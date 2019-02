Beste smartklokke i 2019: Her er klokkene som er verdt å kjøpe

En smartklokke er det ultimate tilbehøret til en smarttelefon. Ved siden av å fortelle deg hva klokka er, kan den også gi deg viktige varsler rett fra håndleddet og til og med kjøre egne apper som bringer med seg all slags ny funksjonalitet.

Det som er enda mer imponerende, er at mange av dagens beste modeller også har en haug med andre triks på lager, som for eksempel å la deg søke på internett kun ved bruk av stemmen, eller la deg betale i kassen uten å måtte ta fram lommeboken. De kan ofte også erstatte en pulsklokke (som de fra Garmin eller Polar) eller et dedikert aktivitetsarmbånd (som de fra Fitbit), fordi de er utstyrt med både pulsmåler, GPS og andre avanserte sensorer.

På toppen av det hele ser de stilige ut. Trodde du at en smartklokke er en meningsløs dings for teknologinerder? Tenk om igjen. Alternativene nedenfor er velbygd og kraftige – og de kan faktisk også gjøre deg litt sprekere.

De fleste av disse klokkene ble sluppet i løpet av 2018, og vi regner med at denne listen vil se veldig annerledes ut mot slutten av 2019. Blant annet venter vi å få høre mer om Google Pixel Watch, Apple Watch 5, Samsung Galaxy Watch 2 og mange flere i løpet av de neste månedene. Vi holder deg selvfølgelig løpende oppdatert, og det samme gjelder denne listen etter hvert som nye produkter slippes.

1. Samsung Galaxy Watch

Samsungs sporty smartklokke har blitt stiligere

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 eller 1,3 tommer 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: 1 ,15 GHz, 2 kjerner | Reimstørrelser: 22 mm eller 20 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: 4 dager med 46 mm / mindre med 42 mm | Lademetode: trådløs | IP-sertifisering: 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerende batteritid

Nyttig roterende skjermkant

Irriterende lader

Bixby er ikke bra

Den beste smartklokka du kan kjøpe akkurat nå er fra Samsung, og den heter Galaxy Watch i stedet for S4 som vi hadde ventet. Den følger etter Gear S3 og Gear Sport fra 2017, og den bringer med seg et stort antall forbedringer.

Vi har testet 46 mm-versjonen grundig, og den byr på en fenomenal firedagers batteritid selv ved tung bruk. Det er spesielt imponerende, tatt i betraktning at mange av de andre klokkene på denne listen kun holder det gående i en dag eller to.

Den roterende skjermkanten er fortsatt et høydepunkt når det kommer til navigering rundt i Tizen OS, og den har et av de meste intuitive brukergrensesnittene vi har vært borti i en smartklokke.

Utvalget av apper er mer begrenset enn hva du får med Wear OS eller watchOS 4 – de to rivaliserende smartklokke-operativsystemene – men et stort utvalg funksjoner er likevel på plass, og Samsung har laget en klokke som både har et flott design, og som gir deg gode treningsfunksjoner.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch

2. Apple Watch 4

Den beste Apple Watch til nå

OS: watchOS 5 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,78 tommer OLED | Prosessor: Apple S4 | Reimstørrelse: Varierer med klokkestørrelse | Lagring: 16 GB | Batteri: 1 til 2 dager | Lademetode: trådøs | IP-sertifisering: vanntett ned til 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Stor skjerm

Lett design

Batteritiden er ikke fantastisk

Fortsatt dyr

Apple Watch 4 havner på en god andreplass på denne listen, og det er absolutt den nest beste smartklokken du kan kjøpe akkurat nå. Dette er første gang Apple har gitt smartklokken sin et nytt design siden originalen ble sluppet, og det vinner den mye på.

Du får en mye større skjerm med de nye størrelsene 40 mm og 44 mm, sammen med all den andre teknologien vi har blitt vant til å forvente fra Apple.

Høyttaleren spiller høyere enn før, designet er fortsatt lett og av høy kvalitet, alle de gamle reimene dine passer fortsatt.

Den mest spennende nyvinningen er EKG-funksjonen som følger med pulsmåleren. Den kan fortelle deg om du har tegn til hjerteflimmer, og om du burde bli undersøkt nærmere av en lege.

Denne teknologien er ikke aktivert ved lansering, og foreløpig vet vi heller ikke om den blir tilgjengelig uten for USA. Dette er heller ikke en funksjon som vil være relevant for alle, men den kan gi en ekstra trygghet for noen.

Watch 4 er også utstyrt med gode treningsfunksjoner, og de nye funksjonene som følger med watchOS 5. Dette er vår favorittsmartklokke til bruk med iPhone (den fungerer ikke med Android), men den må se seg slått av vinneren på listen vår.

Les hele vår test av Apple Watch 4

3. TicWatch E2

En fullverdig Wear OS-klokke til en god pris

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,39 tommer 400 x 400 OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Rundt 48 timer | Lademetode: Magnetisk | IP-sertifisering: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Holder lett i to dager

Ikke NFC

Kjedelig design

TicWatch E2 er blant de rimeligste klokkene på denne listen, og tross at den lages av den relativt ukjente produsenten Mobvoi så er den likevel et spennende alternativ til de mer kjente merkene.

E2 er vanntett, det har god batteritid og du får den til en overkommelig pris. Designet er ikke akkurat en favoritt og den har ikke den beste kvalitetsfølelsen, men med tanke på prisen så ser den ganske bra ut likevel.

Klokken har innebygget GPS, en presis pulsmåler og søvnsporing. Alle treningsfunksjonene du forventer er også på plass, men fraværet av NFC gjør at den ikke kan brukes til kontaktløs betaling.

Les hele vår test av TicWatch E2 review

4. Fitbit Versa

En mindre og rimeligere Ionic

OS: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: TBC, 1000 nits | Prosessor: 1,0 GHz, 2 kjerner | Lagring: 2,5 GB | Batteritid: 3-4 dager | Lademetode: proprietær lader | IP-sertifisering: vanntett ned til 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth

Slankt design

Relativt lav pris

Ikke GPS

Føles litt billig og barnslig

Fitbit er et av de største navnene innen treningssporing, men frem til slutten av 2017 hadde de ikke prøv seg på smartklokker ennå.

Nå har de imidlertid lansert to ulike modeller og begge er med på denne listen, men vår favoritt blant dem er Versa.

Den er litt mindre enn Ionic, men den er utstyrt med Fitbit Pay for kontaktløs betaling, 2,5 GB lagringsplass til musikk, og et batteri som varer i rundt tre dager.

Den har ikke GPS og designet har ikke den samme premium-følelsen som enkelte andre på denne listen, men vi liker den likevel og den er også et av de rimeligere alternativene på markedet.

Les hele vår test av Fitbit Versa

5. Ticwatch Pro

Vår favoritt blant Wear OS-klokkene har to skjermer

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,4 tommer, 400 x 400 kombinert OLED- og LCD-skjerm | Prosessor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: opptil 48 timer, 5 ekstra dager i «Essential mode» | Lademetode: magnetisk tilkobling | IP-sertifisering: IP68 | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Innovativ skjermteknologi

Kvalitetsdesign

Begrenset app

Ingen 4G-funksjoner

Vår favoritt blant Wear OS-klokkene er Ticwatch Pro, og den kan brukes med både iPhone og Android. Du har kanskje ikke hørt om TicWatch før, men dette er en høykvalitets klokke med en unik dobbelskjerm-funksjon.

Denne klokka har nemlig to skjermer, og de er plassert oppå hverandre. Øverst sitter det en gjennomsiktig LCD-skjerm som kan vise tiden, pulsen din og mer selv om du er nesten tom for batteri.

Under den sitter det en lyssterk og fargerik OLED-skjerm som gir deg alle mulighetene du forventer av Wear OS. Dermed får du både en komplett smartklokke som kan holde det gående i rundt to dager, og deretter forlenget levetid med begrenset funksjonalitet når du trenger det.

Mobvoi hevder at TicWatch Pro skal klare seg i 30 dager i strømsparingsmodus, men dette har vi ikke hatt mulighet til å teste ut skikkelig ennå. Vårt inntrykk var i hvert fall at den klarte seg i en snau uke når vi først brukte den i smartklokkemodus, og så i strømsparingsmodus når det ble nødvendig.

Av maskinvare får du GPS, NFC, Bluetooth til musikklytting og den nyeste Snapdragon Wear 2100-brikken.

Ikke minst må vi trekke frem prisen på 2690 kroner, som er en god del lavere enn konkurrentene. Det skal mye til for å bli skuffet av TicWatch Pro.

Les hele vår test av Ticwatch Pro

6. Apple Watch 3

Apples forrige modell har blitt billigere

Operativsystem: watchOS 4 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,53 tommer OLED | Prosessor: S2 tokjerner | Remstørrelse: Varierer avhengig av klokkestørrelsen | Lagring: 8 GB / 16 GB | Batteritid: 18 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifisering: IPX7 | Tilkobling: WiFi, Bluetooth, NFC

3 990 kr View at NetOnNet

Fantastiske treningsfunksjoner

Varianten uten 4G gir mer for pengene

4G er en unødvendig kostnad

Batteritiden er for dårlig til søvnmåling

Apple Watch 3 (eller Apple Watch Series 3 om vi skal være pirkete) var tidligere den beste smartklokka på markedet, men den har nå blitt dyttet ned noen plasser på listen vår. Ja, det er i grunnen bare en Apple Watch 2 med ny innmat – men den nye innmaten utgjør en stor forskjell. I tillegg har prisen blitt lavere, og det gjør den enda mer attraktiv.

I likhet med hva som er tilfelle for Apple Watch 4 så får du heller ikke Watch 3 med 4G i Norge, men det er egentlig ikke noe stort tap. Ikke bare koster den mer, men batteriet brukes opp fortere også.

Vi liker versjonen uten 4G best fordi den er billigere og byr på alle de samme fordelene, og sammenlignet med Watch 2 får du lenger batteritid og bedre ytelse når du hopper mellom apper.

Den er fortsatt vanntett så du kan svømme med den, og du trenger heller ikke bekymre deg for at den skal bli våt i regnet når du jobber. GPS-en gjør i tillegg treningssporingen mer presis, og oppdateringen til watchOS 5 bringer også med seg mange nye funksjoner.

Les hele vår test av Apple Watch 3.

7. TicWatch S2

Overraskende lik E2

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1.39 tommer 400 x 400 OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Rundt 48 timer | Lademetode: Magnetsk | IP-sertifisering: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Vanntett

Mangler NFC

Inge 4G-variant

Enda en TicWatch har fått plass på denne listen, og den er overraskende lik TicWatch E2. Faktisk er spesifikasjonene nesten nøyaktig de samme, men S-en i navnet til denne versjonen står for Sport.

Fremfor flere treningsfunksjoner, ligger imidlertid forskjellen på de to modellene i at S2 har et men mer robust utforming som passer bedre til hardhendt bruk. Den er laget av materialer som brukes til militære formål, noe E2 ikke er.

Ellers er alt annet på plass, og selv om den koster litt mer enn E2 så er likevel prisen absolutt overkommelig. Den har også innebygget GPS, en er vanntett og den er utstyrt med den seneste versjonen av Wear OS.

Du for ikke NFC og dermed ikke kontaktløs betaling og det finnes heller ikke noe variant med 4G, men med tanke på prisen så er det kompromisser vi kan leve med.

Les hele vår test av TicWatch S2 review

8. Misfit Vapor 2

En oppdatert klokke fra treningsekspertene

Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 eller 1,4 tommer, 360 x 360 AMOLED | Prosessor: 2 kjerner, 1,0 GHz | Reimstørrelse: 20 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: En dag | Lademetode: Proprietær | IP-sertifisering: Ingen | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Overkommelig pris

NFC til Google Pay

Ingen 4G-variant

Litt svak byggekvalitet

Misfits andre forsøk på å lage en smartklokke er enda mer vellykket enn det første, og designet sikrer at den lander midt mellom en stilig smartklokke og en treningsklokke som aktive folk vil elske.

Den gjør ingen av tingene perfekt, men gjør i stedet begge deler veldig bra. Dette er en pen klokke som ikke koster like mye som enkelte andre Wear OS-klokker du kan kjøpe.

Den er utstyrt med en litt eldre Snapdragon 2100-brikke, men den har til gjengjeld GPS, NFC til Google Pay og et godt utvalg av andre fristende funksjoner.

Les hele vår test av Misfit Vapor 2

9. Fitbit Ionic

Merket for de aktive leverer en flott smartklokke

Operativsystem: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,42 tommer | Processor: Tokjerner 1.0GHz | Remstørrelse: Stor | Lagring: 2,5 GB | Batteritid: 2-3 dager | Lading: Magnetisk ladekabel | IP-klassifikasjon: 50 meter | Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth

1 990 kr View at NetOnNet

Lyssterk skjerm

Mange ulike treningsfunksjoner

Tregt brukergrensesnitt

Alvorlig mangel på apper

Fitbit Ionic kom uansett til å bli et vanskelig steg for selskapet – å prøve å komme seg inn på smartklokke-markedet etter å ha drevet med aktivitetsarmbånd, er tøft.

Innsatsen har gitt resultater på noen områder: nemlig trening, noe åpenbart, ettersom du kan logge alle mulige former for økter, fra løping og vektløfting til svømming. Den kommer også med kroppsvektveiledning, og du kan betale for ting med Fitbit Pay.

Da den først ble lansert, var prisen virkelig høy, og den var litt for dyr til at vi med god samvittighet kunne anbefale den. Den gode nyheten er at prisen har falt i løpet av de siste månedene, og du kan nå få kjøpt den for noen hundrelapper mindre enn veiledende pris.

Er du fan av Fitbit og leter etter mer enn det du får med et vanlig aktivitetsarmbånd, er dette et godt alternativ.

Les den utfyllende anmeldelsen av Fitbit Ionic

10. TicWatch C2

Enda en TicWatch avslutter listen vår

Kompatiblitet: Android, iOS | Skjerm: 1,3 tommer 360 x 360 AMOLED | Prosessor: 2 kjerner, 1 GHz | Reimstørrelse: 20 mm eller 18 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: En dag | Lademetode: Proprietær | IP-sertifisering: IP68 | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Lav pris

Google Pay og GPS

Begrenset utvalg av reimer

Utdaterte komponenter

Dette er ikke den beste TicWatch-modellen du kan kjøpe, og det finnes allerede tre andre klokker fra Mobvoi høyere opp på listen. I stedet er dette et alternativ for deg som vil ha noe litt mer avansert enn TicWatch E eller S, men synes Pro blir for dyr.

TicWatch C2 har et flottere design enn de to rimeligere modellene, men den koster samtidig ikke like mye som TicWatch Pro. Dermed er den et solid Wear OS-valg hvis du vil ha en klokke som er bra ut på håndleddet og som er utstyrt med noen smarte treningsfunksjoner.

Det er ikke mulig å kjøpe klokka uten lærreim, noe som er litt merkelig, men hvis det er greit for deg eller du ikke har noe imot å kjøpe en ny reim, kan dette være smartklokken for deg.

Les hele vår test av TicWatch C2