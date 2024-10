Black Friday 2024: Beste tilbud på ørepropper

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, sjekk ut vår hovedartikkel hvor vi fortløpende samler de beste tilbudene fra årets store salgsfest.

Black Friday 2024: Alle de beste tilbudene

Planlegger du å finne et par nye ørepropper under årets Black Friday? Da er det snart på tide. Faktisk har de første tilbudene allerede begynt å dukke opp og vil ta av for alvor når vi går inn i november.

Den offisielle Black Friday finner faktisk sted 29. november 2024 – men som du sikkert vet, er det bare en flik av bildet. Forhandlere slipper Black Friday-tilbudene sine på øreplugger tidligere for hvert år som går, delvis fordi dette er noen av de mest populære produktene under den store salgsfesten. Her samler vi tilbudene som dukker opp helt frem til selve Black Friday, så vi anbefaler at du sjekker tilbake her regelmessig for å være sikker på at du ikke går glipp av noe.

Ørepropper hos ledende forhandlere

HiFi-klubben

Elkjøp

Komplett.no

Power

NetOnNet

Beste Black Friday-tilbud på ørepropper

Beste Black Friday-tilbud

Black Friday-tilbud: Hva vi forventer oss

(Image credit: TechRadar)

Ørepropper pleier å være blant produktene som får de største avslagene under Black Friday-salget, og du kan regne med å se tilbud på propper fra de store produsentene som Apple, Sony, Bose og Sennheiser.

Når vil de beste Black Friday-tilbudene dukke opp?

Selve Black Friday er som kjent 29. november, og det er nok da du vil finne aller flest tilbud fra flest forhandlere. Samtidig må du regne med at det vil dukke opp mange store avslag gjennom hele perioden, og ørepropper er helt klart blant de produktene forhandlerne bruker til å lokke kundene inn til deres kampanjer.

(Image credit: Amazon)

Hvor finner man de beste tilbudene på trådløse ørepropper?

Etter å ha fulgt Black Friday-salget år etter år, så er det absolutt noen som utmerker seg med de beste tilbudene på ørepropper. Komplett og Elkjøp er blant de som kjører de største kampanjene, og det er helt klart lurt å sjekke innom dem.

Tips til kjøp av ørepropper under Black Friday

(Image credit: Bose)

Det første du bør gjøre er å tenke over hva som er viktig for deg i et par ørepropper. Er du spesielt opptatt av lydkvalitet, er det god passform som er aller viktigste eller er du nødt til å ha god batteritid? Du bør også tenke over om du skal bruke dem til trenging – da må de jo sitte godt fast i ørene – mens pendlere kan ha god nytte av aktiv støydemping så man slipper å høre all støyen fra toget og skravlende medpassasjerer.