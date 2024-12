iPhone 17: Siste nytt og rykter for hver forventet modell

iPhone 16-serien er i skrivende stund fortsatt temmelig ny, og likevel er det allerede dukket opp mange antatte lekkasjer om iPhone 17. Noen av dem dukket opp allerede før lanseringen av Apples nyeste telefoner.

Selv om vi ikke regner med at iPhone 17 og søsknene skal lanseres før september 2025 – har vi allerede en ide om hva vi kan vente oss av disse telefonene. Det inkluderer kameraoppgraderinger, enda en ny knapp, bedre skjermer og til og med en helt ny modell.

Nedenfor finner du alle detaljer om alle troverdige lekkasjer og rykter vi har hørt så langt, og vi vil oppdatere denne artikkelen underveis mot lanseringen

Rett på sak

Hva er dette? Den kommende flagsskiputgaven av iPhone

Den kommende flagsskiputgaven av iPhone Når kommer den? Trolig i september 2025

Trolig i september 2025 Hva vil den koste? Trolig mer enn 11 990 kroner

Forutsigbar lanseringsdato

iPhone 16 (Image credit: Future)

Blir trolig avduket i første halvdel av september

Kan få en startpris på rundt 12 000 kroner

Det er ingen rykter om lanseringsdatoen for iPhone 17 ennå, men vi trenger egentlig ikke noen, siden Apple har en tendens til å følge et svært forutsigbart mønster.

Derfor spår vi at iPhone 17 vil bli avduket i første halvdel av september 2025. Vanligvis kunngjør Apple de nye enhetene på en tirsdag eller onsdag, men selskapet brøt med det mønsteret for iPhone 16 og valgte seg en mandag , så vi er ikke helt sikre på den nøyaktige dagen.

Når det er sagt, velger Apple oftest den andre uken i måneden, så nyheten kan bli annonsert en gang mellom mandag 8. september og fredag ​​12. september, der 8., 9. eller 10. september er mest sannsynlig, basert på ukedagene Apple vanligvis velger.

I alle fall vil telefonene sannsynligvis bli tilgjengelige for forhåndsbestilling på fredagen i kunngjøringsuken (som betyr sannsynligvis fredag ​​12. september eller kanskje den 5. september hvis gjetningene er riktige).

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når det gjelder prisen, er den eneste lekkasjen så langt for en ny modell som muligens kalles iPhone 17 Slim eller iPhone 17 Air (mer om dette nedenfor), men en melding antyder at denne slankere versjonen av iPhone 17-modellen kan få en startpris på $1 299. iPhone 16 Pro Max hadde en lanseringspris i USA på $1 199.

Vi vil imidlertid ta det med en klype salt, siden dette ville være en høyere pris enn den nåværende toppmodellen, og noen andre lekkasjer antyder at denne vil være plassert mer i midten av serien.

Vi kan uansett se på tidligere lanseringspriser som referansepunkt for startpriser på de andre modellene. iPhone 16 starter på 11 990, iPhone 16 Plus starter på 13 490, iPhone 16 Pro på iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max på 17 990 kroner, så etterfølgere til disse modellene vil sannsynligvis koste minst så mye.

Kan du stole på disse ryktene?

Vi vil ikke regne med at prisen på iPhone 17 Air blir så høy som vi har hørt, ettersom den med større sannsynlighet vil legge seg rundt midten av serien, og siden ingen andre lekkasjer har nevnt priser ennå. Lanseringsdatoen for alle disse telefonene vil sannsynligvis bli i september.

En ny modell

Vi får kanskje ikke en etterfølger til iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

En iPhone 17 Air i stedet for en Plus-modell

Vent deg også en iPhone 17, en iPhone 17 Pro og en iPhone 17 Pro Max

Du vil ikke bli overrasket over å høre at vi forventer en iPhone 17, en iPhone 17 Pro og en iPhone 17 Pro Max, men hva med iPhone 17 Plus? Vel, selv om det er en mulighet, har flere lekkasjer antydet at det kan være en slankere og dyrere iPhone 17 Air eller iPhone 17 Slim i stedet.

En anerkjent analytiker spår imidlertid at iPhone 17 Air ikke vil bli mer populær enn selskapets Plus- og minimodeller.

Det er også en viss sjanse for at vi får se en iPhone 17 Ultra, enten i stedet for eller i tillegg til iPhone 17 Pro Max. Dette vil i så fall bli en ultra-premium modell som vil plassere seg på toppen av hierarkiet. Men det virker mindre sannsynlig, siden det ikke er noe som har blitt lekket nylig.

Påstandene om en iPhone 17 Air har imidlertid kommet relativt nylig, og fra en rekke anerkjente kilder, så det er stor sjanse for at vi kan få se en superslank iPhone i 2025.

Kan du stole på disse ryktene?

Tallrike anerkjente kilder har pekt på en iPhone 17 Air eller iPhone 17 Slim, så vi vil tro at denne sannsynligvis vil dukke opp, selv om hva den faktisk vil hete er mindre klart. Dessuten regner vi ikke med å se en iPhone 17 Ultra.

En ny knapp

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En 120Hz-skjerm til alle fire modeller

En ny knapp i stedet for handlings- og volumknappene

Ny skjermteknologi til Pro-modellene

En av de mer spennende iPhone 17-designlekkasjene vi har hørt, er at iPhone 17 Pro og muligens også andre modeller kan få enda en ny knapp – denne gangen én enkelt knapp som erstatter handlingsknappen og begge volumtastene.

Opplysningene om denne mulige knappen er begrensede, men det er lett å forestille seg at den kan fungere som kamerakontrolltasten, slik at du kan sveipe for å endre volumet og trykke på den for å starte en app eller funksjon du ønsker. Kanskje ville den til og med akseptert både lette og sterke presser for å lansere forskjellige ting.

Apple har faktisk eksperimentert med enhetlige volumknapper i faststoff tidligere, inkludert på en iPhone 14 Pro-prototype, så det er mulig at ideen gjenoppstår til iPhone 17-serien.

Og i en mindre sannsynlig lekkasje har vi hørt at Apple kunne utstyre noen eller alle iPhone 17-modeller med Face ID under skjermen.

En annen kilde har lekket tre mulige iPhone 17 Pro-farger, nemlig Dark Green Titanium, Teal Titanium og Green Titanium. Tilsynelatende vil bare én av disse bli brukt, om noen, og av disse er det Teal Titanium man mistenker at det er mest sannsynlig at blir tatt i bruk. Det er den midterste nyansen i det lekkede bildet nedenfor. Når det er sagt, mistenker vi at alle disse tre er lysere enn Apple ville valgt.

(Image credit: Majin Bu)

I en annen lekkasje har vi hørt at alle de fire iPhone 17-modellene kan få aluminiumsramme, noe som ville ha blitt en endring for Pro-modellene, ettersom iPhone 16 Pro og Pro Max bruker mer premium titan.

Dette virker som en merkelig endring, og meldingen tilføyer at i tilfellet med iPhone 17 Pro og Pro Max vil den øvre halvdelen av baksiden også være i aluminium, mens den nedre halvdelen vil utføres i glass. Kamerablokken er større enn på nåværende modeller.

Imidlertid har en annen lekkasje siden tilbakevist dette, og sa at iPhone 17 Pro og Pro Max vil holde seg til titanrammer.

Siden den gang har vi hørt at iPhone 17-serien kan ta i bruk rammen som er avbildet nedenfor, noe som kan gi et Pixel 9-lignende design. Det er litt i tråd med lekkasjen ovenfor som nevner en øvre halvdel av aluminium og en større kamerablokk.

(Image credit: @Jukanlosreve)

Vi har også fra andre kilder hørt at iPhone 17 Pro Max kan få en smalere Dynamic Island enn den nåværende modellen, og at i konflikt med lekkasjen over vil den få en titanramme, mens de andre modellene tilsynelatende vil få «et mer sammensatt» aluminiumskall, som kan være en referanse til baksiden i halvt metall og halvt glass, omtalt ovenfor.

Den samme kilden hevder også at iPhone 17 vil få en 6,1-tommers skjerm, iPhone 17 Air en 6,6-tommer, iPhone 17 Pro en 6,3-tommers skjerm, og iPhone 17 Pro Max får en 6,9-tommers. Det er altså de samme størrelsene som iPhone 16-linjen, selv om den angivelige nye Air-modellen kan få en litt mindre skjerm enn Plus-modellen den kan erstatte.

Det råder imidlertid en viss uenighet om skjermstørrelsen til iPhone 17 Air, og tipseren Ross Young hevder at den vil bli litt mindre på 6,55 tommer, mens @UniverseIce mener vi kan vente oss en 6,65-tommers skjerm.

Også når det gjelder iPhone 17 Air, antyder en melding at den ikke vil bli så slank som Apple håpet. Selskapet siktet opprinnelig på rundt 6 mm, men tilsynelatende ikke klarer de ikke å oppnå dette, ettersom det trenger mer plass til batteriet.

Når det er sagt, sier en annen lekkasje at iPhone 17 Air faktisk vil bli 5 mm til 6 mm tykk, men at takket være dette vil den ikke ha plass til et SIM-kortspor (så det vil kun være eSIM).

Denne meldingen legger til at iPhone 17 Air også bare vil få én hodetelefonhøyttaler, i stedet for to, slik tilfellet er på andre iPhone-modeller, og at den vil få en «stor, sentrert kamerablokk» som bare vil ha ett objektiv.

Vi har også hørt at alle fire iPhone 17-modeller kan få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en alltid-på-skjerm. Faktisk har flere kilder gjentatt dette, og sa at basisutgaven av iPhone 17 som sine Pro-søsken får en 120Hz oppdateringsfrekvens og alltid-på-skjerm.

Så akkurat dette ville ikke være en oppgradering for Pro-modellene, men for basisversjonen av iPhone 17 og for iPhone 17 Plus hvis vi får en slik telefon.

Imidlertid kan Pro-modellene fortsatt få en skjermoppgradering. En kilde hevder at skjermene deres vil gjøre bruk av en ny teknologi som «forbedrer batterieffektiviteten, maksimerer skjermens holdbarhet og forbedrer den generelle ytelsen sammenlignet med eksisterende skjermteknologier».

Endelig har vi hørt at skjermene til iPhone 17-linjen kan gjøre bruk av en type glass som ikke så lett får riper og reduserer gjenskinn.

Kan du stole på disse ryktene?

At Apple gir 120Hz-skjermer til alle de fire modellene er virkelig på tide, så vi håper absolutt det er sant, og det har blitt tipset om mange nok ganger til at vi foreløpig vil si at det er sannsynlig.

Ryktene om en ny knapp er noe vi er mindre sikre på, ettersom bare én kilde har nevnt det så langt, og de har en blandet merittliste.

Vi er også usikre på påstandene om at alle de fire modellene vil få en ramme i aluminium, da det vil virke som en nedgradering for Pro-enhetene.

Flere megapiksler

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Et nytt 48 MP telekamera til Pro-modellene

Nye 24 MP selfie-kameraer til alle modeller

iPhone 17-serien kan få flere betydelige kameraoppgraderinger, inkludert et nytt frontkamera på 24 MP til hver iPhone 17-modell, opp fra 12 MP på dagens telefoner. Det er en påstand denne kilden (Jeff Pu) har kommet med flere ganger.

Den samme kilden peker også på et 48 MP telefotokamera til iPhone 17 Pro og Pro Max, opp fra dagens 12 MP. Vi har også hørt analytiker Ming-Chi Kuo si noe lignende, selv om de ikke var sikre på om begge Pro-modellene ville få dette, eller om bare iPhone 17 Pro Max ville få et 48 MP telekamera.

Og tipseren @UniverseIce har også sagt at Pro-modellene vil få en trio med 48 MP-kameraer, noe som betyr en oppgradering for teleobjektivet, men ikke – i det minste når det gjelder megapiksler – for hovedkameraet eller ultravidvinkelen.

En annen lekkasje sier imidlertid at standardversjonen iPhone 17 og iPhone 17 Air ikke vil få et 5x telekamera. Dette er egentlig ikke overraskende, men det er skuffende.

Endelig har vi hørt at Apple kanskje planlegger et kamera med en mekanisk blenderåpning for minst én telefon i iPhone 17-serien. Dette vil tillate deg å justere størrelsen på blenderåpningen, og dermed dybdeskarpheten.

Kan du stole på disse ryktene?

De frontvendte og telefotokameraene later til å være åpenbare oppgraderingsvalg til iPhone 17-linjen, ettersom megapikselantallet deres er merkbart lavere enn noen av de andre kameraene. Så det er en god sjanse for at lekkasjene vil vise seg å stemme.

Økt ytelse

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En ny og kraftig A19 Pro-brikke

Opptil 12 GB RAM

En lekkasje antyder ikke overraskende at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få en ny A19 Pro-brikke, og at de andre modellene vil få enten et A18- eller A19-brikke. Den samme kilden sier også at vi kan vente oss 12 GB RAM i Pro-modellene, opp fra dagens 8 GB, men at standardversjonen iPhone 17 og iPhone 17 Slim bare vil få 8 GB.

En annen kilde har gjentatt dette, og mener vi kan vente oss en A19 Pro-brikke og 12 GB RAM i iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max. Denne brikken skal angivelig bygges på en ny 3-nanometer produksjonsprosess, noe som kan bety et stort hopp i ytelsen.

Når det er sagt, hevder imidlertid analytiker Ming-Chi Kuo at bare iPhone 17 Pro Max vil få 12 GB RAM, mens de andre blir stående fast på 8 GB, og at Pro Max også vil få et oppgradert kjølesystem, og bli den eneste modellen med styrkede interne AI-egenskaper.

Kuo hevder også at iPhone 17-serien kan få et lettere og tynnere hovedkort, som vil gi plass til andre komponenter eller et større batteri.

Det er også en viss mulighet for at noen eller alle iPhone 17-modeller kan få Touch ID under skjermen, noe som gir deg en fingeravtrykkssensor så vel som Face ID, men det tviler vi på.

Endelig kan iPhone 17 Air ta i bruk Apples egenutviklede 5G-modem, men dette fungerer angivelig ikke like bra som Qualcomm-modemene selskapet bruker for øyeblikket.

Kan du stole på disse ryktene?

Nye brikker vil garantert dukke opp, og vi forventer at i det minste noen modeller vil få en økning til 12 GB RAM, spesielt siden dette kan bidra til bedre AI.

Vi vil imidlertid bli ganske overrasket om Touch ID kommer tilbake, selv i skjermintegrert format.