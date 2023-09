iPhone 16: Nyheter, spekulasjoner om lanseringsdato, lekkasjer med mer

iPhone 16-serien ventes ikke å komme på markedet før i 2024, men det hindrer ikke tipsere i å dele tidlige rykter om iPhone 16, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max (som kan ende opp med å bli kalt iPhone 16 Ultra) .

Apple lanserte offisielt iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max i September 2023, så selv om det trolig er nesten ett år til vi får se deres arvtagere i 2024, har vi allerede dannet oss et visst inntrykk av hva vi kan vente oss av iPhone 16 og dens søsken.

Nedenfor finner du vår komplette oversikt over alle de siste nyhetene, ryktene og spådommene rundt iPhone 16-serien. Vi vil dessuten oppdatere denne artikkelen i månedene som kommer, så sjekk innom regelmessig for å få de nyeste opplysningene om iPhone 16.

iPhone 16 – spekulasjoner om lanseringsdato

Lanseres trolig i første halvdel av september 2024

Kommer trolig i butikkene omtrent én uke senere

Ettersom Apple nettopp har lansert iPhone 15-serien, sier det seg vel selv at vi ikke kan vite nøyaktig når iPhone 16-mobilene kommer. Vi kan likevel gjøre flere spådommer basert på Apples vaner.

Hvis selskapet holder fast ved sine tradisjoner, venter vi at Apple kunngjør lanseringsdatoen for iPhone 16 på 2024-utgaven av sitt årlige lanseringsarrangement i september. Det er usannsynlig at vi får vite den faktiske datoen for den begivenheten før en gang i august 2024, men vi kan bruke datoene for tidligere Apple-arrangementer til å forutsi når neste års Apple-arrangementer kan finne sted, og dermed også når iPhone 16 kan komme i butikkhyllene.

Apple velger vanligvis den første eller andre uken i september for sine årlige iPhone-lanseringer, og de velger vanligvis en tirsdag. Selskapet velger seg imidlertid av og til en onsdag. 2023-utgaven (les: iPhone 15) av Apples septemberarrangement falt på 12. september, der alle fire iPhone 15-modellene som ble avduket på dette tidspunktet kom i salg en drøy uke senere, 22. september.

Det betyr at 3. eller 10. september er ganske sannsynlige lanseringsdatoer for iPhone 16 i 2024 (begge datoene er tirsdager), selv om 4. og 11. september også er muligheter. Som med iPhone 15, vil iPhone 16 sannsynligvis begynne å leveres omtrent en uke etter at den blir mulig å forhåndsbestille.

iPhone 16 – Spådommer om pris

iPhone 15 har en startpris på 11 990 kroner. (Image credit: Apple)

Prisene på iPhone 15 kan hinte om iPhone 16-prisene

Apples rimeligste iPhone 15-modell fikk ved lansering en startpris i Norge på 11 990 kroner, mens den mest eksklusive varianten, iPhone 15 Pro Max, begynner på 17 990 kroner.

Disse tallene vil kanskje bli videreført til iPhone 16-serien. Noen analytikere hevder imidlertid at iPhone 16 faktisk kan bli billigere enn iPhone 15. Antagelsen skyldes at Apple angivelig planlegger å bytte prosessen de benytter for å produsere prosessorbrikker til iPhone på et tidspunkt neste år, noe som kan påvirke iPhone-prisene for sluttbrukeren.

Det er også verdt å tenke på at Apple kan komme med sin første Ultra-merkede iPhone i 2024. Opprinnelig hevdet rykter at en iPhone 15 Ultra ville erstatte iPhone 15 Pro Max i år, men det skjedde ikke. Nå spår analytikere i stedet at en iPhone 16 Ultra vil komme i 2024.

Det er ennå ikke sikkert om en Ultra-iPhone kommer i tillegg til eller i stedet for en iPhone 16 Pro Max, men det er nesten sikkert at Apples første Ultra-iPhone vil være den dyreste iPhone-modellen noensinne.

iPhone 16 – mulige skjermstørrelser

iPhone 15 Pro Max er den største iPhone-modellen på markedet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Større skjermer og nye størrelsesforhold på Pro-modellene

Standardmodellen holder seg trolig på 6,1 tommer

Når det gjelder skjermstørrelsen, ryktes det at iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max får de største iPhone-skjermene noensinne.

Spesielt hevder den ivrige Apple-tipseren Ross Young at iPhone 16 Pro og iPhone 16 Ultra (eller iPhone 16 Pro Max, som den kan kalles) vil kunne skilte med henholdsvis 6,3-tommers og 6,9-tommers skjermer, og et begge telefonene får et nytt størrelsesforhold på 19,6:9. Dette ville gjøre dem til de høyeste og smaleste iPhone-modellene noensinne.

Til sammenligning har iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max henholdsvis 6,1-tommers og 6,7-tommers skjermer, og alle iPhone 15-modellene har størrelsesforholdet 19,5:9.

Mockupene nedenfor er laget av 9to5Mac og illustrerer hvor mye høyere og smalere iPhone 16 Ultra vil se ut sammenlignet med tilsvarende modell i iPhone 15-serien.

iPhone 16 Pro Max/Ultra skal angivelig bli høyere og smalere enn tilsvarende iPhone 15-modell. (Image credit: 9to5Mac)

Hvorfor vurderer Apple å forstørre sine allerede veldig store iPhone-modeller? De større iPhone 16 Pro- og iPhone 16 Ultra-skjermene skal visstnok gi plass til noen saftige kameraoppgraderinger (mer om disse senere).

Ross Young bemerker at standardutgaven av iPhone 16 vil beholde størrelsesforholdet til dagens beste iPhone-modeller. Men det er mulig at endringene av dimensjonene til toppmodellene vil sive ned til iPhone 17 og iPhone 17 Plus i 2025.

Utover størrelsene kan iPhone 16-serien få mer lyssterke skjermer enn forgjengerne – i hvert fall sett direkte forfra. Apple vurderer angivelig å innlemme teknologi som vil muliggjøre dette. Skjermen skal dessuten være mer strømeffektiv, slik at batteritiden kan bli forbedret.

Dette vil imidlertid øke produksjonskostnadene til telefonene. Det vil dessuten kunne få skjermen til å virke mindre lyssterk sett fra siden, så det ville ikke være en fullstendig oppgradering.

iPhone 16 – rykter om design

iPhone 15 sett forfra og bakfra. (Image credit: Apple)

Standardversjonen av iPhone 16 ryktes å få et kameraoppsett i samme gate som iPhone 11

Komponentene til Face ID kan bli skjult under skjermen

Alle modellene kan gå en ny «opptaksknapp»

Så langt har vi ikke akkurat snappet opp så mange rykter om designet til iPhone 16, men det sirkulerer allerede en håndfull spådommer.

Det første viser til oppsettet av Face ID-komponenter på iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max. Apple-analytiker Ming-Chi Kuo og det sørkoreanske magasinet The Elec melder at begge telefonene vil ha Face ID-komponentene skjult under skjermen, på samme måte som mange av de beste Android-telefonene, som nå har fingeravtrykkskannere under skjermen. Dette vil ikke helt eliminere utstansingen til selfie-kameraet – ettersom selve sensoren angivelig fortsatt vil være synlig. Det gjør det uansett mulig for Apple å redusere utstansingen til et nålehull.

The Elec hevder at denne designendringen ganske enkelt vil fungere som en trinnvis overgang for Apple. Deres endelige mål er å utvikle en helt uavbrutt iPhone-skjerm, helt uten utstansinger.

Face ID-kameraet (over) kan bli lagt i skjul på iPhone 16. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Det andre designryktet om iPhone 16 viser utelukkende til standardversjonen iPhone 16. Ifølge X-lekkeren @URedditor vil iPhone 16 få et vertikalt kameraoppsett, i stedet for det diagonale oppsettet som er brukt på hver iPhone siden iPhone 13. «Dette vil gjøre enheten umiddelbart gjenkjennelig som den nyeste modellen» i 2024, skriver @URedditor .

Standardversjonen av iPhone 15 har det samme kameraoppsettet som iPhone 14 – med unntak av at det har fått et hovbedkamera på 48 MP. Dermed vil Apple kunne ommøblere litt på iPhone 16.

Det tredje (og mest interessante) designryktet vi har hørt om iPhone 16 så langt, gjelder for alle modeller i sortimentet. Ifølge kilder som er kjent med utviklingen av iPhone 16-serien, vil Apples neste mobiltelefoner få en ekstra, kapasitiv knapp, internt kjent som «Capture»-knappen. Kilden gir ingen hint om formålet med denne nye knappen, men navnet antyder at det på en eller annen måte kan knyttes til iPhone 16s kamerafunksjonalitet.

iPhone 16 får trolig en ny knapp nedenfor på-knappen. (Image credit: Apple)

I motsetning til mekaniske knapper, beveger ikke kapasitive (eller faststoff-) knapper seg når de trykkes på. I stedet har de haptiske motorer som gir fysisk tilbakemelding (altså vibrasjoner). Hjem-knappen på iPhone SE (2022) er en kapasitiv knapp, og det samme er styreflatene på nyere MacBook-modeller. Dermed kan vi trygt gå ut fra at denne nye «Capture»-knappen vil føles på samme måte.

Tidlig i ryktesyklusen omkring iPhone 15 gjettet man at iPhone 15 Pro ville få kapasitive volum- og på-knapper. Så, i april 2023, gjorde Apple angivelig en helomvending fra sin beslutning om å inkludere kapasitive knapper på iPhone 15 Pro. Selskapet trengte angivelig mer tid til å utvikle de haptiske motorene som kreves for å drive dem. Nå ser det ut til at disse kapasitive knappene faktisk vil få sin debut med iPhone 16-serien, om enn i form av en helt ny knapp, i stedet for redesignede volum- og på-knapper.

iPhone 16 – rykter om kameraer

Det bakre kameraoppsettet til iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

12 MP telesensor kan komme på standardmodellen

Periskopobjektiv på begge Pro-modellene

«Super-tele»-persikopobjektiv ryktes til Pro Max

Det går også rykter om en ultravidvinkelsensor på 48 MP

Når det gjelder kameraer, kan standardversjonen av iPhone 16 få samme det samme dobbeltoppsettet med 48 MP hovedsensor og 12 MP ultravidvinkel som på iPhone 15, men vi ser gjerne at telefonen også arver telesensoren på 12 MP fra iPhone 14 Pro.

Som vanlig er de mer betydelige kameraoppgraderingene sannsynligvis forbeholdt iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max og/eller iPhone 16 Ultra. Faktisk kan iPhone 16 Pro være den første mellomstore iPhone-modellen med et periskop-zoomobjektiv – en funksjon som for øyeblikket er eksklusiv for iPhone 15 Pro Max i 2023.

Vi har hørt dette ryktet noen ganger nå, og analytiker Ming-Chi Kuo hevdet så sent som i september 2023 at iPhone 16 Pro vil arve «tetraprisme»-periskopkamerateknologien som benyttes i iPhone 15 Pro Max.

Periskop-kameraer – som har fått navnet sitt fra likheten med instrumentet som benyttes på ubåter og andre marinefartøyer – lar i hovedsak seeren zoome til ekstreme avstander samtidig som bildekvaliteten opprettholdes. På den begrensede plassen til en telefons kameramodul bruker et periskopkamera speil for å gi plass til flere linseelementer, og dermed en lengre zoomlengde.

Som nevnt i avsnittet om skjermen i denne artikkelen, vil den større 6,3-tommers skjermen på iPhone 16 Pro visstnok romme dette usedvanlig heftige periskopkameraet.

Illustrasjonsmodell av en iPhone utstyrt med periskopkamera. (Image credit: MacRumors)

Tilføyelsen av et periskop-zoomobjektiv på iPhone 16 Pro vil imidlertid ikke nødvendigvis gjøre iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max (eller iPhone 16 Ultra) likeverdige.

Faktisk antyder flere meldinger at denne overdimensjonerte 6,9-tommers iPhone-moedellen kan få det som er kjent som et «supertelefoto»-periskopkamera. «Supertelefoto» er et begrep som brukes for å beskrive objektiver med brennvidde på over 300 mm. Slike objektiver gjør det mulig for fotografer å ta nærbilder av fjerntliggende scener og motiver, som sportsbegivenheter og dyreliv.

Apples nåværende iPhone-modeller er allerede blant de beste kameramobilene på markedet, men dette «supertelefoto»-periskopkameraet vil representere en potensielt banebrytende oppgradering for iPhone 16 Pro Max. Til sammenligning har iPhone 15 Pro Max' 5x telezoomkamera en brennvidde på opptil 120 mm, mens Samsung Galaxy S23 Ultras 10x telezoomkamera har en brennvidde på 230 mm.

Det ryktes at Apples iPhone 16 Pro-modeller også får en ultravidvinkel på 48 MP, noe som vil gi en stor forbedring i forhold til ultravidvinkelen på12 MP som benyttes av iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Ultravidvinkeloppsettet på Apples nåværende iPhone-modeller er på ingen måte dårlig – iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max tar konsekvent lyse og livaktige vidvinkelbilder. Imidlertid skulle dette angivelige ultravidvinkelobjektivet på 48 MP på iPhone 16 Pro fange opp mye mer lys, noe som resulterer i enda mer imponerende bilder tatt under dårlige lysforhold.

Faktisk har både iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max allerede et 48 MP hovedkamera som gjør bruk av «pikselsamlings»-teknologi, der data fra fire piksler slås sammen til én «superpiksel», slik at bilder tatt ved vak belysning blir bedre. Denne teknologien vil antagelig finne vei til i iPhone 16 Pro og dets angivelige ultravidvinkelobjektiv på 48 MP.

iPhone 16 – mulige egenskaper

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A17 Pro-brikke sannsynlig for iPhone 16

A18 Pro/Bionic-brikke sannsynlig for Pro-modellene

Forbedret batterieffektivitet over hele fjøla

Vi har ikke hørt så mye om prosessorene som skal benyttes i iPhone 16-serien – bortsett fra at Apple planlegger å endre prosessorbrikkens produksjonsprosess i 2024. Vi kan likevel komme med noen ganske sikre spådommer basert på typisk Apple-adferd.

Med tanke på at standardversjonen av iPhone 15 arvet A16 Bionic-brikken fra iPhone 14 Pro, og både iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max fikk Apples flunkende nye A17 Pro-brikke, er vi temmelig sikre på at standardversjonen av iPhone 16 vil arve sistnevnte prosessor fra iPhone 15 Pro, mens iPhone 16 Pro og Pro Max får en ennå ikke navngitt A18 Pro/Bionic.

Naturligvis vil disse brikkene uunngåelig gi iPhone 16-serien overlegen ytelse og lang levetid, men Apples prosessorer har blitt så effektive de siste årene at disse oppgraderingene sannsynligvis vil virke ubetydelige når det gjelder alminnelig, dagligdags bruk.

På batterifronten har vi ennå ikke hørt noe spesifikt om iPhone 16-linjen, men siden det var snakk om at alle fire iPhone 15-modellene skulle få et nytt, stablet batterioppsett – av den typen som brukes i elektriske kjøretøy – er vi sikre på at denne teknologien i stedet blir å finne i Apples 2024 iPhone-modeller.

I teorien kan stablede batterier pakkes tettere og gi en høyere energitetthet enn nåværende mobilbatterier. Dermed venter vi at iPhone 16-serien vil gi forbedret batteritid sammenlignet med til iPhone 15-serien.

iPhone 16-serien får naturligvis USB-C. (Image credit: Shutterstock / kurgenc)

Når det gjelder den faktiske batterikapasiteten, har iPhone 15-serien angivelig følgende batteristørrelser (Apple har ennå ikke bekreftet disse tallene):

iPhone 15: 3877 mAh (vs 3279 mAh i iPhone 14)

iPhone 15 Plus: 4912 mAh (vs 4325 mAh i iPhone 14 Plus)

iPhone 15 Pro: 3650 mAh (vs 3200 mAh on iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro Max: 4852 mAh (vs 4323 mAh on iPhone 14 Pro Max)

Logikken antyder at neste års tilsvarende iPhone 16-modeller vil by på lignende batterikapasitet, og vi venter oss dessuten at Apple byr på omvendt trådløs ladefunksjonalitet over hele iPhone 16-linjen.

Og i likhet med iPhone 15-linjen, vil alle iPhone 16-modeller ha en USB-C-port i stedet for en Lightning-port, takket være nye EU-forskrifter som blir juridisk bindende i 2024.

Vi forventer også at AI vil spille en stor rolle i funksjonaliteten til iPhone 16 (spesielt sammenlignet med tidligere generasjons iPhone-modeller), mens en viss grad av Apple Vision Pro-integrasjon virker uunngåelig også. Vi har imidlertid ikke hørt mye om noe av dette ennå.

Og endelig kan Apples iPhone 16 Pro-modeller få støtte for Wi-Fi 7-standarden, som vil gi raskere hastigheter, kortere ventetid og mer pålitelig tilkobling.