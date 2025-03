Ny iPhone 17-rapport forsterker ryktene om store oppgraderinger av skjerm og kamera – pluss en dyr, brettbar iPhone

Det ryktes nok en gang at iPhone 17 har en ProMotion-skjerm med 120Hz oppdateringsfrekvens

iPhone 17 Pro og Pro Max sies å få tre 48 MP-kameraer.

Den brettbare iPhone-modellen kan arve teknologi fra iPhone 17 Air og koste rundt 2 000 dollar

Dette kan bli et stort år for oppgraderinger i iPhone-serien. I tillegg til at flere modeller i iPhone 17-serien skal ha fått nytt design og rykter om en helt ny modell kalt iPhone 17 Air, hører vi også om flere mulige forbedringer av spesifikasjonene.

Mark Gurman fra Bloomberg – som har vist seg å være en pålitelig kilde for Apple-relatert informasjon – har (via PhoneArena) gått gjennom en rekke oppgraderinger som ventes i iPhone 17-serien. Blant annet nevnes det at basismodellen til iPhone 17 skal få en ProMotion-skjerm.

Det vil bety at oppdateringsfrekvensen kan nå opp til 120Hz, som er det dobbelte av 60Hz iPhone 16 tilbyr. Det er også i tråd med hva iPhone 16 Pro-serien – og de fleste Android-telefoner – allerede har.

En høyere oppdateringsfrekvens kan gjøre animasjoner og scrolling jevnere, men med ProMotion kan oppdateringsfrekvensen også senkes til godt under 60Hz som iPhone 16 alltid kjører på, noe som kan spare batteri når høy frekvens ikke er nødvendig. Det vil også gjøre det mulig å ha funksjoner som alltid-på-skjerm og standby-modus på telefonen.

Det er verdt å merke seg at dette ikke er første gang vi har hørt om en 120 Hz-skjerm i basismodellen til iPhone 17, men det faktum at informasjonen kommer fra Gurman, gjør den mer troverdig.

Gurman har også bekreftet en annen påstand – nemlig at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få tre 48 MP-kameraer på baksiden, noe som vil bety en oppgradering fra det nåværende 12 MP-telekameraet. Vi har også hørt dette fra andre kilder før, men når det gjentas av en så kjent kilde, virker det enda mer sannsynlig.

Bare to av kameraene på iPhone 16 Pro er på 48 MP. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kort om den brettbare

Endelig har Gurman også delt ny informasjon om Apples etterlengtede brettbare iPhone. Han hevder den vil bli lansert neste år, med et design som ligner på Samsung Galaxy Z Fold 6 og med mye av den samme teknologien som iPhone 17 Air.

Nøyaktig hvilken teknologi det er, er ikke klart, men vi antar at den kan bli like tynn og kanskje inngå lignende kompromisser, for eksempel kun ett enkelt kamera på baksiden.

Den brettbare iPhonen-modellen er angivelig priset til rundt 2 000 dollar (omtrent 21 000 kroner), men Gurman tror telefonen likevel kan bli en suksess for Apple, til tross for den høye prisen.

Når det er sagt, er vi fortsatt mer skeptiske til ryktene omkring den brettbare iPhone-modellen sammenlignet med det vi hører om iPhone 17-serien, siden den sannsynligvis er lengre unna i tid og ikke så mye informasjon har blitt lekket om den ennå.