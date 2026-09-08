iPhone 18: De 5 største ryktene – dette kan vi vente oss på denne ukens Apple-arrangement

Vi har hørt rykter om iPhone 18-serien siden før iPhone 17 i det hele tatt ble lansert. Og hvis vi også inkluderer den sammenleggbare iPhone Ultra – som angivelig endelig lanseres i år – har lekkasjer og rykter sirkulert i årevis.

Så det er mye informasjon å sile gjennom, men ryktene nedenfor er noen av de største vi har hørt om Apples kommende telefoner.

Under hvert rykte vil vi vurdere hvor sannsynlig vi tror informasjonen faktisk er sann, slik at du kan få en bedre ide om hva du kan forvente på Apples «Surprise and Shine»-arrangement onsdag 9. september.

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En brettbar iPhone Ultra lanseres endelig

iPhone Ultra kan bli veldig lik Samsung Galaxy Z Fold 8. (Image credit: Richard Priday / TechRadar)

Hva sier ryktet?

Vi har hørt rykter om at Apple jobber med en brettbar telefon i årevis, men nå ser det endelig ut til at en slik enhet faktisk kan lanseres i år, muligens under navnet iPhone Ultra.

Lekkasjer antyder at telefonen får et passlignende format som ligner på Samsung Galaxy Z Fold 8, med en brettbar skjerm på rundt 7,8 tommer og en ytre skjerm på rundt 5,5 tommer.

Den kan også støtte MagSafe, men i motsetning til noen av Samsungs brettbare telefoner, vil den sannsynligvis ikke ha pekepennstøtte – i hvert fall ikke ved lansering.

Hvor sannsynlig er ryktet?

Gitt hvor lenge vi har hørt rykter om en sammenleggbar iPhone, med noen tidligere rapporter som peker på lanseringer som aldri har blitt noe av, er det fortsatt grunn til å være litt skeptisk. Men antallet lekkasjer som nå peker på en lansering – inkludert rapporter fra troverdige kilder – gjør oss nesten sikre på at iPhone Ultra faktisk vil bli avduket i år.

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Når det gjelder detaljene, som skjermstørrelser og MagSafe-støtte, kan vi ikke være helt sikre. Men vi ville bli veldig overrasket om selve telefonen ikke lanseres denne uken.

Sannsynlighet: 9/10

Vanlig iPhone 18 er utsatt til neste år

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Hva sier ryktet?

Selv om vi kan se en helt ny type iPhone i år i form av iPhone Ultra, tyder lekkasjer på at en av modellene vi normalt venter oss i stedet vil mangle. Ifølge rapporter vil ikke den vanlige iPhone 18 bli lansert før i mars eller april.

Den kan da bli lansert sammen med iPhone 18e og iPhone Air 2, noe som vil bety at Apple vil holde en andre stor mobillansering i løpet av omtrent seks måneder.

Hvor sannsynlig er ryktet?

Det ville være helt nytt for Apple å lansere en ny basismodell på et separat arrangement flere måneder etter Pro-modellene, så vi tar fortsatt ryktet med en klype salt.

Samtidig peker praktisk talt alle lekkasjer nå i den retningen. Vi har også hørt betydelig mindre om den vanlige iPhone 18 enn om Pro-modellene og iPhone Ultra – noe som ville gitt mening hvis den faktisk ikke skal lanseres på en stund.

Sannsynlighet: 8/10

Et kamera med variabel blenderåpning

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hva sier ryktet?

Et av de mer spennende ryktene om spesifikasjoner er at enten både iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max, eller muligens bare iPhone 18 Pro Max, vil få et kamera med variabel blenderåpning.

Dette vil tillate deg å justere dybdeskarpheten, noe som gir deg mer kontroll over hvilke deler av bildet som er i fokus. Det kan også føre til bedre ytelse i svakt lys, hvis den variable blenderåpningen betyr at kameraet kan slippe inn mer lys enn på nåværende modeller.

Hvor sannsynlig er ryktet?

Vi har hørt rykter om variabel blenderåpning fra flere kilder, inkludert noen anerkjente. Detaljene er imidlertid fortsatt ganske vage, noe som gjør oss litt usikre på om funksjonen faktisk vil dukke opp – spesielt siden mange andre detaljer om de nye modellene har lekket mye mer detaljert.

Samtidig gjør både antallet kilder og deres troverdighet at vi tror det er mer sannsynlig enn ikke at minst én av de kommende iPhone-modellene vil få et kamera med variabel blenderåpning.

Sannsynlighet: 7/10

Større batterier

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hva sier ryktet?

Tipseren Digital Chat Station har funnet myndighetsdokumenter som antyder at iPhone 18 Pro vil få et batteri på 4288 mAh og iPhone 18 Pro Max et på 5567 mAh i USA.

Til sammenligning har iPhone 17 Pro et batteri på 4252 mAh, mens iPhone 17 Pro Max har et på 5088 mAh. Også her gjelder tallene for amerikanske modeller, der batterikapasiteten er høyere enn i de fleste andre regioner fordi telefonene kun bruker eSIM og derfor ikke trenger å gi plass til et fysisk SIM-kortspor.

Hvis dataene er riktige, vil dette bety en mindre økning for iPhone 18 Pro, men et betydelig større løft for iPhone 18 Pro Max.

Hvor sannsynlig er ryktet?

En økt batterikapasitet virker ganske sannsynlig, ettersom Apple ofte benytter anledningen til å øke kapasiteten på nye modeller. Det er imidlertid mer tvilsomt om iPhone 18 Pro Max virkelig vil få en så stor økning som ryktet hevder. Faktisk skriver kilden bak lekkasjen selv at «dette er tvilsomt og må bekreftes ytterligere».

Vi kan derfor sannsynligvis vente oss større batterier, men det er langt fra sikkert at økningen virkelig vil bli så stor.

Sannsynlighet: 6/10

Nytt design

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hva sier ryktet?

iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max vil sannsynligvis ikke se dramatisk annerledes ut enn forgjengerne, men det er minst to store designendringer som kan være på gang.

En er på baksiden, hvor metallrammen og glasspanelet kan få en mer ensartet farge i stedet for det noe tofargede designet til dagens modeller.

Enda mer spennende er informasjon fra Instant Digital og andre tipsere om at Dynamic Island kan bli mindre i år. Ifølge rykter vil bredden reduseres til rundt 13,5 mm, sammenlignet med 20,7 mm på dagens modeller.

Hvor sannsynlig er ryktet?

Dette er faktisk flere rykter samlet i ett, men begge endringene høres plausible ut. Både lekkasjer og CAD-gjengivelser har pekt på en mindre Dynamic Island, og det ville være logisk at Apple ønsker å redusere mengden plass den tar opp på skjermen.

En mer ensartet design på baksiden av telefonene høres også plausibel ut, men den informasjonen har bare kommet fra et par kilder så langt, så vi kan ikke være like sikre.