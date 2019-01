Beste trådløse ørepropper i 2019: Vi har samlet de beste trådløse ørepluggene på markedet

Trådløs vs. helt trådløs: Hva er forskjellen? Trådløse ørepropper – Dette var typen hodetelefoner som opprinnelig var tema for denne guiden. De går på batteri og er trådløse i betydningen at de ikke er koblet til telefonen din, men de har en ledning mellom de to proppene, og noen ganger også en bøyle du legger rundt nakken. Helt trådløse ørepropper – Denne typen har ikke ledning i det hele tatt. Mens alle trådløse propper lar deg lytter til musikk uten å være koblet til telefonen, dropper helt trådløse propper også ledningen mellom proppene. Er det kun denne typen du er interessert i, kan du også ta en titt på vår guide til de beste helt trådløse proppene.

Får noen år tilbake var ikke opplevelsen man fikk med Bluetooth-hodetelefoner noe særlig å skryte av, men takket være bedre overføringsteknologi, standarder som AptX og forbedret batterikapasitet, så har trådløse hodetelefoner raskt blitt enormt populære.

Men hvilke merker er beste når det kommer til Bluetooth-lyd og nye lydinnovasjoner?

Qualcomm som utvikler AptX-kodeken bør være på den listen, og det samme bør selskaper om Jaybird, Plantronics, Nuforce, RHA og Jabra, som alle har lagt store ressurser i å forbedre lydkvaliteten og samtidig gitt produktene sine lang batteritid.

Optoma NuForce BE Sport4

Tilnærmet feilfrie trådløse ørepropper

Akustisk design: Lukket | Vekt: 15 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: 92 dB +/-3 dB ved 1 kHz | Impedans: 32 Ohm | Batteritid: 10 timer | Trådløse rekkevidde: 10 m | NFC: Nei

Imponerende lyd

Tilpassede tupper

Praktisk design

Passer ikke til lytting med ett øre

NuForce har virkelig laget noe spesielt med BE Sport4. De er stilige og solid bygget, og de leverer i alle ledd på enda bedre vis enn forgjengerne. De passer godt til trening, men de aller fleste vil uansett oppleve de brukervennlige funksjonene og den imponerende lyddempingen som veldig tiltalende. BE Sport4 beviser at trådløse propper kan konkurrere med det beste på markedet.

RHA MA390 Wireless

Glimrende lyd og trådløs funksjonalitet til en uslåelig pris

Akustisk design: Lukket | Vekt: 39 g | Frekvensrespons: Ikke oppgitt | Elementstørrelse: Ikke oppgitt | Elementtype: Ikke oppgitt | Følsomhet: Ikke oppgitt | Impedans: Ikke oppgitt | Batteritid: 12 timer | Trådløs rekkevidde: 50 m | NFC: Nei

Glimrende byggekvalitet

Dynamisk lyd

God valuta for pengene

Passer dårlig til trening

Så lenge du ikke har noe imot nakkebøylen, leverer RHA MA390 på alle punkter når det kommer til pris, ytelse og batteritid. Etter å ha brukt disse proppene i flere uker, er vi enormt imponert over produktet RHA har satt sammen. Proppene har enormt god byggekvalitet, en morsom lydsignatur og de leverer alt dette til en overkommelig pris.

De største rivalen OnePlus Bullets Wireless er også veldig gode, men vi plasserer RHA MA390 høyere på grunn av den dynamiske lyden og den gode byggekvaliteten.

3. OnePlus Bullets Wireless

Utrolige trådløse ørepropper til en god pris

Akustisk design: Lukket | Vekt: 13 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Ukjent | Følsomhet: 96 +/- 3 dB ved 1 KHz | impedans: 16 Ohm | Batteritid: 8 timer | Trådløsrekkevidde: Ukjent | NFC: Nei

Magnetisk av/på-knapp

Flott balansert lyd

God trådløsforbindelse

Elendig oppbevaringsboks

OnePlus er mest kjent for OnePlus-telefonene som utfordrer toppmodellene med en mye lavere pris, men selskapet lager også hodetelefoner og det beste eksempelet er de glimrende Bullets-proppene. Disse var i utgangspunktet kablet, men nå har selskapet også sluppet en trådløs versjon, og til beskjedne 790 kroner får du nå et par enormt gode trådløse propper.

Faktisk er OnePlus Bullets Wireless så gode at de dyttet NuForce BE6i og Beats X ut av vår liste. Dette er et par hodetelefoner vi ikke har noen problemer med å anbefale til hvem som helst.

Jaybird X3

Sporty propper som passer godt til all slags bruk

Akustisk design: Lukket | Vekt: 18 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 kHz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: 95 dB +/-3 dB | Impedans: 16 Ohm | Batteritid: 8 timer | Trådløsrekkevidde: Ukjent | NFC: Nei

Glimrende og justerbar lyd

Slitesterkt og kompakt design

Proprietær lading

Ustabil tilkobling

Da Jaybird lanserte Jaybird X2, bli de raskt en favoritt blant både idrettsutøvere og vanlige folk. De ble kjent for god byggekvalitet, imponerende lydkvalitet og ikke minst en svært god pris som også stadig ble lavere. Jaybird X3 bringer denne arven videre med forbedringer på nesten alle områder, og de gjør det også til en enda lavere pris.

Jaybird X3 er altså en enda bedre versjon av et par propper som allerede er enormt gode, og vi liker en slanke profilen, den forbedrede batteritiden og den nye MySound-appen som lar deg velge en lydprofil som passer deg. Vi skulle riktignok ønske at de kunne lades med standard USB-kabel i stedet for den proprietære laderen, men det er et ubetydelig ankepunkt for et par hodetelefoner som eller leverer på alle punkter.

Optoma NuForce BE6i

5. Sony WI-1000X

Kvalitetspropper for pendlere

Akustisk design: Lukket | Vekt: 18 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 10 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: 95 dB +/-3 dB | Impedans: 20 Ohm | Batteritid: 8 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: Nei

God trådløs lyd

God støydemping

Gjennomsnittlig batteritid

Adaptive Sound Control er treg

Sonys glimrende WH-1000XM3 er gullstandarden når det kommer til støydempede hodetelefoner, men over øret-utformingen passer ikke for alle. Hvis du bruker briller eller er mye aktiv har imidlertid Sony også en løsning for deg, og den heter WI-1000X.

Disse trådøse og støydempende øreproppene byr på den kanskje beste trådløse lyden vi har hørt, i en robust formfaktor som vil tåle røff bruk. Lydkvaliteten er ikke minst sikret av støtte for aptX HD.

Som en komplett pakke gjør Sony WI-1000X så mye riktig at det er lett å overse den gjennomsnittlige batteritiden, mangelen på mulighet for å koble til flere enheter samtidig og treg Adaptive Sound Control. Er du opptatt av god lyd og samtidig reiser mye, bør du vurdere å kjøpe disse.

Beats X

Gode trådløse ørepropper som kan lades på fem minutter

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Kabellengde: Gjelder ikke | Frekvensrespons: Ukjent | Element: Ukjent | Elementtype: Ukjent | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid: 8 timer | Trådløs rekkevidde: Ukjent | NFC: Nei

Balansert lydsignatur

Støtter hurtiglading

Relativt dyre

Mangler noe klarhet

Det vil alltid være de som sitter klare til å klage på lyden i hodetelefoner fra Beats, men bruken av Apples W1-brikke har i hvert fall gjort underverker for trådløsforbindelsen til Beats X.

Dermed veier disse hodetelefonene opp for den litt basstunge lyden med fjellstø forbindelse og en veldig rask parringsprosess (i hvert fall på iOS).

Dermed blir disse proppene en fryd å bruke, så lenge du ikke forventer den mest detaljerte lyden på markedet. Er du på jakt etter et par problemfrie propper som lades på fem minutter og ikke har noe imot å betale litt ekstra for det, så er Beats X for deg.

Bose QuietControl 30

Støydempende propper på nivå med de beste hodetelefonene

Akustisk design: Ukjent | Vekt: 28 g | Kabellengde: Gjelder ikke | Frekvensresons: Ukjent | Element: Ukjent | Elementtype: Ukjent | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid: 10 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: Ja

Glimrende støydemping

Lang batteritid

Lyden kunne vært bedre

Nakkebøylen passer ikke for alle

Livet er fullt av kompromisser, og det samme gjelder Bose QuietControl 30. På den positive siden får du støydemping på nivå med hva du får fra produsentens toppmodell QC35 II, men du må samtidig ta til takke med en lydkvalitet som ikke helt når opp til de beste på markedet.

I tillegg må du vurdere om du vil ha den ganske kraftige nakkebøylen, som gjør de ellers veldig kompakte proppene mer klumpete.

Helt trådløse ørepropper

Jabra Elite 65t

Blant de beste trådløse øreproppene du får kjøpt

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Kabllengde: Gjelder ikke | Frekvensrespons: Ukjent | Element: Ukjent | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid: 25 timer (med oppbevaringseske) | Trådløsrekkevidde: 8 m | NFC: Nei

Glimrende batteritid

Balansert lyd

Begrenset utvalg av ulike propptyper

Begrenset motstand mot vann

Hvis du vil ha et par gode helt trådløse ørepropper som ikke er Apple AirPods, så bør Jabra Elite 65t være på toppen av ønskelisten din.

Etter å ha brukt dem i en måned, var vi imponert over den helhetlige pakken Jabra har klart å sette sammen. Proppene har et nedtonet design og stabil trådløs forbindelse, noe som ikke alltid er tilfelle med trådløse propper. I tillegg låter de bra sammenlignet med konkurrentene.

Optoma NuForce BE Free5

Gode og rimelige helt trådløse ørepropper med et par ankepunkter

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz | Elementer: Ukjent | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid: 13 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: JA

Flott design

Komfortable

God lyd og isolering

Forbindelsen faller ut

Bløte knapper

NuForce BE Free5 understreker hvor tilgjengelig helt trådløse ørepropper har blitt for folk fleste nå For rundt 1000-lappen når du et mer polert design enn de dyrere BE Free8, og de låter bedre også. Dessverre opplevde vi at den venstre proppen mistet signal litt oftere enn vi skulle ønske, og vi håper NuForce kan gjøre noe med det problemet.

Dette i kombinasjon med frustrerende kontroll hindrer at disse proppene klatrer høyere på listen vår, men BE Free5 leverer likevel mye for pengene.

Apple AirPods

Her får du god lyd, men AirPods er likevel for dyre

Akustisk design: Ukjent | Vekt: Ukjent | Kabellengde: Ukjent | Frekvensrespons: Ukjent | ELement: Ukjent | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid: 5 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: Nei

Parring går raskt og enkelt

Lyden er veldig god

Lett å miste

Ingen kontrolmuligheter

Selv om AirPods her noen klare fordeler, kan vi likevel ikke gi dem førsteplassen på denne listen. Mangelen på kontrollmuligheter mens du har dem på gjør at det finnes andre alternativer som er enklere å bruke, og Siri blir ikke en god nok erstatning.

De faller kanskje ikke ut så lett som vi hadde fryktet, men vi føler oss likevel ikke trygge på å ikke miste dem og de yter heller ikke godt nok til å forsvare prisen. Det er mulig at AirPods 2 kan løse disse problemene ganske snart, og beinharde Apple-fans vil nok uansett sette pris på det den første utgaven har å tilby allerede nå.

