Alt om Skam

Her får du oversikt over alle sesongene og episodene i NRK-serien Skam. Den ble skapt av Julie Andem, og ble betegnet som banebrytende da den kom i årene 2015–2017. Serien består av i alt fire sesonger, som først ble sendt som korte, nettbaserte episoder. Disse ble enere samlet i lengre, mer ordinære episoder som ble sendt på TV én gang i uken. Hver sesong er sentrert rundt én hovedperson, og det er forskjellig hovedperson i hver av sesongene.

Skambenken på Hartvig Nissens skole, fotografert i 2016. (Image credit: Geir Tandberg Steigan)

Skam utspiller seg i et ungdomsmiljø på Hartvig Nissens skole i Oslo, og både skolen og flere andre Skam-steder i Oslo ble turistattraksjoner. Serien vant stor popularitet – også i utlandet, og i flere land er det laget lokale varianter av serien. Skam har i skrivende stund en IMDB-rating på 8,6.

Nedenfor ser du også hvor du kan se Skam.

Skam – sesong 1: Eva

Den første sesongens hovedperson er Eva Kviig Mohn, som spilles av Lisa Teige. Handlingen utspiller seg høsten 2015.

1. «Du ser ut som en slut»

Lansert: 25. september 2015

IMDB-rating: 7,1 (Åpnes i ny fane)

Eva Kviig Mohn går førsteåret på Hartvig Nissens skole i Oslo. Hun har mistet kontakten med sine gamle venner Ingrid og Sara. Hun kjenner bare sin kjæreste Jonas og hans bestevenn Isak. Eva lar seg overtale til å bli med på en fest, og her blir hun kjent med flere nye mennesker, blant andre Noora.

2. «Jonas, dette er helt dust»

Lansert: 2. oktober 2015

IMDB-rating: 7,2 (Åpnes i ny fane)

I høstferien reiser Eva, Jonas og Isak på hyttetur. Eva er irritert på kjæresten fordi han har invitert med Isak. Spenningen bygger seg opp når hun mistenker at Jonas har hemmeligheter for henne.

3. «Vi er de største loserne på skolen»

Lansert: 9. oktober 2015

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Tilbake på skolen blir Eva venn med Noora, som går i spansk-klassen hennes. Sammen med Sana blir de invitert av Vilde og Chris til å bli med på deres russebuss for tredjeåret.

4. «Go for it din lille slut»

Lansert: 16. oktober 2015

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Sana og Vilde vil gjerne at Eva blir kjent med Christoffer i tredje klasse, slik at de kan bli invitert på en fest for tredjeklassingene. Blant dem er William, den mest populære gutten på skolen.

5. «Hva er det som gjør deg kåt?»

Lansert: 23. oktober 2015

IMDB-rating: 7,7 (Åpnes i ny fane)

Eva inviterer Jonas på middag så han kan treffe moren hennes. Vilde forelsker seg i William, og venninnene besøker helsesøster for å skaffe seg prevensjonsmidler, ettersom Vilde har bestemt seg for å miste jomfrudommen med ham.

6. «Man vet når gutter lyver»

Lansert: 30. oktober 2015

IMDB-rating: 7,8 (Åpnes i ny fane)

Eva mistenker at Jonas er utro med hennes tidligere venninne Ingrid, og hun snakker ut med Isak. Vilde avslører detaljer om seg selv og William. Jentene går på en halloween-fest Christoffer har invitert dem til.

7. «Tenker alltid det er meg det er noe gale med»

Lansert: 13. november 2015

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Eva har dårlig samvittighet for å ha kysset Christoffer på halloween-festen. Hun spør Isak om råd. Noora oppfordrer Vilde til å slutte å tenke på William etter at han har begynt å ignorere henne og interessere seg for andre jenter.

8. «Hele skolen hater meg»

Lansert: 20. november 2015

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Hele skolen får vite at Eva kysset Christoffer på halloween-festen. Folk begynner å snakke negativt om henne, Jonas slutter å snakke med henne og Vilde avslører at Eva har ødelagt et forhold tidligere. William begynner å bli interessert i Noora.

9. «Man er det man gjør»

Lansert: 27. november 2015

IMDB-rating: 8,2 (Åpnes i ny fane)

Eva får et skremmende trusselbrev. Hun forsøker å finne ut hvem som har skrevet det og lurer på om hun burde bytte skole. Vilde bestemmer seg for å forlate russebussgjengen.

10. «Jeg tenker du har blitt helt psyko»

Lansert: 4. desember 2015

IMDB-rating: 8,3 (Åpnes i ny fane)

Eva snakker med Jonas for første gang på lenge, og på en julefest konfronterer hun Isak for å ha fortalt om kysset. Venninnegjengen bekymrer seg for Vilde, som til slutt besvimer på festen.

11. «Et jævlig dumt valg»

Lansert: 11. desember 2015

IMDB-rating: 8,5 (Åpnes i ny fane)

Vilde avslører at hun tror hun kan være gravid. William fortsetter sin flørt med Noora. Isak og Eva snakker ut med hverandre og Eva bestemmer seg for å ta en åpenhjertig prat med Jonas.

Skam – sesong 2: Noora

Den andre sesongens hovedperson er Noora Amalie Sætre, som spilles av Josefine Frida Pettersen. Handlingen utspiller seg våren 2016.

1. «Om du bare hadde holdt det du lovet»

Episodenummer: 12

Lansert: 4. mars 2016

IMDB-rating: 7,8 (Åpnes i ny fane)

Noora og Vilde er uenige når det gjelder sponsorer til bussen. Nooras hybelkompiser Eskild og Linn blir introdusert. William blir stadig mer innpåsliten, så Noora forsøker å unngå ham.

2. «Du lyver til en venninne og skylder på meg»

Episodenummer: 13

Lansert: 11. mars 2016

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Det begynner å gå rykter om Evas ekskjæreste Jonas. Sana opplever fiendskap fra de andre muslimene på skolen og Noora går på et stevnemøte det viser seg at hun lovet William ved slutten av den første sesongen.

3. «Er det noe du skjuler for oss?»

Episodenummer: 14

Lansert: 18. mars 2016

IMDB-rating: 8,3 (Åpnes i ny fane)

Noora prøver å holde på hemmeligheten om stevnemøtet med William. Christoffer og flere andre av Williams venner har vært involvert i et slagsmål. William arrangerer en stor fest i leiligheten sin.

4. «Jeg visste det var noe rart med henne»

Episodenummer: 15

Lansert: 25. mars 2016

IMDB-rating: 7,5 (Åpnes i ny fane)

I påskeferien reiser Noora og de andre jentene på hyttetur. På veien møter de en merkelig fyr ved navn Kasper. De morer seg med et ouijabrett, og Vilde tror at Sana har overnaturlige krefter.

5. «Jeg er i hvert fall ikke sjalu»

Episodenummer: 16

Lansert: 1. april 2016

IMDB-rating: 8,1 (Åpnes i ny fane)

Noora uroer seg over at hun ikke er tilstrekkelig bekymret for den syriske flyktningkrisen. William og de andre på bussen hans samler inn penger etter å ha herjet i en hytte i påsken. Noora beskylder ham for å være egoist, men blir sammen med ham.

6. «Jeg vil ikke bli beskytta»

Episodenummer: 17

Lansert: 22. april 2016

IMDB-rating: 7,7 (Åpnes i ny fane)

Williams bror Nikolai har kommet tilbake til Oslo, og Noora misliker at William ikke har introdusert henne for ham. Hun er redd for at William skal ligge med andre jenter i russetiden. Jentene diskuterer at Jonas har fått juling.

7. «Noora, du trenger pikk»

Episodenummer: 18

Lansert: 29. april 2016

IMDB-rating: 7,7 (Åpnes i ny fane)

Russefeiringen er igang. Noora holder fremdeles forholdet til William skjult for Vilde. Eskild forsøker å finne ut om Isak er homofil. Jentene er med på fest i russebussen. Det ender med en slåsskamp med en annen russebuss.

8. «Du tenker bare på William»

Episodenummer: 19

Lansert: 6. mai 2016

IMDB-rating: 8,0 (Åpnes i ny fane)

William forsøker å forklare seg overfor Noora etter slåsskampen. Sana gir Noora noen råd, og Noora bestemmer seg for å være ærlig med Vilde. Mens Noora ser etter William, ender hun opp på Nikolais fest.

9. «Jeg savner deg så jævlig»

Episodenummer: 20

Lansert: 13. mai 2016

IMDB-rating: 8,0 (Åpnes i ny fane)

Noora våkner opp naken i en seng med Nikolai og husker ingenting fra kvelden i forveien. Hun frykter at hun er blitt voldtatt. Sanas problemer med noen andre muslimske jenter forverres.

10. «Jeg skal forklare alt»

Episodenummer: 21

Lansert: 20. mai 2016

IMDB-rating: 8,6 (Åpnes i ny fane)

Eskild og Linn forsøker å oppmuntre Noora, men hun sliter ennå med det som skjedde fredagen i forveien. Hun kommer motvillig til Evas 17. mai-feiring. Hun bestemmer seg for å konfrontere Nikolai for å finne ut hva som egentlig skjedde.

11. «Husker du seriøst ingenting»

Episodenummer: 22

Lansert: 27. mai 2016

IMDB-rating: 8,2 (Åpnes i ny fane)

Vilde besøker Noora. Noora snakker med en av jentene fra Nikolais fest for å finne sannheten. William besvarer ikke Nooras meldinger og oppringninger og er heller ikke blitt sett på skolen.

12. «Vil du flytte sammen med meg?»

Episodenummer: 23

Lansert: 3. juni 2016

IMDB-rating: 8,1 (Åpnes i ny fane)

Noora og William kommer tilbake til Williams leilighet. Der finner de et brev fra politiet. William kalles inn til avhør for å ha slått en gutt med en flaske. Vilde og Noora forsøker å hindre at noen vitner mot ham.

Skam – sesong 3: Isak

Den tredje sesongens hovedperson er Isak Valtersen som spilles av Tarjei Sandvik Moe. Handlingen utspiller seg høsten 2016.

1. «Lykke til, Isak»

Episodenummer: 24

Lansert: 7. oktober 2016

IMDB-rating: 8,5 (Åpnes i ny fane)

Isak må gjemme narkotikaen som tilhører ham, Jonas, Mahdi og Magnus på festen hos Eva når politiet melder sin ankomst. Førsteklassingen Emma viser interesse for Isak

2. «Du er over 18, sant?»

Episodenummer: 25

Lansert: 14. oktober 2016

IMDB-rating: 8,6 (Åpnes i ny fane)

Isak forsøker å få stoffet tilbake fra Sana. Han forelsker seg i Even og forsøker å finne ut mer om ham. Emma er fremdeler interessert i Isak og inviterer ham og guttene til en fest hjemme hos seg.

3. «Nå bånder dere i overkant mye»

Episodenummer: 26

Lansert: 21. oktober 2016

IMDB-rating: 8,8 (Åpnes i ny fane)

Etter å stikke av fra festen og lyve, må Isak gjøre det godt igjen overfor vennene sine og Emma. Isak sliter med å forsone seg med sin egen homoseksualitet og interessen for Even. Vilde får Isak til å arrangere en revyfest.

4. «Keen på å bade»

Episodenummer: 27

Lansert: 28. oktober 2016

IMDB-rating: 8,9 (Åpnes i ny fane)

Noora kommer tilbake fra London uten William. Isak lurer på hvordan det er å bo i et kollektiv. Under et halloween-vors stikker Isak og Even av. De ender opp med å kysse i et badebasseng.

5. «Samme tid et helt annet sted»

Episodenummer: 28

Lansert: 4. november 2016

IMDB-rating: 9,0 (Åpnes i ny fane)

Isak og Even er mye sammen og snakker om forholdet og døden. Emma forteller Isak at hun vet at han er homofil. Isaks verden faller i grus.

6. «Escobar season»

Episodenummer: 29

Lansert: 18. november 2016

IMDB-rating: 8,9 (Åpnes i ny fane)

Emma er fremdeles sint på Isak, og Isak snakker heller ikke med Even. Jonas vil gjerne snakke med Isak om problemene. Den eksentriske skolelegen forteller Isak at han må lære seg å snakke med andre mennesker.

7. «Er du homo?»

Episodenummer: 30

Lansert: 25. november 2016

IMDB-rating: 9,1 (Åpnes i ny fane)

Even sender fremdeles flertydige signaler til Isak, og Isak spør Eskild om råd. Ryktene om at Isak er homofil sprer seg. Etter å ha kommet ut overfor Jonas, oppmuntres han til å fortelle om det til flere.

8. «Mannen i mitt liv»

Episodenummer: 31

Lansert: 2. desember 2016

IMDB-rating: 9,1 (Åpnes i ny fane)

Isaks foreldre vil gjerne ha med seg sønnen på en kirkekonsert. Sana forteller motvillig Isak at hun har tatt feil. Even overrasker Isak ved å bestille en hotellsuite til dem.

9. «Det går over»

Episodenummer: 32

Lansert: 9. desember 2016

IMDB-rating: 9,4 (Åpnes i ny fane)

Etter en manisk episode sender Isak flere ubegripelig tekstmeldinger til Even. Magnus gir gode råd, og Isak går til kirkekonserten med foreldrene. Even ber Isak møte ham i skolegården.

10. «Jeg så deg første skoledag»

Episodenummer: 33

Lansert: 16. desember 2016

IMDB-rating: 9,2 (Åpnes i ny fane)

Isak og Even må ta vare på hverandre i en vanskelig periode. Even er mye i kollektivet. Isak arrangerer et julevors med kosegruppa etter at Vilde har bedt ham om det.

Skam – sesong 4: Sana

Den andre sesongens hovedperson er Sana Bakkoush, som spilles av Iman Meskini. Handlingen utspiller seg våren 2017. Dette er den avsluttende sesongen av Skam.

1. «Du hater å henge med oss»

Episodenummer: 34

Lansert: 14. april 2017

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Sana sliter med å både være en praktiserende muslim og å henge med vennene sine, og særlig når Vilde snakker om sexlivet sitt. Sana og resten av jentene drar på en fest med Sanas bror Elias og hans venner.

2. «Vanlige, norske partyjenter»

Episodenummer: 35

Lansert: 21. april 2017

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Sana viser interesse for Yousef, en venn av broren. Hun misliker at Noora også er interessert. Jentene er på sporet av en buss til russefeiringen. Sana og Vilde vil gjerne kjøpe den, men Noora mener den er for dyr.

3. «Trenger du hjelp?»

Episodenummer: 36

Lansert: 28. april 2017

IMDB-rating: 7,8 (Åpnes i ny fane)

Yousef hjelper Sana med å lage middag og de blir bedre kjent med hverandre og det oppstår en flørt. Sana holder et buss-møte for å avklare noe viktig. Even har et spørsmål til Sana.

4. «Er ikke forelska par helt sjukt ekle?»

Episodenummer: 37

Lansert: 5. mai 2017

IMDB-rating: 8,2 (Åpnes i ny fane)

Noora avslører sannheten om bruddet med William, og Sana tar henne med for å treffe noen nye gutter. Elias blir helt knust, så Yousef ber Sana om hjelp. Yousef og Sana deler noen religiøse synspunkter.

5. «Når du er trist, er jeg også trist»

Episodenummer: 38

Lansert: 12. mai 2017

IMDB-rating: 8,6 (Åpnes i ny fane)

Sana mistenker at Sara holder noe skjult for henne. Sanas mor uroer seg over datterens oppførsel, noe Sana irriterer seg over. Elias gir Sana noen råd. Alle samles til karaokefest.

6. «Fake, fake, fake»

Episodenummer: 39

Lansert: 26. mai 2017

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Sana er sint på grunn av noe hun har fått vite. Hun forsøker å pønske ut en passende hevn, men distraheres hele tiden av omgivelsene. Isak forteller henne noe som vekker tanker i henne.

7. «Det er noen som angriper oss»

Episodenummer: 40

Lansert: 2. juni 2017

IMDB-rating: 8,1 (Åpnes i ny fane)

Sana sliter med følelsene hun har overfor Yousef. Hun går til krig i sosiale medier og skaper turbulens og splid i bussgjengen. En overraskelse venter henne hjemme. Sana og Isak diskuterer.

8. «Vær så snill, tilgi meg»

Episodenummer: 41

Lansert: 9. juni 2017

IMDB-rating: 8,6 (Åpnes i ny fane)

Sana blir mer og mer engstelig for å fortelle jentene sannheten om Instagram-kontoen. Ved et uhell forteller hun Eva sannheten, noe som gjør at Sana blir helt knust. Eva er vert for en bursdagsfest som får en interessant vending.

9. «Når drar du?»

Episodenummer: 42

Lansert: 16. juni 2017

IMDB-rating: 8,1 (Åpnes i ny fane)

Sana uroer seg over den manglende kontakten mellom Noora og William. Noora oppmuntrer Sana til å prøve seg på Yousef.

10. «Denne talen er til deg»

Episodenummer: 43

Lansert: 24. juni 2017

IMDB-rating: 9,3 (Åpnes i ny fane)

Vi opplever handlingen fra flere karakterers ulike synsvinkler og tar del i livene deres frem til Sanas Eid-fest.

Priser

Skam er blitt belønnet med disse prisene

2015: Kåret til årets beste TV-serie av NATT&DAG

2016: Nordens språkpris

2016: Gullruten – fem priser

2017: Peer Gynt-prisen

2017: Fredrikkeprisen

2017: Gullruten – fire priser

2017: Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris