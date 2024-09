PS5 Pro ser ut til å ha blitt avslørt ved et uhell i en ny PlayStation-plakat

Sony kan ha bekreftet eksistensen og antydet utformingen av PS5 Pro-konsollen i sin nylig publiserte PlayStation-plakat for konsollens 30-årsjubileum.

I et offisielt blogginnlegg fra PlayStation, som beskriver kommende feiringer for 30-årsjubileet for lanseringen av PS1, vises en plakat med falmede ikoner av Sony-produkter gjennom årene – og blant dem er profilen til en konsoll som ser ut til å ha samme design som tidligere lekkasjer, spesielt en som ble publisert av den berømte lekkasjen «Billbil-kun».

Dette var en skisse som viste den påståtte utformingen av konsollen, som så ut som en PS5 Slim med flere sorte riller lagt til utvendig.

Du kan se et nærbilde av konsollprofilen i 30-års-plakaten nedenfor.

(Image credit: PlayStation/Sony)

Selv om det er vanskelig å si dimensjonene til det kommende systemet basert på denne plakaten, gir ikonet for PS5 Slim oss et godt sammenligningsgrunnlag. Du kan se det nedenfor.

(Image credit: PlayStation/Sony)

De ser omtrent like store ut, noe som tyder på at PS5 Pro faktisk vil få en lignende formfaktor som PS5 Slim. Siden dette bare er en todimensjonal visning fra siden, kan vi ikke få en klar ide om tykkelsen eller høyden. Lekkasjen antydet imidlertid at PS5 Pro ville bli tykkere enn PS5 Slim, men vi må vente og se om dette stemmer.

Fans på sosiale medier, som på plattformen X, og kommentatorer fra for eksempel Wario64 har også tatt opp dette, ettersom flere og flere ser ut til å sette sammen puslespillbrikkene. I mellomtiden skrev PlayStation selv bildeteksten «Your first look 👀» på Instagram - så kanskje det ikke var et uhell i det hele tatt...

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

PS5 Pro-rykter og lekkasjer har blitt stadig mer vanlig i løpet av sommeren, med indikasjoner på potensielle ytelsesforbedringer, mer lagringsplass og bedre kjøling. Dette er imidlertid den første tilsynelatende offisielle bekreftelsen av konsollen fra Sony. Kan vi muligens se en kunngjøring snart for en lansering som faller sammen med PlayStation-jubileet (3. desember)? Vi må vente på flere offisielle nyheter, og forhåpentligvis får vi dem under neste State of Play.