iPhone 17 kan få en skjermoppgradering vi har ventet på i flere år

Apple har aldri vært et merke som har fulgt bransjetrender. Selv om det er enkelt å få billige Android-telefoner med 120 Hz-skjermer, har Apple hardnakket holdt seg til en 60Hz-skjerm på selv iPhone 15 og iPhone 15 Plus, og reservert 120 Hz for sine førsteklasses Pro-modeller. Men alt det kan endre seg med neste års iPhone 17-serie.

I følge en rapport i The Elec (via MacRumors), vil Apple sannsynligvis utstyre alle fire iPhone 17-modellene – det vil si iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max – med en LTPO- (lavtemperatur polykrystallinsk oksid) skjerm.

Det vil i så fall innebære en endring for standard- og Plus-modellene, som for tiden bruker LTPS-skjermer (lavtemperatur polykrystallinsk silisium). LTPO-skjermer støtter 120 Hz oppdateringsfrekvens og kan også gå så lavt som 1 Hz, for å gi mer strømeffektivitet når en høy oppdateringsfrekvens ikke er nødvendig. Apple bruker den lavere oppdateringsfrekvensen for alltid-på-skjermer på iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, som er en annen egenskap standard iPhone 15 mangler.

Så hvis Apple utstyrer iPhone 17 og iPhone 17 Plus med LTPO-skjermer, vil disse telefonene mest sannsynlig også få oppdateringsfrekvenser som kan variere fra 1Hz til 120Hz, og i sin tur vil de også nesten helt sikkert støtte Apples alltid-på-skjerm-funksjon .

Elec sier også at den kinesiske leverandøren BOE har levert prøver av LTPO-skjermer til Apple, i håp om å bli leverandør for iPhone 17-serien. Om de får grønt lys vil angivelig avhenge av om de kan produsere nok skjermer som oppfyller Apples høye kvalitetsstandarder. Hvis ikke, vil sannsynligvis LG Display eller Samsung Display bli kalt inn i stedet, så denne avgjørelsen burde ikke påvirke om alle fire iPhone 17-modeller får LTPO-skjermer.

På høy tid

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vi anbefaler å ta denne lekkasjen med en klype salt, spesielt siden det er snakk om telefoner som ikke kommer på markedet før om 18 måneder eller der omkring. Dette er imidlertid ikke første gang vi har hørt at iPhone 17 og iPhone 17 Plus kan få 120 Hz-skjermer, så det er absolutt sannsynlig.

Det er absolutt på tide også, men samtidig vil Apple ønske å gi brukerne mange grunner til å velge en dyrere Pro-modell i stedet. Så hvis iPhone 17 og iPhone 17 Plus endelig kommer ajour på denne fronten, vil nok gapet øke på andre områder. Ettersom Pro-modellene allerede har bedre prosessorbrikker og flere kameraer, er det ennå ikke klart hva dette vil innebære.

En mulighet er Face ID under skjermen. Det vil tillate Apple å krympe kamerautskjæringen på Pro-modellene. Dette er noe vi har hørt om i rykter, men som med alt som er knyttet til iPhone 17, er dette langt fra sikkert. Vi burde nok først konsentrere oss om den kommende iPhone 16-serien, som forventes å lanseres i september.

