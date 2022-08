Beste Wes Anderson-film - alle filmene rangert

Vi har plukket ut beste Wes Anderson-film blant en rekke sterke titler. Er du enig i vårt valg?

Beste Wes Anderson-film

The Royal Tenenbaums (2001) The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) Moonrise Kingdom (2012) The Grand Budapest Hotel (2014) Rushmore (1998) Fantastic Mr. Fox (2009) The French Dispatch (2021) Isle Of Dogs (2018) Bottle Rocket (1996) The Darjeeling Limited (2007)

10. The Darjeeling Limited (2007)

Beste Wes Anderson-film: Gutta på tur i The Darjeeling Limited (Image credit: Starz)

"The Darjeeling Limited" traff verken publikum, kritikere eller oss.

Brødrene Whitman (Jason Schwartzman, Owen Wilson og Adrian Brody) er på togtur gjennom India, et år etter at faren deres ble gravlagt. De snakker sammen i en langsom film som er emosjonell, men nesten fullstendig ribbet for kjennetegnene Wes Anderson er så berømt for. Filmen er pen å se på, men rett og slett for kjedelig.

9. Bottle Rocket (1996)

Beste Wes Anderson-film: Stjerneskudd fungerer ikke like bra i dagslyset i Bottle Rocket (Image credit: Mubi)

Wes Anderson debuterte med sin første spillefilm i 1996, basert på en kortfilm fra 1994 med samme navn.

"Bottle Rocket" ble skrevet sammen med Owen Wilson og hadde et budsjett på bare 5 millioner dollar. Filmen er en artig liten sak om tre venner som planlegger et ran, med uante konsekvenser. Det er ikke en stor film, men det er en litt ujevn forsmak på hva som ville komme fremover.

Filmen var brødrene Owen og Luke Wilsons første, og de skulle bli viktige for Wes Andersons karriere.

8. Isle Of Dogs (2018)

Beste Wes Anderson-film: Menneskets fem beste venner i Isle of Dogs (Image credit: Searchlight Pictures)

"Isle of Dogs" tar for seg et dystopisk fremtids-Japan der hunder har havnet i karantene på en øde øy, for å unngå spredning av hundeinfluensa. Hundene Chief, Rex, Boss, Duke og King møter gutten Atari Kobayashi som leter etter hunden sin Spot.

Rollebesetningen er fabelaktig: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, Frances McDormand, Scarlett Johansson og Tilda Swinton.

"Isle of Dogs" er Wes Andersons andre animasjonsfilm og er en fornøyelig historie. Den er litt for lang og mangler litt av den typiske Anderson-stilen, så vi gir ingen topplassering.

7. The French Dispatch (2021)

Beste Wes Anderson-film: Spell no' Creedence, a! The French Dispatch (Image credit: Searchlight Pictures)

"The French Dispatch" kom i 2021 etter en lang utsettelse på grunn av Covid-19. Filmen er Wes Anderson på høygir og består av en samling historier om siste utgave av et amerikansk magasin produsert i Frankrike.

Som vanlig er det detaljert, vakkert og med en herlig rollebesetning. Men historiene er ikke så engasjerende som vi skulle ønske og det henger ikke helt sammen. Estetisk er det alt vi kunne drømme om, men det er faktisk litt kjedelig. Vi krysser fingrene for at neste Wes Anderson-film finner tilbake til formen.

6. Fantastic Mr. Fox (2009)

Beste Wes Anderson-film: Vi skal ut å røve i Fantastic Mr. Fox (Image credit: 20th Century Studios)

Wes Andersons animerte filmatisering av Roald Dahls barnebok "Fantastic Mr. Fox" ble ingen kassasuksess, men er en fin fortelling som burde vært mer populær.

Filmen er i stop-motion, og har stemmeskuespillere fra Hollywoods elite: George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Willem Dafoe og Owen Wilson. Vi følger Mr. Fox som planlegger et ran av de slemme bøndene Boggis, Bunce og Bean. Trioen sverger hevn og dermed må Mr. Fox bruke alle sine evner for å redde seg selv og familien fra bøndenes skumle planer.

Dette er kanskje ikke en barnefilm, men det er en morsom og sofistikert tolkning av Dahls historie.

5. The Grand Budapest Hotel (2014)

Beste Wes Anderson-film: Forhåpentligvis er det et ledig rom på The Grand Budapest Hotel (Image credit: Indian Paintbrush)

"The Grand Budapest Hotel" er Wes Andersons største suksess. Filmen tjente inn over 170 millioner dollar og vant fire Oscar.

Som vanlig finner vi sterke navn på rollelisten: Edward Norton, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Tilda Swinton og Willem Dafoe. Filmen handler om Gustave H, en legendarisk concierge på det europeiske hotellet Grand Budapest. Han må flykte fra farlige menn i en slags spionthriller som har alt man kan kreve av en Wes Anderson-film. Det er morsomt og vakkert og nesten som et eventyr.

4. Rushmore (1998)

Beste Wes Anderson-film: Bill Murray og Jason Schwartzman i Rushmore (Image credit: Indian Paintbrush)

"Rushmore" var den første filmen som virkelig viste hva Wes Anderson kunne få til. Det er morsomt, poetisk og tøysete - med følelser i bunnen.

Filmen er skrevet av Owen Wilson og følger Jason Schwartzman i rollen som Max Fisher. Han er en eksentrisk tenåring som fokuserer mer på alt som er gøy etter skoletid enn selve studiene på privatskolen han går på.

Et uventet vennskap med den kyniske businessmannen Herman Blume (Bill Murray), og forelskelsen i engelsklæreren Miss Cross (Olivia Williams) snur opp ned på tilværelsen.

3. Moonrise Kingdom (2012)

Beste Wes Anderson-film: Solid samling skuespillere i Moonrise Kingdom (Image credit: 20th Century Fox)

De fleste ville nok hatt "Moonrise Kingdom" lenger ned på listen, men vi er svært glade i denne filmen.

Vi følger Sam Shakusky, en foreldreløs gutt som rømmer fra speiderleiren sin på øya New Penzance. Han vil møte sin brevvenn Suzy, som han vil bli kjæreste med. Den overambisiøse speiderlederen Ward får resten av troppen til å lete etter den forsvunnede Sam.

Filmen er veldig søt og aldeles nydelig å se på. Nykommerne Kara Howard og Jared Gilman leder an i hovedrollene, men resten av rollebesetningen er som vanlig fra øverste hylle: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton og Jason Schwartzman.

2. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)

Beste Wes Anderson-film: Bill Murray er strålende i filmen The Life Aquatic with Steve Zissou (Image credit: Indian Paintbrush)

Denne filmen er tydeligvis ikke for alle. Enkelte fans av Wes Anderson synes ikke denne var noe særlig, mens andre (og vi) synes "The Life Aquatic with Steve Zissou" er helt fantastisk.

Bill Murray har rollen som Steve Zissou, en eksentrisk sjøfarer som jakter på jaguar-haien som drepte partneren Esteban. Med seg på oppdraget har han samlet en herlig gjeng, inkludert en mann som kanskje er sønnen hans. Det blir litt av et eventyr.

"The Life Aquatic with Steve Zissou" ble ingen stor kassasuksess, men dette er en skattekiste av en film. Fargebruken, kostymene, de merkelige karakterene og funky elektronika skaper et univers man nesten kan smake. Det ser så vanvittig stilig ut. I tillegg får vi noen fabelaktige endringer i tempo, plutselig dukker det opp knalltøffe actionscener. Seu Jorge synger portugisiske versjoner av David Bowie-låter og Bill Murray er bare fantastisk.

En scene i filmen er Wes Anderson på sitt beste: Zissous båt blir presentert rom for rom, etasje for etasje i en fullskala modell delt på midten. Det er herlig, rart og perfekt.

1. The Royal Tenenbaums (2001)

Beste Wes Anderson-film: Melankolsk gjeng i The Royal Tenenbaums (Image credit: Indian Paintbrush)

"The Royal Tenenbaums" er Wes Andersons mest populære film og er en fascinerende, gripende og tidvis ukomfortabel affære.

Familien Tenenbaum er en eksentrisk og dysfunksjonell gjeng. De tre barna var alle lysende stjerner da de var små: En glimrende tennisspiller, en genierklært manusforfatter og et matematisk vidunder. Som voksne har de møtt veggen og er fortsatt preget av farens beslutning om å forlate familien i deres ungdom. Når pappa Royal forteller familien at han er dødssyk, samles barna for første gang på lenge og gamle sår rives opp. Det høres ganske trist ut, men heldigvis er filmen et fyrverkeri av farger, musikk, fantastiske kostymer og herlige scener. Wes Anderson har skapt et univers som ser aldeles fantastisk ut og som man aldri har lyst til å forlate.

Rollebesetningen er nærmest perfekt: Gene Hackman, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Danny Glover og Bill Murray stråler alle sammen og resultatet er noe av det mest severdige vi kan tenke oss. Best av alle er matriarken Anjelica Huston, som virkelig gløder i sin lavmælte fremføring av lengsel, sorg og kjærlighet.

Hvorfor lage en liste over Wes Anderson-filmer?

For å forsvare vårt valg av beste Wes Anderson-film må vi nesten forklare litt hvorfor vi i det hele tatt har laget en liste.

Vi hører ofte om regissørers visjon og hvordan de setter sitt personlige preg på filmene de lager. Imidlertid er de fleste regissører nærmest kameleoner med skiftende stil og forskjellige sjangre. Det er for eksempel ikke lett å gjette at "The Wolf of Wall Street" og "Goodfellas" er laget av samme regissør, om man bedømmer tonen og fargevalget i filmene. Budsjett, rollebesetning og historien de vil fortelle fører ofte til vidt forskjellige typer film, selv med de beste regissører bak kamera.

Men sett på hvilken som helst Wes Anderson-film og de fleste vil umiddelbart kjenne igjen stilen og tonen. Vi kan ikke komme på noen annen filmskaper som har en så definert estetikk i alt han gjør, helt ned til rollebesetning. Jean-Pierre Jeunet er vel det nærmeste vi kan komme, men han ser ut til å mistet motivasjonen litt i det siste.

Wes Andersons verden er nøye symmetrisk, alle scener er så gjennomtenkte og detaljerte at det nesten ser ut som et dukkehus. Setter du en tilfeldig scene på pause, kunne du ha printet ut bildet og hengt det på veggen. Andersons fokus på detaljer, vintage kostymer og herlige soundtrack gjør filmene hans til en opplevelse for flere sanser.

Neste film ut vil være Asteroid City, som vi ikke vet så mye om, annet enn at rollebesetningen er enorm: Som vanlig er Bill Murray, Tilda Swinton og Jason Schwartzman med, men i tillegg vil Margot Robbie, Tom Hanks, Maya Hawke og Bryan Cranston dukke opp. Vi kan knapt vente!