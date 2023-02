Et velkjent ytre skjuler en rekke forbedringer av større og mindre art. En modifisert og mer hardfør utforming, kjappere minne og lagring samt et mer effektivt batteri holder alle hva de lover. Den spesialtrimmede Snapdragon 8 Gen 2-brikken og hovedkameraet på 200 MP må testes litt grundigere før vi vet om Galaxy S23 Ultra viderefører arven etter den imponerende forgjengeren.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

Samsung Galaxy S23 Ultra: Kort sammendrag

Samsung Galaxy S23 Ultra ser mistenkelig kjent ut, og det er fordi den ser helt lik ut som forgjengeren. Det er likevel skjedd forandringer, men de er likevel ikke så store som med Galaxy S23 og S23 Plus.

Den samme, kantede utformingen rommer en modifisert skjerm som gir en stor og flott overflate der S Pen-en virkelig kan utfolde seg. Forsiden og baksiden beskyttes nå av det ekstra hardføre Gorilla Glass Victus 2, og egenskaper som vann- og støvbestandighet klassifisert til IP68 samt kablet opplading på 45 W er med fra forgjengeren.

Samsung har dessuten jobbet for å inkludere flere resirkulerte materialer i denne modellen, der eksempelvis resirkulerte fiskegarn er gått med i konstruksjonen av det indre dekselet i den digitale pennen og i høyttalermodulen.

Enkelte elementer har fått det som ser ut som mindre justeringer, som den adaptive Dynamic AMOLED 2X-skjermen på 6,8 tommer med oppdateringsfrekvens på 1 Hz til 120 Hz med bedre fargegjengivelse og 20 % forbedret effektivitet samt et batteri på 5000 mAh.

Det er imidlertid på innsiden man finner de største forandringene, som den nye Snapdragon 8 Gen 2-brikken som er utviklet spesielt for Galaxy, i samarbeid med Samsung. Den skal gi bedre ytelse enn konkurrentene, og 51 % bedre NPU-ytelse, 41 % bedre GPU-ytelse og 33 % bedre CPU-ytelse enn sin forgjenger (ifølge Samsung). Sammen med Galaxy S23 og S23 Plus er S23 Ultra blant de første mobiltelefonene med mer effektiv LPDDR5X-RAM og UFS 4.0-lagring.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En velkjent bakside med et oppsett på fire kameraer rommer en ny hovedsensor på 200 MP som gir en pikselgruppering på 16 til 1. Her er målet å by på S23 Ultras «Nightography»-egenskaper i alt fra hverdagsbilder og portrettfoto – til videoer av nattehimmelen ved bruk av den nye Astro Hyperlapse-modusen.

Hvis du vil ha bedre kontroll over foto og video, kan ny få nytte av de nye og avanserte redigeringsverktøyene. Der kan du bearbeide bilder på opptil 50 MP tatt i Expert RAW-modus.

Du får dessuten en ultravidvinkel på 12 MP og to teleobjektiver på henholdsvis 3x og 10x (periskop), slik at du er sikret en markedsledende fotoopplevelse, akkurat som med forgjengerne i Galaxy-serien.

Samsung opprettholder dessuten lovnadene om å oppdatere operativsystemet i fire år, med samme garanti for sikkerhetsoppdateringene. Dette gjelder alle Galaxy S23-modellene. Alle tre leveres med One UI 5.1 lagt over Android 13, noe som gir bedre samarbeidsmuligheter i Samsung Notes og et forbedret personvernpanel – blant annet.

Startprisen i Norge er på 15 990 kroner. Den grunnleggende lagringskapasiteten er på 256 GB, en fordobling fra forrige generasjon, Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane). Den hadde en startpris på 13 490 kroner. Toppmodellen av S23 Ultra leveres med 12 GB RAM og en solid lagringskapasitet på 1 TB.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Pris og tilgjengelighet

Startpris på 15 990 kroner

Doblet lagringsplass i basismodellen

Toppmodellen på 1 TB har fått en prisøkning på 1200 kroner

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra – priser RAM / Storage Pris 8/256 GB 15 990 12/512 GB 15 990 12/1 TB 18 990

Galaxy S23 Ultra ble 1. februar 2023 lansert samtidig med sine litt mindre avanserte søsken – standardmodellen Galaxy S23 og S23 Plus. Alle modellene kunne forhåndsbestilles fra samme dag. Disse telefonene er å få hos forhandlerne fra 17. februar.

En av de beste oppgraderingene fra Galaxy S22 Ultra er at basismodellen har fått fordoblet lagringsplassen til 256 GB (eller mer presist, det finnes rett og slett ingen S23 Ultra på 128 GB). Prisen er økt med 1500 kroner fra den tilsvarende forgjengeren.

Modellen på 512 fås i starten til samme pris som 512-modellen, mens toppmodellen på 1 TB har en lanseringspris i Norge på solide 18 990 kroner.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Spesifikasjoner

Samsung S23 Ultra leveres i tre lagringskonfigurasjoner, med 8 GB RAM (LPDDR5X) i basismodellen og 12 GB i de to kraftigere variantene.

Spesifikasjonene er ellers de samme for alle de tre utgavene.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra – Spesifikasjoner 256 GB 512 GB 1 TB Pris: 15 990 15 990 18 990 Mål: 78.1 X 163.4 X 8,9 mm 78.1 X 163.4 X 8,9 mm 78.1 X 163.4 X 8,9 mm Vekt 234 g 234 g 234 g OS: Android 13 Android 13 Android 13 Skjermstørrelse: 6,8" 6,8" 6,8" Oppløsning: 3088 x 1440 piksler 3088 x 1440 piksler 3088 x 1440 piksler Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8 GB 12 GB 12 GB Lagring: 256 GB 512 GB 1 TB Batteri: 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Bakre kameraer 200 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv (3x), 10 MP teleobjektiv (10x) 200 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv (3x), 10 MP teleobjektiv (10x) 200 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 10 MP teleobjektiv (3x), 10 MP teleobjektiv (10x) Frontkamera: 12 MP 12 MP 12 MP

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Design

Nesten identisk med forgjengeren

Førsteklasses utseende, følelse og materialer

Bedre miljøegenskaper

S22 Ultra var den første mobiltelefonen fra Samsung som virkelig lyktes i å fusjonere egenskapene fra Galaxy S- og Note-seriene. Dermed kvittet den seg også med noen av forgjengeren særtrekk. Utseendet ble renere og mer kantete, og plassen til den digitale pennen S Pen ble integrert.

S23-serien byr bare på små utseendemessige forandringer – så små at det vill være vanskelig å oppdage dem selv for en som kjenner S22-serien godt.

Den har den samme vertikale, pilleformede profilen, med buet glass foran og bak, festet i en metallramme. Radien til de buede kantene er imidlertid redusert en smule. Dermed blir skjermen litt flatere, og du får et stort og behagelig område å bruke den integrerte S-pennen på. Dette er en kjærkommen forandring, selv om den kan være vanskelig å oppdage.

Alle de tre modellene har de samme lanseringsfargene. Ultra er tilgjengelig i fire ulike valører, nemlig grønn, fantomsvart, lavendel og krem. Men som tidligere, finnes det en rekke farger man bare får ved kjøp direkte fra Samsung.com (Åpnes i ny fane), som grafitt, himmelblå, lime og rød.

Hetten til den medfølgende S-pennen matcher fargevaløren på telefonen du velger, mens resten av pennen er svart, uansett hvilken farge du har valgt på mobilen.

Holdbarheten til mobilen er det som vanlig ikke noe å utsette på. S23-modellene er IP68-klassifisert for både vann- og støvbestandighet. Den har en hardfør ramme utført i aluminiumlegeringen Armor Aluminum, og for første gang på en mobiltelefon får man beskyttelse i form av Gorilla Glass Victus 2 fra Corning.

Image 1 of 7 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung har hatt store teknologiske ambisjoner med denne mobilen, men de har også høynet lista når det gjelder de miljøvennlig materialene. På ultra består 80 % av filmen som er tatt i bruk på mobilens bakside er resirkulert, og det samme gjelder 22 % av alt glasset som er tatt i bruk. 20 % av S-pennens indre deksel er resirkulert. Sistnevnte skal bestå av plast som er hentet fra havet.

Samsung melder at blant de øvrige materialene som inngår i S23 Ultra er gamle fiskegarn, vanntønner, platsflasker og resirkulert aluminium. Dette omfatter 12 av komponentene, som for eksempel volumknapper, SIM-spor, høyttaleroppsett og 5G-antenne.

Selv om Samsung ikke er alene om å styrke mobiltelefoners grønne alibi (vi kan jo nevne iPhone), men vi har aldri opplevd så kraftig selvskryt fra Samsung på dette området, så dette tyder på at ambisjonsnivået er økende.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Skjerm

Lignende skjermopplevelse som forgjengeren

Skal gi mer presise farger og mindre belastning for øynene

Velresponderende S Pen

Foruten den reduserte avrundingen langs kantene og den økte beskyttelsen i form av Gorilla Glass Victus 2, gir skjermen til S23 en opplevelse som minner om forgjengeren.

Man får nok en gang et 6,8" Dynamic AMOLED 2X-panel, med en oppløsning på 1440 x 3088 og dynamisk oppdateringsfrekvens mellom 1 Hz og 120 Hz. Sistnevnte endres med bruken, slik at strømforbruket effektiviseres maksimalt samtidig som man får en silkemyk opplevelse.

Selv i skarpt lys gir skjermens farger og lysstyrke en behagelig opplevelse. Denne skjermen skal gjengi farger mer naturtro og dessuten håndterer den omgivelseslys bedre, med noe som er blitt kalt Advanced Vision Booster. Her justeres farger og lysstyrke etter forholdene.

Den maksimale lysstyrken er fremdeles ikke på nivå med det imponerende maks-nivået til iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane). S23 har en maksimal lysstyrke på 1750 nits. Skjermen er suveren til mediebruk. Selv om Samsung denne gangen ikke har styrket mobilens evner når det gjelder S Pen-bruk eller Air Gesture-funksjonalitet, er responsen allerede super – og brukeropplevelsen er ellers styrket, slik at mobilen egner seg godt til produktivitetsarbeid.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Kameraer

Første Samsung-mobil med en kamerasensor på 200 MP

Forbedret «Nightography»-funksjon for stillbilder, portretter og video

Integrert Expert RAW støtter nå opptil 50 MP

Kameraene har alltid vært noe som har preget de beste Samsung-mobilene (Åpnes i ny fane). Oppsettet med flere sensorer er noe Samsung har benyttet i noen år nå, noe som alltid sikrer de beste modellene deres en plass blant de aller beste kameramobilene (Åpnes i ny fane).

Ultravidvinkelen på 12 MP og teleobjektivene på 3x og 10x (begge på 10 MP) på baksiden av S23 Ultra virker velkjente, men den gamle hovedsensoren på 108 MP er byttet ut med en fantastisk sensor på 200 MP. Dette skal være en ISOCELL HP2.

Overgangen til denne Adaptive Pixel-sensoren ser ut til å holde hva den lover. Hos enkelte produsenter innebærer av og til slike overganger en reduksjon av kvaliteten, der det later til å råde vanskeligheter rundt implementeringen av den nye komponenten. Med S23 Ultra ser det ut til at man får enda mer av det Samsungs mobilkameraer er kjent for, nemlig bilder av jevnt høy kvalitet med større kontrast og en mer stilisert tilnærming til farger enn de mer nøytrale palettene man får med Google Pixel og iPhone.

Som standard grupperer S23 Ultra pikslene 16 til 1 ned til stillbilder på 12,5 MP, der de ekstra pikseldataene benyttes til utjevning av rystelser, samtidig som det fanges opp mer presise farger og mer lys. Det ser ut til at det er satset kraftig på bildekvaliteten ved svak belysning med årets modeller. Nattbildene skal ha fått et kvalitetsløft, samtidig som man får hyperlapse-video til opptak av himmelrommet.

Også stabiliseringen er forbedret, og dette gjelder både video og stillbilder, sammenlignet med forgjengeren S22 Ultra. Super Quad Pixel-sensoren gir ifølge Samsung også raskere autofokus.

Brukere som ønsker å gå mer i dybden med fotografimulighetene S23 Ultra byr på, er Expert RAW integrert i programvaren. Her støttes bilder på opptil 50 MP, mot forgjengerens 12 MP. Med ultra kan du ta stillbilder på 200 MP og utforske sensorens fulle potensial.

Alle de tre modellene i S23-serien har nå fått nye frontkameraer på 12 MP. Samsung har imidlertid ikke dristet seg til å gjøre som på Z Fold-serien, der kameraet er lagt inn bakenfor skjermen. Uansett gir disse bedre bilder enn før.

Sensoren virker dessuten raskere, og det dynamiske området er imponerende til å handle om et selfiekamera, og det omtales også som «Super HDR selfiekamera».

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Ytelse og batteri

Markedsledende ytelse

Silkemyk og kjapp opplevelse

Samme batterikapasitet, men 20 % økt effektivitet

Det er ingen hemmelighet at Samsung har gode forbindelser, og her er Googles Wear OS 3 integrert. Google har bidratt til utviklingen av de nyere generasjonene av Qualcomms prosessorbrikker, noe som gir bedre og bedre resultater.

Tidligere ble Samsungs mobiler utstyrt med enten Samsung Exynos- eller Qualcomm Snapdragon-silisium. Galaxy S23-serien leveres utelukkende med den nyeste og beste Snapdragon 8 Gen 2-brikken – globalt.

Dette eliminerer de ytelsesmessige avvikene som fikk brukere av Exynos-drevne modeller til å føle seg snytt. Kameraprosesseringen skal dermed ha blitt bedre og batteritiden forutsigbar.

8 Gen 2 har så langt vist seg å holde hva den lover, men Samsung har på toppen av dette sikret seg en egen eksklusiv variant av denne SoC-en, kalt «Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy». Brikkens Cortex-X3-kjerne er blitt overklokket til 3,36 GHz (mot standardens 3,2 GHz), uten at det går ut over effektiviteten eller batteritiden.

Som Samsungs Nick Porter påpekte i et intervju med TechRadar før lanseringen, er vanndampkammeret «i gjennomsnitt 2,7 ganger større i hele S23-serien», noe som bidrar til bedre temperaturhåndtering, mens bruken av raskere LPDDR5X-minne og UFS 4.0-lagring (for første gang i en mobiltelefon) sikrer bedre ytelse og kvalitet.

Batterispesifikasjonene er de samme som i S22 Ultra, der S23 Ultra rommer en celle på 5000 mAh. Den støtter kablet lading på 45 W, samt trådløs og reversert lading. Samsung hevder imidlertid at den samlede effektiviteten i den nye maskinvaren og en tettere integrasjon mellom maskinvare og programvare gir en effektivitetsøkning på 20 % sammenlignet med tidligere modeller.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: Programvare

Samsung er best i klassen når det gjelder å lage suverene Android-mobiler (Åpnes i ny fane) med god programvarestøtte. De lover fire år med OS-oppdateringer og fem år med oppdatering av sikkerheten, og dette gjelder alle S23-modellene. De leveres med Android 13 med selskapets eget One UI 5.1 lagt over.

Opplevelsen er velkjent, med avrundede ikoner og en generelt flat visuell stil som standard, utrustet med noen nye tilskudd rettet mot samarbeid, hensiktsmessighet og sikkerhet.

Samsung Notes tillater nå flere kreatører å arbeide samtidig innenfor samme dokument, mens rutiner og modi kan tilpasses ulike scenarier. Et eget panel for personvern burde også styrke opplevelsen av god sikkerhet.

Air Command og Air Gestures inngår i S Pen-funksjonaliteten. Her kan man styre kameraet, oversette tekst og kopiere og lime inn innhold fortløpende, med enkle handlinger med pennen.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

