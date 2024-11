Samsung Galaxy S25 kan bli det første flaggskipet fra Samsung som mottar sømløse oppdateringer

Sømløse (A/B) oppdateringer ryktes for Galaxy S25.

Dette vil strømlinjeforme prosessen med å oppdatere enheten.

Funksjonen ble først introdusert av Google så tidlig som i 2016.

Vi nærmer oss den forventede lanseringen av Samsung Galaxy S25 i januar, og det siste ryktet om denne telefonserien antyder en forbedring i hvordan oppdateringer brukes på det mest grunnleggende nivået.

I følge tipseren @chunvn8888 (via SamMobile) vil Galaxy S25-telefonene motta A/B-oppdateringer, også kjent som sømløse oppdateringer. Disse oppdateringene inkluderer nye Android-versjoner samt mindre sikkerhetsoppdateringer og rettelser.

Navnet A/B refererer til måten den nye programvaren (B) lastes ned og settes til en separat lagringspartisjon mens gjeldende programvare (A) fortsetter å kjøre. Det meste av arbeidet gjøres i bakgrunnen mens du kan fortsette å bruke telefonen.

En omstart er fortsatt nødvendig for å ta i bruk oppdateringen, men omstarten er raskere – mye av oppsettarbeidet er allerede gjort, så du trenger ikke å bruke så mye tid på å stirre på en lasteskjerm.

Tilpasning til standarden

Google introduserte muligheten for A/B-oppdateringer for Android tilbake i 2016, så det har tatt litt tid for Samsung å introdusere den for Galaxy-serien – dersom ryktet skulle vise seg å stemme.

Galaxy S25 ville imidlertid ikke være den første Samsung-telefonen med denne funksjonaliteten: den finnes også på Samsung Galaxy A55 som ble lansert tidligere i år. Det ville imidlertid være første gang den dukket opp på en flaggskipmodell fra Samsung.

Som SamMobile påpeker, må A/B-støtte bygges inn på maskinvarenivå – det er ikke noe som kan legges til en enhet senere. Enten har en telefon A/B-funksjonalitet eller ikke, gjennom hele enhetens levetid.

Vi forventer å se tre Galaxy S25-telefoner i januar, dersom Samsung følger samme lanseringsplan i 2025 som i 2024. Det har allerede vært mange lekkasjer, med alt fra forventede fargealternativer til sentrale innvendige spesifikasjoner.