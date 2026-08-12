Galaxy Z Fold 8-bruker har tydd til en ekstrem løsning for å sikre at den brettbare enheten ligger helt flatt

Liker du ikke kamerablokken på den brettbare telefonen din? Ta den av.

Det er det en Reddit-bruker har gjort med Galaxy Z Fold 8.

Den ligger nå flatt – men selfiekameraet er det eneste kameraet som er igjen.

Hvor langt ville du gå for å få en av de beste brettbare telefonene til å se ut og fungere akkurat slik du vil ha den? En Samsung-bruker har tatt det drastiske skrittet å kutte av den bakre kameramodulen på sin nye Galaxy Z Fold 8, bare slik at den ligger helt flatt når den plasseres på en overflate.

Det uvanlige DIY-inngrepet er dokumentert på Reddit, og har blitt møtt med en eller to hevede øyenbryn. Tilsynelatende brukte eieren av telefonen et barberblad for å utføre operasjonen, og sier at sluttresultatet er «ikke så verst».

«Vinglingen er så irriterende, og jeg bruker aldri [kameraene] uansett» var begrunnelsen som ble oppgitt av brukeren, da de ble spurt om hva som førte til tilpasningen – og han ser ikke ut til å angre på det han har gjort.

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Vår anmeldelse av Samsung Galaxy Z Fold 8 nevner ikke kamerablokken som et spesielt alvorlig problem, men vi gleder oss over ytelsen til dobbeltlinsekameraet på baksiden – så det virker synd, og litt drastisk, å fjerne dem.

A job well done

Reaksjonene i den opprinnelige Reddit-tråden handler for det meste om vantro over at noen ville gå så langt bare for å få en telefon til å ligge flatt, samtidig som de mister muligheten til å ta bilder og videoer samtidig.

Blant mange velvalgte GIF-er er det kommentarer som «ingen mengde forklaring rettferdiggjør det» og «for en gal mann», samt en viss takknemlighet for et teknologisk hack som ser ut til å være godt utført, basert på bildebevisene.

Det er også en forespørsel om mer informasjon fra en annen Reddit-bruker som ønsker å gjøre det samme med sin egen Galaxy Z Fold 8 – kanskje en indikasjon på at vinglingen du får når telefonen ligger flatt irriterer ganske mange brukere.

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Samsung lanserte telefonen 22. juli, og startprisen er 23 990 kroner. Den ble lansert sammen med den litt dyrere Galaxy Z Fold 8 Ultra og den rimeligere Galaxy Z Flip 8.

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