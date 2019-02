Beste hodetelefoner i 2019: Vår guide til det nyeste og råeste på markedet

Hva skulle man gjort uten hodetelefoner? Enten du trenger musikk til treningen, reiser mye eller bare liker å nyte favorittmusikken din med et par gode hodetelefoner i godstolen, så gir de deg en lytteopplevelse du ikke får på noen annen måte. Du får ha musikken helt for deg selv, mens du stenger alt annet ute.

Samtidig har det skjedd enormt mye på denne fronten de siste årene, og du får nå kjøpe ekstremt gode trådløse produkter med aktiv støydemping og andre smarte finesser. Samtidig er fortsatt kriterier som lydkvalitet og byggekvalitet like viktig som de alltid har vært.

Når du skal kjøpe et par nye hodetelefoner vil derfor målet være å de beste av dagens avanserte funksjoner, i kombinasjon med god lydkvalitet og byggekvalitet.

Vårt mål er å hjelpe deg til å finne de beste hodetelefonene for dine behov og uansett budsjett.

Vi har lyttet til hundrevis av hodetelefoner i løpet av de siste årene fra alle slags merker og av alle slags typer, og vi har laget utfyllende lister over de beste trådløse hodetelefonene, de beste hodetelefonene med aktiv støydemping, de beste trådløse øreproppene og de beste helt trådløse øreproppene.

Hvis du derimot har dårlig tid og bare vil se de absolutt beste hodetelefonene i hver klasse, så er denne siden for deg. Nedenfor finner du nemlig de beste hodetelefonene av hver enkelt type, og vi har også tatt med en rimeligere variant av mange av dem så ikke økonomien din skal hindre deg i å finne et par hodetelefoner du blir fornøyd med.

Beste hodetelefoner i 2019: Sony WH-1000XM3

Hodetelefonene som kan alt

Akustisk design: lukket | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 4 Hz til 40 kHz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 104,5 dB | Impedans: 47 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: ja

3 690 kr View at CDON

Glimrende støydemping

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batteritid

Svak samtalekvalitet

Hvis det er noe som er overraskende med Sony WH-1000XM3, må det være at de klarer å overgå nivået til forgjengerne Sony WH-1000XM2 og Sony MDR-1000X. Faktisk er de så gode at de slår alt Bose kan tilby av konkurranse, med begge armene bundet på ryggen.

Mens Bose har jobbet hardt med å finjustere sin støydemping over flere år, så har Sony både perfeksjonert lydkvaliteten og samtidig skapt en tilpasningsalgoritme som ikke bare setter opp en steril lydvegg, men tilbyr flere ulike typer demping som kan tilpasse seg ulike situasjoner.

Utover den glimrende støydempingen, har Sonys hodetelefoner også støtte for Hi-Res-lyd, AptX, AptX HD og LDAC, i tillegg til innebygget Google Assistant. Hvis du vil ha et par hodetelefoner som kan takle enhver utfordring og enhver situasjon, så er det disse du skal ha.

Les hele vår test av Sony WH-1000XM3

De beste in-ear-hodetelefonene: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Mye god lyd for pengene.

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ikke oppgitt | Lengde på kabel: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20-40.000 Hz | Drivere: Ikke oppgitt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB/mW | Impedans: 32 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

Rik lydkvalitet

Flott utforming og design

Man får mye for pengene

Fjernkontrollen av plast føles noe billig

Etter å ha tilbrakt et par uker med både 1MORE Triple Driver og 1More Quad Driver er vi svært positivt overrasket over hvor god kvalitet hodetelefonene innehar i henhold til prisen man må betale.

Det er faktisk vanskelig å forestille seg et par som høres og ser så bra ut til en så billig penge. Når det er sagt, hvis du ønsker en litt mer raffinert lyd og høyere kvalitet på materialene, er 1MORE Quad Drivers fortsatt et kupp til omtrent det dobbelte av prisen.

Det er generelt veldig lite å utsette på Triple Drivers. Gummikabelen er litt irriterende og fjernkontrollen føles litt billig, men dette er i det store og hele små problemer. For til denne prisen er det nærmest umulig å finne et bedre par med hodetelefoner.

Les hele hele vår her: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste in-ear-hodetelefonene.

De beste billige in-ear hodetelefonene: RHA S500u

Premium lyd til en ufattelig lav pris.

Akustisk design: Lukket | Vekt: 14 gram | Lengde på kabel: 130 cm | Frekvensrespons: 16-20.000 Hz | Drivere: Mikrodynamisk | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 100 dB | Impedans: 16 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

390 kr View at Dustin home

Utmerket kvalitet på utforming

Balansert og rik lyd

Tidvis sibilant

Smalt lydbilde

Har du en tendens til å miste eller ødelegge hodetelefonene dine, men samtidig ønsker god lydkvalitet? Da er det få hodetelefoner som passer bedre for deg en RHA S500u.

Det er nesten uforskammet å ha så god lyd til en så lav pris. Lydkvaliteten er balansert med et svakt mid-bass bump. Bassen er i overkant fremhevet, men det oppleves ikke som plagsomt. I den andre enden av skalaen kan diskanten noen ganger fremstå som litt sibilant, med andre ord at det oppstår en svak s-lyd. Men mesteparten av tiden er også diskanten medvirkende til å gjøre musikken mer levende og spennende. Alt i alt et flott par med hodetelefoner for deg med lavt budsjett.

Les hele vår test her: RHA S500u

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste hodetelefonkuppene.

De beste on-ear-hodetelefonene: Grado SR60e

Utmerket lydkvalitet til en fantastisk pris.

Akustisk design: Åpent | Vekt: Ikke oppgitt | Lengde på kabel: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20 Hz - 40 000Hz | Drivere: Ikke oppgitt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

Veldig komfortable

Imponerende skarp lyd i henhold til pris

Høyt anbefalt

Ingen innebygd kontroll

Det er tredje generasjon i det New York-baserte og familieeide selskapet Grado som har utvikle SE60e. Og de er på lang vei Prestige-seriens beste og mest raffinerte par til dags dato. Så gode er de at de antageligvis gir den beste lydopplevelsen i denne prisklassen. SE60e er et spesielt godt valg for deg som er en fersk når det kommer til hodetelefoner, men samtidig ønsker skikkelig god lyd. Dens åpne design gjør dem mer luftige enn de fleste andre i on-ear-kategorien. Både utformingen og den fantastiske lydkvaliteten gjør at dette er de beste hodetelefonene du kan finne innenfor denne kategorien.

Vår anmeldelse er for Grado SR60e, men de nye SR60i er nesten helt like i både design og ytelse.

Les hele vår test her: Grado SR60e

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste on-ear-hodetelefonene.

De beste billige on-ear-hodetelefonene: Urbanears Plattan II

Et perfekt kjøp for deg som utkikk etter hodetelefoner som er både billige og komfortable

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ikke oppgitt | Lengde på kabel: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 20 Hz - 20 000Hz | Drivere: Ikke oppgitt | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: 99 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: Ikke oppgitt | Trådløs rekkevidde: Ikke oppgitt | Nærfeltskommunikasjon: Ikke oppgitt

279 kr View at NetOnNet

Veldig komfortable

God verdi for pengene

Smalt lydbilde

Ingen volumkontroll

De originale Plattan-hodetelefonene var et brukbart par med on-ear-hodetelefoner, men Urbanears var ikke fornøyde med å være middelmådige. Firmaet jobbet aktivt med å hente inn kunders tilbakemeldinger på komfort, lydkvalitet og isolering. Kritikken av det det første paret ble brukt i utformingen av Plattan II, noe som gjør de til en verdig oppfølger til deres mestselgende modell.

Kort fortalt er dette et standard par med hodetelefoner uten så alt for mange funksjoner. Men fordi de er et enkelt, grunnleggende par får du god lydkvalitet til en lav pris.

Les hele vår test her: Urbanears Plattan II

Beste over-ear hodetelefoner: Bowers & Wilkins P9 Signature

Premium-klokker med lydkvalitet i fokus.

Akustisk design: lukket | Vekt: 413 g | Kabellengde: ingen | Frekvensresons: 2 – 30.000 Hz | Element: 40 mm mylar/titanium | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 111 dB SPL @ 1 kHz – / 1 Vrms | Impedans: 22 Ohm | Batteritid: ukjent | Trådløs rekkevidde: ukjent | NFC: nei

Glimrende detaljrikdom

God klarhet

Komfortable over lange perioder

Få ekstrafunksjoner

Dyre

Bowers & Wilkins P9 Signature er ganske enkelte blant de beste hodetelefonene vi noen gang har hørt. De leverer stram og rafinert lyd med et nesten uslåelig detaljnivå.

Når det er sagt, så er det ikke til å legge skjul på at de byr på lite ekstra. Hvis du vil bruke mindre penger kan du få et par hodetelefoner som er mer portable og som passer bedre til daglig pendling eller flyturer, takket være støykansellering og Bluetooth-tilkobling.

Hvis du derimot er ute etter å investere i et par kvalitetsklokker som yter musikksamlingen din rettferdighet, så er det få som kan måle seg med P9 til denne prisen.

Les hele vår test B&W P9 Signature

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste heldekkende hodetelefonene.

Beste billige over-ear hodetelefoner: Audio-Technica ATH-SR5BT

Her får du både ytelse og verdi for pengene

Akustisk design: lukket | Vekt: 185 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 5-40.000 Hz | Elementer: 45 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 100 dB | Impedans: 35 ohm | Batteritid: 40 timer | Trådløs rekkevidde: ca. 10 m | NFC: nei

990 kr View at NetOnNet

Glimrende batteritid

Balansert lyd

Låter enda bedre med ledning

Diskanten kan være for energisk

Audiofile skyr vanligvis trådløse hodetelefoner på grunn av dårlig lydkvalitet, men lyden du får via Bluetooth har blitt mye bedre de siste årene. Det finnes nå et stort antall trådløse hodetelefoner som kan tilfredsstille selv de meste kresne, og støtte for høyoppløst lyd blir stadig mer utbredt.

Audio-Technica ATH-SR5BT byr faktisk på noe av det beste som finnes av både kablet og trådløs lyd for under 1500 kroner. De passer til de fleste musikksjangre, og byr på tilnærmet flat frekvensrespons. De er også ekstremt komfortable, og byggekvaliteten er god. Ikke minst er batteritiden veldig imponerende, og de burde holde til 40 timers lytting på en opplading. De mangler riktig nok enkelte av funksjonene til dyrere modeller som aktiv støydemping og tilkobling til flere enheter, men dette er et kompromiss det er verdt å inngå for å få fenomenal lyd.

Les hele vår test av Audio-Technica ATH-SR5BT

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste heldekkende hodetelefonene.

Beste støydempende hodetelefoner: Bose QuietComfort 35 II

Støydemping for dem som ikke vil høre et pip

Akustisk design: lukket | Vekt: 310 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: ukjent | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: ja

3 679 kr View at Dustin home

Utrolig komfortable

Fantastisk støydemping

Aktiv EQ passer ikke alle

Kjedelig utseende og mye plast

Bose QuietComfort 35 er nesten identisk med med de allerede glimrende Bose Quiet Comfort 35, men de er oppdatert med Google Assistant. Dermed får du den markedsledende støydempingen Bose er kjent for, god lydkvalitet og utrolig komfort, og i tillegg en nyttig assistent som kan svare på spørsmål som måtte dukke opp mens du er ute og reiser.

Totalt sett er altså Bose QC35 II et par glimrende hodetelefoner for pendlere og andre som reiser mye. Bose har funnet frem til et fornuftig utvalg av funksjoner som vil passe for de fleste, og selv om de ikke låter fullt så bra som Sony WH-1000XM3 så er de til gjengjeld absolutt beste på støydemping.

Les hele vår test av Bose QuietComfort 35 II

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste støydempende hodetelefonene.

Beste trådløse hodetelefoner: Beyerdynamic Amiron Wireless

Den beste lyden du får i et par trådløse hodetelefoner.

Akustisk design: lukket | Vekt: 380 g | Kabellengde: 1,2 m, avtagbar | Frekvensrespons: 5 - 40.000 Hz | Element: 50 mm | Elementtype: dynamisk, Tesla | Følsomhet: 100 dB ved 1 KHz | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløs rekkevidde: 10 m | NFC: nei

7 290 kr View at CDON

Glimrende byggekvalitet og komfort

Detaljert, dynamsik og luftig lyd

Låter like bra som de beste kablede

Ikke ideelle for reising

Beyerdynamic Amiron Wireless er uten unntak de trådløse hodetelefonene som leverer best lyd. Lyden er luftig og detaljert, og får deg til å ha lyst til å gjenoppdage musikksamlingen din. Det klumpete designet og den gjennomsnittlige støydempingen gjør dem lite egnet til reising, men hvis det er lyden som er viktigst for deg så er det disse du skal ha.

Les hele vår test av Beyerdynamic Amiron Wireless

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste støydempende hodetelefonene.

Beste rimelige trådløse hodetelefoner: Plantronics BackBeat Pro 2

Bestevennen til alle som reiser mye.

Akustisk design: lukket | Vekt: 289 g | Kabellengde: ukjent | Frekvensrespons: ukjent | Element: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 24 timer | Trådløsrekkevidde: 100 m | NFC: nei

2 176 kr View at Deal.no

Utrolige 24 timer batteritid

Flere Bluetooth-tilkoblinger

Lyd som er lett å like

Designet er ikke for alle

Hvis du reiser mye med fly, så har du nok være borti en del hodetelefoner med for dårlig batteritid, for dårlig støydemping og for dårlig lyd. Da har vi gleden av å introdusere deg for Plantronics BackBeat Pro 2, en av få hodetelefoner på markedet som leverer alt vi har nevnt ovenfor, og det til en pris som ligger under halvparten av hva du må ut med for tilsvarende produkter fra Beats, Bose og Sony.

De er også utstyrt med en smart funksjon som gjør at de skrur seg av når du ikke har dem på, og det gjør at batteriene varer enda lenger uten noen ekstra innsats.

Kort sagt er BackBeat Pro 2 et par fantastiske hodetelefoner, som byr på glimrende batteritid, topp komfort og muligheten til å koble til flere enheter samtidig, og viktigst av alt – god lydkvalitet, prisen tatt i betraktning.

Les hele vår test av Plantronics BackBeat Pro 2

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste trådløse hodetelefonene.

Beste bluetooth-propper: RHA MA390 Wireless

En av de beste rundt halsen-proppene til denne prisen

Akustisk design: Lukket | Vekt: 18 g | Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: 92 dB +/-3 dB | Impedans: 32 Ohm | Batteritid: 8 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: Nei

Glimrende lydkvalitet

Dynamisk lyd

Mye for pengene

Passer ikke til trening

Etter å ha tilbrakt flere uliker med RHA MA390 Wireless, er vi veldig imponert over hva RHA har fått til. Disse proppene er fantastisk godt satt sammen, de har en morsom lydsignatur, og det tåler en trøkk. Ikke minst får du alt dette til en overkommelig pris.

Hovedkonkurrenten OnePlus Bullets Wireless er også veldig gode, men vi foretrekker RHA MA390 på grunn av den mer dynamiske lyden og den gode byggekvaliteten.

Les hele vår test av RHA MA390 Wireless

Trenger du flere alternativer? Sjekk ut vår guide til de beste trådløse hodetelefonene.

Beste helt trådløse ørepropper: RHA TrueConnect

Helt trådløse propper som er mye bedre enn AirPods

Akustisk design: Lukket | Vekt: 13 g | Frekvensrespons: 20 – 20 000 Hz | Elementer: 6 mm | Drivertype: Dynamisk | Følsomhet: Ikke oppgitt | Impedans: ikke oppgitt | Batteritid: 5 timer (20 timer med ladeboks) | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: Nei

1 829 kr View at Dustin home

Balansert og detaljert lyd

Glimrende bildekvalitet

Stabil tilkobling

Fingeravtrykkmagnet

Selv om TrueConnect er RHAs første helt trådløse hodetelefoner, har de virkelig lagt ned innsatsen som måtte til få å lage en av de beste trådløse hodetelefonene på markedet. Kombinasjonen av lydkvalitet, batteritid og stabil trådløs forbindelse gjør at dette er et par hodetelefoner du kan stole på at vi fungere hver dag.

Vår forrige favoritt Jabra Elite 65t satte standarden for hva helt trådløse hodetelefoner skal være, og de er fortsatt et par svært gode hodetelefoner. Vi foretrekker bare stabiliteten og den gode lydkvaliteten til RHA TrueConnect.

Hvis du er på jakt etter et par helt trådløse hodetelefoner, så bør RHA TrueConnect til rundt 1800 kroner være på toppen av handlelisten din.

Les hele vår test av RHA TrueConnect

Vil du har flere alternativer? Ta en titt på vår liste over de beste helt trådløse øreproppene.

