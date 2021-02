The AirPods Pro

Det siste året har det svirret rykter omkring Apple AirPods Pro 2 – en ny versjon av AirPods Pro. Ryktene ble utløst av en melding fra DigiTimes, der det ble hevdet at disse nye helt trådløse øreproppene skulle lanseres i første halvdel av 2020.

Som kjent, skjedde ikke dette. Nå peker alt mot en lansering i 2021. Blant annet har en melding fra Bloomberg hevdet at AirPods Pro 2 vil bli lansert senere i år. De skal angivelig underlegges en grundig designmessig overhaling, og blant annet kvitte seg med de utstikkende ørestammene som gjorde originalutgaven av AirPods så lett gjenkjennelige.

Etter dette har den japanske bloggen MacOtakara, som ofte er treffsikre i sine Apple-spådommer, hevdet at AirPods Pro 2 vil bli lansert i april 2021, sammen med iPhone SE 3.

Enda mer nylig har en melding fra Digitimes (via Macworld) antydet at det blir stadig mer sannsynlig at vi vil få se AirPods Pro 2 i første halvdel av 2021.

Uansett later det til å råde en viss usikkerhet omkring hvorvidt Apple vil oppgradere AirPods Pro eller eventuelt komme med en rimeligere Lite-utgave av øreproppene. For ikke så lenge siden fikk vi et tips om at de oppgraderte øreproppene ikke vil dukke opp før sent i 2021.

Hvis det er snakk om en innstegsmodell av de støydempende AirPods Pro, kan det hende at de trådløse øreproppene det går rykter om vil bli rimeligere enn de dyreste Apple-øreproppene man får kjøpt for øyeblikket. En senere prislekkasje kan imidlertid ha torpedert håpet om rimelige AirPods.

Selv om vi ennå ikke har sett snurten av noen nye AirPods Pro, har de opprinnelige AirPods Pro fått en kraftig oppgradering som gir muligheten for oppslukende Dolby Atmos og en fiffig vekslingsfunksjon.

Rett på sak

Hva er dette? Ifølge ryktene en billigere versjon av AirPods Pro.

Ifølge ryktene en billigere versjon av AirPods Pro. Når vil de bli lansert? En gang i 2021.

En gang i 2021. Hva blir prisen? Rundt eller under kr. 2990,- – Det AirPods Pro koster i dag.

De er ikke kommet noen offisielle bekreftelser fra Apple, og detaljene omkring øreproppene er vage. Likevel har vi fått meldinger om hvordan viruspandemien har forsinket produksjonen av AirPods Pro 2, og senere meldinger som bestrider disse opplysningene.

Vi vet altså svært lite om AirPods Pro Lite, ikke en gang om de i det hele tatt eksisterer. Men dette hindrer oss ikke i å drømme, og vi har satt opp en ønskeliste over spesifikasjonene og egenskapene vi ønsker oss av en nye utgave av helt trådløse ørepropper av typen AirPods Pro. Dessuten tar vi for oss alle nyhetene og ryktene vi har snappet opp så langt.

Apple AirPods Pro 2 – lansering

Det har vært mye frem og tilbake med ryktene omkring lanseringsdatoen for AirPods Pro 2.

De første ryktene gikk ut på at nye, «vanlige» AirPods ville komme på markedet før slutten av 2020. Senere antydet bransjeanalytikeren Ming-Chi Kuo at produksjonen av den neste generasjonen AirPods først ville påbegynnes tidlig i 2021. Kanskje vi må vente helt til 2022 på den nye AirPods Pro-modellen (via AppleInsider).

Dette støttes av en lekkasje fra LeaksApplePro. Der hevdes det at AirPods Pro 2 i beste fall ikke vil bli lansert før i slutten av 2021 – og trolig ikke før tidlig i 2022.

Til tross for dette, har vi nylig fått høre at AirPods Pro 2 vil bli lansert i 2021, sammen med iPhone SE 3. Dette er omtrent det samme lanseringstidspunktet en ny melding fra Digitimes (via Macworld) peker på. Vi vet det ennå ikke sikkert, men plutselig virker det langt mer sannsynlig med en lansering av AirPods Pro 2 i første halvdel av 2021.

Apple AirPods Pro 2 – pris

Ifølge en tweet fra LeaksApplePro vil the AirPods Pro 2 koste det samme som sine forgjengere, altså 2990 kroner. Det motsier altså tidligere meldinger om at de nye øreproppene skulle bli en innstegsmodell av AirPods Pro – derav navnet AirPods Pro Lite.

I dette tilfellet ville vi ha ventet oss en betydelig lavere pris enn for de eksisterende modellene. De første Pro-proppene er temmelig dyre, og de koster dessuten langt mer enn de beste helt trådløse øreproppene du fikk kjøpt i 2020, nemlig Sony WF-1000XM3.

Vi ser gjerne at AirPods Pro Lite får omtrent samme pris som 2019-modellen av AirPods. De ble lansert for kr. 1790,-, og har siden falt til et nivå rundt 1450 kroner. Det er heller ikke direkte billig, men likevel betydelig rimeligere. Enda bedre hadde det jo vært om Apple kom med et par helt trådløse ørepropper til rundt 1000 kroner. Det skulle gi konkurrentene en real støkk.

AirPods Pro 2 – rykter

Forbedret støydemping

Vi tror ikke det ville være så fornuftig å lansere en innstegsmodell av AirPods Pro hvis de ikke fikk med seg den aller beste egenskapen: aktiv støydemping.

Dette var et flott oppgradering fra de opprinnelige AirPods, og de markerte en ny dreining i markedet for helt trådløse ørepropper. Dermed får vi se stadig flere funksjoner hentet fra førsteklasses lukkede hodetelefoner til trådløse modeller.

Støydempingen du får med AirPods Pro er virkelig god. Og særlig til å være helt trådløse ørepropper. Men den kan likevel forbedres. Og ifølge LeaksApplePro vil støydempingen bli justert, og kanskje til og med får en fullstendig overhaling.

Funksjoner fo raktivitetsmåling

I en tidligere melding fra Digitimes ble det angitt at fremtidige modeller av AirPods vil utnytte lyssensorer til å foreta biometriske målinger. Det kan potensielt gi målinger av oksygennivået i blodet, slik du får med Apple Watch 6.

Ifølge AppleLeaksPro vil denne funksjonen komme til AirPods Pro 2. MacRumors hevder at de vil kunne fungere på samme måte som øreklips man benytter til pulsoksymetre på sykehuset. Der sendes det lys gjennom øreflippen for å måle øksygennivået i pasientens blodomløp. Deter ikke kjent om designet til AirPods Pro må endres fysisk for å muliggjøre dette. Vi tror Apple vil nøle med å skrote designet som har gjort øreproppene deres så populære.

Og dette er ikke alt. Apple er blitt innvilget en rekke nye patenter, og ett av dem antyder at neste utgave av AirPods vil kunne få en fiffig funksjon for treningsentusiaster, noe som vil kunne sementere deres posisjon blant de beste hodetelefonene til trening.

Ifølge Patently Apple beskriver patentet AirPods med innebygde sensorer for å «samle bevegelsesinformasjon, for eksempel akselerometermålinger når brukeren rører på seg».

Og det er mer. Fremtidige Apple AirPods, inkludert AirPods 3 og AirPods Pro Lite som det går rykter om, skal kunne pause musikken eller senke lydvolumet automatisk hvis de oppdager farer i nærheten. Dette ifølge et patent innvilget Apple i august 2020.

Dette patentet beskriver et par helt trådløse hodetelefoner som kan justere avspillingsvolumet i forhold til brukerens aktivitet og lokasjon. Dette inkluderer å «justere lydvolumet, stanse eller hindre avspilling av musikk, gi tilbakemeldinger, veivisning, oppmuntringer, råd, sikkerhetsinformasjon, instrukser og lignende».

Geststyring

Apple er også innvilget et patent som beskriver muligheten til å kontrollere helt trådløse ørepropper med futuristiske «luftgester».

Patentet ble oppdaget av Patently Apple, og beskriver hvordan luftgester, for eksempel det å holde hånden over enheten, kan fungere parallelt med berøringskontrollene man allerede har med AirPods Pro, slik at du kan utløse ulike handlinger på denne måten.

Nylig har Apple søkt et patent der de beskriver ørepropper som kan styres ved at du berører ansiktet ditt, rister på hodet eller klikker tennene sammen. Hvorvidt disse egenskapene vil dukke opp i en virkelig enhet, gjenstår å se. Det er uansett tydelig at Apple prøver ut ny teknologi til sine trådløse ørepropper.

Et strømlinjeformet design

I en melding fra Bloomberg siteres «mennesker som kjenner til planene» på at AirPods Pro vil få en omfattende designmessig overhaling i 2021. Ørestammene skal elimineres helt, slik at man får en «mer avrundet fasong som fyller brukerens øre bedre». Trolig hentes litt designinspirasjon fra Samsung Galaxy Buds og Google Pixel Buds.

Designet er uansett ikke spikret. Bloomberg hevder at det å klemme inn blant annet antennene og mikrofonene til AirPods Pro inn i et mer kompakt skall har vært en utfordring så langt. Det kan «resultere i et mindre ambisiøst design når det endelige produktet er klart».

Hvis apple beholder de utstikkende ørestammene, ser vi gjerne at de gir haptisk tilbakemelding ved berøring. Det vil gi brukeropplevelsen en taktil dimensjon, noe vi ville hatt både glede og nytte av.

Vil AirPods Pro Lite få en mer aktivitetsvennlig utforming, som for eksempel Beats Powerbeats Pro? (Image credit: Beats)

Apple AirPods Pro 2 – dette ønsker vi oss

Aktivitetsvennlige egenskaper

Noen ørefinner ville ikke ha vært feil hvis man vil gjøre AirPods Pro Lite mer tiltrekkende for joggerne blant oss. Selv om vi stort sett opplever at AirPods Pro sitter trygt under trening, vil litt ekstra sikkerhet kunne vinne hjertene til dem som digger Beats Powerbeats Pro med ørekroker.

En annen måte å rappe fra Beats på er å gi AirPods Pro Lite noen stilige fargevarianter. Hvis de faktisk blir en rimeligere versjon av AirPods Pro, og ikke en flaggskipmodell, hva er vel da i veien med litt eksperimentell moro? Vi hadde gjerne sett helt trådløse ørepropper i de samme stellargrå- og rosavariantene vi har fått med iPhone og MacBook Pro.

Bedre batterikapasitet

Batteritiden du får med AirPods Pro er ikke helt på nivå med noen av de beste helt trådløse øreproppene som kom i 2020. Selv om i underkant av 20 timers lyttetid er helt greit, er det fullstendig utkonkurrert av modeller som Lypertek Tevi – som riktignok ikke har støyreduksjon, noe som tapper batteriet.

Apple kan oppnå en slik forbedring ved å oppgradere sin trådløse overføringsstandard til Bluetooth 5.0. Apple trenger å komme på banen her, for Bluetooth 4.2 begynner å bli skikkelig utdatert. Bluetooth 5 begynner å bli standard for de fleste nye modeller, og Sennheiser Momentum True Wireless 2 støtter til og med Bluetooth 5.1.

Bluetooth gir større paringsavstander, mer pålitelig trådløs tilkobling og mer effektivt strømforbruk. Dermed vil ørepropper som støtter denne standarden få lengre batteritid.

Forbedret lydkvalitet

Selv om AirPods Pro på ingen måte byr på dårlig lyd, kan de likevel ikke konkurrere med Sony WF-1000XM3 og Cambridge Audio Melomania 1 på dette området.

Vi kan jo begynne med å ønske oss støtte for aptX HD, som vil gi trådløs strømming av Hi-Res Audio ved 24-bit/48 kHz, noe Qualcomm hevder gir bedre lydkvalitet enn en CD. Ved å implementere noe slikt, kunne Apple også vinne de audiofile over til sin side. AirPods Pro har jo med tiden fått støtte for Dolby Atmos' romtilpassede lyd.

Vi skulle gjerne også hatt muligheten til å brukertilpasse Equaliseren i AirPods Pro. Det ville gjort dem bedre egnet for flere musikksjangre. Originalutgaven passer godt til popmusikk, men de har ikke en EQ-profil som for eksempel passer til klassisk musikk.