Black Friday-tilbud: Suveren rabatt på mobiltelefon

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil sjekke ut alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, kan du ta en titt på vår hovedartikkel for salgsfesten.

Black Friday 2023: Alle de beste tilbudene

Hvis du leter etter en billig mobiltelefon, er Black Friday en fin tid å slå til på. Under denne store salgsfesten får vi se virkelig hyggelige rabatter på mobiltelefoner fra forskjellige merker. Alt fra populære toppmodeller til rimelige budsjettmodeller får prisavslag og fremstår som regel også med hyggelige pakkepriser.

Hvis du vil komme deg så billig som mulig unna, må vi fortelle deg om dette helt utrolige Black Friday-tilbudet på to av Motorolas rimelige mobiler. Det beste tilbudet er for Motorola Edge 40, som vanligvis er en mobil i det midtre prisleiet, med 256 GB lagringsplass, 8 GB RAM, en 6,55-tommers FHD+-skjerm, Dimensity 8020 Octa-core brikke, et dobbelt bakre kamera med et hovedkamera på 50 MP med mer. Dette er derfor en utmerket mobiltelefon for deg som vil ha noe enkelt, men som likevel kan klare de fleste oppgaver uten problemer og kan ta greie bilder. I vår anmeldelse av telefonen beskrev vi den som en brukervennlig Android-telefon, med lang batterilevetid som kan konkurrere med modeller som Google Pixel 7.

Under Black Friday har Motorola valgt å senke prisen på denne mobiltelefonen med hele 2700 kroner! Det er en enorm rabatt som gjør at du kan skaffe deg denne mobilen for bare 3 990 kroner. med de spesifikasjonene du får her, blir det virkelig ikke bedre enn dette.

Black Friday 2023: Superdeal på Motorola Edge 40

Superdeal Motorola Edge 40 | 6 690,- 3 990,- hos Komplett

Spar 2700 kroner: Dette er en av de største rabattene vi har sett på en mobil under årets Black Friday-salg. Denne allerede rimelige telefonen fra Motorola har fått en enorm rabatt på 2700 kroner, slik at du kan kjøpe den for den utrolig lave prisen på 3990 kroner. Den finnes i flere forskjellige farger som svart, rød, blå og grønn. Bestill hos andre forhandlere

Proshop | NetOnNet | Elkjøp