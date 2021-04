Test: Sonos Roam

Sonos Roam er blant de aller beste portable høyttalerne vi at testet til nå. Den leverer kraftig lyd med imponerende bass, en unik kombinasjon av Bluetooth- og WiFi-tilkobling, full integrasjon med eksisterende Sonos-høyttalere og et stilfullt design som sikrer at den passer like godt i stua som ute i skog og mark. Det eneste ankepunktet er egentlig at prisen er litt høy, men det er lett å forsvare når du får så mye ekstra funksjonalitet på kjøpet.

Kort oppsummert

Sonos er mest kjent for sitt multiromsystem med høyttalere i ulike størrelser til hjemmebruk, og selv om de riktignok slapp Sonos Move relativt nylig, så er det først med Sonos Roam at de har laget en virkelig portabel høyttaler som kan bli med over alt. Move var som kjent relativt stor, mens Roam på sin side er veldig hendig og passe stor til å bli slengt i en bag eller sekk.

Men selv om Roam ved første øyekast ganske enkelt kan virke som Sonos' svar på UE Boom 3 og JBL Flip 5 – noe den for så vidt også er – så har den noen unike egenskaper som skiller den ut fra mengden.

Sonos Roam spesifikasjoner: Tilkoblinger: WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, Sonos Multiroom Stemmeassistenter: Google Assistant, Alexa Vannbestandighet: IP67 Batterilevetid: 10 timer Lading: USB-C og trådløst (Qi) Mål: 168 x 62 x 60 mm Vekt: 0,43 kg

Den er nemlig utstyrt med både Bluetooth og WiFi, og sistnevnte gjør at den kan integreres med et allerede eksisterende Sonos-system. Når du er innendørs kan du dermed strømme til den via Sonos-appen, Spotify og AirPlay 2, og du kan kombinere den med andre Sonos-høyttalere og spille til dem alle samtidig. Når du skal ut på tur, der det bare å plukke opp høyttaleren, og når den kommer utenfor WiFi-rekkevidde kan den bytte over til Bluetooth automatisk og fortsette avspillingen.

Og det hjelper selvfølgelig også at lyden er over all forventning fra en høyttaler i denne størrelsen. Du får kraftig bass, detaljert mellomtone og en friskt diskant som aldri blir for skarp. Den er rett og slett blant de aller beste høyttalerne vi har hørt i denne produktklassen.

Det kommer også godt med at den er robust bygget (selv om den nok ikke er like slitesterk som høyttalerne nevnt over), og den er vanntatt og støvtett.

Den støtter også trådløs lading via en ladeplate som selges som ekstrautstyr eller en hvilken som helst annen Qi-kompatibel lader, og batterilevetiden på opptil 10 timer er bra selv om den ikke når helt opp til konkurrentene på det punktet.

Det er ikke til å komme unna at Sonos Roam er relativt dyr sammenlignet med andre portable Bluetooth-høyttalere, men prisen blir lettere å forsvare når du får så enormt god lyd og ikke minst funksjoner som ikke finnes hos noen andre. Det er også verdt å merke seg at dette er den rimeligste Sonos-høyttaleren til nå, og den kan være en god inngangsport til Sonos-systemet og et godt valg om du vil ha en ekstra høyttaler til et mindre rom som kjøkkenet eller soverommet.

(Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

Sonos Roam blir tilgjengelig i norske butikker fra 20. april, og prisen ligger på 1800 kroner i norske nettbutikker.

Det gjør prisen betydelig høyere enn for konkurrenter som UE Boom 3 og JBL Flip 5, men til gjengjeld får du ekstra finesser som WiFi (inkludert integrasjon med Sonos' multiromsystem) og trådløs lading.

Sonos Roam kommer i de to fargene Shadow og Lunar, som er henholdsvis grå og hvit.

Sonos Roam tar seg bra ut i alle slags situasjoner. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Vanntett med IP67-sertifisering

0,43 kg

Robust byggekvalitet

Sonos Roam viderefører i all hovedsak det minimalistiske designspråket selskapet er kjent for, men i likhet med Sonos Move er den samtidig bygget for å være litt mer robust enn de andre modellene. Det merker man blant annet på de gummidekte overflatene i hver ende av enheten, og de gummibelagte føttene på det som kanskje kan kalles undersiden.

Samtidig kan vi ikke egentlig kalle Roam like robust bygget som for eksempel UE Boom 3 og JBL Flip 5 når det kommer til byggematerialene, og hvis du behandler Roam skikkelig røft under bruk utendørs må du nok regne med en del skraper og bulker over tid. Utover det kosmetiske regner vi likevel med at den vil holde det gående helt fint, og det kommer også godt med at den er vanntett med IP67-sertifisering.

Roam er ellers ganske lett med bare 0,43 kg, og sammen med den beskjedne størrelsen gjør det at den er veldig enkel å ta med seg. Faktisk opplever vi at den til og med kunne vært noe større uten at det hadde vært noe problem, noe som også kunne kommet godt med når det kommer til lydkvaliteten, men det kommer vi tilbake til.

Forsiden er utstyrt med en stor Sonos-logo, og det er verdt å merke seg at palindromet virkelig kommer til sin rett på Roam, i og med at dette er en høyttaler du vil se fra ulike vinkler og bruke både horisontalt og vertikalt. Den har også en LED-lampe som indikerer at den er på, og en LED-lampe som indikerer batteristatus.

Sonos-logoen kommer virkelig til sin rett på en høyttaler som kan plasseres både horisontalt og vertikal, og som vil ses fra ulike retninger. (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningsknappene sitter på venstre side, og de består av volum opp og ned, i tillegg til en play/pause-knapp og en knapp som lar deg deaktivere mikrofonen.

Sonos har valgt å gi Roam fysiske knapper i stedet for de berøringsfølsomme feltene på Sonos Move, og vi opplever disse som enklere å bruke.

I tillegg til betjeningsknappene på venstre side, finner du også en av/-på-knapp på baksiden. Denne lar deg sette høyttaleren i Bluetooth-parringsmodus når du holder den inne. Ved siden av denne knappen finner du også en USB-C-port til lading.

En ladeplate for trådløs lading selges som ekstrautstyr for 498 kroner, og den kan kanskje være spesielt nyttig for deg som vil bruke Roam hjemme også. Samtidig er den trådløse ladingen Qi-kompatibel, så ladeplater du har fra før bør også fungere. Vi har testet dette med flere enheter, inkludert en mobiltelefon med omvendt trådløs lading, og det fungerte fint.

LED-lampen ved siden av logoen indikerer at høyttaleren er på. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Kraftig lyd

Bassen kan bli overveldende når Loudness er aktivert

Omfattende støtte for strømmetjenester

Sonos Roam leverer svært imponerende lyd, ikke minst med tanke å den svært beskjedne størrelsen. Faktisk er den blant de beste høyttalerne vi har hørt i denne klassen, og den slår både UE Boom 3 og JBL Flip 5 i våre ører.

Det mest imponerende er kanskje hvor balansert lyd den leverer. Her får du et frekvensspekter som absolutt føles komplett, og både bass, mellomtone og diskant kommer til sin rett.

Bassen er naturlig nok gjerne det svakeste punktet med slike høyttalere, men Roam håndterer de lave frekvensene veldig godt. Bassen er stram og fin og går overraskende dypt, selv om det selvfølgelig finner begrensninger. Billie Eilish' Bad Guy er en god test i så måte, og mens bassen kommer godt frem på Roam gjennom store deler av låten, faller hele fundamentet bort når vi kommer til det avsluttende trap-partiet.

Det er egentlig bare å forventet fra en høyttaler i denne størrelsen, men det får oss også til å tenke at det faktisk er litt synd at Sonos Roam ikke er en tanke større. Den ville fortsatt vært like portabel, men den kunne samtidig hatt mulighet til å levere enda litt mer tyngde når det trengs.

Det er også verdt å få med at Sonos har valgt å la en "Loudness"-innstilling være aktivert som standard, og denne må du eventuelt inn appen å deaktivere.

Med denne aktivert kan bassen bli i overkant fremtredende – spesielt ved lavt volum – og vi fortrakk heller å deaktivere den, og i stedet justere bassen opp et par hakk med EQ-en.

Roam er også utstyrt med Sonos' TruePlay-teknologi som justerer lyden automatisk basert på omgivelsene. Dette er ikke noe man merker spesielt mye til ved vanlig bruk, men hvis du plasserer høyttaleren i et hjørne mens den spiller musikk med mye bass så vil du merke at bassen først blir sterkere og mer ullen på grunn av refleksjonene fra veggene, før den etter noen sekunder blir justert ned når TruePlay får gjort jobben sin. Hvor mye forskjell det utgjør i praksis kan kanskje diskuteres, men det er i hvert fall en stilig funksjon som kan bidra til litt bedre balanse i noen situasjoner.

Sound Swap

Flytt lyden fra Roam til en annen Sonos-høyttaler

Fungerer begge veier

Sound Swap er en funksjon som kan komme godt med hvis du har flere Sonos-høyttalere i huset. Den lar deg nemlig enkelt flytte avspilling fra Roam til en annen høyttaler og tilbake igjen.

Alt du må gjøre er å holde play/pause-knappen inne til du har hørt tre pip mens du holder Roam nær en annen høyttaler, så flytter avspillingen seg.

Dermed kan du ta med deg Roam fra kjøkkenet og raskt flytte avspilling til høyttaleren i stua, uten å måtte finne frem telefonen. Vi testet det med en Sonos Arc, og det fungerte knirkefritt. Som nevnt fungerer det også motsatt vei, og du kan dermed enkelt ta med deg musikken fra stua og ut i hagen.

Sonos Roam kan lades via en medfølgende USB-C-kabel. Ved siden av ladeporten sitter det en av/på-knapp. (Image credit: Truls Steinung)

Tilkoblingsmuligheter

Enkelt oppsett

Bluetooth og Wi-Fi

Automatisk veksling

Selv om Roam først og fremst er en portabel høyttaler, er den likevel en fullverdig del av Sonos-systemet. Dermed er den utstyrt med WiFi i tillegg til Bluetooth, og det gjør den ganske unik sammenlignet med konkurrentene. Hjemme kan den altså brukes som et fullverdig tilskudd til multirom-systemet ditt, mens den også kan tas med ut av huset og brukes som en vanlig Bluetooth-høyttaler.

Litt overraskende er det kanskje at du faktisk må koble den til WiFi før du i det hele tatt kan begynne å bruke den, men selve oppsettprosessen er i hvert fall enkel via Sonos S2-appen. Du følger bare instruksjonene, og holder telefonen inntil høyttaleren slik at de kan kobles via NFC, så går resten av seg selv. (Har ikke telefonen din NFC, kan dette også gjøres manuelt med en kode på høyttaleren).

Når WiFi-forbindelse er opprettet kan du legge til Bluetooth i tillegg, og med denne tilkoblingen på plass vil Roam automatisk bytte mellom WiFi og Bluetooth etter behov.

(Image credit: Truls Steinung)

I appen kan du deaktivere og aktivere Trueplay, legge til stemmeassistenter (Google Assistant og Alexa) og justere bass og diskant i tillegg til den tidligere nevnte Loudness-innstillingen.

Vi må også få med at Roam i likhet med andre høyttalere i Sonos-økosystemet støtter AirPlay 2 og Spotify Connect, i tillegg til tjenester som Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Music og Sonos Radio via S2-appen. Dessverre finnes det fortsatt ikke Chromecast-støtte.

En annen mulighet som mangler er at to Roam-høyttalere i likhet med Move, ikke kan brukes som bakhøyttalere i et surround-oppsett. Dette er en mulighet som hadde vært fint å få med på kjøpet, selv om det vanligvis kanskje vil være en bedre løsning å bruke to Sonos One til dette formålet uansett. Vil du har en rimeligere løsning, skal du vite at Ikeas Symfonisk-høyttalere også fungerer til dette formålet.

Stemmeassistenter

Google Assistant og Alexa

Krever Wi-Fi

Både Google Assistant og Alexa kan brukes med Sonos Roam, og du kan dermed brukes stemmen til å kontrollere avspilling i tillegg til å sjekke kalenderen din og spørre om alt mulig. Du må imidlertid være tilkobling WiFi for at dette skal fungere.

Oppsettet går enkelt via Sonos-appen, der du sendes videre til Google Home for åvsette opp innstillingene dine. Vår opplevelse var at mikrofonen gjorde en god jobb med å fange opp stemmen vår, selv mens vi hadde musikk gående på middels volum.

Det er litt synd at stemmeassistentene ikke fungerer når man bruke høyttaleren over Bluetooth, men vi opplever det likevel ikke som noe stort tap.

Batterilevetid

Opptil 10 timer

10 dagers dvale

Støtte trådløs lading

Sonos hevder at Roam skal holde i opptil 10 timer, men vår erfaring tyder på at det avhenger av hvordan du bruker den. Vår testing viste i hvert fall at den holdt i rundt 9 timer ved bruk på middels volum. Det er ikke helt på nivå med de beste bærbare høyttalerne på markedet, men det er likevel helt OK.

Sonos Roam kan lades trådløst, og i og med at Sonos har gått for vanlig Qi-lading så kan du i praksis lade den på en hvilken som helst ladeplate du har fra før. Den kan også lades med en telefon som støtter omvendt trådløs lading.

Du kan også velge å kjøpe Sonos' egen trådløse lader som er laget spesielt for Roam. Den koster 499 kr i norske butikker, noe som er ganske stivt, men skal du bruke den mye hjemme så kan det være verdt det.

Eventuelt kan du også lade den med den medfølgende USB-C-kabelen, men det følger ikke med en ladeadapter i esken.

Bør jeg kjøpe Sonos Roam?

Sonos Roam finnes også i en hvit variant kalt Lunar. (Image credit: Magnus Blix)

Kjøp den hvis?

... du vil ha en portabel høyttaler med god lyd Sonos Roam leverer bedre lydkvalitet enn de fleste andre høyttalere i sin klasse, og det i seg selv kan være nok til å forsvare den høye prisen.

... du har Sonos-høyttalere fra før Hvis du allerede har investert i flere Sonos-høyttalere, så blir Roam et glimrende tilskudd til bruk i et mindre rom som for eksempel kjøkkenet eller et kontor.

... du liker det lette og stilfulle designet Roam er blant de mest stilfulle portable høyttalerne vi har vært borti, og den vil ta seg bra ut hvor som helst.

Ikke kjøpe den hvis ...

... du vil ha en prisgunstig portabel høyttaler Hvis du synes Roam blir for dyr, så finnes det betydelig rimeligere alternativer på markedet som også kan være gode kjøp.

... du vil ha kraftig lyd til festbruk Sonos Roam leverer godt lyd med kraftig bass, størrelsen tatt i betraktning, men hvis du skal ha skikkelig festlyd til utebruk så bør du vurdere en større høyttaler som Sonos Move eller en av de mange andre alternativene der ute.

... du vil bruke stemmeassistent over Bluetooth Google Assistant og Alexa er kun tilgjengelig når du bruker Roam over WiFi, så hvis du vil ha tilgang til stemmeassistenter på farten så må du se på andre høyttalere.

Først testet: april 2021