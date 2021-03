Hvem er Batman? Superhelten som også er blitt kalt Caped Crusader (eller Lynvingen her i Norge) har dukket opp i så mange versjoner i årenes løp at ingen vet dette med sikkerhet.

Dette er ikke nødvendigvis dårlige nyheter for selve skikkelsen, ettersom Batmans tilpasningsevne er en av de viktigste årsakene til at han har kunnet holde det gående i over åtti år. Det er få superhelter som har et like bredt repertoar som Batman. Gjennom sin lange karriere med bekjempelse av kriminalitet har Dark Knight rukket over det meste.

Batman-filmene har vært like varierende som karakteren selv – fra Christopher Nolans realistiske Dark Knight-trilogi til Joel Schumachers fjollete Batman & Robin. Batman-franchisen har også jevnlig fått sine nyinnspillinger, og når skikkelsen er like slitesterk som James Bond, har det gitt rom for at hver nytolkning av Gothams mest berømte fjes har fått en total makeover. Det neste tilskuddet kommer i form av The Batman, som vil slippes i mars 2022. Her vil Robert Pattinson inneha hovedrollen.

Men hvor skal du begynne tittingen? Gjør deg klar til en reise gjennom Gothams gater og følg Lynvingens imponerende karriere fra begynnelse til foreløpig slutt. Slik ser du Batman-filmene i riktig rekkefølge.

Batman-filmene – etter utgivelsesdato

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

The Lego Batman Movie (2017)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (2022)

Ovenfor ser du alle Batman-filmene som har kommet i løpet av de tiårene som har gått siden skikkelsen ble skapt.

Utover de store Bat-franchisene har Bruce Wayne og hans kriminalitetsbekjempende alter ego gjort mange store opptredener på skjerm og lerret. Dette begynte allerede på 1940-tallet, da det ble skapt et detektivdrama på bakgrunn av den plutselige populariteten til en skikkelse som hadde debutert i et seriemagasin i 1939. Lewis Wilson spilte tittelrollen i Batman fra 1943, før Robert Lowery tok over i Batman and Robin fra 1949.

I 1966 var tiden inne for en ny opptreden på kinolerretet for Lynvingen, da Hollywood bestemte seg for å utnytte suksessen til TV-serien med Adam West i hovedrollen. Dette er en film med massevis av skurker, og det er her vi finner opphavet til den ikoniske Shark Repellent Batspray – en viktig artefakt i bat-arsenalet som skulle være fraværende på filmletrretet helt til The Lego Batman Movie fra 2017.

Batman har også vært et stort navn innenfor animasjonsfilmenes verden, og han har rukket å medvirke i noen tegnefilmer. Den fantastiske Batman: Mask of the Phantasm førte den kritikerroste Batman: The Animated Series til kinosalene, mens Lego Batman Movie nesten et kvart århundre senere gjorde livet i Gotham morsommere enn det hadde vært på lenge.

Batman var også med i The Lego Movie og The Lego Movie 2, og hadde dessuten en kort opptreden i den kritikerroste Joker – selv om det her var snakk om Bruce Wayne før han ble Batman, da han mistet foreldrene sine. Det henvises også til Batman flere steder i DC Extended Universe, blant annet i Shazam!, Harley Quinn og Birds of Prey – og selv om han ikke dukker opp i Wonder Woman, er det Bruce Wayne som sender Diana bildet som utfordrer henne til å gå tilbake til hendelsene i World War I.

Batman dukker med andre ord opp nesten over alt.

Batman-filmene i kronologisk rekkefølge

Når det gjelder nytolkninger av filmer, kan ingen annen superhelt konkurrere med Batman. Med Robert Pattinsons debut som Batman i 2022 markeres superheltens fremtreden i sin fjerde skikkelse på det store lerretet. Til og med superhelter som Superman og Spider-Man ligger et hakk bak.

Med tanke på Batmans slitesterke popularitet, er det underlig at ikke Hollywood ga ham en stor film-franchise før 1989, da regissøren Tim Burton stilte Michael Keatons Bruce Wayne opp mot Jack Nicholsons Joker. Dette ble den nest mest innbringende filmen dette året, så det var uunngåelig med en oppfølger. Men ingen kunne se for seg hva Burton, med en usedvanlig kreativ tilnærming, kunne finne på.

Den mørkere og litt annerledes Batman Returns er en av de mest gjennomtenkte, vidunderlig bisarre superheltfilmene som noen gang er skapt. Dessverre bidro dette også til at den skapte en betydelig lavere inntjening enn forgjengeren. Det førte i sin tur til at Warner Bros gikk tilbake til den eldre etablerte Gotham-stilen.

I Batman Forever (1995) fikk Joel Schumacher overta spakene, mens Val Kilmer var iført den legendariske drakten. Til tross for at filmen ble en kommersiell suksess, var denne neonbelyste oppfølgeren langt mindre populær blant kritikerne – og det skulle snart bli verre …

To år senere gjorde Batman & Robin i prinsippet kål på franchisen med en film som ofte dukker opp i kåringer av typen «historiens verste film». Det førte til at den tidligere Akutten-stjernen George Clooney fikk en tøff start på sin karriere som hovedrolleinnehaver i kinofilmer, etter å ha tatt over drakten etter Val Kilmer.

Deretter fulgte åtte års fravær fra kinosalen, tross en rekke forsøk på å få Bat-maskineriet i gang igjen. Darren Aronofsky samarbeidet med Frank Miller for å få til en filmatisering av Year One-serietiden, mens Das Boot/Air Force One-regissøren Wolfgang Petersen holdt på med et Batman v Superman-prosjekt.

Gotham Citys frelser dukket opp igjen i i den uventede skikkelsen til Christopher Nolan. Han var en ung regissør som var blitt kjent gjennom den spennende thrilleren Memento. Han hadde en modig, men realistisk visjon for Batman. Med Batman Begins først ut, ble Dark Knight-trilogien med Christian Bale et av høydepunktene i superheltfilmenes historie, med suverene actionsekvenser og ekte moralsk kompleksitet.

Dessverre for rettighetsinnehaverne Warner Bros, begrenset Nolans bidrag til historien seg til en avtale for tre filmer. Det innebar at Batman igjen trengte en ny omstart etter The Dark Knight Rises fra 2012. Den kom til slutt, som et resultat av DCs anstrengelser på å utfordre det altoverskyggende Marvel Cinematic Universe. Men denne gangen skulle ikke Batman være den eneste stjernen.

Som en oppfølger til Superman-nytolkningen Man of Steel fra 2013, parket Batman v Superman: Dawn of Justice på en spontan måte i gang et delt univers i MCU-stil. Zack Snyders ble likevel noe av en skivebom, der Ben Affleck spilte en eldre og råere Batman som ikke var redd for å bryte skikkelsens regel om ikke å drepe. Denne tolkningen var det vanskelig å bli glad i. Dermed var det en stor lettelse at han myknet opp en smule til sine opptredener i Suicide Squad og Justice League. Dessverre var begge disse filmene temmelig dårlige.

Det var tanken at denne versjonen av Batman skulle få sin egen film, der Affleck skulle stå for manus og regi. Men etter at stjernen bestemte seg for å forlate prosjektet, befant Gothams mest kjente skikkelse seg igjen i ingenmannsland. Nå har Matt Reeves, regissøren for Cloverfield og War for the Planet of the Apes, entret Batman-franchisen gjennom filmen The Batman, der Robert Pattison spiller rollen som Wayne/Batman. I The Batman utfordres Batman av en gjeng klassiske fiendeskikkelser, blant andre Catwoman (Zoë Kravitz), Riddler (Paul Dano) og Penguin (Colin Farrell) i en film som ventes å få sin première i mars 2022.

Og før du spør, kan vi like gjerne svare: nei, det finnes frustrerende nok ingen kontinuitet mellom disse forskjellige Batman-franchisene. Vi har derfor inndelt dem i ulike epoker, slik at det blir litt mer oversiktlig.

Tim Burton/Joel Schumacher-epoken

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Dark Knight-trilogien

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

DC Extended Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Ny versjon av Batman (Robert Pattinson)

The Batman (2022)

De beste Batman-filmene: en rangering

Ettersom Batman har vært med i filmer i nesten åtti år nå, er det ingen overraskelse at filmene er skapt i en rekke ulike stiler og valører. Men det finnes få franchiser i historien, og da er også James Bond med i regnestykket, som har hatt en så stor variasjon i kvaliteten.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse at Christopher Nolans majestetiske The Dark Knight havner høyest oppe på listen, fulgt av den kritikerroste Joker – som kanskje ikke er en Batman-film, men det er definitivt en film som tilhører Bruce Wayne-universet. Det er interessant å merke seg at begge filmene har Oscar-belønnede opptredener av skuespillerne som spiller Joker. Heath Ledger i The Dark Knight og Joaquin Phoenix i Joker.

Det var også uunngåelig at slaktofferet Batman & Robin havnet nederst på listen. Den fikk langt mer oppmerksomhet under Razzies (Golden Raspberry Awards – prisen til de dårligste filmprestasjonene) enn under Oscar-utdelingen.

Animerte Batman-filmer

Men Batman skulle ikke nøye seg med bare å erobre de store flatene. Han har også medvirket i flere animerte filmer i sin begivenhetsrike levetid.

Hans tidlige animerte titler var spin-offs fra populære TV-serier, med for eksempel Mask of the Phantasm, som var en spin-off fra den anerkjente Batman: The Original Series/The New Batman Adventures. Return of the Joker var bygget på universet før Batman Beyond og den sjangeroverskridende The Batman vs Dracula var en del av The Batman TV-serien fra 2000-tallet.

Men det er først det seneste tiåret Batman virkelig er blitt aktiv på den animerte filmfronten, etter at Warner Bros lanserte sin suksessrike serie DC Universe Animated Original Movies. Enkelte av filmene har vært så store at de er blitt vist på kino i forbindelse med lanseringen.

Selv om mange av disse filmene bygger på originalfortellinger eller utspiller seg i DCs animerte filmunivers, har serien skilt seg mest ut for å ha hentet frittstående fortellinger fra tegneseriebladene om Batman – som Batman: Year One, The Dark Knight Returns og The Killing Joke – til kinolerretet.

Lynvingens opptredener avrundes med et par animerte fortellinger som utspiller seg i universet fra 60-tallets TV-serier. Disse inkluderer den avdøde Adam Wests siste opptreden i rollen og Batmans første møte med Two-Face. I tillegg har man den japanske Batman Ninja og usannsynlige samarbeid med Scooby-Doo og Teenage Mutant Ninja Turtles.

Batman: The Animated Series/The New Batman Adventures

Batman and Mr Freeze: SubZero (1998)

Batman: Mystery of the Batwoman (2003)

Batman Beyond

Batman Beyond: Return of the Joker (2000)

The Batman

The Batman vs Dracula (2005)

DC Animated Universe – originalfilmer

Justice League: The New Frontier (2008)

Batman: Gotham Knight (2008)

Superman/Batman: Public Enemies (2009)

Justice League: Crisis on Two Earths (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Superman/Batman: Apocalypse (2010)

Batman: Year One (2011)

Justice League: Doom (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 1 (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (2013)

Justice League: Paradox (2013)

Justice League: War (2014)

Son of Batman (2014)

Batman: Assault on Arkham (2014)

Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Batman vs Robin (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Batman: Bad Blood (2016)

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman and Harley Quinn (2017)

Batman: Gotham by Gaslight (2018)

Justice League vs the Fatal Five (2019)

Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

Batman vs Two-Face (2017)

Japanske filmer

Batman Ninja (2018)

Serie-spin-offs