan tilpasses ulike spillestiler.

Presisjon i toppklasse

(Image credit: Razer)

Andre generasjon av Razer HyperSpeed ​​Wireless tilbyr en ekte oppdateringsfrekvens (polling rate) på 8 000 Hz, både trådløst og via kabel.

Frame Sync-teknologien sørger for at sensoren leser og overfører data nøyaktig når det trengs, noe som bidrar til svært lav forsinkelse (latens). Presisjonen sikres av den optiske sensoren Razer Focus Pro 50K (tredje generasjon), som tilbyr opptil 50 000 DPI, 930 IPS og en akselerasjon på 90 G.

Frame Sync synkroniserer sensoravlesningene med musens oppdateringssyklus, noe som reduserer bevegelsesforsinkelse og forbedrer batteriytelsen.

Funksjonen Asymmetric Cut-Off lar brukerne justere avstandene for løft og landing – og dermed styre når musen slutter å registrere og begynner å registrere bevegelser idet den løftes fra eller settes ned på underlaget. Dette gjør det enklere å finjustere sporingen for mer presis omplassering og jevnere sikting.

Perfect 180 muliggjør en umiddelbar 180-graders vending i spillet, noe som kan gi FPS-spillere med lav musefølsomhet et konkurransefortrinn.

I tillegg gir funksjonene Dynamic Sensitivity og Mouse Rotation mulighet til å tilpasse sikteopplevelsen etter individuelle spillestiler. Alle funksjoner kan konfigureres via Razer Synapse.

Razers fjerde generasjon optiske musebrytere er beregnet for 100 millioner klikk og krever 12 prosent mindre aktiveringskraft. Dette gir presise og konsistente klikk uten forsinkelsen som noen ganger forbindes med tradisjonell håndtering av «debounce» (signalstabilisering).

En mer oppslukende spillopplevelse

(Image credit: Razer)

Razer Chroma RGB-belysningen med sju soner – inkludert lys langs hele undersiden av basen – er utformet for å rette lyset nedover og spre det utover. Dette sikrer at belysningen forblir synlig uansett hvordan du holder musen.

Hver av de sju sonene kan tilpasses med 16,8 millioner farger og reagerer dynamisk i over 300 spill med Chroma-integrasjon. Belysningen kan også synkroniseres med kompatible Razer-enheter og over 50 produkter fra samarbeidspartnere.

Musen er utviklet for lange spilløkter og har en batteritid på opptil 200 timer med HyperSpeed ​​Wireless Gen-2 (1000 Hz) og opptil 275 timer via Bluetooth 6.2.

Muligheten til å koble til opptil fem enheter gjør det enkelt å bytte mellom for eksempel en spill-PC, en bærbar PC og et nettbrett med ett enkelt knappetrykk.

Dette muliggjøres av en kombinasjon av andre generasjon HyperSpeed ​​Wireless, Bluetooth 6.2 (med støtte for paring med opptil tre enheter) og kablet tilkobling.

En mus uten kompromisser

Kontroll: 14 programmerbare kontroller, inkludert en ny M1-knapp og en tredje sideknapp. Den har også andre generasjon Razer HyperScroll Tilt Wheel med modusene «Tactile» (taktil) og «Free-Spin» (frirulling), samt automatisk veksling mellom dem via Smart-Reel.

14 programmerbare kontroller, inkludert en ny M1-knapp og en tredje sideknapp. Den har også andre generasjon Razer HyperScroll Tilt Wheel med modusene «Tactile» (taktil) og «Free-Spin» (frirulling), samt automatisk veksling mellom dem via Smart-Reel. Presisjon: Tredje generasjon Razer Focus Pro 50K optisk sensor og en faktisk trådløs oppdateringsfrekvens på 8 000 Hz. Musen er også utstyrt med fjerde generasjon optiske Razer-brytere med en beregnet levetid på 100 millioner klikk.

Tredje generasjon Razer Focus Pro 50K optisk sensor og en faktisk trådløs oppdateringsfrekvens på 8 000 Hz. Musen er også utstyrt med fjerde generasjon optiske Razer-brytere med en beregnet levetid på 100 millioner klikk. Innlevelse: Razer Chroma RGB med sju lyssoner langs undersiden, opptil 200 timers batteritid og tilkoblingsmuligheter for opptil fem enheter.

Med Basilisk V4 Pro ønsker Razer å heve listen for ergonomiske gamingmus ved å tilby mer kontroll, presisjon og innlevelse – uten kompromisser.

Razer Mouse Dock V2 Pro – ladet, tilkoblet og klar

(Image credit: Razer)

Razer Mouse Dock V2 Pro lanseres samtidig med Basilisk V4 Pro, og kombinerer trådløs magnetisk lading med høyytelsestilkobling.

Du trenger bare å plassere musen på dokkingstasjonen for å starte ladingen, og løfte den av når den skal brukes. Samtidig sørger den integrerte mottakeren – som støtter en oppdateringsfrekvens på 8 000 Hz – for at du får fullt utbytte av andre generasjon Razer HyperSpeed ​​Wireless.

Teknologien for støtte av flere enheter via Razer HyperSpeed ​​gjør det også mulig å koble kompatible Razer-mus og -tastaturer til via dokkingstasjonen, noe som bidrar til en ryddig pult.

I tillegg har dokkingstasjonen Razer Chroma RGB-belysning med åtte soner langs undersiden, en indikator for ladestatus og en sklisikker base som holder den stødig på plass på skrivebordet.

Razer tilbyr også andre alternativer for trådløs lading, som Razer HyperFlux V2, noe som gir spillere fleksibiliteten til å velge den ladeløsningen som passer best for deres behov og utstyr.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed

(Image credit: Razer)

For spillere som foretrekker et enklere alternativ, finnes Razer Basilisk V4 HyperSpeed; den beholder Basilisk-seriens ergonomiske design, men fokuserer på de viktigste funksjonene.

Modellen veier bare 94 gram og er utstyrt med den optiske sensoren Razer Focus X 33K (tredje generasjon), 12 programmerbare knapper og en batteritid på opptil 140 timer.