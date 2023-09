Vi har testet iPhone 15 – endelig med Dynamic Island

For første gang på lenge oppleves ikke Apples rimeligste iPhone å være milevis unna flaggskipet. Apple tar endelig farvel med flappen til fordel for Dynamic Island på alle telefoner i det nye sortimentet. På iPhone 15 får vi den allsidige skjermteknologien sammen med nye materialer, nydelige ytterkanter, en kraftig A16 Bionic CPU og den nye USB-C-porten. Til og med fotoegenskapene har blitt hvassere, med et 48 MP-kamera og nye portrettmuligheter. Hvis du vil ha en fersk iPhone-modell, er dette det rimeligste og beste alternativet ditt – og du vil ikke føle at du går glipp av mye.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

iPhone 15: Kort sammendrag

Velkommen til den mer moderne «standardutgaven» av iPhone 15, eller i det minste en standard iPhone som nå virker å være mer i takt med sine avanserte søsken.

iPhone 15 har fått fjorårets beste prosessorbrikke (A16 Bionic) og fjorårets beste 48 MP bildesensor, men Apple har dessuten endelig tatt farvel med det forstyrrende «skjermhakket» til fordel for samme utgave av Dynamic Island som alle de andre iPhone 15-modellene, og som man også finner på fjorårets iPhone 14 Pro og Pro Max.

Den nye og mer moderne skjermen matcher også den til den beste iPhone-modellen – den nye iPhone 15 Pro Max (og Pro) med en overveldende lysstyrke på 2000 nits. Selve designet står i hovedsak i stil med det beste fra iPhone 15-serien, med nye konturer som gir en mer ergonomisk følelse, og den nå obligatoriske (takket være europeiske regler) USB-C-porten – men ikke en som støtter USB 3.0 10 Gbps-hastigheter.

iPhone 15 har til og med noe som den kan betrakte som sitt helt eget: Fargeinfusert glass på baksiden, som nå er børstet i stedet for polert. Den ser flott ut og kjennes enda bedre, og det gjør iPhone 15 litt mindre glatt enn forgjengeren.

Hovedkameraet har fått en fott oppgradering i forhold til fjorårets, og iPhone 15 lider bare i direkte sammenligning med iPhone 15 Pro og Pro Max. De to toppmodellene også har en 48 MP-sensor, men en som er større og dermed gir enda bedre bilder.

Likevel er iPhone 15s nye hovedkamera på 48 MP, med sensoren som er arvet fra iPhone 14 Pro-telefonene, ingenting å fnyse av. Som standard tar det bilder på 24 MP, og ved bruk av pikselsamling syr det sammen bilder på 12 MP ved bruk av alle dataene fra 48 MP.

iPhone 15 har også en slags zoom Du får 2x zoom, men dette oppnås ved å beskjære inn i midten av 12 MP fra 48 MP-sensoren. Den er optisk, men den kan overhodet ikke sammenlignes med den dedikerte 3x optiske zoomen på iPhone 15 Pro eller Pro Max' 5x optiske zoom – for ikke å si Samsung Galaxy S23 Ultras 10x optiske zoom.

Ytterkantene er blitt jevnet ut. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 er fortsatt en av Apples mest lommevennlige telefoner (spesielt nå som Apple som har avviklet iPhone mini), og det er dessuten inngått færre kompromisser. Du får den mest lyssterke uavbrutte skjermen, en svært habil mobilprosessor av forrige generasjon og mange megapiksler å leke med til ale dine fotoeventyr.

Hvis du vil bli med i den nye iPhone-familien, og ikke betale så mye penger for dette privilegiet, er iPhone 15 det beste valget.

iPhone 15: Pris og tilgjengelighet

Priset fra 11 990 kroner

Kan bestilles nå

I butikkene fra 22. september

iPhone 15 koster fra 11 990 kroner ved lansering. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple avduket iPhone 15 sammen med iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max under sitt arrangement «Wonderlust» 12. september. iPhone 15 er tilgjengelig for bestilling, og i butikkene fra 22. september.

Innstegsmodellen av iPhone 15 er blitt tusenlappen dyrere enn iPhone 14 var ved lansering. Basismodellen koster nå 11 990 kroner.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 – priser 128 GB 11 990 256 GB 13 390 512 GB 16 390

Verdi for pengene: 4.5 / 5

iPhone 15: Spesifikasjoner

Her ser du en sammenligning av spesifikasjonene til iPhone 15 med resten av iPhone 15-serien:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Mål: 147.6 x 71.6 x 7.80 mm 160.9 x 77.8 x 7.80 mm 146.6 x 70.6 x 8.25 mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm Vekt: 171 g 201 g 187 g 221g Skjerm: 6.1" OLED 6.7" OLED 6.1" OLED 6.7" OLED Oppløsning: 2556 x 1179 piksler 2796 x 1290 piksler 2556 x 1179 piksler 2796 x 1290 piksler Oppdateringsfrekvens: 60 Hz 60 Hz Adaptiv 1-120 Hz Adaptive 1-120Hz Prosessorbrikke: A16 Bionic A16 Bionic A17 Pro A17 Pro Bakre kameraer: 48 MP hovedobjektiv, 12 MP ultravidvinkel 48 MP hovedobjektiv, 12 MP ultravidvinkel 48 MP hovedobjektiv, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP teleobjektiv med 3x optisk zoom 48 MP hovedobjektiv, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP teleobjektiv med 5x optisk zoom Frontkamera: 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Lagringsplass: 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 15: Design

Utjevnede kanter gir et mykere utseende og en behagelig følelse

Fargeinfusert glass på baksiden

USB-C

Fin størrelse for lommer og håndflate

I likhet med resten av modellene i den nye serien, er iPhone 15 umiddelbart gjenkjennelig som en iPhone. Målene 146,7 x 71,6 x 7,8 mm samsvarer ganske godt med iPhone 14 (og er ganske nær de til Samsungs sammenlignbare Galaxy S23, som er noe lettere).

Baksiden har fargeinfusert glass. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Men viktigere er det at iPhone 15 gjør noe iPhone 14 ikke gjorde. Den løfter basismodellen med ut oppfrisket design av ytterskallet, en helt ny fremstilling av baksiden i glass og dessuten Dynamic Island, som erstatter det gamle skjermhakket med noe mer attraktivt og allsidig.

Foruten dette, de konturerte kantene og den nye USB-C-porten, er langt flere designmessig likheter mellom iPhone 15 og resten av det nye sortimentet.

Det nye fargeinfuserte glasset på baksiden er en flott oppgradering. Utseendet er tiltalende, og den viderefører på en flott måte de nye, konturerte kantene. Utseendet er generelt varmere og mer behagelig.

Vi er ikke helt sikre på om vi liker de nye pastellfargene som er tilgjengelig på alle iPhone 15-telefonene. Vår gule testenhet ser langt mer dempet ut enn den gule varianten iPhone 14 er tilgjengelig i. De andre fargealternativene er blå, rosa, grønn og svart, men ingen av dem er sterkere enn relativt dempede pastellfarger. Hvis du liker friske farge, er det beste alternativet ditt rosa. Det var den utgaven som falt mest i smak hos oss ved lanseringen.

iPhone 15 har fått frisket opp utseendet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Frontskjermen til iPhone er fortsatt beskyttet av ceramic shield, og skallet er laget av 75 % resirkulert aluminium. Det er også andre delvis resirkulerte materialer inne i iPhone 15, inkludert kobolt i batteriet og kobber i en rekke komponenter.

Bortsett fra de konturerte kantene, har Apple latt skroget være stort sett urørt siden iPhone 14. Strøm-/dvale-/Siri-knappen er fortsatt på samme sted på høyre side, og de doble volumknappene er på de velkjente stedene til venstre. Mens iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max får den smarte nye handlingsknappen, har iPhone 15 og iPhone 15 Plus fortsatt den klassiske ringe-/lydbryteren.

Ringe- og stilleknappen lever videre. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bunnen av iPhone 15 ser ut som bunnen av iPhone 14 ved første øyekast. Her er det likevel kommet en betydelig endring. Den nye og litt større USB-C-porten. Det er det samme som på alle iPhone 15-modellene, selv om iPhone 15 og iPhone 15 Plus ikke støtter høyhastighets-USB 3-tilkoblinger.

Som du allerede har antatt, vil ikke de gamle lightning-kablene dine fungere med denne porten, men Apple inkluderer en USB-C-til-USB-C-kabel i esken.

Alt i alt er nok iPhone 15 mest en designmessig oppgradering. Det er ikke en overhaling, men det er en oppfriskning som får telefonen til å se bedre ut og føles bedre enn forgjengeren.

Den nye USB-C porten. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design: 4 / 5

iPhone 15: Skjerm

Oppgradert Super Retina XDR

Ingen endringer i oppløsning, oppdateringsfrekvens eller skjermstørrelse

Farvel til flappen

Fortsatt ikke ProMotion

Skjermen til iPhone 15 har fått slankere ramme. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple har ikke endret skjermoppløsningen til iPhone 15, men ved å barbere bort noen millimeter av den svarte rammen rundt skjermen, fikk den likevel noen ekstra piksler. Oppløsningen på 2556 x 1179 er fortsatt 460 ppi, men skjermen er større enn iPhone 14s skjerm på 2532 x 1170.

Det er ikke bare de ekstra pikslene som hever skjermen et hakk over iPhone 14. Det gjør også Dynamic Island, som formidler informasjon om ting som din neste Uber, veibeskrivelser og hvilken musikk du spiller. Et trykk på den gir deg enda mer informasjon. Dette er den samme funksjonaliteten som brukere av iPhone 14 Pro og Pro Max kan nyte godt av, og nå er den også innlemmet i iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

Image 1 of 2 iPhone 15 og Dynamic Island (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Et trykk utvider den (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Den andre store oppgraderingen er lysstyrken. Skjermen til iPhone 15 har nå maks 2000 nits lysstyrke og i våre tester er den merkbart mer lyssterk enn iPhone 14. I likhet med resten av Apples Super Retina XDR OLED-skjermer, støtter den 6,1 tommer store skjermen til iPhone 15 6,1 et bredt fargespekter og kontrastforholdet 2.000.000:1 som gir dype sorte valører. Alt ser bra ut på denne skjermen, etter vår mening.

Den støtter imidlertid ikke ProMotion, noe som betyr at oppdateringsfrekvensen sitter fast på 60 Hz. Det er heller ingen støtte for Always On. iOS 17s nye StandBy-modus fungerer fortsatt når du dokker telefonen sidelengs på en trådløs MagSafe-lader, men skjermen vil enten være på eller av.

Det er virkelig ikke rettferdig å bruke dette mot iPhone 15. Det er en telefon til 10 990 kroner, og hvis du vil ha flaggskipfunksjoner, vil Apple at du betaler flaggskippriser. ProMotion, som kan senke oppdateringsfrekvensen helt ned til 1Hz, er virkelig Pro-nivå, i hvert fall for deg som bor i Apples verden. Basismodellen Samsung Galaxy S23 byr på variable oppdateringsfrekvenser fra 48 Hz til 120 Hz.

Men uansett er dette en glimrende mobilskjerm med evner og egenskaper som burde tilfredsstille de aller fleste brukere.

Skjerm: 4 / 5

iPhone 15: Kameraer

Nytt kamera på 48 MP

Glimrende portrettferdigheter

2x «zoom»

Kameraoppsettet til iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er fortsatt bare to objektiver på baksiden av iPhone 15, men de er ikke det samme paret som du hadde på iPhone 14. 12MP ultravidvinkel er i utgangspunktet det samme, men hovedkameraet er nå det samme 48 MP-objektivet som du finner på iPhone 14 Pro. Det er ikke den samme sensoren som den større som nå er lagt inn i iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Uansett er dette en betydelig oppgradering fra iPhone 14s 12 MP hovedkamera, og alle kameraene støttes av forrige generasjons A16 Bionic og en oppgradert bildeteknologi (fotonisk motor og beregningsfotografering) som gir noen heftige, nye fotofunksjoner.

Apple har også lagt til millimetermål til alle kameraforstørrelsene som tilsvarer det du får med fysiske objektiver. Så du kan nå se at det ultravide kameraet er som et 13 mm-objektiv (på objektiver definerer mm synsfeltet og forstørrelsen) og 2x er 52 mm.

Men først: Alle kameraene til iPhone 15:

Hovedkamera: 48 MP ƒ/1.6

Ultravidvinkel: 12 MP ƒ/2.4

Frontens TrueDepth: 12 MP ƒ/1.9

Her har vi ikke tatt med 2x optisk zoom, som faktisk er en del av 48MP-objektivet. iPhone 15 tar de midterste 12 megapikslene av hele formatet for å gi et optisk zoomet bilde. Dette er mer anvendelig enn det høres ut. Det er en fin måte å komme nærmere motivet på uten fysisk å bevege seg nærmere. I motsetning til digitalt zoomede bilder er kvaliteten på disse 12 MP-bildene i hovedsak av optisk kvalitet. Det er egentlig bare en smart beskjæring, men den fungerer godt.

Hvis du vil ha mer zoom fra en mobil på dette prisnivået, kunne du kanskje ta en titt på Samsung Galaxy S23, som inkluderer et 10 MP, 3x optisk zoom-kamera.

Alle bildene fra hovedkameraet ser også bedre ut fordi de er på 24 MP som standard. Apples nye fotobehandling tar 12 MP (fire piksler om gangen fra 48 MP-sensoren) og kombinerer dette med et 48 MP-bilde i fullformat.

Resultatet er bilder som ser bedre ut enn hva du kunne fått med iPhone 14. Da vi sammenlignet noen av bildene med det vi tok med en Samsung Galaxy S23, leverte iPhone 15 konsekvent mer sannferdige gjengivelser av verden vi ser rundt oss. Vi liker Samsung-fotografering, men det har fortsatt en tendens til å overforfriske farger. Blomstene er for lyse og himmelen er for blå.

Image 1 of 3 Foto tatt med hovedkameraet (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi trykket på portrett for å konvertere det (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi kunne deretter redigere ytterligere og bytte fokus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Portrettfotografering har over iPhone 15-linjen gjennomgått en nyttig transformasjon. I utgangspunktet kan ethvert bilde du tar med hovedkameraet være et portrettbilde, så lenge iPhone identifiserer en person eller et kjæledyr og henter inn dybdeinformasjon. Og det skjer oftere enn ikke.

Det innebærer at du kan ta et bilde og deretter endre det til portrettmodus etterpå. Du får vite om et bilde kan redigeres i portrettmodus ved å bruke det lille «Portrett f»-symbolet på det. Du kan trykke på dette symbolet for å forvandle bildet til portrettmodus. Hvis du redigerer bildet, kan du gjøre flere justeringer, inkludert å justere dybdeskarpheten. Du kan dessuten velge hvor du vil fokusere, noe som er enda bedre. Alt som trengs er et trykk på et objekt. Dette innebærerat du nesten aldri trenger å være lei deg for ikke å ha valgt «Portrettmodus» for et bilde. Det er en flott oppdatering.

Videokvaliteten er fortsatt utmerket, og du kan gjør opptak i opptil 4K ved 60 fps. Vi liker å fotografere i kinomodus, der man kan legge inn en kort fokuseffekt i alle videoene dine og velge hvilket motiv eller objekt du vil fokusere på mens du fotograferer. Hvis du ikke likte det første valget ditt, kan du alltids redigere og velge et annet fokusmotiv etterpå.

Fotoegenskapene ved svak belysning er gode, og 12 MP TrueDepth-objektivet er et utmerket selfie-kamera. I tillegg kan du forvandle praktisk talt hvilken som helst selfie til portrettmodus med et trykk.

Dette er uten tvil det beste settet med kameraer vi noen gang har sett på en basisutgave av iPhone. De er ikke like gode som de på iPhone 15 Pro Max, og de mangler både sterkere telefoto- og makrofunksjoner. Hvis du vil ha dette, må du betaler mer.

Kamera: 4 / 5

iPhone 15: Kameraeksempler

Image 1 of 13 Foto tatt med hovedobjektivet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Bruk av 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedobjektivet i krevende belysning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Skyline med hovedobjektivet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomster med 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomster med 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedobjektivet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomst med 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Blomst med 2x zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie med frontkameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie som begynte som et vanlig foto men ble endret til portrett med et trykk. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Bilde som i utgangspunktet ikke ble tatt i portrettmodus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Et krevende bilde ved svak belysning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15: Ytelse og spesifikasjoner

A16 Bionic

Er en langringsplass på 128 GB tilstrekkelig?

Det er ingen overraskelse at Apple har utstyrt sin oppgraderte iPhone 15 med fjorårets beste mobil-CPU, A16 Bionic. Det er en kraftig prosessor med en 6-kjerners CPU, 5-kjerners GPU og en 16-kjerners nevral-motor, støttet av 6 GB RAM. Den er ikke like kraftig eller, i vår testing, like rask som den nye A17 Pro i iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, men den gir mer enn nok kraft for de fleste iPhone-brukere.

Vi hadde helt sett at iPhone 15 startet med 256 GB lagringsplass, men så husker vi fortsatt den tiden da man begynte med bare 64 GB (eller mindre!).

I våre Geekbench 6-tester samsvarte iPhone 15s A16 Bionic i hovedsak med tallene til dem man fant med iPhone 14 Pro. Den overgår også fortsatt Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2, som man finner i Samsung Galaxy S23.

Det er alltid moro med tall, men det ytelsen ved faktisk bruk som betyr noe. iPhone 15 kan håndtere stort sett alle oppgaver du kaster etter den. Vi brukte den i en rekke scenarier, fra strømming av videoer og nettsurfing til 4K-videoredigering og actionspill.

Spilling av Asphalt 9: Legends på iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asphalt 9: Legends så flott og smidig ut på denne. En ting vi imidlertid la merke til, er at baksiden av iPhone 15 ble merkbart varm etter noen minutter med spilling. Vi lurer på om aluminiumsskroget overfører denne varmen lettere enn A16 Bionics opprinnelige bolig av rustfritt stål i iPhone 14 Pro.

Brukere av iPhone 15 (og iPhone 15 Plus) burde likevel finne lite å klage på i ytelsesavdelingen.

Ytelse: 4 / 5

iPhone 15: Programvare

iOS 17 forhåndsinnstallert

Contact Posters

En mengde små og nyttige endringer

Alle nye iPhone 15-modeller leveres med iOS 17 forhåndsinstallert. Det er ikke en av Apples største mobile plattformoppdateringer, men den byr på noen flotte forbedringer.

Noen er besjedne, som den redesignede iMessage-menyen eller ny gest-basert emoji-kontroll på skjermen i FaceTime. Andre er større, som Contact Posters og Name Drop-funksjonen, der du kan dele denne kontaktinformasjonen ved å legge telefoner innenfor en centimeter fra hverandre. «Bring Devices Together»-funksjonen i AirDrop er på som standard (testenhetene våre fortsatte å koble seg til hverandre), så det kan være lurt å slå den av til du er klar til å bruke den eller fullt ut forstår den.

Selv uten alltid-på-skjerm er den nevnte Standby-funksjonen en fin måte å lade iPhone 15 på mens du har noe nyttig på skjermen (som klokkeslettet eller en kalender).

Programvare: 4 / 5

iPhone 15: Batteritid

Heldagsbatteri

USB-C

Skaff deg strømadapter selv

Apple offentliggjør ikke batteristørrelsen, men basert på løftene Apple gir i spesifikasjonene, har ingenting egentlig endret seg. iPhone 15 er fortsatt vurdert til 20 timers videoavspilling, 80 timer med kun lyd og 50 % opplading på 30 minutter med den valgfrie 20W-laderen.

I våre tester og med blandet bruk kan iPhone 15 gi en hel dag med batterilevetid, selv om det ikke betyr 24 timer. Det ser ut til å havne rundt 15 timer. Vi fant også ut at opplading med en 20W-adapter samsvarte med Apples løfter. Vi ønsker oss raskere kablet hurtiglading.

Denne kabelen leveres med iPhone 15, men strømadapter må du skaffe deg selv. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Når det er tid for å lade opp, vil du nå bruke den medfølgende USB-C-kabelen, som i motsetning til tidligere iPhone-kabler har et vevd ytre i stedet for gummi og plast. Vi liker det.

Batteriet til iPhone 15 er mindre enn det du finner i iPhone Plus, men det kjører også noe som kan være en litt mindre effektiv brikke enn den som finnes i iPhone 15 Pro. Sistnevnte har nå 3-nanometer A17 Pro, mens iPhone 15 kjører en 4-nanometer A16 Bionic.

Hvis batterilevetiden er viktigere for deg, vil du kanskje se på den dyrere iPhone 15 Pro (den er vurdert til 23 timers videoavspilling) eller den større iPhone 15 Plus, som kan gi deg 26 timers videoavspilling.

Batteri: 4 / 5

iPhone 15: Vurdering

Apples rimeligste nye iPhone oppleves ikke lenger å være unna flaggskipet. Den har den samme Dynamic Island som sine dyrere søsken og kan dessuten skilte med nye materialer, nydelige konturer, en kraftig A16 Bionic CPU og den mye omtalte USB-C-porten. Selv fotograferingsmulighetene har blitt forbedret med et 48 MP-kamera og nye portrettbehandlingsmuligheter. Hvis du vil ha en fersk iPhone 15-modell, er dette det rimeligste og beste alternativet ditt, og du vil nok ikke føle at du går glipp av noe.

Burde jeg kjøpe iPhone 15?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15– poengoversikt Egenskap Bemerkning Vurdering Design De buede kantene og det glatte, fargeinfuserte glasset gjør dette til en meget moderne iPhone 4 / 5 Skjerm Å droppe skjermhakket og få Dynamic Island er en netto positiv effekt, det samme er den vakre og nå mer lyssterke skjermen. 4 / 5 Ytelse Det er vanskelig å be om mer enn A16 Bionic, med mindre du vil ha A17 Pro, og da bør du lete andre steder. 4 / 5 Kamera Flott oppgradering av hovedkamera og ypperlige finesser 4 / 5 Battery Grei batterikapasitet 4/ 5 Programvare iOS 17 er en solid oppgradering 4 / 5 Verdi for pengene Apple gir deg endelig mer for pengene. 4 / 5

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en liten iPhone

iPhone 15 har fått den rette blandingen av størrelse, funksjoner og ytelse.

Du vil ha en rimelig iPhone Denne iPhonen har en fin balanse mellom pris og banebrytende funksjoner.

Du vil ha en kameraoppgradering

Med det nye kameraet på 48 MP og glimrende portrettegenskaper er dette en flott oppgradering for deg som har iPhone 14.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha en større mobiltelefon

Denne skjermen på 6,1" kan virke trang hvis du sammenligner med Pro eller Pro Max.

Du vil ha kraftigere zoom

Den 2x optiske zoomen som bruker hovedkameraets sentrale 12 MP kan ikke helt sammenlignes med 3x optisk zoom på iPhone 14 Pro eller kameraene til Samsung Galaxy S23.

iPhone 15: Du kan også vurdere

Apple iPhone 14 iPhone 15 har flere viktige oppgraderinger i sammenlignet med iPhone 14, men hvis du bare leter etter en dugelig 6,1-tommers iPhone du kan bruke de neste årene, er basisutgaven av iPhone 14 et utmerket valg som bare kommer til å bli billigere .

Google Pixel 7 Pro



For litt mindre penger kan Googles nyeste flaggskip skilte med en større skjerm og bedre kameraer enn iPhone 15. Du vil få en suveren oversikt over Android også, selv om det er verdt å merke seg at Pixel 8 Pro snart skal komme på markedet.

Samsung Galaxy S23 Hvis du er begeistret for størrelsen til iPhone 15, kamera og ytelse, men ikke er en stor fan av iOS, tilbyr standardversjonen av Samsung Galaxy S23 lignende spesifikasjoner i en Android-drevet pakke.