Vi har testet JBL Charge 5

JBL Charge 5 bygger videre på en vinnerformel. Høyttalerserien Charge er kjent for sin velbalanserte lyd, sitt høye volum og sin gode batterikapasitet – og dette har ikke forandret seg stort med den femte generasjonen. Men Charge 5 har forbedret nær sagt alle fasetter av det som har gjort serien så bra. Dette er en sikker anbefaling for alle som er på jakt etter stor og velbalansert lyd og et batteri som holder det gående hele dagen.

JBL Charge 5 – i korthet

JBL har en lang historie med å skape gode Bluetooth-høyttalere, og Charge-serien har alltid utmerket seg. Charge-serien har hele tiden avgitt imponerende lyd i forhold til størrelsen. Batterikapasiteten har alltid vært imponerende, slik at innehaverne har kunne benytte Charge-høyttaleren som ladebank hvis de kom i knipe.

Når det gjelder funksjoner, er JBL Charge 5 ganske beskjeden sammenlignet med for eksempel JBL Pulse 4, som byr på et brukerstyrt lysshow. Men den femte Charge-generasjonen preges av forbedret lydkvalitet og volum – og har samtidig beholdt utholdenheten, slik at batteriet holder hele dagen.

Vi har prøvd ut alle Charge-høyttalerne siden JBL Charge 2, og det har vært interessant å se denne høyttalerserien utvikle seg fra et bassmonster til noe mer velbalansert og modent.

JBL Charge 5 byr kort og godt bare på små forandringer, men når disse kommer på toppen av høyttalerens arv som en bunnsolid Bluetooth-høyttaler, har du virkelig en utfordrer til de beste Bluetooth-høyttalerne på markedet.

Pris og tilgjengelighet

JBL Charge 5 ble lansert tidlig i 2021 og er nå tilgjengelig i hele verden. Den veiledende prisen i Norge var ved lansering 1990 kroner, men det er mulig å få den et par hundrelapper rimeligere. Det finnes imidlertid billigere trådløse høyttalere å få kjøpt, for eksempel JBL Flip 5, Anker SoundCore Flare 2 og Tribit XSound Go, for deg som ikke vil betale så mye.

Design

Designet til JBL Charge 5 er en videreutvikling av den sylindriske utformingen den har hatt i en årrekke. Den største visuelle forandringen er den store JBL-logoen foran på høyttaleren. Foran finner man også LED-lyset som indikerer at enheten er på. Denne er flyttet fra bunnen til en LED-stripe under JBL-logoen, noe som tar seg mer elegant ut.

De fysiske kontrollene er de samme, med de svakt forhøyede knappene på toppen av høyttaleren. Her er det knapper for avspilling, volum, av/på, Bluetooth-paring og «Party Boost» (som du finner mer om i avsnittet for funksjoner).

På baksiden har JBL Charge 5 en vanntett port for USB-C-lading i tillegg til en flapp som skjuler USB-A-porten, en port du kan bruke ved opplading av mobilen. Charge 5 har droppet støtten for 3,5 mm lydkabel (som man fortsatt hadde på JBL Charge 4), noe som er uheldig hvis du har eldre enheter du gjerne ville ha koblet til denne høyttaleren.

Charge 5 har beholdt de eksponerte basselementene på høyttalerens venstre og høyre side, slik at du kan se membranene bevege seg. Elementene er beskyttet av en leppe som omgir selve høyttaleren, men du kan fremdeles berøre dem uten at de tar skade av det.

En liten forandring er at JBL Charge 5 er formet som et trapes der sidene skråner innover. Denne forskjellen merker du ikke mye til før du forsøker å sette høyttaleren vertikalt og den ender opp som en bordmodell av det skjeve tårnet i Pisa. Vi foretrekker den mer stabile utformingen til Charge 4, som gir flere plasseringsmuligheter.

Funksjoner og egenskaper

Når det gjelder tekniske spesifikasjoner kan Charge 5 skilte med Bluetooth 5.1, et batteri på 7500 mAh og en frekvensrespons i området 65 Hz – 20 000 Hz. Men som andre bærbare høyttalere fra JBL har Charge 5 også «Party Boost»-modus, som gjør det mulig å koble til enda en JBL-høyttaler for enten å pare enda en JBL-høyttaler for å gi kraftigere volum eller stereolyd.

Denne funksjonen er flott hvis du vil spre musikken over et stort område og flere høyttalere kan bidra til å forsterke lyden. Det er også flott når et høyttalerpar gir deg stereolyd.

JBL har en fiffig mobilapp der du kan brukerinnstille høyttalerne og installere programvareoppdateringer, men det er verdt å merke seg at oppdatering av fastvare kan ta mer enn 15 minutter.

Når det gjelder batterivarigheten angis JBL Charge 5, som JBL Charge 4, å kunne holde det gående i 20 timer. Vi hadde ingen problemer med å oppnå dette med lydstyrken på 50 %. Hvis du presser høyttaleren hardere eller bruker den som en ladebank for å gi påfyll til mobilen, vil nok varigheten forkortes.

Lydkvalitet

Alt i alt er ikke lydkvaliteten til JBL Charge 5 så veldig forandret fra Charge 4. I Charge 5 er det et ekstra diskanthorn, som gir en generelt større klarhet, og bassen er dessuten litt saftigere enn i Charge 4.

Tonemessig lyder JBL Charge 5 velbalansert ved middels til lav lyd. Bassen har trøkk og dybde, noe som er overraskende for en høyttaleren av denne størrelsen. Vi har hørt bokhyllehøyttalere med svakere bass enn Charge 5. Mellomtonene er klare med god gjengivelse av vokalen, mens diskanten gjengis ganske varmt – til du presser volumet oppover.

Både JBL Charge 5 og Charge 4 spiller ekstremt høyt, men forvrenger ved høyere lydvolumet. Forvrengningen tar til over 60 % lydvolum, noe som gir en altfor skarp diskant, i tillegg til at bassen ikke følger volumøkningen. Det gir en spiss tonebalanse.

For å få den beste lydkvaliteten anbefaler vi deg å sette volumet på 50 – 60 %. Når du må tyne volumet høyere enn dette, er det trolig så mye bakgrunnsstøy at lydkvaliteten uansett ikke har høyeste prioritet.

Som tidligere Charge-modeller er Charge 5 retningsstyrt, med diskanthorm og woofere bak fronten av høyttaleren. Det betyr at du ikke kan vente deg altomsluttende 360-graderslyden du får med JBL Pulse 4.

Burde jeg kjøpe JBL Charge 5?

Kjøp den hvis ...

… du vil ha imponerende lydkvalitet fra en liten høyttaler

JBL Charge 5 låter som en mye større høyttaler enn den er. Den måker ut en imponerende mengde bass med tanke på størrelsen, uten at det går ut over mellomtone og diskant.

… du trenger høy lyd

Charge 5 skaper temmelig høy lyd, størrelsen tatt i betraktning. Selv om høyttaleren låter best ved en lydstyrke på 50 – 60 %, kan den spille ekstremt høyt med en viss forvrengning og spisshet.

… du trenger en batterireserve

Ekstrafunksjonen til Charge 5 er muligheten til å lade opp mobilen i en fei, noe som passer navnet. Dens 20-timers batteritid gir deg musikk hele dagen lang, og i tillegg reserveopplading av telefonen.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil spille ekstremt høyt

Hvis du er på jakt etter maksimalt volum, må du se på større høyttalere. Rewnt fysisk kan ikke Charge 5 holde følge med store partyhøyttalere som JBL Xtreme 3 eller PartyBox 100.

… du er på jakt etter en billig bærbar høyttaler

Med 1790 kroner gir Charge 5 god valuta for pengene, men hvis budsjettet ditt ikke strekker til kan du sjekke ut enheter som JBL Flip 5 , Anker SoundCore Flare 2 eller Tribit XSound Go .

… du vil ha flere spesialfunksjoner

Hvis du har lyst på en partyhøyttaler med lysshow og andre heftige effekter, kan du heller sjekke ut JBL Pulse 4 eller Sonos Roam som byr på en fiffig automatisk vekslingsfunksjon som overfører lyden til andre Sonos-høyttaleren når du tar den med deg inn i boligen igjen.