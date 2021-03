Beste strømmetjenester: Hvilken bør du velge?

Jakten på de beste opplevelsene foran TV-skjermen slutter aldri, men det er ikke bare enkelt å få oversikt over hvilke tjenester som er verdt å bruke penger på og hvor du finner akkurat den typen serier og filmer du er opptatt av.

Det finnes nemlig stadig flere strømmetjenester å forholde seg til, og Netflix er ikke lenger den soleklare favoritten. HBO Nordic står veldig sterkt i Norge – og i tillegg har vi Amazon Prime som vokser fort, veletablerte Viaplay og selvfølgelig de store TV-kanalenes egne tjenester NRK TV og TV 2 Sumo.

I tillegg begynner Disney+ å sette seg hos publikum nå, og bidrar til et enda større mangfold av TV-underholdning, og Apple TV+ er også en tjeneste å regne med.

Nedenfor finner du en oversikt over alle disse tjenestene, inkludert priser og hva de fokuserer på. Videre finner du også en kort oversikt over hver tjeneste og de beste innholdet de har å tilby, og du kan klikke deg videre til våre guider der du får enda flere tips om de beste innholdet som er verdt å se.

8 norske strømmetjenester Tjeneste Pris Fokus Netflix 89 kr/mnd for SD, 109 kr/mnd for HD, 159 kr/mnd for 4K Film, serier, dokumentar, barn HBO Nordic 109 kr/mnd Film, serier Viaplay 129 kr/mnd (med sport: 329 kr) Film, serier, barn, sport Amazon Prime Video 65 kr/mnd Film, serier TV2 Sumo Med reklame: 79 kr, uten reklame: 129 kr, med sport: 179 kr, med Premier League: 549 kr Film, serier, sport, TV2s innhold NRK Nett-TV gratis Film, serier, dokumentar, NRKs innhold Disney+ 69 kr/mnd Film, serier, naturprogrammer, barn Apple TV+ 59 kr/mnd Film, serier

Netflix

Netflix har lenge vært kongen av strømming, og det fleste kjenner nok allerede til hva de har å tilby. Her får du massevis av egenproduserte serier og filmer, i tillegg til et stort utvalg av både klassikere og innkjøpt innhold. Et Netflix-abonnement kan fås nokså billig, tatt i betraktning hvor mye innhold som er tilgjengelig, men det er verdt å nevne at du må betale ekstra hvis du vil ha 4K/HDR-kvalitet. Netflix | 89,- / 109,- / 159,- | Én måned gratis

The Queen's Gambit

Denne miniserien på syv episoder er den beste du kan se på Netflix akkurat nå. Sjakk høres kanskje ikke ut som et spesielt spennende bakteppe for en dramaserie, men The Queen's Gambit klarer å spinne sammen en historie om selvrealisering, romantikk og narkotikamisbruk som engasjerer stort. Anya Taylor-Joy spiller Beth Harmon, en foreldreløs jente som lærer å spille sjakk av en talentfull vaktmester, før hun utfordrer den svært mannsdominerte sjakkverdenen med ferdighetene sine.

Uansett om du kan spille sjakk eller ikke, så er rundene som spilles spennende å følge, Taylor-Joy gjør en glimrende jobb med å gi liv til en karakter som kjemper mot avhengighet. Serien er basert på en bok med samme navn, og en av serieskaperne er Scott Frank som også står bak det kritikerroste western-dramaet Godless.

Sesonger på Netflix: 1

The Ripper

The Ripper er en true crime-serie i fire deler utgitt på Netflix 16. desember 2020, regissert av Jesse Vile og Ellena Wood. Den forteller om og etterforskningen av drapene på 13 kvinner som fant sted i West Yorkshire og Manchester mellom 1975 og 1980. Det ble til slutt oppklart at disse drapene ble utført av seriemorder kjent som Yorkshire Ripper. Serien blir fortalt gjennom intervjuer med etterforskere, journalister, overlevende og pårørende.

Sesonger på Netflix: 1

The Crown

Dette har vært selve kronen på verket blant Netflix' «hjemmelagde» sortiment. Et overdådig innblikk i den britiske kongefamiliens hverdag, med utgangspunkt i dronningens første år som regent. TV-serien er svært påkostet.

Serien kretser rundt tilværelsen til dronning Elizabeth II, som først spilles av Claire Foy, og senest av Olivia Colman i sesong 3 og 4. Vi får se Josh O'Connor som Charles og Emma Corrin som Diana.

Selv om du skulle ha blandede følelser for den virkelige kongefamilien, er denne serien verdt å se på. Den fjerde sesongen er nylig kommet, og senere venter en femte og siste sesong, der Imelda Staunton skal spille dronningen.

Sesonger på Netflix: 4

HBO Nordic

Hvis du må se «Game of Thrones», for eksempel, er det bare å sikre seg tilgang til HBO Nordic. Utover den populære fantasy-serien har strømmetjenesten en rekke andre kvalitetsserier fra The Wire til The Sopranoes, og også en del filmer. HBO Nordic | 109,- | To uker gratis

It's a Sin

Begynnelsen av 80-tallet var en tid da homofile fikk større mulighet til å leve livene sine slik de ville, tross at de krevde hard kamp og at de fikk mye motstand. Samtidig var dette også tidspunktet da AIDS-epidemien oppstod og vokste frem.

Dette er bakteppet for den britiske serien It's a Sin, der vi følger en gjeng homofile ungdommer som flytter til London fra andre steder i Storbritannia. Vi følger dem gjennom hele 80-tallet, og serien håndterer opplevelsene deres med både humor og alvor på en glimrende måte.

Man kommer virkelig under huden på karakterene, og serien beskriver spesielt godt hvordan den mystiske nye sykdommen skapte mye frykt og usikkerhet i et miljø som allerede var preget av skammen som var pålagt disse ungdommene av samfunnet rundt dem.

Sesonger på HBO Nordic: 1

His Dark Materials

Phillips Pullmans populære fantasy-bokserie His Dark Materials har blitt forsøkt filmatisert før, men filmen The Golden Compass fra 2007 fikk en så svak mottakelse at det ble med den ene.

Heldigvis har ikke det hindret BBC og HBO i å gjøre et forsøk på å lage en serie basert samme materiale, og denne gangen er resultatet særs vellykket. Her tas vi med inn i en ganske unik eventyrverden som samtidig har en mystisk tilknytning til vår egen, og takket være godt skuespill, flotte spesialeffekter og spennende karakterer å bli kjent med, er denne serien like passende for deg som ikke kjenner til bøkene fra før, som for deg som har lest dem hundre ganger.

Sesonger på HBO Nordic: 2

Euphoria

Superstjernen Zendaya er med i Euphoria – en av de nyeste store seriene på HBO Nordic. Her følger vi en gruppe high school-elever i deres hverdag, når de forsøker å navigere seg gjennom tenåringslivets utfordringer. Serien tar opp emner som narkotika, sex, identitet, traumer, sosiale medier, kjærlighet og vennskap. Merk deg at serien inneholder en del grafiske scener, slik at følsomme seere er oppmerksomme på dette.

Sesonger på HBO Nordic: 1

Viaplay

Dette er strømmetjenesten for deg som også er glad i sport. Om ikke får du filmer og TV-serier for 119 kroner måneden. Viaplay har ikke like bredt utvalg av TV-serier som Netflix og HBO Nordic, men det vokser stadig og tilbyr en del annet krimskrams. 119,- / 329,- | To uker gratis

The Blacklist

Ettersøkte Raymond «Red» Reddington overgir seg til FBI, men vil bare snakke med den nye profileringseksperten Elizabeth Keen. De starter et usedvanlig samarbeid om å felle verdens farligste forbrytere. Det viser seg imidlertid at de begge skjuler en mengde hemmeligheter.

Sesonger på Viaplay: 8

For Life

Aaron Wallace blir dømt for en forbrytelse han ikke har begått. I fengselet begynner han å studere juss og å hjelpe andre innsatte, samtidig som han arbeider med sin egen sak. Serien er løst bygget på historien til Isaac Wright Jr., som i 1991 ble dømt til fengsel på livstid. Han ble frifunnet i 1997. Isaac Wright Jr. er demokratisk kandidat ved årets borgmestervalg i New York.

Sesonger på Viaplay: 2

The Good Fight

Stjerneadvokaten Diane Lockhart (som vi ble kjent med i serien The Good Wife) er på vei ut i pensjonisttilværelsen – men så ryker hele hennes pensjonssparing. Hun må derfor i gang med en ny karriere. Dette er en fremragende og annerledes advokatserie.

Sesonger på Viaplay: 4

Frasier

Dette er en klassisk sitcom som har fått kultstatus. Etter en skilsmisse flytter Dr. Frasier inn hos sin far og bror og for jobb som radiopsykolog.

Sesonger på Viaplay: 11

The Walking Dead

En gammel traver nærmest, dette. Serieskaperne nekter å gi seg og det er elendighet så langt øyet rekker. Men fanskaren har vokst seg større og større, så TV-nettverket AMC kjører faktisk et eget talkshow etter hver episode, med det selvfølgelige navnet «Talking Dead».

Men hva har egentlig skjedd i løpet av seriens ni sesonger. Vel, det kan vi jo ikke røpe, men veien tilbake til en viss form for sivilisasjon har vært lang og tung. Og temmelig spennende til tider. Det er en serie som tar seg god tid til karakterene – og derfor betyr deres ve og vel selvfølgelig ekstra mye for seerne.

Sesonger på Viaplay: 8

Vikings

Hvis du har interesse av norrøn mytologi vil du antakelig ha hørt om Ragnar Lothbrok. Hersker her til lands under vikingtiden og landeplage for spesielt britene.

«Vikings» er en TV-serie som følger vikingenes eventyr over havet, men også innad i hjemlige trakter. I likhet med «Game of Thrones» er det også her mange om beinet, mange sverdslag og en del sandaler. Historisk sett neppe helt korrekt, men som TV-serie fungerer dette svært godt likevel.

Sesonger på Viaplay: 5

Animal Kingdom

Leter du etter et nytt krimdrama du kan dykke ned i? «Animal Kingdom» kan være serien du har vært på utkikk etter. Historien følger tenåringen J Cody som flytter til noen slektninger i Sør-California etter at moren dør. Møtet med slektningene blir alt annet enn det han ventet seg – her leves livet i sus og dus, alt finansiert ved hjelp av ulovlige metoder.

Sesonger på Viaplay: 4

Amazon Prime Video

At Amazon Prime er litt billigere enn andre strømmetjenester, skulle bare mangle. Foreløpig er tilbudet nokså begrenset, i hvert fall for norske brukere. Men Amazon er gigantisk så mer vil komme, og det finnes allerede en del serier der som er verdt å sjekke ut. Bare se nedenfor. Amazon Prime | 65 kr/mnd



Vikings

Om du har vært fullt beskjeftiget med å herje deg gjennom 800-tallets Norge og England i Assassin's Creed Valhalla, er Vikings nesten som en serieversjon med den samme tematikken. Krysset med Game of Thrones. Det er laget seks sesonger av dette blodige og avhengighetsskapende norske eventyret, der du følger enkle jordbrukeres reise til å bli fryktinngytende kjemper på plyndringstokt i Europa. Dette er et perfekt botemiddel etter den deprimerende åttende sesongen av Game of Thrones.

Sesonger på Amazon Prime Video: 6

Utopia

Det som en gang var en liten kultklassiker har nå fått Amazon-behandling med et stort budsjett. Selv om mange fans nok hadde foretrukket en tredje sesong i stedet for en amerikansk remake, har Utopia, skrevet av Gillian Flynn (Gone Girl) i hvert fall fått et langt større publikum.

Med John Cusack og Rainn Wilson i hovedrollene, følger Utopia en gruppe ungdommer som kommer over en mystisk grafisk roman, der konspirasjonen den handler om viser seg å være sann.

Sesonger på Amazon Prime Video: 1

Tales from the Loop

Tales from the Loop er inspirert av Simon Stålenhags usedvanlige arbeider, og er en tankevekkende sci-fi-samling om en by som ligger på toppen av den mystiske maskinen The Loop. I den første sesongen blir vi kjent med byens beboere, og får en fornemmelse av hvordan livet arter seg i dette underlige miljøet.

Dette er en annerledes vri på sjangeren, og en oppmuntring vi alle sammen kan trenge akkurat nå.

Sesonger på Amazon Prime Video: 1

The Office

Den amerikanske versjonen av The Office er mindre dramatisk og mer realistisk en sin engelske slektning, og 187 episoder lengre. Serien er av den typen du kan ha på i bakgrunnen og plutselig kjøre gjennom ti episoder i strekk. Dette er en av de beste moderne sitcom-seriene, selv om den begynner å bli gammel.

Sesonger på Amazon Prime Video: 9

Homecoming

Homecoming bygger på en populær podkast, og er et drama som utspiller seg i et mystisk anlegg der soldater får terapi etter å ha vendt tilbake fra tjeneste. Men hva forsøker anlegget å gjøre med disse soldatene – dette er selve kjernen i serien.

Fortellingen utspilles innenfor to tidsrammer har episoder på overkommelige 30 minutter, og samspillet mellom Julia Roberts' Heidi Bergman og den unge soldaten Walter Cruz (Stephan James) gjør dette til en overbevisende serie.

I andre sesong innledes et nytt mysterium med Janelle Monáe i hovedrollen. Her er det massevis av overraskelser.

Sesonger på Amazon Prime Video: 2

Buffy the Vampire Slayer

Amazon har strømmerettigheter til de fleste av de store Fox-seriene det ikke ble plass til på Disney Plus, blant annet Buffy the Vampire Slayer – et av de beste tenåringsdramaene som er skapt. Denne overnaturlige serien handler om Buffy Summers, som skal stoppe ondskapens krefter og forhindre apokalypsen.

De tre første sesongene utspiller seg på high school, og regnes som seriens beste. Sarah Michelle Gellar er fantastisk i hovedrollen, og får deg til å glemme seriens foreldede spesialeffekter.

Sesonger på Amazon Prime Video: 7

Futurama

Futuruma er tydeligvis ikke tilstrekkelig barnevennlig til at Disney Plus har valgt å satse på den, men du kan se Matt Groenings serie på Amazon Prime. Dette er en av de beste animerte seriene som er skapt for voksne.

Det gjelder i hvert fall de fem første sesongene. Etter at serien kom tilbake med en rekke filmer og fire nye sesonger på Comedy Central, gjenfant den aldri den gamle toppformen.

Sesonger på Amazon Prime Video: 10

The Looming Tower

Ambisiøs TV-serie og et innblikk i maktspillet mellom etterretningstjenestene i USA på 90-tallet. Trusselen om et storstilt terrorangrep henger over nasjonen, men politikere, CIA og FBI klarer ikke å enes om hvor ansvaret ligger. Serien er basert på boken med samme navn og ble raskt en hit i USA. En rekke velkjente fjes, deriblant Jeff Daniels, figurerer i de viktigste rollene. Spennende, opprørende og veldig interessant.

Sesonger på Amazon Prime: 1

Tom Clancy's Jack Ryan

Vi ventet lenge på TV-serien om Tom Clancy's CIA-analytiker Jack Ryan. I hovedrollen finner vi eminente John Krasinski som kanskje er mest kjent fra USA-versjonen av «The Office». TV-serien mottok raskt gode tilbakemeldinger, med god grunn. Det er et spennende drama, godt bygget opp og velspilt. Hvis du er glad i etterretningsthrillere, Jack Ryan eller John Krasinski er det i hvert fall ikke noe å lure på.

Sesonger på Amazon Prime: 1

The Boys

Frisk satsning fra Amazon Prime Video der superheltsjangeren får seg et aldri så lite klaps på kinnet. Du har neppe sett en slik vinkling på temaet før. Hva hadde du gjort om en av verdens mest populære superhelter uheldigvis løp tvers igjennom kjæresten din, og alt du står igjen med er hendene hennes ..?

«The Boys» svinger mellom mørke, blodige scener og lystig fjas lett som bare det. Og det er et fascinerende tankeeksperiment som er forsøkt presentert igjennom denne TV-serien. For hva hadde egentlig skjedd om superhelter fantes? Hadde de vært klodens største kjendiser? Ja, antakelig. Hadde noen gjort gode penger på dem? Se ikke bort ifra det.

Sesonger på Amazon Prime: 1

Good Omens

Før han døde i 2015 fikk forfatter Terry Pratchett angivelig Nail Gaiman til å love å lage en TV-serieadapsjon av «Good Omens». Og Gaiman har samvittigheten i behold etter å ha jobbet i fire år med akkurat dette.

Resultatet er et fengslende og hjertevarmende eventyr om det gode mot det onde, vennskap, engler og demoner og noe attåt. Det hele er erkebritisk og er utmerket castet. «Good Omens» kan lett bli slukt i løpet av en helg, kanskje til og med en lang natt hvis du bare må få deg de siste episodene.

Sesonger på Amazon Prime: 1

This Is Us

Hvis du trenger en serie som byr på noe annet enn spenning, krim, maktkamp, sci-fi og alt det vante – hva med denne? Dette er en hyggelig, liten sak der vi raskt blir glad i et knippe mennesker som på en eller måte er forbundet til hverandre. Her får du såre, vonde øyeblikk, men ofte tett fulgt av tilfredsstillende løsninger som varmer hjertet. Ja, det er rett og slett en TV-serie med et bløtt og godt hjerte.

Sesonger på Amazon Prime: 2

Downton Abbey

Få hadde forventet at Julian Fellowes’ periodedrama kom til å ha en så sterk kulturell slagkraft da den kom ut, men denne historien om den aristokratiske Crawley-familien og deres tjenere på starten av 1900-tallet, traff virkelig en nerve hos seerne. Det er blitt et fullblods verdensfenomen, og nyheten om at sjette sesong kom til å bli den siste, fikk fansen til å gråte salte tårer i portvinen sin.

Sesonger på Amazon Prime: 6

Carnival Row

Cara Delevingne og Orlando Bloom er stjernene som pryder denne fantasy-TV-serien. Bloom spiller detektiven som jakter en seriemorder med stor appetitt for magiske vesener. Delevingne spiller et av disse magiske vesenene.

Ja, det høres kanskje ikke så appetittlig ut, men denne serien er blitt svært godt mottatt, har høy produksjonsverdi og er allerede fornyet med en sesong nummer 2.

Sesonger på Amazon Prime: 1

TV2 Sumo

TV 2 Sumo har masse å by på utover TV-serier og filmer – men det koster. Etter oppkjøpet av C More ble tilbudet på film og serier heldigvis bedre, men det er fremdeles ikke et like godt utvalg som for eksempel hos Netflix. Utover TV2s eget innholder er derfor Sumo kanskje først og fremst tjenesten for deg som vil ha tilgang til Premier League-kamper og annen sport. TV 2 Sumo | Fra 99,- til 429,- | 129,- for film og serier

Gangs of London

Når den ubestridte gangsterkongen Finn Wallace plutselig blir funnet død, oppstår det et maktvakuum. Wallaces tilhengere starter en intens jakt på morderen, samtidig som en brutal gjengkrig truer den skjøre freden i Londons underverden.

Sesonger på TV 2 Sumo: 1

Schitt's Creek

Kritikerrost serie om den velstående familien Rose, som taper alle pengene sine. Det eneste de eier, er småbyen Schitt's Creek, som en gang i tiden ble kjøpt for moro skyld. Nå må familien flytte dit og starte på nytt.

Sesonger på TV 2 Sumo: 6

Yellowstone

Dette moderne westerndramaet skildrer familien Duttons harde kamp for å forsvare ranchen sin i Yellowstone i Montana mot ulike ytre trusler. Familiens overhode John (Kevin Costner) involveres stadig i nye maktkamper og intriger med naboene.

Sesonger på TV 2 Sumo: 1

Bäckström

Svensk krimdrama i seks deler basert på Leif G. W. Perssons bøker. Den arrogante mordetterforskeren Evert Bäckstrøm får en utfordring når et kvinnekranium blir funnet i skjærgården, og saken blir enda mer mystisk når offerets identitet blir avslørt.

Sesonger på TV 2 Sumo: 1

Broen

Kan det være den beste krimserien fra Norden? Ikke umulig. «Broen» ble en umiddelbar hit da den først traff nordiske TV-skjermer i 2011 og de påfølgende sesongene har levert høyt spenningsnivå de også. Ved siden av interessante kriminalsaker er det dynamikken mellom politietterforskeren Saga Norén og hennes danske makkere som gir serien det lille ekstra. Hun er virkelig en stjerne, både som fremoverlent drivkraft og humoristisk alibi.

Hvis du av en eller annen merkelig grunn ikke har sett denne ennå, har du virkelig noe å glede deg til.

Sesonger på TV 2 Sumo: 4

NRK TV

Mange vil nok hevde at NRK ikke er gratis, men inntil videre er i hvert fall nett-TV-løsningen gratis. Den inneholder en god del TV-serier og dokumentarer i tillegg til det meste av NRKs eget innhold, og er definitivt verdt å ta med i oversikten. NRK TV | Gratis

Norsk-ish

Norsk-ish fikk en svært god mottagelse da den kom i 2020. Helin, Amrit og Fariba har stått så lenge i spagat mellom to kulturer at de har fått kronisk lyskestrekk. Heldigvis har de hverandre. Norsk dramaserie.

Sesonger på NRK TV: 1

Belgravia

En skjebnesvanger romanse vever to sosietetsfamilier sammen, i en krønike fra 1800-tallets London og det fasjonable Belgravia. Kjøpmannsdatteren Sophia Trenchard aner ingenting om hva affæren med Edmund Bellasis vil bety for familien hennes. Britisk dramaserie.

Her kan du også kose deg med ekstramateriale.

Sesonger på NRK TV: 1

Normal people

En medrivende, sår og vakker historie om to unge mennesker og den vanskelige kjærligheten. Populære Connell og einstøingen Marianne går på samme skole. De faller plutselig for hverandre, men ingen andre må få vite det. Britisk dramaserie.

Her kan du også kose deg med ekstramateriale.

Sesonger på NRK TV: 1

Le Bureau

Dette er spionthrilleren som får «Homeland» til å føles som Disneyland. «Le Bureau» er en grundig, smart og tidvis fryktelig spennende TV-serie om den franske etterretningstjenesten DSGE. Produksjonen føles blottet for snarveier og rik på autentisitet. De minst tålmodige vil kanskje synes det går litt sakte, men det går i grunnen fort nok for dem som vil ha med seg alle detaljene ... Dette er altså ikke en TV-serie man har på i bakgrunnen.

Sesonger på NRK TV: 5

Rådebank

NRKs nye ungdomsserie har en del fellestrekk med Skam, men her er urbane Oslo byttet ut med rånemiljøet i Bø i Telemark. Vi møter råneren Glenn-Tore – GT blant venner – som nettopp har blitt dumpet av kjæresten Ine, og som vi alle vet er ikke kjærlighetssorg noen spøk – spesielt ikke når man prøver å være stoisk og tøff, og ikke tillater seg å være sårbar.

Rådebank er et flott portrett av et smalt miljø mange vil ha forutinntatte meninger om, og selv om serien er full av humor tar den også rånekulturen på alvor. Samtidig er tematikken noe alle kan kjenne seg igjen, i uansett hvilket miljø man kommer fra.

Sesonger på NRK TV: 2

Disney+

Det siste tilskuddet til strømmemarkedet er kjempen Disney, og med alt av Star Wars, Marvel og Disneys egen enorme katalog av innhold er det mye å like her for både store og små. Disney+ | 89,- pr. måned | 890 kr per år

WandaVision

Vi har ventet lenge på dette: Den første TV-serien basert på MCU (Marvel Cinematic Universe.) «WandaVision» er en underlig skapning omhandlende Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany), tilbake i sine vante roller fra Avengers-filmene. Selv om serien later til å være en slags situasjonskomedie – eller snarere enn hel rekke situasjonskomedier, de forskjellige episodene går gjennom årtienes klisjéer i en forrykende fart – finner vi snart ut at det ulmer et mørke under USAs forstadsidyll. Ikke den mest ortodokse startgropen for MCU på TV, men en verdig og interessant inngang som serverer et fokus på to karakterer som ikke fikk mange minuttene sammen i filmene.

The Mandalorian

«The Mandalorian» er Disney+' store hit, og vel fortjent er det. Serien tar seg særdeles godt ut, og er kimen til fenomenet «Baby Yoda», en hyggelig overraskelse, etter at den lille grønne søtnosen ble godt gjemt under markedsføringen før serien ble gitt ut. Jon Favreau er skaperen av serien, og i hovedrollen finner vi Pedro Pascal, kjent fra «Narcos» (og «Game of Thrones»). Episodene er sjelden på mer enn 40 minutter, og er dermed svært appetittvekkende. Det er vanskelig å gi seg etter bare én. Særlig siden den er såpass tettpakket og velfortalt, i motsetning til mange andre langdryge serier nå til dags. De åtte episodene vi får servert hver fredag frem mot premieren av andresesongen i oktober er det beste vi har sett fra Star Wars-universet siden originaltrilogien.

Disney Gallery: The Mandalorian

Er det juks å inkludere både «The Mandalorian» og en serie som handler om å lage «The Mandalorian»? Det er kanskje det. Likevel er denne bakomfilmen særdeles interessant, særlig hvis du er Star Wars-fan – det føles litt som å bli invitert inn på et middagsselskap (uten middag) med Jon Favreau, der gjestene forteller historien om hvordan det var å jobbe på serien. Verdt en titt, etter at du har kommet deg gjennom «The Mandalorian».

Inside Pixar

Denne nye serien med minidokumentarer tar for seg (i tur og orden) forskjellige medlemmer av Pixars animasjonsteam, en per episode. Hvis du elsker filmer som «Toy Story», så er dette en gyllen mulighet til å få innsikt i det bakenforliggende. Særlig nå som den nye Pixar-filmen «Soul» er på vei til Disney+ (kommer første juledag.)

Muppets Now

Hvis du savner The Muppets, og ønsker at de burde figurert oftere på TV og i filmer, eller mer generelt har lurt på om Disney har bestemt seg for hva det skal bli av de hyggelige dukkene til Jim Henson, så er det verdt å ta en titt på denne serien. Det sies at den ikke er basert på et manus, men det hele fortoner seg mer som en varieté-forestilling, med klassisk Muppet-schwung. Det er underholdende greier – selv om det ikke kommer til å ta lange tiden å komme seg gjennom de seks episodene som eksisterer per nå.

The Right Stuff

Dette er en av de første TV-seriene på Disney+ laget for voksne, som ikke er basert på Star Wars eller Marvel. «The Right Stuff» er basert på Tom Wolfes dokumentariske bok om NASAs såkalte Mercury Seven-gruppe, som prøvde å komme seg til rommet på sekstitallet. Skuespillerne består i en rekke kjente fjes, som eksempelvis Patrick J. Adams («Suits») og Aaron Staton («Mad Men»). Dette er ikke akkurat noen prestisjeserie, men det inkluderer mer enn nok underholdning for tiden man investerer i den, og vi liker at Disney+ nå eksperimenterer med TV-serier som ikke utelukkende er laget for tenåringer og tilhengere av Marvel og Star Wars.

Star Wars: The Clone Wars

Den svært etterlengtede sistesesongen av «Star Wars: The Clone Wars» er nå ute, og er resultatet av en årelang kampanje av fans som ønsket mer. Serien opprettholdt momentet mellom Episode I-III og den Disney-produserte nye trilogien, og selv om historien i serien finner sted i samme tidsrom som den relativt utskjelte andretrilogien, så retter «Star Wars: The Clone Wars» på det meste av rotet fra filmene, med gode historier og framifrå karakterutviklinger. Dette er galaksen langt, langt borte på sitt beste, action-drevet og spekket med nok Star Wars-historie til å kunne fylle en Star Destroyer. Du kommer til å få mer enn nok Star Wars-innhold med Disney+, gitt at du har sju sesonger med klonekrig-snask å kose deg med.

Marvel's Runaways

Runaways, som opprinnelig var en serie på Hulu, avsluttet sin tredje og siste sesong i fjor. Serien er skapt av folka bak The OC, og er å regne som et tenåringsdrama med en litt uklar plassering i Marvels filmunivers, uten at det betyr så mye. Det hele dreier seg om en gjeng tenåringer som havner på rømmet etter at de oppdager at foreldrene deres er superskurker.

Apple TV+

Apples egen strømmetjeneste er også verdt en titt. Her får du både eksklusive serier som The Morning Show, og eksklusive dokumenter som den nye filmen om Billie Eilish. Tjenesten er mest brukervennlig for Apple-brukere, men den finnes også tilgjengelig på enkelte smart-TV-plattformer. 59,- pr. måned | 7 dagers gratis prøveperiode

The Morning Show

Når vi sier at Apple TV+ er full av superstjerner så er det serier som denne vi sikter til: Her finner du nemlig Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og Steve Carrell i hovedrollene. I serien følger vi nyhetsankerne i et populært nyhetsprogram som kastes ut i et kaos når en av programlederne, spilt av Carrell, får sparken i forbindelse med en #MeToo-skandale.

Serien har vunnet flere priser, blant annet til Aniston for beste hovedrolle, men det er også verdt å understreke at serien er verdt å se, uansett om du bryr deg om de store navnene eller ikke.

Servant

M. Night Shyamalans psykologiske triller-serie følger et par som ansetter en barnevakt til å passe på sønnen deres Jericho, men som vi kan forvente fra regissøren av The Sixth Sense, så er ikke alt som det ser ut. Ikke med babyen, ikke med barnevakten, og ikke med noe annet heller.

Jo mindre du vet om serien på forhånd, jo bedre, så vi skal la deg oppleve alt sammen på egen hånd. Serien er inne i sin andre sesong, det er allerede bekreftet at en tredje er på vei, og Shyamalan har uttalt at planen hans er fire sesonger totalt.

Defending Jacob

Denne miniserien er basert på en bestselgende bok fra 2012, og TV-serien er minst like gripende som kildematerialet. Chris Evans (Captain America), Michelle Dockery (Downton Abbey) og unge Jaeden Martell (It) tar seg av hovedrollene i dette krimdramaet, som forteller historien om den tilsynelatende perfekte familien der alt snus på hodet når den veloppdragne 14-år gamle sønnen blir beskyldt for å ha drept en medelev. Den sterke historien og sentrale mysteriet vil holde deg på kanten av setet til siste slutt.