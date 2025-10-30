iPad mini OLED kan bli den overraskende fulltrefferen i 2026, hvis disse ryktene er sanne.

Apple kan lansere en iPad mini med OLED-skjerm i 2026, hevder en rapport

OLED kan også komme til iPad Air og MacBook Air

Den nye skjermen kan imidlertid føre til høyere priser

Apples iPad mini har vist seg å være et av de beste nettbrettene de senere årene, med sin kombinasjon av kompakt størrelse og imponerende ytelse som gjør den til et ideelt valg for mange. Og hvis ryktene skal troes, kan den snart få en betydelig oppgradering som kan gi den et betydelig forsprang på konkurrentene.

I et innlegg på Bloombergs nettsted har journalisten Mark Gurman hevdet at Apple planlegger å introdusere en OLED-skjerm til iPad mini allerede neste år. Dette følger et lignende rykte fra tidligere i år og vil innlede en markant forbedring i forhold til enhetens nåværende LCD-skjerm, noe som gir bedre kontrast og rikere farger til innholdet som vises på enheten.

Hvis det skjer, kan det bidra til å gjøre iPad mini til en overraskende hit i 2026. Det lille nettbrettet har allerede en lojal følgerskare av brukere som blir avskrekket av størrelsen på iPad Air og prisen på iPad Air, men iPad mini har ofte gått glipp av funksjoner som finnes i sine dyrere søsken. Med introduksjonen av en OLED-skjerm vil imidlertid Apples minste nettbrett få en betydelig visuell oppgradering for å hjelpe det med å konkurrere mot rivaliserende produkter.

I tillegg til dette kommer ideen om at Apple ønsker å gjøre fremtidens iPad mini fullstendig vanntett ved å redesigne dekselet og legge til «et nytt høyttalersystem som bruker vibrasjonsrelatert teknologi» i stedet for tradisjonelle høyttalerhull, sier Gurman. Reporteren påpeker at dette er en annen tilnærming til vanntettingen som brukes i alle de beste iPhonene, men det kan legge til enda en positiv ting til iPad minis liste over funksjoner.

OLED også andre steder

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, ettersom Gurmans rapport antyder at Apple kan øke prisene sine i lys av iPad minis forbedrede skjerm. En økning på 100 dollar ville ikke være utelukket, hevder Gurman, noe som potensielt ville resultere i en startpris på 599 dollar. Den nåværende modellen har en startpris hos Apple i Norge på 6 690 kroner.

iPad mini er ikke den eneste Apple-enheten som er i kø for en OLED-oppgradering, mener Gurman – Apple planlegger tydeligvis også å bringe denne skjermteknologien til iPad Air og MacBook Air.

MacBook Air vil sannsynligvis ikke få oppgraderingen før 2028, sier Gurman, ettersom iPad Air gjør spranget på et ubestemt fremtidig tidspunkt (men senere i generasjonen etter den forventede oppdateringen våren 2026). I teorien er det da vi også kan se den nye iPad mini.

OLED-skjermer har allerede vist seg å være en hit i iPad Pro og iPhone, og har vært en fast del av Apple Watch helt siden den først ble lansert. Hvis iPad mini blir med disse populære enhetene og legger til OLED-kvalitet neste år, kan Apple gjøre mange iPad-kunder veldig fornøyde.