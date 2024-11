PS5 Pro vs PS5: Sammenligning av spesifikasjoner, design, dimensjoner, funksjoner med mer

Nå som PS5 Pro-konsollen er lansert og de første anmeldelsene av den er publisert, har kampen mellom PS5 Pro og PS5 blitt et viktig spørsmål. Det er en sammenligning mange eksisterende og nye kunder må gjøre, nå som den kraftigere spillkonsollen er tilgjengelig for kjøp.

Det er der vi kommer inn i bildet. TechRadar-teamet vårt har testet den nye konsollen og kjenner nå de viktigste forskjellene mellom PS5 Pro og den eksisterende PS5-konsollen (det være seg lanseringsmodellen eller den nyere PS5 Slim).

Her går vi gjennom alle likheter og forskjeller mellom PS5 Pro og PS5 – fra spesifikasjoner og funksjoner til design og pris – slik at du kan få en solid oversikt over begge enhetene og kunne foreta en bedre kjøpsbeslutning.

(Image credit: PlayStation)

PS5 Pro vs PS5: pris

En av de viktigste faktorene for enhver mellomgenerasjons spillkonsolloppdatering vil alltid være prisen, og på denne fronten er det noen ganske betydelige forskjeller mellom PS5 Pro og PS5.

Den nye PS5 Pro koster ved lansering 10 190 kroner, mens PS5 og PS5 Slim koster 5 680 kroner for den digitale versjonen (noen hundrelapper mer for Standard-utgaven).

Dette er altså et hopp på noen tusen kroner eller en økning på over 60 %. Du bør også huske på at prisen for PS5 Pro-modellen også gjelder for en heldigital versjon.

Hvis du i tillegg ønsker å kjøpe et stativ til spillkonsollen og en kontroller, må du legge til omtrent 1500 kroner mer. Totalkostnaden for en PS5 Pro vil dermed ende på cirka 12 000 kroner, noe som forståelig nok er utenfor manges budsjett.

Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more. Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

(Image credit: Sony)

PS5 Pro vs PS5: Spesifikasjoner og ytelse

Nå som den nye spillkonsollen er tilgjengelig, har vi fått en fullstendig titt på PS5 Pro-spesifikasjonene og hvordan de står seg mot PS5.

Swipe to scroll horizontally PS5 Pro PS5 Slim Pris 10 190 kroner 6 490 kroner Mål (BxHxD) 388 x 89 x 216 mm 358 x 97 x 224 mm Vekt 3,1 kg 3,2 kg Lagring Tilpasset 2TB SSD Tilpasset 1TB SSD Ekstra lagring M.2 NVMe SSD-kortspor; ekstern lagring via USB M.2 NVMe SSD-kortspor Tilkobling WiFi 7, ethernet, Bluetooth 5.1 WiFi 6, ethernet, Bluetooth 5.1 CPU 8 kjerner / 16 tråder AMD Zen 2 8 x Zen 2-kjerner GPU 16.7 TFLOPs, AMD Radeon, RDNA-basert grafikkmotor 10.28 TFLOPS, AMD Radeon, RDNA-basert grafikkmotor Minne/RAM 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 16GB GDDR6 Oppskalering PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) N/A Porter 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A 1 x HDMI 2.1, 1 x ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A

Det kraftigere skjermkortet er den største oppgraderingen, og Sony sier at den har 67 % flere dataenheter enn PS5, et minne som er 28 % raskere og derfor kan gjengi spill og handlinger totalt 45 % raskere. Dette er litt av en forbedring, og PS5 Pros GPU har 16,7 TFLOPS sammenlignet med 10,28 TFLOPS som tilbys av basismodellen til PS5.

Grafikkforbedringen i PS5 Pro i forhold til PS5 kommer også i form av avansert ray-tracing, som lar Pro-en gjengi realistisk lys, skygger og refleksjoner – noe som ble demonstrert med stor effekt i Gran Turismo 7 under teknologipresentasjonen.

I tillegg kommer den AI-drevne PlayStation Spectral Super Resolution (forkortet PSSR)-teknologi, som lar PS5 Pros maskinvare «fylle ut tomrommene» i bilder og skape et ekstremt høyt detaljnivå og kvalitet, uten å begrense bildefrekvensen. Oppskalering på PS5 er vanligvis begrenset til programvare og hva spillutviklerne kan oppnå, i stedet for å bruke noen maskinlæringsteknikker som dette. Etter å ha brukt tid med PS5 Pro, kan vi trygt si at PSSR er ekte og fungerer magisk bra.

(Image credit: Sony/PlayStation)

Vi vet også at noen eksisterende PS4- og PS5-spill kan få et ytelsesløft på PS5 Pro bare på grunn av kraften og egenskapene (lik boosten PS4 Pro ga sammenlignet med den originale PS4 forrige generasjon), noe som er veldig kjærkomment. I tillegg har Sony inkludert en funksjon kalt «PS5 Pro Game Boost», som sies å forbedre ytelsen, stabiliteten og kvaliteten (antagelig i oppløsning og detaljer) til over 8 500 PS4-spill gjennom bakoverkompatibilitet. I våre tester har vi imidlertid ennå ikke sett noen store forskjeller.

Pro-versjonen tilbyr en mye større lagringskapasitet enn PS5, som er en oppgradering vi virkelig ønsker velkommen. I stedet for basismodellen PS5

825 GB SSD eller PS5 Slims 1 TB, PS5 Pro kommer standard med en 2 TB SSD.

Den trådløse teknologien er også oppgradert i Pro sammenlignet med den vanlige PS5. Den avanserte konsollen har Wi-Fi 7 i stedet for Wi-Fi 6, noe som betyr raskere og jevnere nedlastinger og mer stabil online-spilling (avhengig av kvaliteten på ditt eget internett) – og kanskje ekstra stabilitet for fjernspilling også, for de som setter pris på den funksjonen eller å spille med en PlayStation Portal.

(Image credit: Sony/PlayStation)

PS5 Pro vs PS5: Design og mål

Vi kjenner de nøyaktige dimensjonene og vekten til PS5 Pro i forhold til PS5. PS5 måler 388 x 89 x 216 mm, noe som gjør den høyere enn Slim-modellen og nesten like høy som den originale lanseringsmodellen. Den veier 3,1 kg, nesten like mye som PS5 Slim (3,2 kg).

Designet til PS5 Pro er veldig likt PS5 Slim, og de deler samme designspråk og estetikk – bortsett fra at Pro har flere svarte striper i midten av konsollen. Konsollen har svungne hvite kurver, en ventilert topp, elegante sorte paneler på baksiden og bunnen, samt et blankt frontpanel med en strømknapp og to USB-C-porter. Takket være likheten i størrelse og funksjoner kan brukere også bruke diskstasjonen fra Slim-modellen på Pro. Sony har bekreftet at det også vil være mulig å bytte ut frontpanelene til Pro når disse blir tilgjengelige.

Det er verdt å merke seg at PS5 Pro er en heldigital konsoll som standard. Dette betyr at den har mer til felles med den heldigitale PS5 Slim Digital Edition enn noen annen modell. Pro krever også separate kjøp for diskstasjonen og det vertikale stativet, da disse ikke er inkludert i pakken.

(Image credit: Sony)

PS5 Pro vs PS5: Vurdering

Din avgjørelse om PS5 Pro er det riktige valget for deg kontra den vanlige PS5 vil avhenge av noen få nøkkelfaktorer.

Hvis du er en PlayStation- og konsollspillentusiast, en som virkelig ønsker å ligge i forkant av PlayStation-teknologi, og hvis du leter etter en kombinasjon av grafisk kvalitet og ytelse i konsollspillene dine, så er PS5 Pro sannsynligvis riktig valg for deg. Det er en premium-konsoll med en høyere pris, men hvis dette beskriver deg, er du sannsynligvis en del av Pro-målgruppen. Vi vil også si at hvis du har en 4K 120Hz gaming-TV, er grunnen til å velge Pro enda sterkere – både for nye brukere og for de som ønsker å oppgradere.

På den annen side, hvis du er fornøyd med opplevelsen du får med din nåværende PS5 og ikke synes grafikkforbedringer er like viktige eller du har et mindre budsjett å holde deg til, så er den vanlige PS5 en enkel anbefaling og sannsynligvis det bedre alternativet. Det er fortsatt en flott konsoll og vil gi deg mange gode spillopplevelser.

Videre lesning