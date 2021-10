Viaplay-serier: Her er de beste.

I denne artikkelen har vi samlet de beste Viaplay-seriene.

Viaplay levde lenge i skyggen av giganter som Netflix og HBO Nordic. Men ettersom nordmenn har en umettelig appetitt på serier, er det også de senere årene lagt mye penger i serieinnholdet på denne nordiske strømmetjenesten. Det blir også satset stadig sterkere på eksklusive Viaplay-serier, men kvaliteten til disse spriker i alle retninger.

Vi vil ikke kaste bort tiden din, så her har vi samlet de beste seriene på Viaplay.

Og du kan til og med se dem gratis, ettersom de første 14 dagers abonnement på serier og filmer fra Viaplay er gratis.

God fornøyelse!

Dystopia

Viaplays nya originalserie Dystopia handler om en gjeng unge svensker som skal arrangere et stort, postapokalyptisk rollespill, der likesinnede fra hele Europa er invitert. Felles for deltagerne er at de elsker å presse seg selv til det ytterste både mentalt og fysisk. Nå har de funnet en fabrikk langt ute i de svenske skogene som av ukjente årsaker ble etterlatt på 1980-tallet, under den kalde krigen. Når gjengen ankommer det isolerte stedet, begynner snart uventede ting å skje, ting som setter mørke krefter i sving både innenfor og utenfor gruppen.

Sesonger på Viaplay: 1

Se Dystopia her

Pørni

Pørni (Henriette Steenstrup) setter alltid sine nære og kjære først og oppdrar sine to døtre og nevø alene. Samtidig må hun ta vare på sin kriserammede far – men når får hun tid til seg selv?

Serien består av seks episoder og hadde premiere på Viaplay 2. mai 2021. Serien handler tobarnsmoren Pernille «Pørni» Middelthon som sjonglerer jobb, oppdragelse, kjærlighetsliv og savnet etter sin avdøde søster. Serien er skapt av Henriette Steenstrup, og hun spiller selv hovedrollen.

Sesonger på Viaplay: 1

Se Pørni her

Heder

Bak denne svenske spenningsserien står blant andre Sofia Helin (Broen). Her følger vi de fire kvinnene i advokatfirmaet Heder. Firmaet representerer utelukkende kvinner som har vært ofre for seksuelle overgrep. De fire kvinnene bærer selv på hemmeligheter som etter hvert truer med å komme for dagen. Denne serien kan kanskje betraktes som et skandinavisk svar på Big Little Lies.

Sesonger på Viaplay: 2

Se Heder her

Den som dreper – Mørket

I denne danske krimserien følger vi politiet i København i deres etterforskning av drap begått av seriemordere. Kjernen i sesong 2 er tre uoppklarte drap på unge menn, begått med få måneders mellomrom. Drapene har flere fellestrekk. Louise Bergstein (Natalie Madueño – The Rain, Bedrag), ekspert på profilering og seriemordere, etterforsker saken. I en sentral rolle i sesong 2 finner vi dessuten norske Tobias Santelmann (Atlantic Crossing, Exit, Kon-Tiki).

Sesonger på Viaplay: 2

Se Den som dreper – Mørket her

The Blacklist

Den ettersøkte Raymond «Red» Reddington overgir seg til FBI, men han vil bare snakke med den nye profileringseksperten Elizabeth Keen. De sterter et usedvanlig samarbeid om å felle verdens verste forbryter. Det viser seg imidlertid at de to skuler en masse hemmeligheter.

Sesonger på Viaplay: 8

Se The Blacklist her

For Life

Aaron Wallace blir dømt for en forbrytelse han ikke har begått. I fengsel begynner han å studere juss og å hjelpe andre innsatte, samtidig som han jobber med sin egen sak. Serien bygger løst på Isaac Wright Jr., som i 1991 ble dømt til fengsel på livstid. Han ble frifunnet i 1997. Isaac Wright Jr. Han er demokratisk borgermesterkandidat for New York i 2021.

Sesonger på Viaplay: 2

Se For life her

The Good Fight

Stjerneadvokaten Diane Lockhart (som vi ble kjent med i serien The Good Wife) er på vei ut i pensjonisttilværelsen, men så ryker hele pensjonssparingen hennes. Derfor må hun bygge opp en ny karriere. Dette er en fremragende, annerledes advokatserie.

Sesonger på Viaplay: 4

Stream The Good Fight her

The Good Doctor

Shaun Murphys autisme er både hans største styrke og hans største svakhet. Den gjør ham til en lovende kirurg som kan finne årsaker til pasientenes sykdommer som ingen andre kan oppdage. Men den gjør også kommunikasjonen med kolleger, og ikke minst pasienter og pårørende, vanskelig. Freddie Highmore har fått mye ros fra autister for å gi et troverdig bilde av gode og dårlige sider ved denne utviklingsforstyrrelsen.

Sesonger på Viaplay: 2

Se The Good Doctor her

Frasier

Følg Dr. Frasier i denne klassiske sitcomen når han kommer tilbake til sin hjemby Seattle etter at hans ekteskap har gått i grus. Han bor med sin far og begynner å jobbe som radiopsykiater.

Sesonger på Viaplay: 11

Se Frasier her

Ray Donovan

Når de rike og berømte i Los Angeles får vanskeligheter, ringer de til Ray Donovan. Ray har imidlertid også sine egne problemer å stri med, ettersom hans far er blitt løslatt fra fengsel og nå truer med å ødelegge familien.

Sesonger på Viaplay: 6

Se Ray Donovan her

The Office (US)

I denne lattervekkende og hjerteskjærende komedie følger vi livene til en håndfull kjedelige kontoransatte, deres daglige kamper, rivaliseringer og pinlige situasjoner.

Sesonger på Viaplay: 9

Se The Office (US) her

The Walking Dead

Har du noen sinne tenkt over hvordan du ville reagere hvis verden ble overtatt av zombier? Hvor langt du ville være villig til å gå for å overleve? Du tenker helt sikkert på det nå …

The Walking Dead bygger på tegneserien ved samme navn. Etter en zombieepidemi er USA i ruiner. De få som har klart seg må gjøre alt for å forsvare seg mot zombiene og prøve å overleve.

Sesonger på Viaplay: 10

Se The Walking Dead her

Homeland

CIA-agenten Carrie Mathison er dyktig i jobben sin, men hun er også uberegnelig og psykisk ustabil. Hun kjemper for å overbevise sine kolleger om at det er noe mystisk ved den hjemvendte krigshelten Brody.

Sesonger på Viaplay: 7



Se Homeland her

Vikings

Vikingenes verden kommer til live gjennom Ragnar Lothbroks reise. Han var den første viking som trådte ut fra de nordiske legendene og havnet i historiens blad - en mann på grensen til myte.

Sesonger på Viaplay: 5

Se Vikings her

The X files

(Image credit: The X-Files / Fox)

Hvis du noen gang har hørt folk si «Sannheten finnes der ute», er dette en referanse til denne ikoniske serien om de to FBI-agentene Mulder og Scully, som har spesialisert seg på det paranormale – fra genetiske mutanter til utenomjordiske konspirasjoner.

Det ar akkurat så mystisk og uhyggelig som det låter.



Sesonger på Viaplay: 11



Se The X-Files her

Viaplay-serier: noe for alle

Du finner naturligvis langt flere serier på Viaplay enn dem vi har tatt for oss her. Her finner du både realityserier, storslagne dramaer og lattervekkende komedier. Her finner du hele oversikten.