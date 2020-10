Test: JBL Flip 5

JBL Flip 5 bygger videre på det beste fra Flip-serien, med et robust ytre og veldig god lyd. Det er synd at parrefunksjonen med andre Flip-høyttalere ikke støtter eldre modeller og at den innebygde mikrofonen og 3,5 mm-kontakten ha blitt borte siden sist, men til denne prisen får du likevel valuta for pengene.

JBL Flip-serien har imponert oss med svært god lyd til en veldig overkommelig pris, og Flip 5 ser ut til å ta sikte på å videreføre denne arven med kun små designjusteringer og forbedringer.

Samtidig legger man fort merke til at Flip 5 har mistet enkelt funksjoner siden forrige modeller, inkludert mikrofonen som gjør det mulig å ta i mot håndfrisamtaler og bruke telefonens stemmeassistent, og 3,5 mm-kontakten som tidligere har gjort det mulig å koble seg til med ledning.

Dermed står vi igjen med en enklere høyttaler som potensielt kan være en strømlinjeformet og fokusert opplevelse, og spørsmålet er om du fortsatt får like mye valuta for pengene som med tidligere modeller? Da har vi satt oss fore å finne ut.

Pris og tilgjengelighet

JBL Flip 5 har vært i salg i norske butikker en god stund, og mens den veiledende prisen opprinnelig lå på 1299 kroner, finner du den nå til så lite som 899 kroner. Dermed er den et veldig godt alternativ til konkurrenter som UE Boom 3.

Flip-serien har tradisjon for å være tilgjengelig i mange ulike farger, og Flip 5 kommer i hele 12 ulike varianter. I tillegg finnes det en Eco Edition i to ulike farger som er laget av gjenvunnet plast, og det er denne varianten vi har testet.

(Image credit: Truls Steinung)

Design

Flip 5 har som forgjengerne et design som gjør at den kan være med hvor som helst. Den veier bare 540g, størrelsen er som en liten brusflaske, og den er samtidig kompakt og robust. Dermed kan du slenge den i en sekk uten å være redd for at noe skal skje med den, og hempen gjør også at du enkelt kan henge den opp på for eksempel en grein når du er ute på skogstur.

Da kommer det også godt med at den er helt vanntett med IPX7-sertifisering, og den tåler dermed både å falle i badebassenget og ut av båten, uten å ta noe som helst skade.

Hver ende er utstyrt med en passiv radiator som bidrar til å forsterke bassresponsen og man skulle kanskje tro at disse satt litt utsatt, men i og med at disse er nettopp passive plastskiver og ikke egentlig høyttalere, så burde disse også tåle hardhendt behandling.

Flip 5 er altså solid bygget med et røft og slitesterkt ytre. Den har også et oversiktlig og enkelt utvalg av knapper, og den nye batteriindikatoren som består av en lyslinje, er veldig enkelt å lese.

(Image credit: Truls Steinung)

Funksjoner

Uansett hvilken fargevariant av Flip 5 du velger, så får du en enkel og ukomplisert portabel høyttaler. Den kobles enkelt opp med Bluetooth ved å holde inne parringsknappen, og den kan kobles til andre Flip 5-høyttalere i tillegg til Pulse 4-høyttaler med JBLs PartyBoost-funksjon. Her er det imidlertid verdt å merke seg at JBL har byttet oppkoblingsteknologi fra forrige modell, så hvis du hadde tenkt til å kjøpe en Flip 5 og bruke den sammen med din gamle Flip 4, så vil du bli skuffet.

Ellers har JBL denne gangen gått for USB-C til lading, noe som er kjekt hvis du har en telefon med slik kontakt og helst bare vil ha med deg én lader på tur.

En ting som har blitt borte siden forrige utgave av Flip er AUX-inngangen, men vi mistenker at de fleste ikke vil savne denne. Flip 5 har for øvrig heller ikke mikrofon, og den kan dermed ikke brukes verken til handsfri-samtaler eller med smarte assistenter som Siri eller Google Assistant.

Av annen betjening finner du en play/pause-knapp og volum-knapper, og det er alt.

(Image credit: Truls Steinung)

Noen vil kanskje også oppleve det som litt merkelig at Flip 5 ikke støtter Bluetooth 5, noe som potensielt kunne gitt bedre batterilevetid og rekkevidde. Vi opplever imidlertid ikke dette som et problem. Du får tross at 12 timers batterilevetid likevel, og vår testing tyder ikke på at den har noe som helst problemer med rekkevidden.

JBL har også forbedret oppladingstiden, og en full opplading tar nå 2,5 time i stedet for 3,5 timer.

Lydkvalitet

På lydsiden viser det seg at JBL viderefører styrkene til Flip-serien på sikkert vis med Flip 5, mens de samtidig har klart å forbedre enkelte sider.

Det er ingen tvil om at lydbildet er svært likt Flip 4 når vi tester side ved side, men forbedringene er likevel store nok til å være verdt å trekke frem.

Mens Flip 4 hadde svært frisk lyd som kunne grense til litt anmassende i mellomtonen, har Flip 5 blitt mer balansert og rolig. Det gir en bedre helhet, som passer det meste av sjangre, og du vil ikke oppleve at voldsomme gitarer eller kraftige synth-linjer overdøver andre elementer i musikken. Ikke minst er det også rom for klar diskant som aldri blir forvrengt, selv på høyt volum.

Samtidig har JBL også klart å presse enda litt mer bass ut av den beskjedne konstruksjonen, noe som er voldsomt imponerende med tanke på hvor mye bass Flip 4 klarte å levere. Den ekstra tyngden er samtidig også veldig kontrollert og jevn.

Det er også verdt å trekke frem at Flip 5 imponerer med et stort lydbilde som man ikke skulle tro kunne komme ut av den så lite høyttaler, og den vil ikke ha noe problem med å holde stemningen opp utover kvelden, uansett hvor du befinner deg.

(Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

JBL Flip 5 satser på en enkel tilnærming til bærbar lyd, og det kan kanskje virke litt merkelig at den faktisk har færre funksjoner enn forgjengeren.

Til gjengjeld leverer den enda litt bedre lyd enn før med mer bass og bedre balanse, og det er ingen tvil om at den er blant de beste på dette punktet i sin prisklasse.

Det kommer også godt med at Flip 5 er helt vanntett og veldig robust, og den hendige størrelsen sikrer at den kan være med hvor som helst uten å være i veien.

Med tanke på at det nå er mulig å få kjøpt Flip 5 til under 1000-lappen i mange nettbutikker, så er den et glimrende kjøp for deg som vil ha god bærbar lyd og som ikke er opptatt av ekstra finesser.