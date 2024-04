Google One VPN legges ned for godt – her er de beste alternativene

Bruker du Google Ones VPN-tjeneste? I så fall har vi dårlige nyheter: Google er i ferd med å stenge den for godt.

Faktisk kan du være en av de svært få som faktisk bruker den. Vi var ikke spesielt imponert da vi testet tjenesten, og Google har fortalt nyhetssiden 9to5Google at de «avbryter VPN-funksjonen fordi folk rett og slett ikke bruker den». Selskapet fulgte opp med å si at dette ville tillate dem å «refokusere» og «støtte flere etterspurte funksjoner med Google One».

I følge 9to5Google er det ingen spesifikk tidslinje for når Google Ones VPN vil bli stengt, men en offisiell e-post oppdaget av Android Authority sier at det vil skje «senere i år». Dette betyr at du har litt tid til å finne et alternativ blant de beste VPN-tjenestene.

Denne kunngjøringen er skuffende, siden den fjerner en praktisk funksjon for alle Google One-abonnenter som vil ha et ekstra verktøy for å beskytte personvernet sitt. Heldigvis er det fortsatt mange andre valg der ute, selv om det vil kreve et ekstra abonnement, mens Google Ones VPN kom som en del av medlemskapet ditt uten ekstra kostnad.

Andre Google One-funksjoner forblir intakte. Den tilbyr fortsatt lagring for bilder, filer og e-poster, sikkerhetskopiering av enheter og mer. Google har heller ikke endret prisen (til tross for at de har fjernet deres VPN) og planene er fortsatt $1,99 per måned.

Ett av mange nedlagte prosjekter

(Image credit: Google)

Google One VPN ble lansert i oktober 2020. I utgangspunktet krevde tjenesten at du registrerte deg for et premium-abonnement på $9,99 per måned, men den ble senere tilgjengelig gjennom alle Google One-abonnementer, noe som betyr at du kunne betale så lite som $1,99 i måneden og fortsatt ha tilgang til den.

Nedleggelsen av Google One VPN er bare den seneste i rekken av produktnedleggelser fra Google. De har for vane å lansere interessante funksjoner og deretter stenge dem etter ganske kort tid. Bare det siste året har Google droppet Play Movies & TV, det klassiske Gmail-grensesnittet, deres Nvidia-drevne Chromebooks for gaming med mer. Det er blitt et så velkjent fenomen at det til og med finnes et dedikert nettsted som katalogiserer alle Google-produktene som har blitt avviklet av selskapet.

Den gode nyheten er at Googles gratistjeneste Pixel VPN ikke forsvinner med det første. Den ble lansert i 2022 og på det tidspunktet garanterte Google tilgjengeligheten i fem år. Det krever imidlertid en ny Pixel-telefon, noe som ikke alle Google One-abonnenter vil ha. Google kunngjorde tidligere i år at de hadde nådd 100 millioner Google One-abonnenter. Dermed kan det være mange som kanskje ser seg om etter en ny VPN-tjeneste.

Så hvor bør du se? Vår nylig oppdaterte toppliste over de beste VPN-tjenestene rangerer fortsatt NordVPN som det beste alternativet totalt sett, spesielt hvis du ønsker å se favorittserien din på Netflix i utlandet, siden tjenesten hadde noen av de konsekvent raskeste hastighetene i våre tester.

Men VPN-nybegynnere burde også sjekke ut ExpressVPN, siden den har en automatisk tilkoblingsfunksjon og automatiserer mange av oppgavene som ofte er tilgjengelige i VPN-tjenester. Hvis du har et stramt budsjett, tror vi Surfshark er den beste billige VPN-en der ute. Den koster bare $2,29 per måned hvis du registrerer deg for et år – ikke langt fra kostnadene for Google One VPN, om enn uten Google One–abonnementet.

