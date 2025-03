Samsung Galaxy Z Fold 7 kan få et kamera som plasserer den på nivå med Galaxy S25 Ultra

Galaxy Z Fold 7 kan få et 200 MP hovedkamera

Den forrige Galaxy Z Fold 6 hadde bare 50 MP

Telefonen ventes å lanseres sammen med Galaxy Z Flip 7 i juli

Hvis ryktene stemmer, vil vi snart se Samsung Galaxy Z Flip 7 og Samsung Galaxy Z Fold 7 – og en ny lekkasje antyder at sistnevnte modell kan få en større kameraoppgradering.

I følge Galaxy Club (via Android Police), vil den boklignende brettbare telefonen ha et hovedkamera på 200 MP på baksiden, som en del av et trippelkameraoppsett. De andre kameraene sies å være et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP telefotokamera.

Dette hovedkameraet på 200 MP skal tilsynelatende hentes fra Samsung Galaxy S25 Ultra og vil være et stort steg opp fra hovedkameraet på 50 MP som brukes i den nåværende modellen – les vår anmeldelse av Samsung Galaxy Z Fold 6 for mer informasjon om det.

Kameraene i Z Fold-serien har ikke fått noen store forbedringer de siste årene, og selv om det ser ut til at kun ett av dem oppgraderes denne gangen, er det fortsatt et kjærkomment tilskudd – bedre bilde- og videokvalitet settes alltid pris på.

Hva mer har vi hørt?

Samsung Galaxy Z Fold 6 hadde et hovedkamera på 50 MP. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det har ikke vært mangel på rykter og lekkasjer rundt Galaxy Z Fold 7 så langt, og meldingen fra Galaxy Club gjengir et annet rykte i tillegg til kameraoppgraderingen: Den brettbare telefonen skal lanseres i juli, akkurat som forgjengeren.

Hvis ryktene stemmer, vil både RAM og lagring forbli uendret i den nye modellen. Prosessoren forventes imidlertid å bli oppgradert til den nyeste og beste Snapdragon 8 Elite-brikken fra Qualcomm, den samme som brukes i Galaxy S25-serien.

Basert på lekkede gjengivelser, ser den brettbare telefonen ut til å bli tynnere denne gangen – kanskje med den ultratynne Oppo Find N5 i tankene – og det ryktes også at skjermene er større (hovedskjermen på den nåværende modellen er 7,6 tommer fra hjørne til hjørne).

Men hva skjer med Samsungs tri-fold da? Samsung har allerede antydet en sammenleggbar telefon med et ekstra sammenleggbart panel, men det er fortsatt uklart når den vil lanseres eller hva den skal hete. Det er mulig at den vil få en omtale på lanseringsarrangementet Galaxy Z Fold 7 i juli.

