Hvilken film blir vår "Beste Batman-film"? Lynvingen er tilbake og denne gangen ser vi nok en ny filmstjerne ikle seg maske og kappe i rollen som den legendariske detektiven i "The Batman" (2022). Nå som filmserien har fått et nytt tilskudd er det på tide med en rangering av alle Batman-filmene. Robert Pattinson gjør en suveren rolle, men er det bra nok til å havne øverst på listen vår?

Vel, nesten! I vår anmeldelse av The Batman er vi svært fornøyd med regissør Matt Reeves forsøk på å trekke Lynvingen i en litt mørkere retning enn actionfilmene vi har blitt vant til de siste 20 årene.

Nok prat, dette er vår rangering av de beste Batman-filmene:

Beste Batman-film - alle Lynvingen-filmene rangert

The Dark Knight (2008) The Batman (2022) Batman Begins (2005) Batman (1989) Batman Returns (1992) The Dark Knight Rises (2012) Batman Forever (1995) Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) Batman and Robin (1997)

9. Batman and Robin (1997)

Vi begynner nederst og kan bare si uff! Du kan ikke en gang nyte denne filmen ironisk, så dårlig er den. Regissør Joel Schumacher bommet på det meste her, han klarte i det minste å få frem litt humor i "Batman Forever" (1995). Om man ser på rollebesetningen burde dette gjort filmen til en kassasuksess nesten alene: George Clooney var på vei til å bli stor i Hollywood og kunne fått en opptur som vår kappekledde helt. Alicia Silverstone (Batgirl) var allerede en superstjerne, Uma Thurman (Poison Ivy) hadde gjort "Pulp Fiction" og selveste Arnold Schwarzenegger skulle spille hovedskurken Mr Freeze.

Dessverre er filmen på nivå med en dårlig episode av "Power Rangers" og det virker som formålet med filmen var å selge leker til barn. Det eneste som har overlevd fra denne fadesen er vitser og memes om brystvortene på Batman og Robins kostymer. I tillegg er filmen over to timer lang - selv 90 minutter hadde vært for mye, så kjedelig er den. Mystikken og mørket Tim Burton hadde skapt var fullstendig forduftet og Joel Schumacher burde aldri ha vært involvert i Batman.

Men dersom denne kalkunen aldri hadde eksistert, hadde muligens ikke Christopher Nolan følt behovet for å gjenopplive Batman - så kanskje vi skylder herr Schumacher en takk?

8. Batman V Superman: Dawn of Justice (2016)

Zack Snyder lagde denne med gode intensjoner, men endte opp med en film som noen få liker og de fleste virkelig hater.

"Batman V Superman" er ingen bra film. Det er for mye dårlig CGI og verken Batman eller Superman blir presentert med noe særlig dybde. Det som skulle være den mest dramatiske scenen i filmen, hvor Bruce Wayne ikke tar livet av Superman fordi mødrene deres har samme navn, blir en altfor enkel snarvei til målet. Når heltene endelig skal samarbeide er man allerede litt lei av hele filmen, det har tatt for lang tid, og så ender "Batman V Superman" opp som en dårlig animert monsterfilm i stedet for en heftig finale.

Det er virkelig synd, for filmen hadde potensiale: Ben Affleck var bra som en middelaldrende og irritert Batman. Jesse Eisenberg fungerte fint som Lex Luthor og filmen var tidvis veldig vakker å se på. Kampen mellom Batman og Superman var et fantastisk høydepunkt i den legendariske tegneserien "Batman: The Dark Knight Returns" av Frank Miller, mens i denne filmen ble det for tynt. Filmens Ultimate Edition gir litt mer innhold og litt mer Henry Cavill som Superman, men det holder fortsatt ikke.

7. Batman Forever (1995)

I Joel Schumachers første forsøk på å gjøre Batman, tok han farvel med Tim Burtons mørke visjon og satset heller på en blockbuster for hele familien. Resultatet var ikke katastrofe, men spesielt bra er det heller ikke. Val Kilmer ble litt for livløs som Batman og Chris O'Donnell gjorde Dick Grayson/Robin litt for harmløs. Heltene bleknet i forhold til skurkene: Tommy Lee Jones var god som Two-Face og Jim Carrey var Jim Carrey med grønn drakt (eller Riddler, som jo karakteren het), og på 90-tallet var det ganske så morsomt.

Nicole Kidman var også med som doktor Chase Meridian, men den rollen var så slapp og ga så lite til filmen at vi nesten glemte henne. Filmen burde fått folk til å forstå at Joel Schumacher ikke var rett regissør for Batman, men den klarte seg akkurat bra nok til at han dessverre fikk en ny sjanse med "Batman and Robin".

På tross av dette er vi glade filmen eksisterer. Uten "Batman Forever" hadde vi aldri fått Seals nydelige låt "Kiss From A Rose", og da må vi rett og slett godkjenne hele prosjektet.

6. The Dark Knight Rises (2012)

Christopher Nolans tredje Batman-film skulle avslutte en glimrende trilogi, men den ble litt for ujevn for oss. Det begynner så bra med Bane (Tom Hardy) som tar over Gotham med brutal styrke og uforutsigbare strategier. Han banker Batman på første forsøk og det føles virkelig som Batman ikke lenger kan redde Gotham. Hele byen er lamslått av Banes styrke og det burde blitt en svært spennende historie om veien frem til et herlig oppgjør.

I stedet ble filmen bare rar. Det er lange, kjedelige sekvenser hvor Gotham (og vi) venter på at Bane skal fullføre trusselen om bombedetonasjoner. Bruce Wayne trener seg opp i et fengsel i et stort hull i ørkenen, hvor behandlingen i stor grad går ut på at en mann slår han i ryggen (!).

Så blir det litt spennende igjen når Gotham er klare til å slå tilbake. Det er synd Anne Hathaway kun fikk en film som Selina Kyle, hun var en flott kontrast til Bruce Wayne og kjemien mellom dem var god.

Banes plan om å ta rike menneskers penger og posisjon kunne vært god, men i stedet dreper han bare en haug med folk fra alle samfunnslag. Det at politiet ender opp som Gothams redning klinger ikke like godt nå for tiden, men heldigvis gjorde filmen et poeng av at politistyrken samlet seg for å hedre Harvey Dent - fordi Jim Gordon aldri fortalte sannheten om hans død.

Filmen ble dessverre aldri den sterke, ikoniske avslutningen på Nolans trilogi, men nå er det heldigvis på tide med de virkelig gode filmene på listen vår.

5. Batman Returns (1992)

Om det er noe vi kan lære av Tim Burton og Christopher Nolans Batman-filmer, er det at disse filmene fungerer best når regissøren får spillerom til å sette sitt personlige preg på verden de skaper. Det samme gjelder de beste tegneseriene om Batman: De trenger ikke tolke Batman likt hver gang, men de må tilføre noe spesielt og faktisk gjøre publikum begeistret.

"Batman Returns" begeistrer! Det er 50% fortelling om skurkene i Batman-universet og 50% Tim Burtons mørke eventyr. Opprinnelseshistoriene til Pingvinen og Catwoman føles mer som "Edward Saksehånd" enn hva man var vant til fra tegneseriene om Batman. Det er nettopp dette som gjør dette til en bra film, skurkene er mer fascinerende enn heltene. Michelle Pfeiffer er fabelaktig som Selina Kyle og Danny DeVito er herlig grotesk som Oswald Cobblepot. Michael Keaton er en god Batman, men blir kun den tredje beste hovedpersonen i filmen.

"Batman Returns" lykkes med å vise at de beste skurkene er de som selv startet som utsatte offer. Filmen ble ansett som litt for mørk på den tiden. I en brutal sekvens fra filmen, biter Pingvinen nesten av nesen på en kar, noe som nok var årsaken til at Joel Schumacher prøvde seg på barnevennlig slap-stick i sine to filmer.

4. Batman (1989)

Batman kjempet en kamp mot historien før 1989. 60-tallets tøysete serie med Adam West hadde gjort Batman til noe ganske annet enn den mørke hevneren som ble populær i tegneseriene.

"Batman" pustet nytt liv i vår helt i en dyster og gotisk verden. Den fantastiske stilen som ble brukt for Gotham City var skapt av designer Anton Furst og var alt du kunne forvente av en Tim Burton-film. Men "Batman" var også morsom, med innflytelse fra nettopp Adam Wests klovnete fremstilling av Lynvingen.

Bruce Wayne, spilt av Michael Keaton, er den karismatiske og eksentriske milliardæren. Jokeren stjeler alle scenene han er i, etter glimrende spill fra Jack Nicholson. Teatralsk og full av overskudd, akkurat slik Jokeren skal være. Keaton klarer faktisk nesten å matche Nicholson i filmen, som Bruce Wayne fikk han vist frem sitt komiske talent og som Batman var han akkurat mystisk og tøff nok. Det er mange som fortsatt holder Keaton som den beste Batman, selv etter så lang tid. Og Batmobilen fra 1989 er uten tvil det vakreste kjøretøyet Batman noensinne har hatt.

"Batman" fra 1989 gjorde Batman kul igjen og det er hele verden takknemlig for.

3. Batman Begins (2005)

Etter fadesen med "Batman and Robin", ble DCs kappekledde helt satt på vent i flere år. Flere skal ha forsøkt seg på nye prosjekter, men det skjedde ikke noe konkret før Christopher Nolan kom på banen. Han hadde gjort suksess med de mørke thrillerne "Memento" og "Insomnia", og fikk god respons på sitt forslag om å gjøre en "tilbake til start"-versjon av Batman, inspirert av de klassiske tegneseriebøkene "Batman: Year One" og "The Long Halloween".

"Batman Begins" ble et paradigmeskifte for superheltfilmer. Filmen tok Batman seriøst, men fant balansen mellom mørket og det underholdende, akkurat slik tegneseriene lyktes så godt med.

Filmen er ganske nedtonet, Christian Bale spiller en sorgtynget Bruce Wayne som dedikerer livet sitt for å bringe rettferdigheten tilbake til Gotham. Han vil bli et symbol i kampen mot kriminalitet og urettferdighet. For å bli klar for oppgaven læres han opp av the League of Shadows og Henri Ducard (Liam Neeson), før han innser at deres brutale metoder ikke vil fungere i hans ønske for et bedre Gotham. Etter hvert er det nettopp the League of Shadows som blir den største fienden, i tillegg til Dr Jonathan Crane (Cillian Murphy).

"Batman Begins" er ganske annerledes enn de to neste filmene til Nolan, den ligner mer på "The Prestige" og "Memento" med sine tilbakeblikk. Gotham er mørk og dyster, nærmere Tim Burtons versjon enn storbyen vi får se i "The Dark Knight" og "The Dark Knight Returns". Filmen er den definitive fremstillingen av hvordan Batman ble Batman.

2. The Batman (2022)

Enkelte fans av Batman synes kanskje det er skivebom å separere de to beste Christopher Nolan-filmene. Men Matt Reeves "The Batman" fortjener denne plassen på lista.

Robert Pattinsons melankolske fremstilling av Batman var et uventet høydepunkt. Filmen har et stødig tempo og er mer en mørk detektivhistorie enn en klassisk superheltfilm. Med sine nesten tre timer går det kanskje for langsomt for noen, men filmen er spennende, dramatisk og tidvis skummel, og klarer seg utmerket sammenlignet med de mer fartsfylte filmene om Batman.

Bruce Wayne er forholdsvis fersk i oppgaven som kappekledd hevner, han kaller seg ikke en gang Batman ennå, og blir satt på sin største prøve når Riddler (Paul Dano) bestemmer seg for å en etter en ta livet av Gothams elite. Når Wayne-familien dras inn i byens korrupsjon må Bruce både konfrontere sine egne demoner i tillegg til gatenes kriminelle.

Alt man forventer av en god Batman-film er på plass: Gotham er skitten og dyster, man vet ikke helt hvem man kan stole på, plottet er spennende og actionsekvensene er tøffe.

Det som virkelig gjør filmen så bra er hvordan den går i dybden på Batman og Riddler. Vi blir kjent med karakterene i stedet for å bare møte dem i deres ferdige form. Selina Kyle og Oswald Cobblepot får også sine introduksjoner og fungerer som gode biroller. Best av alt er selve stemningen, det ligner mer på David Finchers "Seven" enn noe annet. Musikken og mørket gir en følelse av at noe skummelt og voldsomt skal skje. "The Batman" er veldig nære en topplassering.

1. The Dark Knight (2008)

Så har vi endelig den ultimate Lynvingen-filmen. Ikke uventet er det Christopher Nolans oppfølger til "Batman Begins" som tar førsteplassen. "The Dark Knight" er ambisiøs både i stil og fortelling. Gotham ser ut som en vanlig storby og filmen føles som en kriminalfilm, mange har sammenlignet den med legendariske "Heat". Dermed får vi en superheltfilm som ikke ligner noe annet vi har sett.

Statsadvokat Harvey Dent (Aaron Eckhart) vil rydde opp i Gothams kriminalitet med hard hånd. Så dukker Heath Ledger opp som Jokeren og situasjonen eskalerer. Jokeren vil bare skape kaos og det overrasker både det etablerte kriminelle miljøet og politiet. Jokeren ser Batman (Christian Bale) som sin naturlige motpart og vil utfordre han og hele Gothams moralske kompass med en rekke voldsomme aksjoner. Filmen byr på noen virkelig heftige sekvenser og kanskje filmhistoriens beste biljakt? Jakten på Jokeren er både spennende og fascinerende og filmen gir følelsen av at dette nesten kunne skjedd på ekte.

Filmen er ganske lang og det store høydepunktet det bygges opp mot blir kanskje ikke like eksplosivt som forventet. Men dette er utvilsomt den beste Batman-filmen noensinne og vil alltid være den filmen alle Batman-filmer blir målt mot i all fremtid.

Hva krever vi egentlig av en virkelig god Batman-film?

Hva er det egentlig som gjør en Batman-film virkelig god?

For oss er det kombinasjonen av rolleinnehaverne, skurkene, stemningen og hvem som står bak kamera. Batman ble skapt i 1939 og har blitt fremstilt i utallige versjoner, alt fra dyster detektiv til tøysete skurkejeger. Batman kan fungere på mange måter i mange sjangre og det er derfor han har vært relevant i alle disse årene.

På film har seks ulike skuespillere spilt hovedrollen som Batman i løpet av 33 år. James Bond har kun hatt syv på 60 år. Det kreves kanskje noe ekstra for å lykkes som Batman?

Vi har rangert Batman-filmene basert på våre personlige meninger og vi har ekskludert filmer som kanskje noen mener burde vært med får å lage en fullstendig liste. Filmen fra 1966 med Adam West er for gammel til å bli med på listen vår, ingen av oss er gamle nok til å ha noe ekte forhold til denne.

De animerte Batman-filmene er også utelatt, rett og slett fordi det er for mange av dem. Noen er gode, "The Lego Batman Movie" er helt suveren. Men majoriteten er ikke så interessante og vi savner en virkelig ambisiøs versjon som ikke følger den tradisjonelle tegnestilen, men heller prøver på noe helt nytt.

Vi utelot også "Justice League" og "Suicide Squad", det er ikke rene Batman-filmer. Vi vil ha Batman i fokus, han skal aldri være en birolle.