Apple Watch 8: Her er alt vi vet så langt

Vi snapper opp stadig flere rykter om Apple Watch 8, og det ser ut til at den kan bli lansert mot slutten av året, sammen med iPhone 14 (opens in new tab) and Apple Watch SE 2.

Umiddelbart etter at Apple Watch 7 (opens in new tab) ble lansert, rettet vi oppmerksomheten mot Apple Watch 8. Det var vi ikke alene om. Det svirrer allerede mange rykter rundt Apples neste kroppsdings, og det er mulig den kan komme så tidlig som i september.

nedenfor finner du alt vi har hørt om Apple Watch 8 så langt, inkludert opplysninger om sannsynlig lanseringsdato og pris.

Nedenfor dette finner du vår ønskeliste over hva vi ønsker oss av denne oppgraderingen. For selv om forgjengeren er god, viser vår test av Apple Watch 7 (opens in new tab) at det er stort rom for forbedringer.

Vi oppdaterer denne artikkelen når vi snapper opp flere nyheter og rykter om Apple Watch 8, så kom gjerne tilbake med jevne mellomrom for å følge med.

Latest news Et Apple-patent (opens in new tab) peker mot at en fremtidig modell kan få en fingeravtrykksleser. Men det betyr ikke at den nødvendigvis kommer med Apple Watch 8.

Rett på sak

Hva er det? Neste utgave av Apple Watch

Neste utgave av Apple Watch Når kommer den? Kanskje så tidlig som i september 2022

Kanskje så tidlig som i september 2022 Hva vil den koster? Trolig en startpris på rundt 4700 kroner

Apple Watch 8: Lanseringsdato og pris

Vi har hørt et rykte (opens in new tab) om en lansering av Apple Watch 8 sent i 2022. Tidspunktet er høyst usikkert, men det bygger på en gjetning – ettersom alle forgjengerne (bortsett fra den aller første) er blitt avduket i september i deres respektive lanseringsår. Oftes har de kommet for salg allerede samme måned.

Skal vi bygge videre på dette, vil eventuelt Apple offentliggjøre Apple Watch 8 enten den første eller den andre tirsdagen i september – altså 6. eller 13. september. I så fall vil den bli tilgjengelig for forhåndsbestilling fredag samme uke (9. eller 16. september) – og komme i handelen fredagen etter (16. eller 23. september).

Dette er det ingen garantier for. Apple Watch 7 ble for eksempel ikke tilgjengelig før 15 oktober 2021.

Vi vet heller ikke noe om hva Apple Watch 8 vil koste. Men den vil kanskje få den samme prislappen som Apple Watch 7 ved lansering. Den kostet 4690 kroner for 41 mm og 4990 kroner for 45-millimeteren.

Apple Watch 8 vil trolig få omtrent den samme prisen som Apple Watch 7. (Image credit: TechRadar)

Nyheter og rykter

Det svirrer en rekke rykter om Apple Watch 8. Det er for eksempel antydet at den kan bli større enn Apple Watch 7 (opens in new tab).

Dette stammer fra en kilde som har vist en god treffsikkerhet når det gjelder spådommer om Apple-produkter. Det antydes at klokken kan bli tilgjengelig i tre – og ikke bare to – størrelser. Det sies ingenting om selve størrelsen, men vi tar dette med en klype salt, ettersom den 45 millimeter store skjermen på Apple Watch 7 allerede er temmelig stor til å sitte på en smartklokke.

Men når det er sagt, har en lekkasje av enda nyere dato vekket denne tanken til live igjen. Kilder hevder at vi vil få se en Apple Watch på hele 50 millimeter (opens in new tab).

Vi har også hørt at Apple Watch 8 kan få en flat skjerm og flate sider (opens in new tab). Dermed kan den bli temmelig ulik den avrundede Apple Watch 7. I de uoffisielle renderingene nedenfor ser du hvordan dette kan bli seende ut.

En lekkasje av CAD-filene i november 2021 (opens in new tab) antydet imidlertid at Apple Watch 8 ikke vil by på så mange forandringer. Ifølge LeaksApplePro vil den eneste designmessige forandringen utgjøres av et ekstra høyttalergitter.

Vi er usikre på hvilke kilder vi skal feste lit til her, men vi håper det kommer flere detaljer snart.

Det ryktes at Apple Watch 8 kan få en sensor for kroppstemperatur (opens in new tab). Dette ryktet kommer fra Ming-Chi Kuo, som vansligvis er svært treffsikker når det gjelder Apple-rykter. Apple arbeider imidlertid med å perfeksjonere den nødvendige algoritmen (opens in new tab).

Vi vet fra patentpublikasjoner at dette er noe Apple arbeider med. Dette kan være en nyttig funksjon når du skal finne ut om du er i form til å ta en treningsøkt. Hvis temperaturen er for høy, kan det bety at formen din ikke er så god som den burde være. Det kan også bety at du er i startfasen av en influensa eller en annen sykdom.

I januar 2022 delte Apple ekspert og teknologiskribent hos Bloomberg, Mark Gurman, innsideropplysninger som antyder at temperatursensoren kan være lagt på is inntil videre (opens in new tab).

«Kroppstemperatur var noe vi jobbet med i år, men praten om dette har stilnet i det siste», skrev han i et nyhetsbrev ved nyttår. Men han virket noe mer optimistisk (opens in new tab) om dette i februar. Han var fortsatt ganske usikker, men han har likevel uttalt at det kan godt hende vi får se en sensor for kroppstemperatur (opens in new tab) i år. I juli hevdet han at dette faktisk kan komme i tide (opens in new tab) til Apple Watch 8.

Han hevdet dessuten at Apple Watch 8 vil få »store oppgraderinger når det gjelder aktivitetssporing» samt en raskere brikke.

Apple Watch vil kanskje også kunne spore kombinasjoner av blodtrykk, blodsukker og alkohol (opens in new tab). Denne teorien bygger på at Apple har blitt den største kunden til et selskap som lager sensorer som kan spore slike ting.

Men selv om dette antyder at Apple for alvor arbeider med i det minste noen av disse elementene, er det ingen garanti fr at vi får se det i Apple Watch 8. Vi venter oss ikke alle disse sensorene, men sporing av blodsukkeret er nok det mest sannsynlige, ettersom det også gikk rykter (opens in new tab) om at dette ville komme allerede i Apple Watch 7.

Gurman er enig i at disse funksjonene er underveis, men han venter ikke å se dem med det første. «Blodtrykk er minst to til tre år unna, og jeg vil ikke bli overrasket om glykosemåling først kommer mot slutten av tiåret», sa han.

I en senere melding (opens in new tab) er Gurman litt mer presis. Der sier han at måling av blodtrykket kan være på plass i 2024 eller 2025, mens måling av blodsukkeret fortsatt er flere år unna. Dermed er det lite sannsynlig at de havner i Apple Watch 8.

Apple har fått godkjent et patent (opens in new tab) for en fingeravtrykksleser bygget inn i sideknappen på Apple Watch. Men det tar ofte lang tid før patenter faktisk ender opp i produkter. Ofte skjer det ikke i det hele tatt. Dermed er ikke dette noe vi venter oss i Apple Watch 8.

Det vi ønsker oss

Apple Watch 7 var på de fleste måter en liten oppgradering fra Apple Watch 6 (opens in new tab). Derfor ønsker vi oss mer omfattende forandringer til Apple Watch 8, blant annet det du kan lese nedenfor:

1. Bedre batterikapasitet

Apple Watch 8 burde få langt bedre batterikapasitet enn avbildede Apple Watch 7. (Image credit: TechRadar)

I våre tester opplevde vi at Apple Watch 7 kunne holde det gående i over 24 timer. Det er mer enn Apple selv hevder, men det er likevel ikke nok, særlig hvis du gjerne vil spore søvnen din. Da blir det nemlig vanskelig å finne tid til å lade opp klokken.

Sammenlignet med flere av konkurrentene, ser det faktisk enda verre ut. Mange enheter av denne typen kan holde det gående i dagevis – ja i flere uker. Men de fleste av disse modellene har ikke like mange funksjoner som klokken fra Apple.

Med Apple Watch 8 ønsker vi oss altså et langt bedre batteri. Helst burde det vare dobbelt så lenge som i Apple Watch 7, men vi tror ikke helt at dette vil skje.

2. Forbedret sporing av trening og søvn

Apple Watch 7 kan spore ganske mange typer øvelser, men den mangler likevel noen vesentlige egenskaper i denne sammenhengen. Ved løping får du eksempel ikke pulsvarsel eller intervalløkter.

Selv om du får søvnsporing, får du ikke opp dyptgående opplysninger om søvnkvaliteten eller om hvordan søvnen kan forbedres.

I Apple Watch 8 ønsker vi at disse egenskapene forbedres. Og det er enda bedre hvis de også får til at dette blir en programvareoppdatering for de eldre modellene.

3. Flere helsefunksjoner

Apple Watch Series 7 fikk få nye funksjoner. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7 fikk ganske få nye funksjoner. Dermed mener vi at Apple Watch 78 burde få langt flere tilskudd. Det er helt klart et behov på helsefronten.

Det har versert rykter om at det kan komme sensorer for kroppstemperatur, blodtrykk, blodsukker og til og med muligheten til å måle promille. Alt dette ville være flotte tilskudd.

4. Nytt utseende

I forkant av lanseringen av Apple Watch 7, verserte det rykter om at den kanskje ville bli kraftig redesignet, med rette kanter i stedet for de avrundede vi har vent oss til. Og selv om denne klokken kunne by på enkelte nyvinninger, kokte det stort sett ned til en større skjerm og smalere ytterkant.

Dermed ønsker vi oss en betydelig oppfrisking til Apple Watch 8, enten dette dreier seg om skarpere kanter eller andre endringer. Akkurat som med iPhone, begynner designet til Apple Watch å virke litt gammelt.

5. Bedre prosessorbrikke

Teknisk sett fikk Apple Watch 7 en ny prosessorbrikke, men den er i bunn og grunn den samme som i Apple Watch 6, med unntak av at den er redesignet for å passe inn i den nye urkassen.

Selv om klokken ikke ser ut til å mangle kraft, er det likevel skuffende at Apple ikke har vært litt med pågående på denne fronten, særlig når andre enheter som iPhone 13 (opens in new tab) og iPad Pro 11 (2021) (opens in new tab) fikk kraftig oppgraderte prosessorer.

Dermed håper vi virkelig at Apple Watch 8 får en ordentlig oppgradert prosessorbrikke sammenlignet med den nåværende modellen.