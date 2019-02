Beste Android-telefon 2019: Hvilken bør du kjøpe?

Hvis du er på jakt etter den beste Android-telefonen på markedet, så har du kommet til riktig sted. Vi har nemlig testet oss gjennom det som er av Google-drevne telefoner, og samlet denne listen over de beste på markedet.

En av de klareste forskjellene mellom Android og Apples telefoner er uten tvil det enorme utvalget av ulike modeller med Googles OS. Den store variasjonen av skjermstørrelser, prosessorkraft, programvarefunksjoner og design gjør det dermed ekstremt vanskelig å velge.

Det er da denne listen kommer til nytte, for etter å ha testet telefonene med tanke på ytelse, brukeropplevelse og funksjoner har vi godt grunnlag for å gi deg anbefalinger du kan stole på.

Alle de store navnene er på plass, som Samsung, LG, Huawei, OnePlus og Google, og nylig kom også Huaweis undermerke Honor inn på listen med View 20.

Så her er de – de beste Android-telefonene du kan kjøpe akkurat nå.

1. Samsung Galaxy S9+

Rett og slett den beste Android-telefonen.

Lanseringsdato: mars 2018 | Vekt: 189 g | Mål: 158,1 mm x 73,8 mm x 8,5 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 6,2 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6 GB | Lagring: 64 GB/128 GB | Batteri: 3500 mAh | Kamera: Dobbelt 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Byggkvalitet helt i særklasse

Fortreffelige kameraer for dårlige lysforhold

Batteriet holder ikke ut like lenge som enkelte andre på listen

Samsung har nok en gang kapret topplasseringen, og kan dermed smykke seg med å være den beste Android-telefonen i verden akkurat nå.

Samsungs siste, Galaxy S9+, er på toppen av listen takket være utrolig flott design, en nydelig skjerm, og ytelse i lange baner.

Alt som har gjort Samsung-telefoner bra de siste par årene har også fått plass i denne 6,2-tommers-enheten, som nesten ikke har ramme. Den har maskinvare i toppsjiktet og Android-programvare som er enkel i bruk.

Samsung har også lagt til to kameraer på baksiden, for å forbedre fotografering i dårlige lysforhold, fingeravtrykkleseren er nå litt bedre plassert, og man kan ikke minst filme video i 960 bilder i sekundet.

Les hele vår test av Samsung Galaxy S9+

2. Samsung Galaxy Note 9

Blant de sprekeste telefonene på markedet

Lanseringsdato: August 2018 | Vekt: 205 g | Mål: 162 x 76,4 x 9 mm | OS: Android 8.1 | Skjermstørrelse: 6,4 tommer | Oppløsning: 2960 × 1440 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6 eller 8 GB | Lagring: 128 eller 512 GB (opptil 1 TB med kort) | Batterikapasitet: 4 000 mAh | Kamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Mye bedre batteri

Forbedre S-Pen

Stor å holde

Stort sett små oppgraderinger

Samsung Galaxy Note 9 er blant de beste telefonene vi noen gang har testet, men den er også blant de dyreste. For pengene får du i det minste en fantastisk liste med spesifikasjoner, deriblant en utrolig skjerm og mulighet for opptil 1 TB lagring.

Vi begynner med skjermen som er helt fantastisk. Den er riktignok litt smal hvis du kommer fra Note 5 eller lignende, men de avrundede sidene, de smale kantene, den imponerende fargegjengivelsen og den flotte lysstyrken gjør den til en opplagt favoritt.

Med 4 000 mAh under panseret, har Note 9 et av de største batteriene Samsung noen gang har presset inn i en telefon, og det betyr at den lett kan vare en hel dag. Den kan også lades trådløst, og hurtiglading gir deg 17 prosent batteri på 15 minutter.

Kameraene i Samsung-telefonene er en av grunnene til at flere av dem når så høyt på denne listen, og alle fotomulighetene og ytelsen i svakt lys er virkelig imponerende. Bildene blir ofte i overkant fargerike, men du får også hjelp av AI til å fange det riktige bildet på riktig tidspunkt.

Det er vanskelig å oppsummere Galaxy Note 9 i en kort mini-konklusjon. Den gjør så mye, og vi har ikke engang nevnt den nye Bluetooth-utstyrte pekepennen. Den flotte skjermen, den gode batteritiden og det gode kameraet gjør til sammen at dette er fantastisk smarttelefon – spørsmålet er bare om du kan ta deg råd til den.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Note 9

3. Huawei Mate 20 Pro

Den beste huawei-telefonen til nå

Lanseringsdato: November 2018 | Vekt: 189 g | Mål: 157,8 x 72,3 x 8,6 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,39 tommer | Oppløsning: 1440 x 3120 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8 GB | Lagring: 256 GB | Batteri: 4200 mAh | Bakkamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Frontkamera: 24 MP

7 490 kr View at ice

Fingeravtrykkleser i skjermen

Glimrende trippelkamera

Trenger forbedringer av grensesnittet

Høy pris

Huawei Mate 20 Pro er den beste telefonen det kinesiske selskapet har laget til nå, og den byr på en imponerende kombinasjon av flott design, høy ytelse og noen stilige partytriks på kjøpet.

Den bygger videre på de glimrende P20 og P20 Pro, og gir deg enda mer skjerm, forbedret trippelt kamera og fingeravtrykkleser i skjermen.

Mate 20 Pro har en enorm 6,39 tommer stor skjerm som gir deg god plass til spill og film, og QHD-oppløsningen og HDR10-støtte sikrer at alt ser bra ut. Du må bare finne deg i at den har et stort skjermhakk øverst.

Mate 20 Pro har et glimrende batteri, og vår testing viste at det er fullt mulig å få den til å holde det gående i en og en halv dag før den må lades.

Mate 20 Pro kommer med tre kameraer på baksiden, og vidvinkelkameraet på 40 MP og telefotokameraet på 8 MP er hentet fra P20 Pro, mens det tredje kameraet er nytt. Det er et vidvinkelkamera på 16 MP, som lar deg få enda mer av omgivelsene med i hvert bilde.

Mate 20 Pro er en toppmodell og det reflekteres i prisen, og den har også et par ekstra triks og enda bedre ytelse enn de de fleste av konkurrentene.

Les hele vår test av Huawei Mate 20 Pro

4. Huawei P20 Pro

Den beste telefonen Huawei har laget noensinne

Lanseringdato: April 2018 | Vekt: 180 g | Mål: 155 x 73,9 x 7,8 mm | OS: Android 8.1 | Skjermstørrelse: 6,1 tommer | Oppløsning: 1080 x 2240 | CPU: Kirin 970 | RAM: 6 GB | Lagring: 128 GB | Batterikapasitet: 4 000 mAh | Kamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Frontkamera: 24 MP

Fantastisk kamera

Veldig god batteritid

Grensesnittet er ikke markedsledende

Kun Full HD-skjerm

Huawei P20 Pro her uten tvil den beste telefonen det kinesiske selskapet noen gang har laget, og den hevder seg helt i toppen av vår liste. Selv om du ikke har noe forhold til dette merket fra før, skal du vite at P20 Pro er en telefon som fortjener sin plass blant de beste på markedet.

Den 6,1 tommer store skjermen har kun HD-oppløsning, og den mangler også fargereproduksjonen du får fra enkelte konkurrenter. Det gjør skjermen til det svakeste leddet i denne telefonen, men det er ikke dermed sagt at den er dårlig. Vi setter også pris på at telefonen kommer ferdig utstyrt med skjermbeskyttelse, og den lave oppløsningen bidrar i det minste til bedre batteritid.

Kameraet er det store trekkplasteret til Huawei P20 Pro, og det gir deg hele tre objektiver som alle er nyttige. Kvaliteten er sylskarp takket været den fantastiske bildestabiliseringen, programvareoptimaliseringen er glimrende og 40 MP-sensoren og Leica-objektivet gir til sammen enormt god bildekvalitet i svakt lys.

Hovedproblemet du må komme over med P20 Pro er at du kanskje ikke er så kjent med merket, men dette er ikke bare en verdig konkurrent for Apple og Samsung – det er også sannsynlig at den går ned i pris fortere enn de andre.

Les hele vår test av Huawei P20 Pro

5. Samsung Galaxy S9

En flott telefon om man har små hender

Lanseringsdato: Mars 2018 | Vekt: 163 g | Mål: 147,7 mm x 68,7 mm x 8.5 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,8 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB/128 GB | Batteri: 3000mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Førsteklasses byggkvalitet

Glimrende skjerm

Batteritiden er ikke av de beste

Én enkelt kamerasensor på baksiden

Tross at Samsung Galaxy S9 må se seg slått både av sine større søsken og av enkelte konkurrenter, er den fortsatt en veldig god mobiltelefon.

Den har en røslig 5,6-tommers Infinity Display-skjerm, kraftig prosessor, 4 GB RAM, og et flott 12 MP frontkamera.

Batteritiden er ikke helt på høyde med forgjengeren S8, og rent visuelt ligner den også veldig på sistnevnte. Likevel er de forandringene som faktisk er her velkomne. Dette er en imponerende totalpakke.

Les hele vår test av Samsung Galaxy S9

6. Google Pixel 3 XL

Den beste kameratelefonen vi har testet

Release date: November 2018 | Weight: 184g | Dimensions: 158 x 76.7 x 7.9mm | OS: Android 9 | Screen size: 6.3-inch | Resolution: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4GB | Storage: 64GB/128GB | Battery: 3,430mAh | Rear camera: 12.2MP | Front camera: 8MP + 8MP

9 490 kr View at Dustin home

Glimrende kamera

Gode batteritid

Skjermhakket er vanskelig å overse

Ingen hodetelefonutgang

Hvis du er på jakt etter den beste kameratelefonen på markedet, trenger du ikke lete lenger. Det enkeltstående kameraet på baksiden av Google Pixel 3 XL (og den mindre Pixel 3) er det beste vi har prøvd.

Du får også en stor skjerm, grei batteritid og massevis av ytelse under panseret, og til sammen gjør det Google Pixel 3 XL til en knallgod flaggskiptelefon.

Skjermen på 6,3 tommer er i øyenfallende, men den har en ganske synlig skjermkant nederst der det er gjort plass til den en av de to stereohøyttalerne, og skjermhakket øverst vel heller ikke falle i smak hos alle. QHD-oppløsningen og HDR-støtte sikrer i det minst at alt ser bra ut på selve skjermen.

Batteriet i Google Pixel 3 XL overgår mange av konkurrentene, og varer lett en hel dag på en opplading. Noen ganger kan du til og med komme deg halvveis gjennom neste dag også, avhengig av hvordan du bruker den.

Du får riktig nok bare ett enkelt kamera på baksiden av Pixel 3 XL, men du skal ikke undervurdere det av den grunn. Det kan nemlig levere voldsomt imponerende bilder, og det gjør det både enkelt og gøy å ta gode bilder.

Google Pixel 3 XL kombinerer det beste kameraet vi har sett i en telefon med en stor OLED-skjerm. Den passer godt for dem som ikke bryr seg om skjermhakket på toppen, og som allerede har blitt vant til å bruke store telefoner.

Les hele vår test av Google Pixel 3 XL

7. OnePlus 6T

Et ekte flaggskip til en lavere pris

Lanseringsdato: November 2018 | Vekt: 185 g | Mål: 157,5 x 74,8 x 8,2 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,41 tommer | Oppløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 / 8 GB | Lagring: 128 / 256 GB | Batteri: 3700 mAh | Bakkamera: 20 MP + 16 MP | Frontkamera: 16 MP

Fingeravtrykkleser i skjermen

Batteritid som varer hele dagen

Mangler hodetelefonutgang

«Kun» HD-skjerm

Prisen på flaggskiptelefoner stiger for hvert år, men det er ikke dermed sagt at du er nødt til å betale i dyre dommer for å få en topp telefonopplevelse.

OnePlus tilbyr flaggskiptelefoner til en lavere pris, og mens tidligere modeller ikke helt har klart å måle seg med de etablerte navnene, har de nyere modellene virkelig utfordret Samung, Apple og Huawei på hjemmebane.

OnePlus 6T er selskapets beste flaggskip til nå, og den gir deg et stort utvalg av toppfunksjoner til en pris som ligger langt under konkurrentene.

Dette er kanskje en «billig» flaggskiptelefon, men du får likevel en enorm 6,41 tommer AMOLED-skjerm som er både lyssterk og fargerik. Den gir deg riktig nok «bare» HD-oppløsning og den har et skjermhakk øverst, men til den prisen er det vanskelig å ikke være imponert.

OnePlus har økt batterikapasiteten i 6T sammenlignet med forgjengeren, og det har resultert i en merkbar forbedring som sikrer at den lett holder en hel dag.

Det sitter et dobbeltkamera på baksiden av OnePlus 6T, og tross at det ikke når helt den samme kvaliteten som Google Pixel 3, Huawei P20 Pro eller Samsung Galaxy S9, leverer det likevel veldig godt når du tar prisen med i betraktningen.

OnePlus 6T er en stilig og sprek smarttelefon som kan måle seg med telefoner fra de mer etablerte merkene på markedet, og samtidig slå dem på pris.

Les hele vår test av OnePlus 6T

8. Honor View 20

Den beste Honor-telefonen til nå

Lansert: Januar 2019 | Vekt: 180 g | Mål: 156,9 x 75,4 x 8,1 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,4 tommer | Oppløsning: 1080 x 2310 | CPU: Kirin 980 | RAM: 6 GB/8 GB | Lagring: 128 GB/256 GB | Batteri: 4000 mAh | Bakkamera: 48 MP + 3D cam | Frontkamera: 25 MP

Knallbra batteritid

Spennende og smart kamera

Ikke vanntett

Designet passer ikke for alle

Honor View 20 er den beste telefonen den kinesiske produsenten har laget hittil, med et slående design (som det er delte meninger om), massevis av kraft under panseret, et imponerende 48 MP-kamera og et kamerahull i skjermen som viser vei mot post-skjermhakk-revolusjonen.

Du får en enorm 6,4 tommer skjerm som gir deg massevis av plass til å boltre deg, men det er likevel plasseringen av 25 MP-kameraet i et hull skjermen som får mest oppmerksomhet. Dette er altså den første telefonen med denne løsningen, og vi får se hvor godt det blir mottatt i løpet av året når flere telefoner med slike kamerahull kommer til.

Honor View 20 har et stort batteri på 4000 mAh, og det bør holde det gående gjennom hele dagen og inn i den neste før det må lades. View 20 er også først på markedet med et 48 MP-kamera, og sensoren fra Sony gjør at det imponerer stort.

Kameraet med ultrahøy oppløsning og det unikt plasserte frontkameraet er høydepunktene til View 20, og den setter en standard som kommende (og dyrere) telefoner må slå.

Les hele vår test av Honor View 20

9. LG G7 ThinQ

LGs seneste toppmodell imponerer stort

Lanseringdato: Mai 2018 | Vekt: 167 | Mål: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm | OS: Android 8.1 | Skjermstørrelse: 6,1 tommer | Oppløsning: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4 eller 6 GB | Lagring: 64 eller 128 GB | Batterkapasitet: 3 000 mAh | Kamera: 16 + 16 MP | Frontkamera: 8 MP

Interessant Boombox-høyttaler

Flott design

Smart kamera

Batteriet er litt lite

Ytelsen når ikke helt opp til andre flaggskip

LG G7 ThinQ er en imponerende telefon (tross det irriterende navnet), og du får helt klart mye for pengene. LG har gjort det de kunne for å utbedre svakhetene til LG G6, og resultatet er et godt alternativ til de tradisjonelle favorittene.

LGs såkalte Super Bright-skjerm er kanskje ikke OLED, men den leverer likevel en flott lysstyrke, den takler HDR10 og Dolby Vision, og den fremstår som vidstrakt og flott.

Med 3 000 mAh har ikke LG G7 ThinQ det største batteriet på markedet, og det merkes på batteritiden. Den er ikke elendig og det hjelper at telefonen har noen smarte batterisparingsfunksjoner, men den varer bare en dag mens andre telefoner begynner å strekke seg mot to.

Det smarte kameraet har en ekstra stor bildevinkel, og det gjør det godt egnet til å få med mer i bildene dine. AI-programvaren prøver også å tolke hva du peker på, og det gir gode resultater når det fungerer. Det er ikke det beste kameraet på markedet, men du kan likevel ta noen fantastiske bilder.

Det er trangt på toppen av vår liste over de beste smarttelefonene på markedet, og små detaljer utgjør en stor forskjell. LG G7 ThinQ når ikke helt opp til toppen, men den imponerer likevel med en godt sammensatt pakke til en ganske fornuftig pris. Den har mye til felles med andre toppmodeller, men den har også noen unike aspekter som er lett å like.

Les hele vår test av LG G7 ThinQ

10. Samsung Galaxy Note 8

Når det gjelder å være størst, er Note 8 best

Vekt: 195 g | Mål: 162,5 mm x 74,8 mm x 8,6 mm | OS: Android 7.1 | Skjermstørrelse: 6,3 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 6 GB | Lagring: 64 GB / 124 GB / 256 GB | Batteri: 3300 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Samsungs beste smarttelefonkamera

«Infinity Display»-skjermen er alle tiders

Veldig dyr

Høytalerne er noe spake

Galaxy Note 8 når ikke helt opp til S9-søsknene, men er en triumferende representant for en serie telefoner som er tilbake på rett kjøl etter det potensielle banesåret Note 7-oppstyret gav dem.

Men nok om andre telefoner. Hva gjør at Galaxy Note 8 fortsatt er verdig en plass på denne listen? Det finnes ingen tvil om at denne storskjermsmobilen fyller en litt smalere nisje, men den ikoniske S Pen-styrepinnen fungerer nå enda bedre, er mer nøyaktig og har flere nivåer trykksensitivitet, hvilket gjør at den fungerer flott til skisser og tegninger.

For ikke å snakke om den enorme 6,3-tommers QHD Infinity Display-skjermen. Den er super til filmer og spill, og når skjermen er på denne størrelsen er ikke bare flervindu-modus noe som er mulig – det gir faktisk mening!

Les hele vår test av Samsung Galaxy Note 8