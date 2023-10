Vi tester Pixel 8 Pro – Et allsidig og slitesterkt flaggskip

Google Pixel 8 Pro er den beste Pixel som Google noensinne har laget. Den representerer Googles visjon for fremtiden for mobilteknologi, selv om den visjonen noen ganger virker litt uklar og ufokusert. Den har en fantastisk skjerm som er større og mer lyssterk enn konkurrentene til denne prisen, og fotograferingsmulighetene er uovertruffen av noen annen mobilprodusent. Noen av de nye AI-funksjonene er kule og nyttige, men noen er ganske rare og telefonen har noen Android-problemer. Men Google vil gi telefonen hele syv år med oppdateringer, så det er god tid til forbedringer. Les videre for hele vår test av Google Pixel 8 Pro.

Pris og design

Pixel 8 Pro har en elegant og avrundet utforming og ligger godt i hånden. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lagringsalternativ på 128, 256 eller 512 GB

Startpris på 12 690 kroner

Google Pixel 8 Pro – nøkkelfakta Pris: 12 690 kroner

Mål: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm

Vekt: 213 g

OS: Android 14

Skjermstørrelse: 6,7"

Oppløsning: 1344 x 2992 piksler

Prosessor: Google Tensor G3

RAM: 12 GB

Lagring: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Bakre kameraer: 50 MP hoved, 48 MP 5x tele, 48 MP ultravid (makro)

Frontkamera: 10,5 MP

Batteri: 5 050 mAh

Med en startpris på 12 690 NOK for modellen med 128 GB lagringsplass, som går opp til 13 390 SEK for modellen med 259 GB lagringsplass (512 GB kan kanskje også bli tilgjengelig i Norge senere), er årets Pixel-mobiler en god dyrere ved lansering enn søsknene som ble presentert i fjor. Men med en haug med forbedringer og hele 7 år med oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer, tilbyr de nok til å være verdt prisen.

Designmessig er den nesten identisk med tidligere Pixel-modeller, med den ikoniske kameramodulen som strekker seg over baksiden av telefonen. Årets Pixel 8 Pro har litt mer avrundede hjørner enn før, samt nye farger og en matt finish. Endringene kan være små, men de gir oss en stilig telefon som også er blitt mer behagelig å holde i. Dessverre får du et ganske begrenset utvalg av farger med en lyseblå, hvit og en svart, og lagringskonfigurasjonen på 512 GB er kun tilgjengelig i sort (for deg som klarer å få tak i den).

Skjermen på Pixel 8 Pro er hvassere og mer lyssterk enn før. Den har en maksimal lysstyrke på 2400 nits, som justeres basert på omgivelseslyset. Pixel 8 Pro-skjermen overskygger faktisk skjermen til toppkonkurrenten iPhone 15 Pro Max på nesten alle måter, fra lysstyrke og oppløsning til pikseltetthet.

Ytelse og batteri

Pixel 8 Pro har en vakker, hvass og lyssterk skjerm. (Image credit: Peter Hoffmann)

Klarer alle hverdagslige gjøremål og litt gaming

Noen AI-funksjoner kjører sakte

Godkjent batteritid og god strømstyring

Når det gjelder ytelse, presterer Pixel 8 Pro bra, men den vil ikke vinne noen konkurranser. Under testen vår taklet den spill godt og kunne spille av høyoppløselige videoer uten problemer, men den kommer ikke helt opp på nivået til mobiler som iPhone 15 Pro eller Galaxy S23 Ultra. Men Pixel 8 Pro er fortsatt en allsidig solid enhet, spesielt sammenlignet med andre telefoner i denne prisklassen. Batterilevetiden er utmerket takket være et større batteri og bedre strømstyring, takket være Googles Tensor G3-brikke. Skjermen er rask og smidig, og kan få Googles grensesnitt til virkelig å prange hvis du ønsker det, eller holde deg til dempene og naturlige toner hvis du foretrekker det.

Når Pixel 8 Pro kjører Googles spesielle maskinlæringsfunksjoner, får den noen ytelsesproblemer. Når du redigerer bilder med den nye Magic Editor, tar det litt tid å åpne appen, deretter lengre tid å lage redigeringene, og den krasjer ofte når du lagrer en kopi. AI-bakgrunnsfunksjonen er kul, men det tok flere sekunder å lage et enkelt sett med bakgrunnsbilder. Det er også verdt å merke seg at enkelte funksjoner, for eksempel samtalescreening, ikke er tilgjengelig umiddelbart etter lansering. Dette kan imidlertid forbedres i fremtiden med programvareoppdateringer.

Batterilevetiden på Pixel-telefoner blir bedre for hvert år (så lenge du unngår A-serien), og under vår testing hadde Pixel 8 Pro ingen problemer med å holde ut en hel dags bruk. Strømstyringen er god og senker skjermens lysstyrke ganske mye for å spare batteri og du kan også velge mellom en standard batterisparemodus eller en ekstrem batterisparemodus. Mobilen lader ganske raskt med 30 W, noe som gir 100 % batteri innen en time og 50 % på 30 minutter.

Kameraer

Pixel 8 Pros kameraer får god hjelp av Googles AI. (Image credit: Peter Hoffmann)

Fantastiske bilder med forbedret makrokvalitet

Oppgraderinger på hvert kamera, spesielt tele

Ikke like god til nattbilder som iPhone 15 Pro

Hovedkameraet på Pixel 8 Pro er betydelig bedre enn kameraet på Pixel 7 Pro. Dette takket være en bredere blenderåpning som slipper inn mer lys og du får et virkelig kraftig kameraoppsett her. Sammenlignet med iPhone 15 Pro Max tar Pixel 8 Pro litt svakere nattbilder, men den overskygger Apples toppmodell når det kommer til makrobilder og matbilder.

Der Pixel 8 Pro virkelig utmerker seg, er når du redigerer bildene du har tatt. Google tilbyr en haug med funksjoner som ikke er tilgjengelige andre steder, for eksempel Magic Editor og Best Photo. Magic Editor gir deg en haug med AI-verktøy som for eksempel gjør det mulig å flytte motivet rundt på bildet, mens AI-en fyller ut tomrommet. Du kan også fjerne deler av et bilde, gjøre ting større eller mindre, eller generelt få bildet til å se helt annerledes ut. Resultatene er ikke helt feilfrie, og noen ganger kan mobilens AI fylle ut ting på en merkelig måte, men totalt sett er det et kraftig verktøy som tar fotoopplevelsen til et helt nytt nivå, på en måte som Google er alene om akkurat nå.

Kameraet bytter automatisk til makromodus og gir fantastiske resultater. (Image credit: Peter Hoffmann)

Burde jeg kjøpe Pixel 8 Pro?

Pixel 8 Pro er et flott alternativ hvis du liker å ta bilder og spille inn videoer, men ikke er en profesjonell fotograf og kanskje trenger litt hjelp for å få perfekte resultater. Ønsker du i tillegg en ren Android-opplevelse og en telefon som vil vare i mange år framover, er Googles nyeste flaggskip et godt alternativ. Hvis du derimot vil ha den absolutt beste ytelsen og kameramaskinvaren, burde du sjekke ut flaggskip som iPhone 15 Pro Max og Galaxy S23 Ultra i stedet.