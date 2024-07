En stor iPhone 17-lekkasje ga oss nettopp 5 potensielle grunner til å hoppe over iPhone 16

Mens vi forbereder oss på lanseringen av iPhone 16 i september, begynner de første ryktene om iPhone 17 å dukke opp. Den seneste lekkasjen kan være nok til å overbevise deg om å vente til 2025 med din neste iPhone-oppgradering.

Lekkasjen kommer fra det vanligvis pålitelige Ice Universe på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo (via MacRumors) og dekker de fire enhetene vi forventer å se neste år.

Et av ryktene vi har hørt er at Plus-modellen vil bli erstattet av en ny Slim flaggskipmodell. Det er den første grunnen til at du kanskje vil hoppe over iPhone 16 – en helt ny, superladet iPhone 17 som tilsynelatende skal få en 6,65-tommers skjerm og en startpris på 1 300 dollar (ca. 14 000 kroner, direkte omregnet).

Det er imidlertid noe forvirring rundt Slim-modellen i denne nye lekkasjen. Den sies å bli den dyreste av de fire, men ser ut til å få samme spesifikasjoner som standardmodellen iPhone 17. Det er mulig at noen av disse spesifikasjonene er blitt feilaktig kopiert fra iPhone 16 Plus.

Always-on-skjerm

iPhone 15 har ingen alltid-på-skjerm. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En annen grunn til å vente på iPhone 17 er at alle fire modellene vil tilsynelatende få Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO)-skjermer, noe som betyr støtte for ProMotion (variabel oppdateringsfrekvens) og muligens alltid-på-visningsmodi (begge er for tiden eksklusive for Pro- og Pro Max-enhetene).

Den tredje, fjerde og femte grunnen til å vente er spesifikke for Pro og Pro Max (og kanskje Slim)-modellene: 12 GB RAM, tre 48 MP-kameraer på baksiden og en A19 Pro-brikke basert på en ny 3-nanometers produksjonsprosess. Dette vil sannsynligvis representere et betydelig skritt fremover når det gjelder ytelse og foto- og videoopptak.

Selvfølgelig vet vi fortsatt ikke hva iPhone 16-serien vil tilby, enn si hva iPhone 17-serien vil få. Basert på ryktene vi har kommet over så langt, ser imidlertid årets oppgraderinger ut til å bli mindre enn de som ryktes kommer i 2025.

Det er ingen tvil om at iPhone 16-enhetene vil bli de beste iPhone-modellene Apple noen gang har kommet med – men hvis du tenker at de vil føles ganske uinteressante når de avdukes om et par måneder, kan du alltids begynne å spare til 2025.