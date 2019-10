Beste trådløse høyttaler 2019: Test-vinnerne for din stue

Velkommen til TechRadars oversikt over de beste trådløse høyttalerne i 2019!

De beste trådløse høyttalerne til hjemmebruk kommer i alle størrelser og fasonger, og i denne guiden har vi samlet de beste valgene for ulike bruksområder og budsjetter.

Legg imidlertid merke til at denne listen fokuserer på stasjonære høyttalere til hjemmebruk, og hvis du i stedet er på jakt etter en portabel høyttaler med Bluetooth så kan du ta en titt på vår liste over de beste bluetooth-høyttalerne.

I denne listen finner du altså alle typer høyttalere fra mindre og plassbesparende modeller, til større stereo-par, lydplanker og smarthøyttalere. Du finner modeller fra kjente produsenter som Sonos, Bowers & Wilkins og Marshall.

I utvelgelsen til denne listen ligger vi selvfølgelig stor vekt på lydkvalitet, men også design og utvalg av funksjoner betyr mye. De fleste av modellene på denne listen er utstyrt med WiFi, ulike former for multiromløsninger som AirPlay og Chromecast, og gjerne Spotify Connect. I tillegg er det også et pluss med støtte for stemmestyring via Google Assistant og Siri.

Foto: Sonos (Image credit: Sonos)

1. Beste trådløse høyttaler: Sonos One

For øyeblikket er Sonos kongen av trådløse høyttalere.

Vekt: 1,85 kg | Mål: 162 x 119 x 119 mm | Drivere: 1 x tweeter, 1 x woofer | Støttede tilkoblinger: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3,5 mm, RCA | Ethernet: Nei | Aux-inngang: Ja | USB: Nei

Rik og fyldig lyd

Kombinerer det beste fra Alexa og Sonos

Bruk to for å få stereolyd

Ennå ikke noen Google Assistant

Hvis du er ute etter et elegant design og eksepsjonell lyd, får du ikke noen bedre trådløs høyttaler enn Sonos One. Den gir deg det beste fra Sonos' flerromsløsning, i tillegg til at du får smarthjemegenskapene fra både Amazon Alexa og Google Assistant.

Vi du høre på favorittsangen din fra Spotify? Du trenger bare å spørre! Vil du at alle høyttalerne i annen etasje skal spille samme sang? Da grupperer du dem sammen via Sonos-appen, og du vil kunne fylle huset med feststemning på et øyeblikk.

Selv om du finner kraftigere (og dyrere) høyttalere lengre ned på listen, vil Sonos One være årets beste kjøp i 2019 for de aller fleste.

Les hele testen vår: Sonos One

Foto: Sonos

2. Nesten til topps: Sonos Play:5

Nok en strålende topphøyttaler fra kongen av flerromsløsninger.

Vekt: 6,3 kg | Mål: 204 mm x 364 mm x 154 mm | Drivere: 3 x tweetere, 1 x woofer | Støttede tilkoblinger: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3,5 mm, RCA | Ethernet: Nei | Aux-inngang: Ja | USB: Nei

Enkelt oppsett

Kraftig lyd

Enkelt design

Sonos var et av de første selskapene som satset på trådløse høyttalere. Derfor har de et av de mest sømløst integrerte høyttalersystemene på markedet.

Sonos Play:5 er selskapets toppmodell, med løsninger som bygger på Bluetooth og Google Cast. Høyttalerne fra Sonos styres direkte fra en egen app med innebygget integrering for mange strømmetjenester, som for eksempel Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, TuneIn og en lang rekke mindre tilbydere.

Ettersom dette er en flerromsløsning, kan du også tilføye flere høyttalere som for eksempel Sonos Play:3 og Sonos Play:1 for å bygge opp et komplett surround-system. Men hvis du ønsker å gjøre det enkelt, vil du oppleve at Play:5 gir deg mer enn nok lyd.

Les hele testen vår: Sonos Play:5

Foto: TechRadar

3. Beste stereo-erstatning: Pure Evoke C-F6

Et glimrende alt-i-ett-system

Vekt: 4,2 kg | Mål: 380 mm x 145 mm x 223 mm | Drivere: 2 x 3" fullspektret | Støttede tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet: Ja | Aux-inngang: Ja | USB: Nei

Nøkternt og innbydende design

Utrolige avspillingsmuligheter

Ingen støtte for Google Cast

Pure Evoke C-F6 er ikke en prangende høyttaler. Dens nøkterne, men raffinerte ytre glir beskjedent inn i alle typer omgivelser, selv om den ikke tilbyr de førsteklasses flerromsløsningene flere av de dyrere konkurrentene på listen kan gi deg.

Men det er heller ikke poenget med Evoke C-F6. Den utpeker seg derimot som den overlegne enkeltromsløsningen som dekker alle dine avspillingsbehov. Her får du et slående utvalg av lydkilder å velge mellom, der de mest kjente er Spotify Connect, DAB, internett-radio, Bluetooth og den gode, gamle CD-platen.

Du får en solid app kan du kontrollerer høyttaleren fra den andre siden av rommet. Evoke C-F6 gir deg et varmt og naturlig lydbilde fra stereohøyttalerne. Denne vil være en pryd om du velger å plassere den på nattbordet, på en hylle i stua eller hvor enn du måtte ønske.

Les hele testen vår: Pure Evoke C-F6

Foto: TechRadar

4. Den beste Bluetooth-høyttaleren: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

Et ikonisk design for den trådløse tidsalderen

Vekt: 6,5 kg | Mål: 188 mm x 660 mm x 183 mm | Drivere: 2 x Tweetere , 2 x mellomtone, 1 x Subwoofer | Støttede tilkoblinger: AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth aptX | Ethernet: Ja | Aux-inngang: Ja | USB: Nei

Ikonisk design

Stort utvalg av tilkoblingsmuligheter

Ganske klønete oppsett

Det er har konkurranse mellom denne høyttaleren og Mu-So Qb om å ha det beste utseende på denne listen. Men Zeppelin er helt klart den mest slående.

Men som for alle andre produkter på denne listen, handler det om å levere i praksis. Zeppelin gir deg absolutt strålende lyd uansett hvilket volum du setter den på. Bassen er helt uten forvrengning, og mellomnivået er det god trøkk i.

Den støttes dessuten av et bredt spekter av tilkoblingsmuligheter. Dermed får du ingen vanskeligheter med få spille musikk fra mer ukjente apper på denne høyttaleren.

Det eneste problemet er prisen. Den har vært satt til ca. kr. 5000,- i Norge. Og selv om dette er en pris som bare de mest ihuga audiofile vil vurdere seriøst, er det likevel langt under prisen til Mu-So Qb. Og lydkvaliteten ligger på samme nivå.

Les hele testen vår: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

[Oppdatering: Vi stiftet nylig bekjentskap med den nye Bowers & Wilkins Formation Flex, og så langt er vi imponert. Ikke bli overrasket om du får se det rimeligste alternativet fra Formation-serien på denne listen i nær fremtid.]

5. Beste Hi-Fi-høyttaler: Mu-So Qb

Slående utseende, men det er heldigvis mer bak fasaden.

Vekt: 5,6 kg | Mål: 210 mm x 218 mm x 212 mm | Drivere: 1 x Woofer, 2 x mellomtone, 2 x Tweetere, 2 x Passiv radiator | Støttede tilkoblinger: UPnP, AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth aptX | Ethernet: Ja | Aux-inngang: Ja | USB: Ja

Fantastisk utseende

Fyldig og god lyd

Kompakt utforming

Ikke sømløst oppsett

Du har kanskje ikke hørt om denne før. Naim audio er et selskap som lager noen av de stiligste trådløse høyttalerne i bransjen. Etter vår mening er Mu-So Qb det beste de har prestert så langt.

Den leveres med en lang rekke tilkoblingsmuligheter, som aptX Bluetooth, Spotify Connect og AirPlay. Dette betyr at musikken din skal kunne gjengis med full oppløsning, uansett hvilken enhet du bruker.

Og selv om du ikke skulle ha en telefon for hånden, kan du likevel kontrollere høyttaleren via den elegante berøringsskjermen. Derfra kan du også koble deg til radiostasjoner på internett, blant annet.

Prisen er temmelig høy. Men hvis du ender med å velge deg en Qb, vil du ikke bli skuffet.

[Oppdatering: Naim har akkurat kommet med en andregenerasjonsversjon av Mu-so Qb,og den ser fantastisk ut. Vi vil oppdatere denne listen så snart vi får muligheten til å teste den.]

Les hele testen vår: Mu-So Qb

Foto: Samsung

6. Beste trådløse høyttaler til TV-en: Samsung HW-MS650

Det er nå dere skal bli redde, dere tradisjonelle Hi-Fi-høyttalere

Vekt: 3,6 kg | Mål: 1060 x 78 x 130 mm (B x H x D) | Drivere: 3 x spesialenheter | Støttede tilkoblinger: Enkel 4K/HDR HDMI kobling, en optisk lydinngang, 3,5 mm lydinngang, 2-veis Bluetooth, Wi-Fi | Ethernet: Ja | Aux-inngang: Ja | USB: Ja

Fantastisk, kraftig lyd

Basshåndteringen trosser fysikkens lover

Støtter massevis av kilder

Litt begrenset stereoeffekt

Samsung var ikke tilfreds med å bare dominere fjernsynets verden. Nå later det til at de også har ambisjoner om også å bli førstevalget innenfor hjemmeunderholdning. Denne iherdige innsatsen har allerede gitt fremragende resultater, både i form av HW-K850 og spesielt HW-K950 Dolby Atmos-lydplankene. I tillegg har de en lang rekke banebrytende trådløse flerromshøyttalere på samvittigheten.

Men på toppen troner den sørkoreanske produsentens HW-MS650. Ingen annen enkeltstående lydplanke har kombinert så mye rå kraft med så mye renhet, rommelighet og i særdeleshet bass, og i tillegg vist seg så overlegen i håndteringen av både film og musikk. Det er en slik ytelse du bare kan oppnå gjennom oppriktig lydinnovasjon. Og med det i tankene, er den verdt prisen på rundt kr. 4200,-.

Les hele testen vår: Samsung HW-MS650 Lydplanke

Bilde: Google

7. Beste Google Assistant-høyttaler: Google Home Max

Stor lyd, stor hjerne.

Vekt: 3,2 kg | Mål: 209 x 294 x 166 mm | Drivere: 2x Tweetere, 2x Woofere | Støttede tilkoblinger: DLNA, Spotify Connect, Bluetooth, USB, 3,5 mm | Ethernet: Ja | Aux-inngang: Ja | USB: Ja

Låter utrolig bra

Innebygd Google Cast

Bluetooth-kompatibel

Fås bare i USA

Når du går så langt som å fullstappe en liten leilighet med Google Assistant-enheter, kan det da bli for mye av det gode? Som Google Home Max har vist oss, er svaret nei.

Selv om det er temmelig omfangsrikt, er Home Max et overraskende allsidig tilskudd, selv om rommet er aldri så lite. Dette skyldes dens fantastiske, balanserte lydkvalitet og Smart Sound-funksjonen som bidrar den til å justere seg i forhold til omgivelsene du plasserer den i.

Googles store høyttaler er mer elegant enn man skulle ha trodd. Den har smarte innretninger som en flyttbar hvileflate og orienteringsvennlige berøringsfunksjoner. Vi setter også på at den stikker seg ut hvis du ønsker å legge merke til den, men ellers går i ett med omgivelsene.

Det må nevnes at Google Home Max ikke offisielt tilgjengelig i Norge, men den kan likevel kjøpes via enkelte norske nettbutikker.

Les hele testen vår: Google Home Max

Foto: KEF

8. Beste bokhyllehøyttaler: KEF LS50 Wireless

Hvis du er på jakt etter bokhyllehøyttalere, er det disse du skal ha

Vekt: 6,12 kg | Mål: 420 x 198 x 192 mm | Drivere: 2x mellomtone/diskant, 1x Woofer | Støttede tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth aptX, USB, Toslink/3,5 mm | Ethernet: Ja | Aux-inntak: Ja | USB: Ja

Overveldende lydkvalitet

Nydelig kompakt design

Ikke AirPlay eller Google Cast

Treg mobilapp

Hvis du er på jakt etter et par bokhyllehøyttalere som håndterer trådløs lydavspilling like godt som tradisjonell oppkobling til vinylspilleren, skal du sjekke ut KEF LS50 Wireless. Selv om KEFs toppmodeller ikke støtter hver eneste trådløse standard på markedet, støtter de Tidal og Spotify. I tillegg til standard Bluetooth 4.0.

Med hensyn til lydkvaliteten er det overveldende detaljerte. Deres mest fremtredende egenskap er holografisk lyd og lagdeling av instrumentene. Vi kunne høre eksakt hvor hvert instrument var posisjonert, og hvert av dem avga en distinkt – og aldri uklar – lyd. Lydbildet var bredt anlagt, og strakte seg godt ut til sidene og over lytteren. Oppløsningen er strålende. Høyttaleren henter frem de mikroskopiske detaljene som vanligvis går tapt med dårligere lydsystemer.

Hvis du er en audiofil som vil ha gleden av trådløs lydavspilling – enten direkte fra nettbaserte strømmetjenester som Tidal eller Spotify, eller fra en server hjemme – burde du sette KEF LS50 Wireless øverst på ønskelisten.

Les hele testen vår: KEF LS50 Wireless

Foto: TechRadar

9. Den stiligste trådløse høyttaleren: Marshall Stanmore

En utrolig stilig og koblingsvillig høyttaler.

Vekt: 4,70 kg | Mål: 350 x 185 x 185 mm | Drivere: 2x mellomtone/diskant, 1x Woofer | Støttede tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth aptX, USB, Toslink/3,5 mm | Ethernet: Ja | Aux-inngang: JA | USB: Ja

Massevis av tilkoblingsmuligheter

Flott retrodesign

Tung og stor

Prisen

I søskenflokken på tre nye flerromshøyttalere er Marshall Stanmore barnet i midten.

Og der storesøsteren Woburn er litt for stor for de fleste værelser, og den lille Acton sliter med flere tilkoblingsvansker, treffer Stanmore godt med balansen mellom de to. Den har fyldig og slagkraftig lyd, uten at den nødvendigvis går altfor langt (men det vil den, hvis du først skulle ønske det).

Det følger med en egen app for å styre den. Vi likte godt hvor elegant den integrerte seg med andre tjenester som AirPlay, Google Cast og Spotify Connect. Det innebærer at du kan holde deg til appene du er vant til, og likevel kontrollere den nye leken din.

Men det var kontrollene på selve enheten som imponerte oss mest. Der kunne du lage forhåndsinnstillinger knyttet til en rekke tjenester, slik at du enkelt kan bytte mellom forhåndsdefinerte spillelister fra Spotify og radiostasjoner på internett ved å vri på en klassisk Marshall-messingknott.

Den har ikke den mest raffinerte lyden av høyttalerne på listen. Men Marshall Stanmore er intelligent skapt, og enkel i bruk. Hvis du er ute etter noe du kan ta med deg på tur, kan du sjekke ut vår test av Marshall Tufton. Der har du det rette vintage-utseendet fra Marshall i et bærbart format.

Les hele testen vår: Marshall Stanmore

Foto: TechRadar

10. Beste trådløse høyttaler for iOS-fans: Apple HomePod

Super lyd, men middelmådig smarthøyttaler

Vekt: 2,5 kg | Mål: 172 x 142 mm | Drivere: 7 x tweetere, 1x Woofer | Støttede tilkoblinger: AirPlay | Ethernet: Nei | Aux-inngang: Nei | USB: Nei

Glimrende lydkvalitet

Tiltalende og diskret design

Ingen Bluetooth-strømming

Apple Music-abonnement påkrevet

Hvis vi bare rangerte Apple HomePod etter dens lydmessige ytelse, ville den nok ha havnet øverst på listen. Men ettersom den også er en smarthøyttaler, er veien til toppen lang.

Alt i alt leverer den fyldig og klar lyd. Denne vi imponere enhver som hører på den. Hver eneste fasett av lyddesignet av avspillingen er gjennomtenkt. Men det er likevel noen riper i lakken. Siri får ikke til å søke på nettet, Bluetooth-strømming kan du glemme og det samme gjelder muligheten til å kontrollere Apple TV eller iPhone direkte fra høyttaleren. Dette er unndragelser man kunne vært foruten.

Om de skulle velge å implementere disse funksjonene, vil vi med glede prøve den igjen, og kanskje flytte den noen hakk oppover på listen. Men inntil det eventuelt skjer, er dette en høyttaler som bare tjener et nisjepublikum, og selv ikke denne oppgaven løser den spesielt godt.

Les hele testen vår: Apple HomePod