Huawei lanserer Watch GT 5-serien med et lanseringstilbud og Huawei Health+

På lanseringsarrangementet i Barcelona 19. september avduket Huawei sin nye Watch GT 5-serie, som inkluderer både den stilige Watch GT 5 og den avanserte Watch GT 5 Pro. Med et bredt spekter av størrelser, førsteklasses materialer og imponerende funksjoner som lang batteritid og vanntetthet opptil 50 meter, tilbyr disse klokkene noe for alle brukere.

Klokkene er tilgjengelige for bestilling nå. For å feire lanseringen tilbyr Huawei en eksklusiv pakke som inkluderer FreeBuds 5i, samt et gratis prøveabonnement på Huawei Health+ i tre måneder.

Lanseringstilbud for GT 5-serien

Som en del av lanseringen kan forbrukere som kjøper en Huawei Watch GT 5 eller GT 5 Pro benytte seg av et gunstig tilbud. Når du kjøper er av klokkene, bortsett fra den keramiske modellen (kommer senere) eller den sorte 41 mm-versjonen (som kun er tilgjengelig i Finland), får du et par FreeBuds 5i uten ekstra kostnad. Dette tilbudet gjelder så lenge lageret rekker. Disse øreproppene har en veiledende pris på 990 kroner i Norge, så dette lanseringstilbudet gir litt ekstra verdi for forbrukere som er tidlig ute med å bestille en av klokkene.

Huawei Health+ inkludert ved kjøp

I tillegg til FreeBuds 5i-pakken, er også et gratis tre måneders prøveabonnement på Huawei Health+ inkludert ved kjøp av klokkene. Når brukere kobler Watch GT 5 til Huawei Health-appen, er de umiddelbart kvalifisert for tilbudet og mottar påminnelser i løpet av den første uken om å aktivere abonnementet. Med Huawei Health+ kan brukere optimalisere helsen og kondisjonen gjennom detaljerte rapporter, personlige treningsplaner og avanserte helsesporingsfunksjoner.

Dette tilbudet gjør Huawei Watch GT 5-serien til et enda mer attraktivt valg for alle som er på utkikk etter en stilig og funksjonsrik smartklokke med ekstra fordeler i lanseringsperioden.

Vi i TechRadar har mottatt Pro-modellen for testing og kommer til å publisere vår fulle anmeldelse av den snart, så følg med på nettsiden i løpet av uken som kommer for å lese mer om den nye klokken.