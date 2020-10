De beste Netflix-filmene: her er titlene du ikke må gå glipp av

Her har vi samlet de beste Netflix-filmene du kan se for øyeblikket.

Ettersom det finnes en såpass omfattende katalog av filmer å velge mellom, er det fort gjort å kaste bort et par timer på bare å finne noe å se på. Derfor har vi her samlet en toppliste over de beste Netflix-filmene akkurat nå. Dermed får du raskt en oversikt over de beste filmene på tvers av et stort antall sjangre.

Her finner du en blanding av Netflix’ egne originalfilmer som er eksklusive for strømmetjenesten og mer tidsbegrensede studiofilmer der utvalget endrer seg over tid. Vi kommer til å oppdatere denne listen over de aller beste filmene på Netflix jevnlig, slik at du alltid har et friskt utvalg å velge fra.

Listen omfatter alt fra drama og dokumentarer til thrillere og animerte filmer. Her er de beste filmene på Netflix akkurat nå!

First Man

En av de bedre filmene som nylig er kommet på Netflix, er filmen om Neil Armstrong – First Man. Den er lang, kanskje litt for lang, og hadde tjent på litt kraftigere klipping. Filmen beveger seg langsomt, men den har et vakkert uttrykk, og gir et fint bilde av Armstrongs (Ryan Gosling) reise for å bli det første mennesket på månen og hvordan dette påvirket hans familie (Clare Foy spiller hans kone).

First Man fremstiller denne reisen som om den var en blanding av tilfeldigheter og skjebnens luner, og får NASAs tidlige tider til å virke like farlige som de var banebrytende. Regissøren Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) står bak denne filmen, en film det er vel verdt å se.

The Devil All the Time

Denne filmatiseringen av Donald Ray Pollocks roman er den nyeste store Netflix-filmen, hvilket ikke minst gjenspeiles i rollelisten. I dette amerikanske småbydramaet møter vi blant andre Tom Holland, Robert Pattison, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska og Riley Keough. Filmen tar for seg innbyggernes moralske konflikter – de fleste har sine egne laster og mørke hemmeligheter. Gjør deg klar for en tøff stund i sofaen, med fantastiske skuespillerprestasjoner.

Da 5 Bloods

Spike Lees nyeste film er på 2 timer og 25 minutter, men fyller denne tiden utrolig godt. Filmen tar for seg afroamerikanernes opplevelse av Vietnamkrigen, og handler om en gruppe soldater som vender tilbake til landet flere tiår senere for å hente levningene etter sin kaptein (som i tilbakeblikkene spilles av Chadwick Boseman). Samtidig forsøker de å finne nedgravd gull som de gjemte bort under krigen, men de er ikke alene om å jakte på skatten.

Dette er en av de beste nye filmene som kom på Netflix i 2020. Denne må du ikke gå glipp av!

The Social Dilemma

På tide å få en vekker når det gjelder vår digitale tilværelse. Denne provoserende dokumentaren utforsker de sosiale nettverkenes innvirkning på oss mennesker, virkninger som er så omfattende at flere teknologieksperter advarer mot sine egne skaperverk.

I'm Thinking of Ending Things

En av de nyere originalfilmene på Netflix er signert Charlie Kaufman, som du kanskje vil kjenne igjen fra Being John Malkovich og Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jessie Buckley spiller en kvinne som skal avsted for å treffe foreldrene til sin nye kjæreste (som spilles av Breaking Bads Jesse Plemons), men noe virker skummelt når hun kommer frem til foreldrene (som spilles av Toni Colette og David Thewlis). Vi skal ikke røpe mer, ut over at dette er en fascinerende film som blander sjangre. Du vil nok like den hvis du setter pris på Kaufmans tidligere filmer.

Upgrade

En man som er blitt lam etter et brutalt ran får et implantat som igjen gir ham kontroll over sin egen kropp. Dette er en underholdende actionfilm som rager langt over sitt beskjedne budsjett med genuine ambisjoner. Regissøren Leigh Whannell skapte denne før den vellykkede nye versjonen av The Invisible Man. Hvis du myser litt, kan du late som om hovedrolleinnehaveren Logan Marshall-Green er Tom Hardy.

The Truman Show

Hvordan er en perfekt film? Jo, etter vår mening akkurat som The Truman Show. Det er en nittitallsklassiker, og slikt som dette skapes rett og slett ikke lenger. Filmen handler om Truman (Jim Carrey), som er stjernen i et TV-program uten å vite om det. Programmet handler om hans liv, men til slutt merker han at det er noe som er galt. Dette er en perfekt science fiction som i prinsippet forutså reality-TV og sosiale medier.

Spirited Away (og alle Ghibli-filmer på Netflix)

Studio Ghibli har et uslåelig utvalg filmer, og nå er nesten hele arkivet deres sluppet løs på Netflix. Spirited Away, som handler blant annet om en jente hvis foreldre forvandles til griser og som siden begynner å jobbe i et mystisk badehus, er bare ett av høydepunktene.

Her er den fullstendige listen: Howl's Moving Castle, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Ponyo, Pom Poko, The Wind Rises, When Marnie Was There, From Up on Poppy Hill, Whisper of the Heart, Arriety, Spirited Away, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso, Only Yesterday, The Cat Returns, Castle in the Sky, Nausicaä, My Neighbors the Yamadas.

Alle filmene er vakkert animert og har gode budskap.

Extraction

Denne originale actionfilmen fra Netflix er ingen klassiker, men den byr likevel på underholdning av topp kvalitet. Chris Hemsworth spiller leiesoldaten Tyler Rake, som sendes på et oppdrag for å hente sønnen til en gangsterleder, som selv sitter fast i en narkorelatert bandekrig. Selve fortellingen føles velkjent (det er i prinsippet en ny versjon av Man on Fire), men actionsekvensene er fantastiske. Det er heller ingen stor overraskelse, da filmen er regissert av Sam Hargrave, som også står bak noen av kampscenene i MCU.

Scott Pilgrim vs The World

Dette var den først filmen fra Edgar Wright uten Simon Pegg, og mens den ikke gikk så godt på kino, er denne filmatiseringen av Bryan Lee O'Malleys serie vel verdt et gjensyn fra sofaen. Scott Pilgrim er en gitarspillende nerd som begynner å date Ramona Flowers. Kort etter at forholdet innledes, får Scott i oppdrag av Ramonas eks å kjempe mot alle hennes vemmelige ekskjærester. Her ser vi Chris Evans og Brandon Routh i noen av rollene.

Dette er så nær en serie du kommer i langfilmformatet. Seriene er naturligvis noe bedre, men er det ikke nesten alltid slik?

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Det er ingen tvil om at Spider-Man Into the Spider-Verse er den beste animerte Spider-Man-filmen som er skapt. Det er kanskje også den beste Spider-Man-filmen overhodet. Fortellingen springer mellom univers og tidslinjer, og den opprinnelige Spider-Man Peter Parker må lære opp en nye Spider-Man i hvordan man redder verden, nett for nett. Flere Spider-Men (og -kvinner!) blir involvert i Miles trening, og snart innser alle at det ikke er masken som skaper helten, men helten som skaper masken. Spider-Man Into the Spider-Verse er inspirerende, hjertevarm og ekstremt velskrevet. Den er vel verdt å bruke tid på.

A Quiet Place

A Quiet Place er en av de beste skrekkfilmene for tiden, og en virkelig fulltreffer fra regissøren John Krasinski. I et post-apokalyptisk USA kjemper en familie for å overleve i en verden der skapninger farter omkring og jager mennesker ved å følge lyden de lager. Det resulterer i en smart visuell fortellerform i denne filmen, og mange spennende situasjoner der familien forsøker å unnslippe det som jager dem.

Oppfølgeren er blitt forsinket, men det slår aldri feil å se den fantastiske originalen én gang til, der Krasinski og Emily Blunt spiller.

John Wick 3: Parabellum

Den tredje John Wick-filmen kom på Netflix i 2020, og lyktes på en eller annen måte å høyne nivået til kampsport-scenene fra den andre filmen, med blant annet slåssing i en stall, en sverdkamp på motorsykkel og en knivkamp i en knivforretning. John Wick: Chapter 3 – Parabellum er dessuten en veldig vakker film. Selv om action-sekvensene kan ligge på kanten av det latterlige, er det ingen tvil om det håndverksmessige nivået i kampkoreografien. Keanu Reeves passer dessuten perfekt i rollen som Wick, som er rolig og behersket uansett hvem han møter.

Inception

Dette er den perfekte Christopher Nolan-filmen. Leonardo DiCaprio spiller hovedrollen og den fantastiske musikken er signert Hans Zimmer. I filmens verden er det mulig å gå inn i en annen persons drømmer og manipulere dem for å stjele hemmeligheter. Filmen blir fort komplisert, med drømmer i drømmene, og du møter virkelig minneverdige verdener der inne. DiCaprio får selskap av Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Cillian Murphy og Mario Cotillard.

Neste film fra Nolan heter Tenet, og også den ser ut til å bli noe helt spesielt.

Uncut Gems

Hvis du er klar for å pine deg gjennom to utrolig stressende timer med spenning fra Safdie-brødrene, er dette filmen du skal se. Det er knapt mulig å gjenkjenne Adam Sandler, som er mest kjent for sine komedieroller, der han spiller en juvelér i New York City som risikerer alt for å bli frigjort fra sin enorme gjeld og de hissige gjeldsinnkreverne. Ikke glem å trekke pusten mens du ser denne filmen.

The Revenant

Leonardo DiCaprio vant en Oscar som beste skuespiller for sin rolle i dette dramaet om en man som etterlates for å dø i villmarken på 1820-tallet. Han overlever å bli angrepet av bjørn og andre farer i denne dystre, men vakkert skildrede fortellingen om hevn. Dette er Iñárritus andre moderne klassiker, og hans Birdman, som er veldig annerledes, finnes også ute på Netflix.

Always Be My Maybe

Du kjenner kanskje igjen hovedrolleinnehaveren Ali Wong fra hennes morsomme standupspesial på Netflix, men det er som vellykket kjendiskokk hun virkelig er strålende. Hennes karakter Sasha Tran vender tilbake til sin hjemby San Francisco etter en brutt forlovelse. Der skal hun etablere en ny restaurant, og hun støter på sin gamle bestekompis som spilles av Randall Park. Gjennom turbulensen i deres forhold, en plutselig flørt med Keanu Reeves (ja, han spiller seg selv) og tross deres svært ulike yrkesvalg forsøker begge å få det til å fungere. Reisen fra å være gamle venner til å bli et par er en fornøyelse å bivåne.

The Irishman

Denne lange Scrocese-filmen vekket oppsikt for de omfattende spesialeffektene som ble tatt i bruk for å gjøre filmens stjerner yngre. Denne kreative beslutningen er tidvis distraherende. Det er ikke til å nekte for at det er moro å se De Niro, Pesci og Pacino i samme film, der de trolig spiller sammen for siste gang. Denne episke filmen dekker hele livstiden til de tre karakterene, og er en passende hyllest til deres samlede begavelse.

The Irishman handler om Frank Sheeran (De Niro), som forteller om sitt langvarige samarbeid med den kriminelle familien Bufalino. Dette er uten tvil et av tidenes mest ambisiøse prosjekter fra Netflix.

Marriage Story

Sørg for å være i den rette sinnsstemningen når du ser Marriage Story. Hvis du står midt i en samlivskrise eller et brudd er det kanskje en god idé å vente. Denne sympatiske filmen handler om et ekteskap som er i ferd med å gå i knas. Tidvis er filmen svært krevende å se på.

Dette er den nyeste filmen fra Noah Baumbach, og hovedrollene spilles av Adam Driver og Scarlett Johansson som byr på fantastiske og følelsesladede prestasjoner. Forsøk å unngå memer og giffer fra filmen før du ser den, ellers risikerer du å oppleve dette som en film der Kylo Ren gråter hele tiden.

Indiana Jones og de fordømtes tempel

Netflix Norge byr på en Indiana Jones-godsak nå, og det er Indiana Jones og de fordømtes tempel fra 1984. Her følger vi Jones, hans unge medspillere og en bortskjemt sangerinne på en reise til India på jakt etter en magisk sten. Dette er Indiana Jones-action i særklasse.

Fyre: The Festival That Never Happened

Dette er en velskapt dokumentar som Fyre-festivalen som ble markedsført som en luksuriøs musikkopplevelse på en eksklusiv, privat øy. Festivalen ble en fullstendig katastrofe.

A Star is Born

I denne kritikerroste filmen møter du Lady Gaga i rollen som servitrise med drømmer om å bli sanger. Hun innleder et lidenskapelig forhold til en kjent musiker (Bradley Cooper), men når hennes karriere skyter fart, begynner hans å svikte.

Searching

I Searching møter vi John Cho i rollen som en desperat far som forsøker å finne sin forsvunne 16-åring ved hjelp av hennes bærbare datamaskin, sosiale medier og ledetråder på internett. Filmen består i stor grad av videosamtaler, og er full av vendinger – kanskje for mange – men det er en engasjerende og kjapp film som egner seg perfekt til en hverdagskveld.

Okja

Okja er en fantastisk film som beviser at Netflix virkelig vet hva de holder på med når det gjelder filmproduksjon. Denne filmen ble skapt av Bong Joon-ho, som siden skulle skape den prisvinnende Parasite. Den handler om en liten jente og hennes beste venn, et kjempestort dyr som kalles Okja. Deres vennskap trues når en bedriftsleder (Tilda Swinton) ønsker å benytte Okja til nedverdigende formål. Filmens underliggende budskap handler nok om dyrevernaktivisme, men filmen er så oppkvikkende at du ikke vil ha noe imot at den av og til kan virke litt belærende.

Annihilation

Netflix skaffet seg de internasjonale rettighetene til denne filmen fra Ex Machina-regissøren Alex Garland. Det viste seg å være en genistrek. Dette er en kompromissløs science fiction med innslag av skrekk. Den bygger på den populære bokserien The Southern Reach Trilogy av Jeff Vandermeer. Handlingen kretser rundt tre forskere som går inn i Area X, et område av jorden som er lagt i karantene, der det foregår merkelige ting. Natalie Portman er fantastisk i hovedrollen, der hun spiller en biolog som vil få rede på hva som skjedde med hennes mann.

Eurovision Song Contest: The Story of the Fire Saga

(Image credit: Netflix)

Når Will Ferrell skal tolke Eurovision Song Contest blir det kanskje ikke helt slik som vi nordmenn forestiller oss denne sangkonkurransen, men det blir moro! Ferrell spiller en islandsk mann som siden barnsben av har drømt om å delta i konkurransen. Skjebnen gir ham plutselig sjansen til å vise hva han er god for på den store scenen sammen med sin barndomsvenn (Rachel McAdams). Som sagt er dette moro. Hvis du liker Will Ferrell.

Seven

Denne ekle filmen fra 1995 med Brad Pitt og Morgan Freeman i hovedrollene setter seg lett i hukommelsen etter første gangs gjennomsyn. Heldigvis går det fint å se den igjen. Pitt og Freeman spiller to drapsetterforskere på jakt etter en seriemorder med et forbrytelsesmønster som bygger på de syv dødssyndene.

13th

Netflix fikk sin første Bafta-pris på grunn av denne fantastiske dokumentaren. 13th tar for seg raser og det amerikanske rettssystemet, og dokumenterer en systematisk urettferdighet i behandlingen av afroamerikanere. Dokumentaren ble skapt av Ava DuVernay, som også står bak den fantastiske Selma.

Hot Fuzz

Hvis du er sugen på en lettbent komedie, finnes det knapt noe bedre å røske tak i enn Hot Fuzz. Nicholas Angel (Simon Pegg) er overambisiøs i sin yrkesrolle hos London Met-politiet. Han sendes ut på landsbygda og det fiktive tettstedet Sandford, der forbrytelsene for det meste stelles i stand av fulle ungdommer og gjess på rømmen. Eller, slik pleide det å være, inntil Angel og hans partner Danny Butterman (Nick Frost) oppdager en større kriminell konspirasjon.

Denne Edgar Wright er fullpakket med morsomheter, og låner freidig fra 80- og 90-tallets actionfilmer.