Førsteinntrykk: Apple Watch Ultra

Den største, lengstvarende og dyreste Apple Watch-modellen har en del interessante nye funksjoner – men hvis du tror dette er en Garmin-rival, så bør du kanskje revurdere. Dette er en klokke for alle som liker Apple Watch, men som synes den mangler det lille ekstra, at den går tom for batteri for raskt, at den er for liten. Klokken er på mange måter en kraftpakke, men det føles ut som om den mangler en del opplagte funksjoner som kunne ha gitt den markante løft.

For Garmin-brukere som har ønsket seg mer «smart» i smartklokken sin, så er dette Apple Watch-modellen vi har ventet på. Større, bedre batteritid og langt mer hardfør enn noen annen klokke fra Apple. Dette er armpryd myntet på folk som virkelig beveger på seg, i langt større grad enn Apple Watch 8.



Konsekvensen av fordelene kontra funksjonene lillebrødrene i 8-serien innehar er en langt høyere pris – men hvis du er ute etter en klokke som både arbeider skikkelig godt sammen med iPhone, og som virkelig hjelper deg godt på vei med å nå dine treningsmål (for ikke å snakke om være turkompis og dykkecomputer), så er sannsynligheten stor for at det er denne modellen du bør gå for.



Likevel er det ikke til å stikke under stol at det er en grunn til at merker som Garmin fortsatt dominerer i sportsklokke-toppsjiktet, der trening- og helsefunksjonene er langt mer avanserte. Har Apple egentlig noen som helst mulighet til å ta igjen forspranget? Hvordan er egentlig denne klokken i bruk?

Apple Watch Ultra: pris og tilgjengelighet

(Image credit: TechRadar)

Hvis du tenker at dette er en klokke som du bare kan stikke innom lokalsjappa og fiske med deg på en hvilken som helst dag, for så å ende opp med en kropp laget av stål, vel, da tar du i alle fall halvveis feil.



Apple Watch Ultra er ikke billig, for å si det mildt. I Norge må vi ut med 9 990 kroner for den nye klokken med en urkasse på 49 mm, så investeringen er såpass at den for de aller fleste må planlegges med omhu. Likevel er den ikke riktig så dyr som enkelte hadde forventet, flere mente at den kunne ende opp like dyr som de aller gjeveste toppmodellene til konkurrentene (oppimot 15 000 kroner.)



Litt bedre nytt er det å spore i tilgjengelighet: Apple Watch Ultra kommer i butikk den 23. september, og man kan forhåndsbestille klokken allerede i dag.

Apple Watch Ultra: design

(Image credit: TechRadar)

Det første du antakeligvis kommer til å merke når du plukker opp Apple Watch Ultra er at den, i takt med konseptet, ganske så stor, særlig siden den ikke har de myke kurvene til Apple Watch 8. Vi forventet å bli servert en relativt klumpete og stygg affære, men måten metallet legger seg rundt grunnformen, selv med den store utstikkeren på høyre side, er faktisk langt fra grusom.



Den ovennevnte utstikkeren på høyresiden er forresten uansett en av grunnene til at du kommer til å få lyst på klokken, gitt at det er en av tingene du betaler nærmere 5 000 kroner mer for, kontra Apple Watch 8.

(Image credit: TechRadar)

På venstre side av enheten finner man en en ny knapp – og det er her du får tilgang til mange av nyvinningene i årets toppmodell. Apple har laget et programmerbart interaksjonspunkt de kaller Action-knappen (eller handlingsknappen, på norsk.) Denne kan du sette til å åpne valgfrie apper, hvilket for eksempel gjør det enkelt å fyre opp treningsappen og komme i gang med en løpetur, en sykkeltur, starte en stoppeklokke eller å dykke under vann.



Dessverre er det ikke overstadig mange funksjoner du kan knytte til denne knappen riktig ennå, men den er enkel å trykke inn og kan også brukes til å starte og stoppe for eksempel løp.

(Image credit: TechRadar)

Det å trykke på disse knappene – den nye og store digitale kronen, av/på-knappen på høyresiden og den nye handlingsknappen – er en veldig jevn og taktil opplevelse, noe som gjør det til en smal sak å starte og stoppe aktiviteter raskt når du er på farten, uten at du trenger å rote med dobbelttrykking (slik du må med den vanlige Apple Watch-modellen), bare for å bekrefte at du er ferdig med en treningstur.



Apple Watch Ultra ligger godt på håndleddet, men føles helt klart større ut enn de fleste klokker. 49 mm-modellen har en diger skjerm på 2 tommer, og en urkasse som størrelsesmessig står i stil, men er man vant med de virkelig kolossene innen løpe- og sportsklokker, som eksempelvis Garmin Fenix-serien, så vil dette føles velkjent.

(Image credit: TechRadar)

Hvis du velger å oppgradere fra en av de mindre Apple Watch-klokkene, så er vi dog ganske sikre på at du kommer til å merke forskjellen – men på den andre siden, så er det nettopp den ekstra byggkvaliteten, den ekstra funksjonaliteten og den store skjermen du faktisk betaler for.



På baksiden av Apple Watch Ultra finner man en pulssensor som ligner stort på den i de øvrige Apple-klokkene, og som fungerer på lignende vis, ved å måle hjerteslagene dine mens du løper, sykler, svømmer eller bedriver enda mer eksotiske aktiviteter.



Apple har laget en hel rekke nye reimer som kan brukes med Watch Ultra – der samtlige er myntet på noe mer hardhendt bruk. Trail Loop er lett og enkel å få rundt håndleddet, Alpine Loop har en kledelig krok i titan (som vi synes var litt vanskelig å få inn i riktig løkke uten hjelp av en hånd nummer tre) og Ocean Band, som er en utrolig slitesterk reim som sitter som støpt rundt armen, selv om man driver med ekstremsport på og i vannet.

Alpine-, Trail- og Ocean-reimene. (Image credit: TechRadar)

Tre mikrofonpunkter brukes til stråleforming for å nå stemmen din, hvilket gjør at du kan kommunisere, selv i de barskeste omgivelser. Høyttalerne har også fått en oppgradering, slik at du hører venner og bekjente om enn du skulle befinne deg på en forblåst fjelltopp. De kan også fungerer som en sirene (til bruk i nødstilfeller), og du har ingen anelse hvor lyst vi hadde til å sette i gang den funksjonen midt i presseområdet.

Stødig nå, ikke sveip alarmfunksjonen! (Image credit: TechRadar)

Vi valgte ikke å teste sirenen, i tilfelle den fungerer litt for bra.



Før vi fikk klokken i hende var vi redde for at Watch Ultra kom til å ha et stort, klumpete og (relativt) stygt design, men selv om den tynger en del på håndleddet, er den faktisk ikke så ille som den kunne ha vært. Den store kronen (Digital Crown) med forstørrede furer, knappene som kan trykkes inn så enkelt som bare det og den store og dynamiske skjermen er alle svært fornøyelige i bruk – og vi har ingen grunn til å tvile på at disse er enklere å håndtere med våte fingre eller hansker på.

Apple Watch Ultra: skjermen

(Image credit: TechRadar)

I likhet med Apple Watch 8, finner du en OLED-skjerm i Watch Ultra, med samme lave oppdateringsfrekvens, som i praksis vil si at du kan ha AOD (always-on-display)-skjermen påskrudd, uten at det i nevneverdig grad går utover batteriet.



Skjermen er også av det mer lyssterke slaget, og kan produsere opptil 2000 nits, hvilket gjør at du kan se hva du driver med, selv i direkte sollys, eller om du trenger å gløtte kjapt ned på klokken mens du driver med intensive intervaller eller befinner deg i grumsete vann med dykkermaske på.

Apple Watch Ultra sammenlignet med Apple Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Den er dekket av safir, og ligger nærmest gjemt under skjermkanten, noe som gjør det mindre sannsynlig at den blir ripet – igjen er det snakk om aspekter som gjør Watch Ultra dyrere enn lillebroren. Mer robust, men stivere pris.



Watch Ultra-skjermen er den skarpeste vi har sett i noen Apple Watch – kvaliteten på skjermen gjør det enklere å følge instruksjoner eller lese av data på farten, uten at man trenger å stikke hånden i fjeset eller myse. Skjermen er likevel ikke enorm, og den største forskjellen kontra de andre modellene er hvor lyssterk den er – setter du denne til det høyeste nivået vil alt innhold fremstå klart, selv om sola er på sitt mest intense.

Apple Watch Ultra: Trening

(Image credit: TechRadar)

La oss bevege oss over til det virkelig interessante. Apple Watch Ultra er myntet på alle som elsker å være aktive utendørs, og da mener vi virkelig aktive. Dette er en enhet for alle som liker å flytte grenser, noe Apple har tatt høyde for med et knippe spesifikke funksjoner.



Siden vi hadde begrenset tid til å prøve nye Watch Ultra, fikk vi naturligvis ikke muligheten til å oppleve hvordan det var å bruke den i en kjapp maraton, så det følgende er høyst teoretiske størrelser – likevel kan vi bekrefte at man med storebror Apple Watch får en del ekstra som bør passe godt til alle treningsentusiaster.

Den største forskjellen ser ut til å være knyttet til dykking. Klokken skjønner automatisk når du er under vann, og plutselig får du opp en dybdemåler mens du flyter vektløst rundt i en ny og våt verden. Vi skal være ærlige å si at vi ikke har rare erfaringen med dykkespesifikt utstyr, men dybdemåleren har altså en EN 13319-sertifisering, hvilket i praksis vil si at den anses som en legitim dybdemåler.



Watch Ultra har også WR100-sertifisering, så om du ikke er av typen som drar på deg våtdrakten daglig, så bør dette være en klokke som holder til enkle oppgaver i vannet, om enn det bare gjelder de gangene du tilfeldigvis bommer på ripa og ender i vannet.



Senere i år lanserer Apple også en app ved navn Oceanic+, som vil tilby ytterligere dykkespesifikke funksjoner – hvis du vil lese mer om detaljene og hva slags informasjon du får ut av denne appen, ta en tur til Apples offisielle side (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

Det noe snodige med Watch Ultra er at den faktisk ikke ekspanderer stort når det gjelder løpe-funksjoner. Det er kanskje litt dårlig gjort å klage altfor mye på dette – det er helt topp å ha nye målepunkter for energiforbruk, intervall-trening, hjertesoner og så videre – men alt dette er deler av watchOS 9, som også er tilgjengelig på en rekke andre Apple Watch-modeller.



Watch Ultra har flere GPS-frekvensbånd enn alle andre Apple Watch-modeller, så i tillegg til L1-båndet får man her også tilgang på L5, hvilket for eksempel gjør det enklere å få et sterkere signal i byområder med høye bygninger eller i utmark med bratte fjell og mye skog. Klokken bruker i tillegg mer eller mindre smart prosessering for å skjønne at man sannsynligvis ikke løper tvers gjennom bygg, så GPS-delen bør være en av funksjonene som Ultra gjør bedre enn grunnmodellen.

Hvorvidt klokken vil fortelle deg at GPS-satellittene bekrefter at du er lokalisert (GPS lock) gjenstår å se, siden Apple tradisjonelt ikke tar i bruk denne funksjonen.



Med på lasset er også såkalt BackTrack, Spor tilbake på norsk, en funksjon som innebærer at man kan legge til sine egne punkter i kartet, og så bruke kompasset for å finne tilbake til der man kom fra. Vi synes strengt tatt det ser litt knotete ut, og vi skjønner ikke hvorfor Apple – som allerede har en Kart-app – ikke har et slags offline-kart i denne klokken.



Når det gjelder treningsfunksjoner, så later det til at Watch Ultra legger seg mer i landet robust og relativt allsidig, snarere enn å prøve å være best på alle mulige forskjellige grener.

Apple Watch Ultra: batteri

(Image credit: TechRadar)

Batteritiden i Watch Ultra, etter åtte år med stadig nye Apple-klokker, har endelig kommet seg forbi 18-timer (ifølge Apple, og etter vår erfaring ikke overdriver slike tall, snarere tvert i mot.) Nå kan vi vente hele 36 timer med å plugge inn klokken og lade.



Kapasiteten vi nå har tilgang til er delvis signert den nye, og mer strømgjerrige, S8-brikken på innsiden, men størstedelen av oppgraderingen stammer fra den ekstra tykke urkassen, der det naturligvis er plass til et større batteri.

Når det gjelder ladehastighet i Watch Ultra, så er det ikke mye som skiller grunnmodellen Watch 8 og storebror, som begge bruker samme hurtiglader som fjorårets Watch 7.



Noe som i praksis får innvirkning på søvnfunksjonene. Litt avhengig av hvor viktig du synes det er å samle inn data hver bidige natt, kan dette være smått problematisk. Den beste løsningen er kanskje å være påpasselig med å ta med seg laderen, slik at du kan plugge inn og klattlade nå og da i løpet av dagen, i perioder det virker formålstjenlig å ta av seg klokken.



Joda, det vil være mulig å ha på seg klokken i et par netter før man må lade, særlig med den nye 60-timersmodusen som kommer senere i år (der flere funksjoner slås av eller sakkes ned), men det hjelper likevel ikke på det faktum at de aller fleste lader enhetene sine på natten – og at mange sliter med å ha på seg en såpass stor klokke når de sover.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra er en enhet vi har vært ute etter i årevis: En skikkelig treningsklokke fra Apple, og det er nettopp det vi har fått servert i år.



Likevel, den generelle følelsen vi sitter igjen med – i likhet med den vi satt igjen med da vi testet Samsung Galaxy Watch 5 Pro – er at dette ikke egentlig kan måle seg med treningsfunksjonene man finner i de mer spesialiserte sportsklokkene.



Samtidig virker det ikke som om Apple har tatt sikte midt i dette sjiktet heller – en regelrett Garmin-rival er ikke noe Cupertino-selskapet trenger. Ultramaratonløpere og andre ihuga entusiaster kommer uansett til å tiltrekkes de absolutte toppmodellene, laget spesielt med tanke på de mest ekstreme forhold.

Watch Ultra er snarere laget med tanke på å utvide appellen, å gjøre sirkelen videre, slik at den inkluderer brukere som vipper rett utenfor Apple Watch-segmentet: folk som tar trening på alvor, men som ikke står opp klokka 04:30 for å ta nøyaktig 14 intervalldrag på 400 meter i hjertesone 4.



Hvis du snarere er av typen som er ute etter en klokke som støtter mobildata (dette gjelder alle Ultra-modellene), som kan være til hjelp i utmark og på tur, som tilbyr gode datapunkter for helse og trening og som kan være til hjelp i fall uhell og ulykker, så er sjansen stor for at du har funnet riktig modell. Dette er klokken for alle som ønsker en viss standard på armpryden, samtidig som den i praksis fungerer som en slags iPhone light.



Vi ser frem mot å kunne teste Apple Watch Ultra ute i friluft, og utfordre klokken på områder den burde takle godt – i hvilke situasjoner utmerker den seg spesielt, mon tro?