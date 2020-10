Beste VPN for Netflix 2020

De beste VPN-tjenestenes evne til å avblokkere geografisk begrenset Netflix-innhold har gjort dem til en favoritt blant brukere av strømmetjenesten som er på ferie eller forretningsreise. Med vår helt egen Netflix VPN-guide finner du enkelt den tjenesten som passer best for deg.

Netflix har utvilsomt forandret måten vi ser filmer og tv-programmer på. Men deres fantastiske mengde innhold forandrer seg med hvilket land du befinner deg i.

Ved hjelp av en VPN-tjeneste (Virtual Private Network) kan du få laptopen, mobilen, nettbrettet, spillkonsollen eller en tv-strømmingsenhet (tenk på Chromecast, Roku eller Amazon Fire) til å virke som om den befinner seg i et helt annet land enn der du faktisk befinner deg. Foruten å være praktisk på utenlandsreiser, kan også en VPN-tjeneste gi deg adgang til innhold du ellers ikke ville ha hatt tilgang til på grunn av på grunn av din geografiske lokasjon. For eksempel kan du få tilgang til USAs Netflix-katalog, med alt det ekstra innholdet som finnes der, selv om du ikke fysisk befinner deg i landet.

Men tenk også på at det å skaffe seg tilgang til innhold som egentlig ikke er tilgjengelig i landet ditt er Noe Netflix misliker. Det er faktisk eksplisitt forbudt i henhold til Netflix' brukerbetingelser. Det pågår en konstant strid mellom strømmeløsningen og VPN-tjenestene der man forsøker o omgå begrensningene i Netflix. Det er på egen risiko du avblokkerer innhold.

Slik velger du den beste VPN-tjenesten for Netflix

Vi har satt ExpressVPN øverst på listen over beste VPN-tjeneste for Netflix. NordVPN er ikke langt bak. I et marked med mange aktører er det hastighet, sikkerhet og brukervennlighet som gjør at ExpressVPN skiller seg positivt ut. I våre nyeste tester avblokkerte det Netflix 10 av 10 ganger på serverne vi testet.

Mange tilbydere har gitt opp å avblokkere Netflix. noe som fører til den beryktede «proxy error» som råder deg til å slå av VPN når du bruker Netflix. Heldigvis er de fem VPN-tjenestene vi har ført opp her jevnlig testet, og bekreftet å fungere for Netflix. Selv om alle gjør en god jobb med Netflix, er det likevel enkelte ting man burde være oppmerksom på.

Nedlastingshastigheten skulle være førsteprioritet. Videostrømming er en krevende aktivitet. Du trenger høye ytelsesnivåer for å unngå hakkete avspilling, særlig når du ser HD-innhold (eller 4K). Når du har mange servere å velge mellom, er det lettere for deg å finne en god og rask forbindelse. Det lønner seg å å velge en tjeneste med glimrende brukerstøtte, i tilfelle det skulle oppstå vanskeligheter.

Sjekk ut vår oversikt over de beste VPN-tjenestene

Personvern og sikkerhet er viktig uansett hva du bruker et Netflix-VPN til. Ingen loggføring og god kryptering er helt grunnleggende å ha. Støtte for mobile enheter og egne klienter for iOS og Android er helt klart nyttig hvis du vil se Netflix når du er på farten.

En annen god idé er å velge en tilbyder som gir en pengene-tilbake-garanti (akkurat som ExpressVPNs 30-dagerstilbud). Det vil komme til nytte hvis det skjer plutselige forandringer, noe som kan skje med Netflix, og tjenesten du har valgt blir møtt med en kald skulder fra strømmeplattformen. Du kan i det minste få refundert dine utlegg, og dermed vil du ikke ha kastet bort penger. Noe som er helt opplagt, er at jo lengre pengene-tilbake-garantien varer, desto bedre.

I noen land blokkeres Netflix fullstendig – naturligvis i Kina, for eksempel – og igjen kan du bruke en av våre utvalgte VPN-tjenester for Netflix for å komme deg rundt hindringene.

Etter denne gjennomgangen kan vi endelig ta en titt på våre fem favorittjenester for å se Netflix via VPN:

(Image credit: Future)

Beste Netflix-VPN 2020 - Få 3 måneder gratis med et årsabonnement

Det er jevnheten i hastighetene til Express som gjør at tjenesten kan strømme i HD og evnen til å avblokkere Netflix over et imponerende spekter av enheter som gjør dette til vårt førstevalg. ExpressVPN støtter for tiden Netflix i USA, Storbritannia, Canada og mange flere land.

Da vi testet ExpressVPN avblokkerte det Netflix hver eneste gang uten antydning til vanskeligheter. En av de største bonusene er at tjenesten er utrolig enkel å installere og bruke, så den skulle heller ikke være avskrekkende for nybegynnere innenfor VPN.

Her skal det bemerkes at noen VPN-tilbydere overlater deg til deg selv når det gjelder å teste ut alle serverne for å finne noe som fungerer. Slik er det ikke med ExpressVPN. Skule du få vanskeligheter, åpner du en live-chat på brukerstøttesiden, spør hvilke servere som passer best til Netflix, og etter våre erfaringer vil du umiddlebart ledes i riktig retning. Denne tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt.

En annen flott egenskap er ExpressVPNs MediaStreamer-DNS, som avblokkerer Netflix på enheter som ikke umiddelbart støtter VPN, for eksempel Apple TV, smart-TVer og spillkonsoller.

ExpressVPN er noe dyrere enn konkurrentene, men de tilbyr tross alt en strålende opplevelse for Netflix-brukere samt en betryggende 30-dagers pengene-tilbake-garanti (selv om de ikke tilbyr en gratis testversjon).

Få den beste Netflix-VPN-tjenesten med 49 % avslag og tre måneder GRATIS

Vi har allerede fortalt deg hvorfor Express, men du får også utrolig mye for pengene. Det er fordi TechRadars lesere får tre måneder gratis ved bestilling av et ettårsabonnement. Dessuten får du 49 % avslag på den opprinnelige prisen.Se tilbud

(Image credit: NordVPN)

NordVPN er et godt valg til Netflix-bruk. Tilbyderen gir rask ytelse, og i våre tester påvirket tjenesten knapt hastigheten. Det betyr at du heller ikke skal merke noen forskjell når du strømmer innhold i HD eller 4K.

Og da snakker vi ikke bare om én enkelt server. Vi klarte å koble oss til via hver eneste av de USA-baserte serverne vi testet ut, helt uten vanskeligheter. Tjenesten ga oss dessuten enkel adgang til tjenester som BBC iPlayer og YouTube.

Foruten USA, støtter NordVPN også Netflix i Storbritannia, Canada, Japan, Germany, Australia, India og mange flere land. Hvis du skulle oppleve problemer, vil Nords brukertilpassede support-sider hjelpe deg til å få se dine favorittserier og filmer umiddelbart. Ut over det er brukerstøtten tilgjengelig hele døgnet, og skulle kunne hjelpe deg når som helst.

Som du vil se av vår dyptgående omtale av NordVPN, gir tjenesten også fordeler som en superkraftig 2048-bits kryptering, beskyttelse mot DNS-lekkasje, killswitch og et bredt utvalg servere. Selskapet driver ingen loggføring av brukerens nettaktivitet. Alt dette bidrar til at NordVPN er et førsteklasses valg til enhver bruk, i tillegg til Netflix-kikking.

NordVPN leveres med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Prisen for månedlige enkeltbetalinger er ganske høy, mens 3-årsabonnementet gir deg mest for pengene, hvis du kan forplikte deg på denne måten.

(Image credit: Future)

Surfshark er på mange måter skreddersydd for deg som først og fremst ønsker å bruke VPN til strømming av Netflix. Det skryter de også av selv, der de hevder å kunne avblokkere tjenestens geografiske restriksjoner i 14 navngitte land, blant andre USA, Frankrike, Japan, Italia og Australia.

Heldigvis klarer de også å oppfylle de hårete løftene. I våre tester fikk vi adgang til Netflix USA fra fem ulike testlokasjoner. Hver gang uten noen som helst vanskeligheter.

Hvis VPN (virtuelle private nettverk) er nytt for deg, har Surfshark ytterligere to ess i ermet. For det første er tjenesten utrolig enkel å bruke, og det finnes ikke mange tjeneste med et «snillere» grensesnitt (eller et kulere navn). Men for ivrige brukere som har større planer for sin VPN. mangler Surfshark kanskje et par ekstra funksjoner som konkurrentene kan skilte med. Men for alle som uroer seg for å måtte installere enda et dyrt program, har Surfshark en av de beste prisene på markedet og dessuten en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, i tilfelle du bare vil smake litt.

(Image credit: Shutterstock)

Vi opplever CyberGhost som en god kandidat til avblokkering av Netflix mange steder. Særlig Netflix i USA kjører enkelt via de strømmevennlige USA-baserte serverne. Det hjelper helt klart at de har flere enn 5700 servere fordelt på flere enn 80 land. Lokale versjoner av Netflix for Frankrike og Tyskland er også tilgjengelig, i tillegg til Netflix for Storbritannia.

Men når vi går forbi fakta og tall, er det noe litt mer uhåndgripelig som får oss til å plukke ut CyberGhost. Det vi liker er faktisk den generelle brukeropplevelsen, med glimrende apper for Windows, Mac, iOS og Android som det er en fryd å betjene. Du bruker ikke massevis av tid på å komme i gang. Appen kobler seg automatisk til til de beste serverne og åpner et nettleservindu på siden du går til. Det kan ikke gjøres så mye enklere enn dette.

Som de fleste av de øvrige oppføringene på listen, har også CyberGhost løst de andre strømmetjenestene. I våre tester strømmet vi US Amazon Prime Video-serier, i tillegg til Hulu og YouTube TV.

Vår eneste innvending er – selv om tjenesten ikke er treg i seg selv – endte våre hastighetstester for CyberGhost bak konkurrenter som ExpressVPN og NordVPN.

(Image credit: Future)

IPVanish er ikke en tilbyder som skryter for mye av sin egen Netflix-kapasitet. Det betyr ikke at du ikke skal vurdere dem. VPN-tjenesten klarte seg gjennom får avblokkeringstesting av Netflix. Ifølge tjenesten skal du finne de beste serverne i Dallas, Los Angeles og Las Vegas. Brukerstøtten er døgnåpen, i tilfelle du skulle oppleve noen vanskeligheter med tjenesten.

En svakhet vi må nevne, er at IPVanish kom til kort da vi prøvde å avblokkere britiske BBC iPlayer i USA. Så hvis strømmebehovene dine strekker seg ut over Netflix, kan du oppleve litt problemer.

Men hvis dette ikke irriterer deg, vil IPVanish kunne være en god løsning for de fleste brukere. Med sine 40 000 delte Per, over 1300 servere og dekning i mer enn 70 land, ubegrenset P2P-trafikk og en superpålitelig killswitch. Det at du kan bruke den på 10 enheter innebærer at ett IPVanish-abonnement rekker til hele familien, og kanskje enda mer.

Derfor har Netflix regionale begrensninger

Årsaken til at Netflix-katalogen varierer fra land til land er enkelt. Rettighetslovgivning. Filmprodusenter har ulike kontrakter i ulike land, og dermed er det mulig at en serie kan være tilgjengelig i ett land, og ikke i et annet.

Dessuten har det med senderettigheter å gjøre. Noen land kan ha rettighetene til bestemte serier og dermed ikke tillater at Netflix viser dem. House of Cards i Hong Kong er et strålende eksempel. Ettersom et lokalt fjernsynsnettverk har rettighetene til Netflix-serien er den ikke tilgjengelig på strømmetjenesten.

Det er ingen overraskelse at du finner den beste Netflix-katalogen i USA. Der er flere serier tilgjengelige, og katalogen omfatter nesten 1000 serier mer enn tilsvarende tjeneste i Storbritannia. Det er flott hvis du er i USA, men ikke like flott om du er andre steder.

Slik kommer du deg forbi Netflix VPN «proxy error»

Netflix har investert massevis av penger i å finne og blokkere VPN-tjenester, og mange brukere kan skrive under på at flere servere fungerer på Netflix den ene dagen, men ikke neste dag. Du har trolig sett den beryktede «Streaming Error» hvis du har forsøkt å få tilgang til Netflix USA fra et annet land via VPN:

Netflix har systematisk funnet og svartelistet mistenkte VPN-IP-adresser. Og mens de siste årene har vært en stadig kamp mellom VPN-tjenestene og begrensningene hos Netflix, setter VPN-tilbyderne nå opp egne serverlokasjoner spesielt innrettet for bruk med Netflix.

Slik kommer enkelte tilbydere seg rundt Netflix-begrensningene

Hver IP-adresse er knyttet til en landkode. Netflix bruker denne koden til å rerute eller blokkere nettverkstilgangen. Ettersom flertallet av VPN-tilbyderne har mange servere i byer og land omkring i verden, er det å hoppe fra lokasjon til lokasjon blitt den eneste måten å strømme det amerikanske Netflix-biblioteket i utlandet på. Det er litt anstrengende, men det fungerer.

Vær oppmerksom på at ikke alle servere vil fungere. Det er best å kontakte tilbyderens brukerstøtte for å finne ut hvilke servere som fungerer best en gitt dato. ExpressVPN har for eksempel vært en av de ledende tilbyderne som har holdt seg ett steg foran begrensningene hos Netflix.

Sammen med en håndfull andre VPN-tilbydere har selskapet jobbet overtid for å skaffe til veie nye IP-adresser, som de kan iverksette når en eldre adresse ikke lenger fungerer. Så snart Netflix oppdager og nødvendigvis blokkerer en bestemt IP, bytter VPN-tilbyderen til en annen IP og ber sine brukere om å benytte denne bestemte lokasjonen til strømming.

Les mer: