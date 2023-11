Black Friday: Superdeal på Samsungs S95C 4K OLED TV på 65" – spar 17 000 kroner

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil sjekke ut alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, kan du ta en titt på vår hovedartikkel for salgsfesten.

Hvis du har planer om å kjøpe en ny TV under årets store Black Friday-salg, har vi et helt suverent tilbud å anbefale. Vi har nemlig funnet den største rabatten noensinne på Samsungs suverene S95C 4K OLED-TV fra 2023, noe som gir dette TV-apparatet dets laveste pris noensinne (med god margin) siden lanseringen.

Ved lanseringen kostet denne TV-en 41 990 kroner, så det er en dyr TV i toppklasse, men nå under Black Friday er prisen satt ned til 24 990 kroner! Det betyr at du sparer 17 000 kroner hvis du bestiller den nå under Black Friday. TV-modellen er tilgjengelig i størrelsene 55, 65 og 77 tommer, og prisene varierer litt avhengig av hvilken størrelse du velger. Tilbudet du finner nedenfor er for 65-tommersmodellen av TV-apparatet.

Black Friday: Superdeal på Samsung S95C