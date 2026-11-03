Apple avslører at den nye iPad mini har et mindre batteri – men det er faktisk positivt

Åttende generasjon iPad mini har et batteri med en kapasitet på 4900 mAh.

Dette er en liten reduksjon sammenlignet med forgjengeren.

Den faktiske batteritiden er imidlertid ikke blitt dårligere.

Apple har alltid vært ganske tilbakeholdne med informasjon om batterikapasiteten i enhetene sine, men EU-regelverk krever nå at selskapet oppgir dette. Det har kommet frem at den nye iPad mini fra 2026 har et batteri med en kapasitet på 4900 mAh.

Som Notebookcheck påpeker, er dette lavere enn batterikapasiteten på 5034 mAh i sjuende generasjon iPad mini, som ble lansert i 2024. Dette utgjør omtrent 97 prosent av den tidligere kapasiteten, så reduksjonen er ikke spesielt stor.

Denne reduksjonen i batterikapasitet må imidlertid ses i sammenheng med de andre nyhetene i den nye iPad mini – fremfor alt at den for første gang har en OLED-skjerm, samt den svært raske prosessoren A20 Pro (den samme brikken som sitter i nye iPhone 18 Pro).

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Forhåndsbestillinger av Apples minste nettbrett er nå åpne, og leveringene forventes å starte fredag ​​6. november. Prisene starter på 8 990 kroner for modellen med kun Wi-Fi og 128 GB lagringsplass. Den er tilgjengelig i fargene Midnight (grå) og Starlight (kremhvit).

Et mindre batteri kan faktisk være en positiv ting

Dette er den første iPad mini-modellen med OLED-skjerm. (Image credit: Apple)

Ved første øyekast kan det virke skuffende at den nye iPad mini har et mindre batteri enn forgjengeren, men dette er bare en del av bildet. Som med all moderne teknologi, er batterikapasitet bare én av flere faktorer som påvirker batteritiden.

Apple opplyser at den faktiske batteritiden på det nye nettbrettet er uendret: opptil ti timer mellom hver lading ved surfing via Wi-Fi eller videoavspilling, eller ni timer med surfing når enheten er koblet til internett via mobilnettet.

Med andre ord mister du ikke noe av batteritiden. Dessuten har den nye iPad mini, takket være det mindre batteriet, blitt noe tynnere og litt lettere enn forgjengeren. Den reduserte størrelsen er altså faktisk en fordel.

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