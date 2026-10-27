Eiere av iPhone Duo melder om sprukne hengsler – men er det egentlig en designfeil?

Enkelte brukere melder at deres iPhone Duo allerede har gått i stykker, muligens på grunn av en svakhet i hengselkonstruksjonen.

En demontering viser at hengselet faktisk ser ut til å være det svake punktet, men problemet lot seg bare gjenskape ved feilaktig håndtering av telefonen.

Det er uklart hvor utbredt problemet er, eller hvor mange av tilfellene som oppstod ved normal bruk.

Det har vært mye oppstyr rundt iPhone Duo, men lanseringen har ikke vært helt problemfri. Stor etterspørsel har ført til leveringsforsinkelser, og – enda mer bekymringsfullt – enkelte brukere melder at enhetene deres allerede har gått i stykker.

Nærmere bestemt har et lite antall brukere rapportert at hengslet har sprukket, noe som har ført til skader på skjermen. Men er dette starten på en ny «sprekkskandale», eller dreier det seg bare om enkelthendelser?

Å dømme etter sosiale medier, heller det mot det siste. Selv om det har dukket opp enkelte meldinger på Reddit og andre plattformer, utgjør disse bare en svært liten andel av det totale antallet personer som har mottatt sin iPhone Duo.

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(Image credit: u/Vishnu_RK)

En skjør flaggskiptelefon

Det er også mulig at noen av de sprukne hengslene skyldes uforsiktig håndtering. Brettbare telefoner er generelt mer skjøre enn vanlige smarttelefoner; for mange vil iPhone Duo være den første brettbare enheten de eier, og brukerne er kanskje ennå ikke vant til hvordan den bør håndteres.

YouTube-profilen CuriousHagi klarte faktisk å gjenskape problemet – men som enkelte Reddit-brukere påpekte, skjedde dette ved at telefonen med vilje ble bøyd bakover som en del av en holdbarhetstest. Det er derfor uklart om de fleste tilfellene med sprukne skjermer skyldes lignende feilhåndtering – om enn kanskje i mindre ekstrem grad – eller om skadene oppstår ved normal bruk.

Uansett ser det ut til at skjermene sprekker på samme sted. Dette kan tyde på enten en designfeil ved iPhone Duo – noe som ville være et alvorlig problem for Apple – eller rett og slett en produksjonsfeil som rammer enkelte enheter. Sistnevnte ville være et mer avgrenset problem, som er enklere å løse.

Vi har kontaktet Apple for en kommentar og vil oppdatere denne artikkelen dersom vi får svar. Foreløpig er det imidlertid neppe grunn til stor bekymring dersom du allerede eier, eller planlegger å kjøpe, en iPhone Duo; det har så langt ikke kommet mange rapporter om ødelagte enheter.

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Når det er sagt, bør du nok behandle den med litt mer forsiktighet enn en vanlig iPhone – og ikke overraskende burde du definitivt unngå å bøye hengslet bakover.

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