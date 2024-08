5 oppgraderinger Apple AirPods 4 burde stjele fra konkurrenter som Sony og Bose

Apple AirPods 4 er visst … hm … forsinket. Det har gått nesten tre år siden lanseringen av Apple AirPods 3, men i skrivende stund har ennå ikke Apple kommet med noen offisielle opplysninger om deres arvtagere.

Heldigvis kan ventetiden snart være over, ifølge Bloombergs pålitelige Apple-kommentator, Mark Gurman. Han venter at AirPods 4 vil bli lansert i september eller oktober 2024. Denne spådommen har utløst spekulasjoner om hva neste generasjon av Apples ekte trådløse ørepropper vil kunne skilte med.

Våre kolleger har allerede satt sammen en omfattende Apple AirPods 4-guide, som dekker alle lekkasjene vi har sett så langt, hver spådom og alt vi håper å se. I denne artikkelen skal vi dykke dypere, ikke bare skissere funksjonene, de tekniske spesifikasjonene og designforbedringene vi ønsker fra AirPods 4, men også diskutere innovasjonene Apple kan «låne» fra rivaler som Sony, Bose og andre for å ligge i forkant i markedet for helt trådløse ørepropper.

1. Støyreduserende teknologi fra Bose og Nothing

Bose QuietComfort Earbuds 2 er ikke de nyeste Bose-proppene, men de er våre favoritter når det gjelder støyreduksjon.

Hvis du vil ha Apple-ørepropper med støyreduksjon, må du investere i et par Apple AirPods Pro (2019) eller AirPods Pro 2. Det kan jo hende at de vanlige AirPods aldri får ANC, uavhengig av hvilken versjon vi snakker om.

Men hvis Apple virkelig ønsker å heve nivået på sine vanlige AirPods, vil det å legge til støyreduksjon være et utmerket sted å starte, Selv de beste billig-øreproppene fra AirPods-konkurrenter tilbyr ANC i disse dager. Men hvor skal Apple hente inspirasjon fra? Når det gjelder ANC, er Bose den ubestridte lederen. Vår anmeldelse av Bose QuietComfort Earbuds 2 ga dem perfekte 5 av 5 stjerner, og berømmet deres «klassenledende støyreduksjon». De nyere Bose QuietComfort Earbuds Ultra-proppene viderefører denne arven. I vår anmeldelse skrev vi at de «fortsatt har best ANC i bransjen».

Det er viktig å merke seg at disse Bose-øreproppene også har en eksklusiv prislapp, høyere enn hva vi venter oss for AirPods 4. ANC er imidlertid ikke lenger en egenskap som er forbeholdt dyre og avanserte ørepropper. I dag er noen av de beste støyreduserende øreproppene tilgjengelige i mellomklassen og til og med på budsjettnivå.

Et godt eksempel er øreproppene Nothing Ear (a). Selv om de ikke matcher Boses støydempende ytelse, byr de fortsatt på en oppslukende opplevelse til nesten en tredjedel av prisen på QuietComfort Ultra. Dette viser at Apple burde være i stand til å inkorporere ANC i neste generasjon AirPods, selv om de ikke er inngår i den dyrere Pro-serien.

2. Bedre batterikapasitet fra Earfun og JBL

JBL Live Beam 3 har 12 timers batteri i proppene og 48 timer i ladeetuiet.

AirPods 4 ventes å få Apples nyeste H2-brikke, som driver AirPods Pro 2. Hvis det er tilfelle, kan vi kanskje se ikke bare forbedret lydkvalitet gjennom avansert lydprosessering, men også et løft i batteritiden. Begge deler ville være særdeles kjærkomne oppgraderinger.

Da vi testet Apples ørepropper til vår anmeldelse av AirPods 3 i 2022, vurderte vi batteritiden deres som god. Øreproppene tilbød opptil seks timers lyttetid, med ytterligere fire oppladinger fra etuiet, totalt opptil 30 timer. Dette var imponerende på den tiden, men spol frem til 2024, og den ytelsen er nå i beste fall middels. Selv om det fortsatt er standard for mange ANC-øretelefoner, begynner AirPods 3 å ligge bak noen av konkurrentene, spesielt når støyreduksjon er slått av. Dette gjør en forbedring av batteritiden til en sentral forventning for AirPods 4.

Som med ANC, er heller ikke god batteritid lenger forbeholdt dyre ørepropper. Faktisk utmerker mange rimelige og middels alternativer seg på dette området. Ta for eksempel Earfun Air Pro 3, som tilbyr 9,5 timers avspilling fra selve øreproppene og totalt 36 timer med etuiet. Eller du kan vurdere JBL Live Beam 3, som kan skilte med imponerende 12 timers batteritid og opptil 48 timer med ladeetuiet.

Apple AirPods 4 vil sannsynligvis bli en bedre allrounder, spesielt for iPhone-eiere, og batteritiden trenger ikke nødvendigvis å være deres primære salgsargument. Imidlertid kan Apple absolutt ta signalene fra disse rivalene og sikte på en betydelig økning i batteritiden for å sikre at de kommende øreproppene forblir konkurransedyktige på markedet.

3. Forbedret passform og komfort fra Bose, Sony og Technics

Technics EAH-AZ80 er et utrolig behagelig par helt trådløse ørepropper.

Med utgangspunkt i modeller som Bose QuietComfort Earbuds 2, burde Apple forbedre designet, komforten og passformen til AirPods 4. I vår anmeldelse av AirPods 3 berømmet vi designet deres, og vi merket oss at det var en betydelig forbedring i forhold til tidligere versjoner. De kortere stilkene og de konturformede skallene sørget for en mer komfortabel passform, og vi håper AirPods 4 fortsetter denne trenden med ytterligere forbedringer.

Mens AirPods 3 var komfortable, manglet de sikkerheten som trengs for mer energiske aktiviteter. I vår anmeldelse nevnte vi: «Vi tok dem med ut på en lett joggetur, og selv om AirPods ikke falt ut av ørene våre, ville vi ikke være villige til å satse livet på at de holdt seg på plass gjennom en kraftigere treningsøkt.»

En enkel løsning ville være å tilpasse designet til AirPods til å inkludere utskiftbare øretupper, noe som også vil være avgjørende hvis ANC introduseres for å sikre en skikkelig forsegling. De fleste andre merker tilbyr allerede ørepropper med tilpassede øretupper som Bose QuietComfort Earbuds 2 og Technics EAH-AZ80. Bose-øreproppene bringer dette et steg videre og kommer med et utvalg øretupper og stabilitetsbånd for å garantere en sikker og komfortabel passform.

Ved å inkorporere disse designelementene kan Apple forbedre passformen og komforten til AirPods 4 betydelig, noe som ikke bare gjør dem mer komfortable, men også trygger for et bredere spekter av aktiviteter.

4. Støtte for høyoppløselig lyd fra Nothing, Samsung og Sony

AirPods 3 støtter bare kodekene SBC og AAC. Det betyr at man ikke får høyoppløselig lyd. Og selv om Apple Music har romlig og tapsfri lydstøtte, har den fortsatt den gamle trådløse lydkodeken AAC. Dette gir AirPods 3 en klar ulempe overfor andre rivaler, ettersom mange lydelskere vil ha høyoppløselig lyd.

Apple burde lære av Sony og øreproppene deres – senest Sony WF-1000XM5 – og lage en kodek som Sonys LDAC. LDAC muliggjør høyoppløselig lyd over Bluetooth, og bringer lytterne nærmere lyd i studiokvalitet på farten. Ved å utvikle en lignende kodek kan Apple tilby et mer konkurransedyktig produkt på markedet for trådløse ørepropper.

Høyoppløselig lydstøtte er ikke bare reservert for premium-enheter. Nothing Ear (a) har også LDAC høyoppløselig lydstøtte. Og Samsung-brukere får støtte for høyoppløselig lyd med Samsung Galaxy Buds 2 Pro. For å forbli konkurransedyktig er det på tide for Apple å heve nivået sitt ved å støtte en bedre kodek for AirPods-serien.

5. En mer treningsvennlig konstruksjon fra Beats, Samsung og Sony

Beats Powerbeats Pro er tilrettelagt for idrett, og viser at Apple-produserte ørepropper kan være veldig stabile og vannavstøtende.

Forbedring av komfort og stabilitet vil øke appellen til Apple AirPods 4 betydelig som treningsvennlige ørepropper. En annen avgjørende forbedring ville være å oppgradere deres vannbestandighet. For øyeblikket har AirPods 3 en IPX4-klassifisering, som gir grunnleggende beskyttelse mot svette og forsiktige sprut.

Imidlertid kan Apple ta disse et skritt videre ved å forbedre både vann- og støvmotstanden, noe som gjør AirPods 4 til et mer attraktivt valg for treningsentusiaster og utendørsbrukere. Mens AirPods er designet for å være allsidige allroundere, og vi ikke forventer at de skal konkurrere med de mest dedikerte treningsøreproppene, er det unektelig rom for forbedring her.

For eksempel kommer Samsung Galaxy Buds 2 Pro med en IPX7-klassifisering, noe som betyr at de er mer vannavstøtende og kan senkes ned i vann på opptil 1 meter dyp. På samme måte har den sportsfokuserte Sony WF-SP800N en IP55-klassifisering, og tilbyr overlegen beskyttelse mot vann og støv sammenlignet med de nåværende AirPods. I tillegg har Apples egne Beats PowerBeats Pro også en IPX7-klassifisering, som fremhever potensialet for AirPods 4 til å ta i bruk lignende funksjoner for å imøtekomme mer aktive brukere.