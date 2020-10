Billigste AirPods: prisene, salgene og tilbudene i august 2020

Hvis du er ute etter de beste prisene på AirPods, så har du kommet til riktig sted, for nedenfor finner du de beste Apple AirPods-tilbudene akkurat nå. Er du på jakt etter de seneste prisene på nye AirPods Pro kan vi også tilby de beste prisene på de mer elegante støydempende øreproppene fra Apple.



Vi er store tilhengere av å unngå irriterende kabler når vi skal lade enhetene våre, så derfor har vi også funnet de beste tilbudene på Apple AirPods med trådløst ladeetui. Det koster lit mer, men vi synes ærlig talt det er verdt det.



Det kan faktisk være ganske vanskelig å finne Apples trådløse ørepropper til en billig penge, simpelthen fordi dette er et av de mest ettertraktede enhetene i verden når det gjelder forbrukerteknologi. Faktisk er det slik at AirPods ofte kan være utsolgt, så hvis du råker over noen som selger AirPods til en billig penge kan det være lurt ikke å vente lenge med et eventuelt kjøp.

Slik kan det faktisk være, når noen kjører en kampanje på AirPods forsvinner de gjerne fort – noe som selvsagt ikke er optimalt for deg som er på utkikk etter de beste tilbudene. AirPods er utvilsomt ikke rimelige, men man kan nesten ikke forvente annet, gitt Apples tidligere meritter innen prising av sine mest ettertraktede produkter.



Hvis du allerede har kjøpt en ny iPhone, som har kvittet seg med den tradisjonelle hodetelefonutgangen, så er Apple AirPods blant de aller beste øreproppene man kan få tak i til ens nye Apple-telefon. Selvsagt, siden de fungerer over Bluetooth, så kan man bruke AirPods både med andre telefoner og med bærbare PC-er.



Så, hvor mye koster egentlig AirPods, og hvordan kan du finne det beste tilbudet? Vårt prissammenligningsverktøy finner automatisk de beste tilbudene fra alle relevante nettbutikker, slik at du raskt kan finne de mest oppdaterte prisene med en gang de blir tilgjengelige.

(Image credit: Apple)

De ferskeste prisene på Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro er et svært populært produktene nå på sommeren. Apple AirPods Pro koster 2990 kroner hvis man kjøper direkte fra Apple, men nedenfor får du øreproppene langt billigere.



Dette er et godt stykke dyrere sammenlignet med de vanlige AirPods-modellene, men AirPods Pro er de første AirPods-enhetene som har aktiv støydemping, slik at forstyrrende elementer i omegn ikke får ødelagt musikkopplevelsen. Perfekt for lange pendleturer eller når man virkelig må konsentrere seg om arbeidet. Samtidig har man muligheten til å filtrere inn lyd fra utsiden, om man ønsker det. Dette kan være nyttig om man eksempelvis ønsker å høre ting som trafikk når man løper/sykler/går, eller om noen prøver å ta kontakt.

AirPods Pro er vann- og svettebestandige, noe som gjør øreproppene til et bedre valg til bruk under trening enn de vanlige AirPods-modellene. Pro-varianten kommer også med flere gummiendestykker for ørene, slik at proppene kan justeres til akkurat dine ører. Sertifiseringen for vannbestandighet er IPX4, hvilket betyr at enhetene tåler vannsprut og lett regn, men ikke tåler å bli dynket i vann.



Med nye Apple AirPods Pro får man med et trådløst ladeetui, det finnes ingen billigere variant uten, slik som det gjør med den vanlige AirPods-varianten, der man kan velge å kjøpe med eller uten.

Vil du vite mer om disse øreproppene? Ta en titt på vår test av AirPods Pro.

Apple AirPods Pro | kr 2386,- | ITStore.no

AirPods Pro har en ny design med Aktiv støyreduksjon for et større og mer detaljert lydbilde, Lydfremheving som gjør at du hører mer fra omgivelsene og en justerbar passform som er behagelig hele dagen. Se tilbud

Ta en titt på AirPods Pro-prisen direkte fra Apple

(Image credit: Apple)

Hvor mye koster AirPods? De ferskeste tilbudene og prisene på AirPods

Så, hvor mye koster AirPods, og hvordan kan man få absolutt billigst pris? Nedenfor finner du de mest oppdaterte prisene på de nye 2020-variantene av den vanlige AirPods-modellen, som kom på markedet tidlig i fjor. Nye AirPods koster 1790 kroner fra Apple, hvilket er samme pris som originalen – noe som overrasker oss noe, gitt at disse har en rekke forbedringer kontra forgjengeren.



Sammenlignet med den eldre modellen har Apple holdt på mye av det samme designet. På innsiden får man derimot en raskere H1-prosessor, 50 % mer taletid og handsfree-funksjonalitet integrert med Siri. Gitt at de eldre modellene egentlig aldri sank betraktelig i pris er AirPods fra 2019 den beste standardløsningen tilgjengelig akkurat nå, hvis man ikke lar seg lokke av AirPods Pro. Pass på å lese om enhetene før du kjøper, slik at du er sikker på at du får nyeste versjon, og ikke overbetaler for de gamle. 2019-modellen kommer også med et vanlig ladeetui, men vi har også funnet en del tilbud på varianten med det trådløse ladeetuiet, disse finner du lengre nede på siden.

Ta en titt på vår fullstendige test av 2019-variantene av Apple AirPods

(Image credit: Apple)

2019-AirPods med trådløst ladeetui

2019-oppgraderingen av Apple AirPods får man også med trådløst ladeetui. Disse koster noe mer, og prisen direkte fra Apple er 2290 kroner, men på den andre siden er trådløs lading ekstremt kjekk funksjonalitet. De faktiske øreproppene er identiske som de ovennevnte, så for ordenens skyld: etuiet er det eneste som skiller de to modellene.



Slipp AirPods-proppene rett ned det søte ladeetuiet, lukk lokket og legg den på en Qi-sertifisert trådløs ladepad (følger ikke med), og det er det. Apple hadde planer om sin egen spesiallagede ladepad – AirPower, som etter planen skulle klare å lade både iPhone, Apple Watch og AirPods samtidig –men denne ble kansellert. Men, vi fikk i det minste tredjepartsløsninger som endte opp med å bli langt billigere enn varianten planlagt fra Apple.

Apple AirPods med trådløst ladeetui | kr 1989,- | Multicom

AirPods med trådløst ladeetui er øretelefoner på en helt ny måte. Når du tar dem ut av etuiet, slår de seg på og kobler seg til din iPhone, Apple Watch, iPad eller Mac. Med ett lite trykk er de klare for bruk. De slår seg på automatisk og er alltid tilkoblet. AirPods-øretelefonene merker når de sitter i ørene dine, og de setter seg på pause når du tar dem ut.Se tilbud

Hva med Apple AirPods fra 2016?

Disse modellene produseres ikke lenger, og er faset ut av de fleste butikker. Når vi en sjelden gang får øye på de gamle traverne pleier de som oftest å ha samme pris som de nye 2019-variantene.



Kort fortalt: Se heller etter 2019-modellene via et av tilbudene ovenfor. For å være helt sikker på at tilbudet ikke gjelder den gamle varianten fra 2016, dobbeltsjekk at produktet har H1-prosessor og handsfree-funksjonalitet via Siri (særlig hvis produktet ikke har «2019» eller noe annet avslørende i produkttittelen.)

Hvor mye koster AirPods?

Den offisielle prisen på AirPods (direkte fra Apple) er 1790 kroner, så det er det absolutt meste du bør finne deg i å betale. Man kan dessverre ikke garantere at butikker ikke prøver seg, og setter opp prisene når det begynner å bli tynt med enheter på lager.



Det er å forvente at mange av de største butikkene vil legge seg nært opp mot prisene Apple setter, men noen ganger kan de dyppe godt i underkant, særlig når det nærmer seg de årlige salgene, som eksempelvis Black Friday eller nærmere jul. Heldigvis pleier vi å oppleve at AirPods også tidvis er på salg resten av året.

Burde jeg vente på et enda bedre AirPods-tilbud?

Det kan være at du er typen som er ute etter de virkelig store salgene. I fjor, i tiden rundt Black Friday, så vi gjerne at AirPods med relativt store avslag ble solgt ut i løpet av minutter i andre land. Dessverre var det ikke de helt store avslagene på AirPods i Norge, men vi håper på at 2020 kan være litt snillere med oss, gitt at 2019-variantene har vært på markedet i 20 måneder når storsalget starter i november.



Faktisk ser vi allerede nå at butikkene selger 2019-variantene av Apple AirPods til langt mindre enn om man skulle kjøpt direkte fra Apple, helt nede i 300 kroner mindre, så det lover godt for fremtidige salg.