Test: EPOS H6PRO Open

H6PRO Open er et glimrende gaming-headset med åpent hodetelefondesign. Du får knallgod komfort, enkle men gode betjeningsløsninger, god lydkvalitet med et åpent og luftig lydbilde og knallgod mikrofonlyd.

Kort oppsummert

Det finnes enormt mange gaming-headset på markedet, men få av dem byr på det H6PRO Open gjør, nemlig et åpent akustisk design. Det i seg selv vil gjøre dem interessante for mange, men det hjelper også at de har mye annet positivt å by på.

For det første har de et flott design som for så vidt passer inn i den typiske gaming-estetikken, men som ikke byr på blinkende lys, noe som sikkert kan gjøre dem ekstra fristende for dem som ikke er opptatt av sånt. Vår testvariant i grønt og gull er riktig nok ikke direkte diskret, men du kan eventuelt gå for den blå og sorte varianten hvis du vil skille deg litt mindre ut.

EPOS H6PRO Open spesifikasjoner: Elementstørrelse: 42 mm Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Impedans: 28 Ω Følsomhet: 111 dB SPL @1kHz 1V RMS Signal-til-støy-forhold: <0,5% @1kHz 1V RMS Mikrofonfrekvensrespons: 10 - 10.000 Hz Vekt: 309 g

H6PRO Open gir deg også topp komfort med god polstring og passform, og det åpne designet sikrer at du garantert ikke blir svett på ørene.

I tillegg gjør det åpne designet også at du bedre hører hva som skjer rundt deg, noe som kan komme godt med avhengig av hvordan du skal bruke hodetelefonene dine. Samtidig lekker de naturlig nok også mer lyd enn mange andre hodetelefoner, så det er også noe å være klar over.

Designet sikrer ellers at du får et åpent og luftig lydbilde som oppleves som det befinner seg rundt deg i stedet for inni hodet ditt.

Lydkvaliteten er også veldig god generelt sett, og selv om vi har et par ting å pirke på når det kommer til musikklytting, så gjør de seg helt glimrende til spilling. Da får du et dramatisk lydbilde som hever spillopplevelsen, og mer kan man vel ikke forvente av et gaming-headsett. Det måtte eventuelt vært en god mikrofon, og det får du så absolutt også her.

Kunne du tenke deg et godt gaming-headset med åpent hodetelefondesign, så er altså H6PRO Open er glimrende valg. Synes du dette headsettet virker fristende men trenger et lukket design, skal du også vite at de finnes i en lukket utgave som ikke overraskende heter H6PRO Closed.

H6PRO Open har et iøynefallende design. Du får ingen blinkende lys, men det er det sikkert en del som setter pris på. (Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

EPOS H6PRO Open er i salg i norske nettbutikker nå til en veiledende pris på 1999 kroner. De kommer i de tre fargevariantene blå/sort, grå/hvit og grønn/sort med gulldetaljer.

I tillegg finnes EPOS H6PRO også i en variant med lukket design til samme pris, og disse er også å få kjøpt i de samme tre fargevariantene.

Vil du ha et headset med åpent design men synes prisen blir litt stiv, så kan du også se etter den eldre modellen EPOS GSP 500 som selges til litt lavere pris. Det samme gjør også EPOS | Sennheiser GAME ONE, hvis du klarer å oppdrive dem.

Et annet alternativ til H6PRO Open er å gå for et par kvalitetshodetelefoner med åpent design som Beyerdynamic DT990 og en separat mikrofon fra for eksempel Modmic, men dette vil unektelig bli en del dyrere totalt.

I esken følger det med to ulike lydkabler, i tillegg til et deksel som kan dekke over det magnetiske festet til mikrofonarmen når den ikke er i bruk. (Image credit: Truls Steinung)

Design og komfort

Det viktigste aspektet ved designet til H6PRO Open er noe som i utgangspunktet ikke er så lett å se, men om du holder en av øreklokkene opp mot lyset og ser gjennom den så ser du at grillen på utsiden faktisk er en stor åpning.

Det betyr at de i motsetning til de fleste andre hodetelefoner på markedet har en utforming som gjør at de faktisk slipper lyd inn og ut av øreklokkene, noe som absolutt ikke vil passe for alle, men som bringer med seg noen viktige fordeler.

Hvordan det påvirker lydkvaliteten kommer vi tilbake til, men brukeropplevelsen ellers preges i førsteomgang av en mer åpen følelse der du ikke er innestengt i ditt eget hode. Du får også bedre sjanser til å høre det som skjer rundt deg.

Enten du skal bruke hodetelefonene på jobb og er avhengig av å få med deg det som skjer rundt deg, eller du liker å spille på kveldstid men må høre det når barn våkner og skriker, så kan altså H6PRO Open kommer til nytte.

Bare husk at ulempen med åpne hodetelefoner er at du samtidig risikerer at mer lyd lekker ut, noe som kan være til sjenanse for dem rundt deg.

Rent estetisk har H6PRO Open et design som på en måte kan forbindes med gaming, men som samtidig skiller seg ut i dette segmentet. Det er ikke minst fordi H6PRO Open ikke har noen form for RGB-lys, noe som egentlig sier seg selv i og med at dette er et passivt og analogt headset, men vi opplever det likevel som litt forfriskende i dette markedet.

Vi opplever også at de er laget med skikkelige materialer som virker slitesterke og robuste, og det er ingen grunn til å tro at ikke H6PRO Open skal holde det gående lenge.

Bøylen byr på god postring, og H6PRO Open sitter veldig godt på hodet. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til passform så imponerer de stort. Hodebøylen har kraftig polstring som sikrer at de ligger godt over hodet, og øreklokkene er utstyrt med stofftrekk som ligger veldig godt rundt ørene. Takket være det åpne designet, får du heller aldri problemer med at de blir klamme ved lenger tids bruk.

Det du ikke får med H6PRO Open er justeringsmuligheter og avanserte funksjoner i programvare. Dette er et helt analogt headset som plugges i lydutgangen til PC-en. De har analog volumjustering med et hjul på den ene øreklokken og mikrofonen kan dempes ved å vippe mikrofonarmen opp, men det er også alt du får av betjening.

Du må altså klare deg uten finesser som virtuell surround og andre såkalte forbedringer som gjerne følger med andre gaming-headset, men vi må si at vi ikke savner dette i det hele tatt. Husk at objektbasert romlig lyd uansett er en del av lydmiksen til de fleste moderne 3D-spill, så denne opplevelsen får du uansett. Og andre finesser klarer vi oss stort sett uten så lenge lyden i seg selv er god, noe vi kommer tilbake til nedenfor.

Med i esken får du to lydkabler, en med kombinert ut- og inngangsplugg, og en med separate plugger for hodetelefoner og mikrofon. Det er også verdt å få med at mikrofonarmen er festet med magneter, og den kan enkelt fjernes når du ikke bruker den. Da kan du eventuelt sette på et medfølgende lokk over festeanordningen så du bevarer det helhetlige designet, og det følger for sikkerhets skyld med to slike lokk i esken.

Det sitter et hjul på høyre øreklokke som lar deg justere volum. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

H6PRO Open imponerer også når det kommer til lydkvalitet.

Igjen er det verdt å nevne det åpne designet som påvirker lyden i den forstand at du får et åpent og luftig lydbilde som ikke oppleves som om det kommer fra innsiden av hodet ditt, slik lyden i vanlige lukkede hodetelefoner gjerne gjør.

Utover det får du en relativt flat frekvensgang som gjør seg godt til det meste, fra spill og film til musikklytting.

Om vi skal pirke på noe så må det være at bassen kunne vært en tanke mer fremtredende og at diskanten hadde hatt godt av et lite løft rundt 8000 Hz, men det gjelder først og fremst ved musikklytting.

Ved spilling, som selvfølgelig er det disse hodetelefonene først og fremst er ment for, så vil du få en livlig og dramatisk opplevelse med kraftige eksplosjoner, og du vil høre alt av detaljer og dialog godt.

Ikke minst vil vennene dine høre deg krystallklart når dere spiller sammen, for mikrofonen til H6PRO Open er helt glimrende. Den leverer både et fullstendig frekvensspekter og veldig lav støy, og den er rett og slett blant de beste mikrofonene vi har vært borti når det kommer til gaming-headset.

Bør jeg kjøpe EPOS H6PRO Open?

EPOS H6PRO Open er et glimrende valg for deg som vil ha et gaming-headset med åpent design. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha at par gode gaming-hodetelefoner med åpent akustisk design EPOS E6PRO Open er et glimrende valg for deg som vil ha fordelene med et åpent design, og som ikke plages av ulempene.

... du vil ha et par skikkelige gaming-hodetelefoner med ledning Det finnes massevis av trådløse alternativer på markedet, men EPOS H6PRO Open er et glimrende valg for deg som vil ha kablet tilkobling.

... du vil ha et gaming-headset med god mikrofon Mikrofonen til H6PRO Open låter rett og slett knallbra, og du kan være sikkert på at vennene dine vil høre deg krystallklart når dere spiller sammen.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du har trangt budsjett Det er ingen tvil om at H6PRO Open har en stiv pris, og hvis du har trangt budsjett så finnes det mange gode alternativer.

... du ikke vil bli forstyrret og ikke vil forstyrre andre når du spiller Det åpne designet vil passe veldig bra for noen, men hvis du helst vil isolere deg skikkelig fra omverdenen så er et par hodetelefoner med lukket design et bedre valg. Da kan du eventuelt se nærmere på H6PRO Closed.

... du vil ha et mer utpreget gaming-design med RGB-belysning H6PRO Open er et passivt headset og har dermed heller ikke belysning, så hvis gaming-"bling" er viktig for deg så bør du ser på andre alternativer.

Først testet: oktober 2021