Beste Bluetooth-høyttaler i 2019: Trådløs lyd som passer for alle budsjett

Mange av oss har gode hi-fi-systemer hjemme, som kan pumpe ut musikk og bidra til å gi en flott hjemmekinoopplevelse, men en portabel Bluetooth-høyttaler er også noe de fleste kan ha bruk for, uansett hva slags høyttaleroppsett du har i stua.

Det beste med en Bluetooth-høyttaler er at du akkurat som med gode hodetelefoner og gode TV-er, ikke nødvendigvis må betale en formue for å få noe som er bra. Det finnes et stort utvalg av ulike høyttalere som passer for ulike budsjett, så det er mulig å finne noe som passer for deg uansett hvor mye du er villig til å betale.

Det eneste problemet er egentlig at det finnes så mye å velge mellom at det er fort gjort å bli overveldet av alle alternativene. Det finnes snart ikke en eneste produsent av elektronikk som ikke har sin egen høyttalerserie, og blant de beste finner vi Logitech, Bang & Olufsen, Bose og JBL.

Synes du også det er vanskelig å velge så har du kommet til riktig sted, for vi har samlet sammen en liste over de beste høyttalerne på markedet, uansett om du skal bruke den i hagen, på stranda, på campingtur eller bare rundt omkring i huset.

Hvordan velge den beste Bluetooth-høyttaleren?

Noen er robuste, mens andre er mer stilige, noen er vanntette, og andre igjen er ikke ment å brukes utendørs. Har du problemer med å finne frem til hva slags høyttaler du trenger, kan du begynne med å tenke over hvor du skal bruke den og så finne en høyttaler som passer inn der.

Er du en strandperson, bør høyttaleren være vann- og støvtett. Er du en festperson, vil du kanskje ha mulighet til å koble to høyttalere sammen, eller ha støtte for å koble flere telefoner til den samme høyttaler. Vi passer på å nevne slike funksjoner i forbindelse med hver enkelt høyttaler, så du skal få hjelp til å finne den som passer best for dine behov.

Uavhengig av hvilke funksjoner du ønsker, er det viktig at høyttaleren har lang batterilevetid og god lydkvalitet. Det er ingen vits å ha en enhet som er fullpakket av funksjoner, om batteriet ikke holder lenge nok og lyden ikke er god. Alle våre valg møter disse to kravene, og velger du en høyttaler fra vår liste kan du derfor konsentrere deg mer om hvilke funksjoner du ønsker deg.

Uansett hva slags budsjett og behov du har – her er vår liste over de beste Bluetooth-høyttalerne du får kjøpt:

UE Boom 2

1. UE Boom 3

Den beste bluetoothøyttaleren

Vekt: 608g | Batteritid: 15 timer | Trådløs rekkevidde: 10 timer | Frekvensrespons: 90 - 20.000 Hz | Elementer: 2 x 1,75 tommer og 2 x 3 tommer passive radiatorer | NFC: Ja | Aux inn: Ja | USB charging: Ja

IP67 vanntett og støvtett

Kraftig lyd

Robust design

Batteritiden er den samme som før

Selv om vi ikke ble like imponert over UE Boom 3 som vi ble av forgjengeren, er dette likevel den beste Bluetooth-høyttaleren du får kjøpt i 2019. Den kan spille høyt uten å forvrenge lyden, den er lett nok til å ta med på campingtur og robust nok til å kunne slenges i en bag uten beskyttelse.

Den er også vanntett og støvtett, og den har fått en ny mix-knapp som lar deg hente frem spillelistene dine uten å plukke opp telefonen.

Det finnes helt klart høyttalere med bedre lyd der ute (se for eksempel på Bowers and Wilkins Zeppelin lenger nede på listen), men til denne prisen treffer UE Boom 3 blink igjen.

Les hele vår test av UE Boom 3

Bose SoundLink Revolve

2. Bose SoundLink Revolve

Revolve havner på en god andreplass

Vekt: 1.7 kg | Batteritid: Opptil 12 timer | Trådløs rekkevidde: 10 meter | Frekvensrespons: Ikke oppgitt | Elementer: Ikke oppgitt | NFC: Nei | Aux inn: Ja | USB-lading: Ja

Ekte 360-graders lyd

Flott design og byggekvalitet

Stor og detaljert lyd

Fungerer best innendørs

Kun 10 meter rekkevidde

Bose SoundLink Revolve er en glimrende høyttaler for alle som er på jakt etter ekte 360 graders lyd. Den gjør at alle på festen hører musikken like godt, og den sikrer at du ikke mister lydkvalitet når du beveger deg rundt. Samtidig skal du vite at Bose SoundLink Mini II låter litt bedrre, og den er også litt billigere.

På minussiden er den også ikke helt vann- eller støvtett, så du bør tenke deg om før du tar den med på stranda.

Til halve prisen kan du få Wonderboom som er helt vann- og støvtett, og selv om den ikke kan konkurrere med Bose på ren lydkvalitet og funksjoner, så gjør den seg bedre på farten. Er mye bass din grei, bør du også vurdere JBL Charge 3 som også er en glimrende vanntett høyttaler som låter bra.

Les hele vår test av Bose SoundLink Revolve

3. JBL Charge 3

En stor høyttaler som også lader telefonen din

Vekt: 0,8 kilo | Batterilevetid: 20 timer | Trådløs rekkevidde: 9+ meter | Frekvensrespons: 65 Hz - 20 kHz | Høyttalerelementer: To 1.7" elementer og to passive bassenheter | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: 3.0 | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Ja

En vill bassrespons

Vanntett

Utsatte basshøyttalere

JBL Charge 3 gir overbevisende mange funksjoner og en utmerket lydkvalitet. Den leverer mer enn vekten skulle tilsi, og den spiller både høyt og uten forvrengning.

Charge-serien til JBL har lenge vært på vår anbefalingsliste, takket være måten de kombinerer god lydkvalitet med muligheten til å lade enhetene dine gjennom USB.

Deres siste produkt opprettholder JBLs markedsposisjon innen Bluetooth-høyttalere.

Les hele anmeldelsen: JBL Charge 3

4. Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

Den beste blant de dyrere Bluetooth-høyttalerne

Vekt: 6,35 kilo | Batterilevetid: Ikke tilgjengelig | Trådløs rekkevidde: Ikke tilgjengelig | Frekvensrespons: 44 Hz - 28 kHz | Høyttalerelementer: To 25W diskanthøyttalere, to 25 W mellomtoneelementer, en 50 W basshøyttaler | NFC: Nei | Bluetooth version: 4.1 | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Nei

Utmerket allround-lyd

Ikonisk design

Begrenset stereoeffekt

Litt vanskelig å sette opp

Den nye Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless-høyttaleren har et vakkert design. En solid, og betryggende tung, trådløs høyttaler som tar vare på B&W sin arv, som den britiske lydmesteren har bygd opp gjennom hele sin eksistens: Lyden er klar og naturlig, og høyttaleren spiller kraftig nok til å fylle rommet med strålende mellomtoner og dynamisk, kontrollert bass.

Det svir litt i lommeboka, men om du er en lydelsker som også liker bærbare høyttalere, er Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless den eneste høyttaleren du bør vurdere å kjøpe.

Les hele anmeldelsen: Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

5. Bose SoundLink Mini II

Den beste mellomstore høyttaleren

Vekt: 0,68 kilo | Størrelse: 2 x 7,1 x 2,3 tommer (H x B x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 10 meter | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: Ikke tilgjengelig | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Nei

Super lyd

Bygget som en tanks

Kompakt form

Har verken NFC eller Bluetooths flerpunktsteknologi (Multipoint)

Bose SoundLink Mini II er relativt gammel, og den ble faktisk lansert i juni 2015, men det er feil å avskrive den på grunn av alderen. Den er nemlig fortsatt en av høyttalerne på markedet med aller best lyd.

Den yter langt bedre enn størrelsen skulle tilsi, med dyp bass, glitrende diskant og frodige mellomtoner. Mens de fleste trådløse høyttalere låter greit, viser Mini II at små høyttalere ikke trenger å gå på kompromiss med lyden. Ikke minst får du en smart ladestasjon på kjøpet.

Les hele anmeldelsen: Bose SoundLink Mini II

6. UE Wonderboom

Den beste utendørshøyttaleren

Vekt: 0,43 kilo | Størrelse: 102 x 93,5 mm (H x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 33 meter | Frekvensrespons: 80 Hz – 20 kHz | Høyttalerelementer: to 40 mm aktive enheter og to 46,1 mm x 65,2 mm passive bassenheter | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Nei | USB-lading: Nei

360-graders lyd

Flerpunktsteknologi

Vanntett

Litt begrenset lyd

Når noen spør oss om å anbefale en vanntett høyttaler, er UE Roll 2 alltid på toppen av lista. Vi elsket Roll 2 sin unike form og 15-meters rekkevidde, og selvsagt var lyden bra også. Det som manglet, var bassen. Logitech, UEs morselskap, har fikset Roll 2 sin bassmangel ved å lage et produkt med det passende navnet UE Wonderboom.

Vi mener UE Wonderboom overgår Roll 2 på nesten alle felt, med unntak av at den mangler Roll 2s praktiske strikk. Hvis du leter etter en av de beste vanntette Bluetooth-høyttalerne på markedet, er det likevel vanskelig å finne noen bedre enn UE Wonderboom.

Les hele anmeldelsen: UE Wonderboom

7. Bang & Olufsen Beoplay P2

Den beste lette Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,28 kilo | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: Ikke tilgjengelig | Frekvensrespons: 68 Hz - 21.000 Hz | Høyttalerelementer: 2 x 15W klasse D for diskanthøyttaler og lavfrekvent høyttaler (2 x 50 W makskraft) | NFC: Nei | AUX-inngang: Nei | USB-lading: Nei

Ultra-bærbar

God bass for størrelsen

Det skorter på diskant- og mellomtonene

En pose eller eske til produktet hadde vært på sin plass

Bang & Olufsen skapte en hit med Beoplay P2. En godt utformet høyttaler, som er ekstremt enkel å bruke, har en god app som følger med, og lyden er god. På toppen av det hele er høyttaleren ultraportabel, uten at det går noe særlig ut over basskvaliteten. Du kan få noe litt større (og med stereo) til samme pris, men i dette tilfellet rettferdiggjør lydkvaliteten faktisk prisen.

Les hele anmeldelsen: B&O Beoplay P2

Marshall Kilburn

8. Marshall Kilburn II

Liten og mektig

Vekt: 2,5 kg | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: 52 - 20.000 Hz | Elenmenter: Ikke oppgitt | NFC: Nei | Aux-inn: Ja | USB-lading: Nei

Bass- og diskantkontroller

Klare diskantfrekvenser

Litt ullen bass

Ikke like portabel som konkurrentene

Marshall Kilburn II er en fantastisk oppdatering av den bestselgende forgjengeren, med et slående retrodesign og et godt balansert lydbilde. Bassen kan riktignok bli litt ullen til tider, men lyden passer godt til gitarmusikk, og Kilburn II passer veldig godt til å ta med seg på veien. Bare være klar over at den er litt tung.

Det røffe designet gjør at den skiller seg tydelig fra andre konkurrenter på markedet, og rockehoder vil sette spesielt stor pris på de tradisjonelle detaljene. Er du mer minimalistisk anlagt, finnes det derimot bedre alternativer å velge mellom.

Les hele vår test av Marshall Kilburn II

9. Denon Envaya (DSB-250BT)

Den mest solide Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,75 kilo | Størrelse: 209 x 74 x 77 mm (B x D x H) | Batterilevetid: 13 timer | Trådløs rekkevidde: 30 meter | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: 2 x 40 mm driver med full rekkevidde, 1 x 53 x 135 mm passiv bassenhet | NFC: Nei | AUX-inngang: Yes | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | Vær-resistent: Ja | USB-lading: No

Kraftig og rik lyd som fyller rommet

Bedre balansert lyd enn de fleste andre

Dårlige knapper

Laber diskant

(Image: © Truls Steinung)

10. IKEA Eneby 30

Trådløs musikk i stua til en rimelig penge.

Vekt: 3,8 kilo | Batterilevetid: Ikke tilgjengelig | Trådløs rekkevidde: 8-10 meter | Frekvensrespons: 47 – 20 000 Hz | Høyttalerelementer: bassport, 2 mellomtone, 1 diskant | NFC: Nei | Bluetooth version: 4.2 | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Nei

Grei lyd for prisen

Stilig minimalistisk design

Få betjeningsmuligheter

IKEA er jo ikke først og fremst kjent for lydprodukter, men de har nylig lansert to Bluetooth-høyttalere og dette er den største av dem.

Kanskje litt overraskende leverer den også helt grei lyd til en veldig god pris, og når du sammenligner den med hva du må ut med for andre høyttaler som leverer like kraftig lyd så fremstår den som et spennende alternativ. På kjøpet får du også et flott minimalistisk IKEA-design som vil passe inn de de fleste stuer.

Her får du imidlertid ikke noe ekstra, og betjeningen på selve høyttaleren begrenser seg til en volumknott som kan trykkes inn for å skru enheten av og på.

En del vil nok oppleve at det er verdt det å bruke mer penger for å få enda bedre lyd og flere funksjoner, men for andre er Eneby 30 rett og slett bra nok. Vi ser spesielt for oss at studenter på trangt budsjett vil ha mye glede av denne. En rimeligere måte å fylle kollektivet med festmusikk på, kan vi nesten ikke tenke oss.

Les hele vår test av IKEA Eneby 30