Vi tester Pixel 8 – En mobil full av overraskelser

Selv om den mangler noen av de avanserte funksjonene til Pixel 8 Pro-modellen, deler standardmodellen Pixel 8 et oppfrisket design, selskapets nyeste Tensor G3-brikke og en rekke nye AI-funksjoner takket være den nye prosessoren. Det doble kameraet på baksiden er imponerende allsidig og støttes av kraftige nye funksjoner som Magic Editor, som lar deg manipulere bildene dine på måter som ikke er mulig på noen annen mobil. For prisen er dette en utrolig interessant blanding av Google-oppfinnsomhet som er vel verdt å vurdere. Vi har hatt den nye telefonen til testing, og her er hva vi synes om den.

Pris og design

Google Pixel 8 har en litt mer avrundet fasong enn før. (Image credit: Peter Hoffmann)

Fra 9190 kr

Litt mer avrundet design

Bare tre fargealternativer

Pixel 8 – nøkkelfakta Pris: 9190 kronor

Mål: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

Vekt: 187g

Skjerm: 6,2" Full HD+ (1080 x 2400) 60 Hz till 120 Hz «Actua» OLED

Chipset: Google Tensor G3

RAM: 8GB (LPDDR5X)

Lagring: 128GB / 256GB (UFS 3.1)

OS (ved lansering): Android 14

Hovedkamera: «Ny» 50 MP, ƒ/1.68, 82° FoV med OIS

Ultravidvinkelkamera: 12MP, ƒ/2.2, 125.8º FoV

Selfiekamera: 10,5 MP, ƒ/2,2, 95º FoV

Batteri: 4 575 mAh

Lading: 27W kablet, 18W trådløs (2. generasjons Pixel Stand), 12W trådløs (Qi)

Farger: Obsidian, Hazel, Rose

Standard Pixel 8-modellen har en startpris på 9190 NOK, som gjelder modellen med 128 GB lagringsplass. Det er i overkant av tusen kroner mer enn du måtte betale for fjorårets modell med 256 GB lagringsplass, så årets modeller har hatt en merkbar prisøkning.

Vi får et velkjent design med den ikoniske kameramodulen langs baksiden, samt mer avrundede hjørner som gjør designet på begge nye Pixels litt mer behagelig å holde i. Den litt mer avrundede formen og justerte sideforholdet på 20:9 gjør Pixel 8 til en virkelig kompakt og lommevennlig mobil, bortsett fra kameramodulen som stikker ut fra baksiden. Når det gjelder farger, er utvalget ganske begrenset med alternativene Obsidian, Hazel og Rose.

Du får en «Actua» OLED-skjerm med en maksimal lysstyrke på 2000 nits og støtte for 120 Hz. Til tross for det nye sideforholdet, er plasseringen av knapper og kontroller på siden av telefonen fortsatt behagelig og innen rekkevidde. Ellers får du en IP68-klassifisering mot støv og vann, og fingeravtrykkleseren på skjermen fungerer jevnt over bra, selv om vi gjerne skulle hatt det litt raskere.

Ytelse og funksjoner

Google Pixel 8 – På undersiden finner du høyttalere og USB-C-port. (Image credit: Peter Hoffmann)

Leveres med Android 14

Hele 7 år med oppdateringer

Nye kamerafunksjoner

Android 14 fikk sin debut med Pixel 8-serien, og mens flertallet av de mange justeringene er små, er en av de mest merkbare oppgraderingene en ny tilpassbar låseskjerm som lar deg endre klokkestilen og snarveiene i de nederste hjørnene. Det som virkelig får Pixel 8-serien til å skille seg ut er selskapets løfte om oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer i hele 7 år, noe som vil være et sterkt salgsargument for alle som leter etter en langvarig telefon.

Den nye Tensor G3-brikken gir mobilen en rask ytelse som kan håndtere alle hverdagslige gjøremål uten problemer, og kan til og med klare litt gaming, selv om det kan gjøre mobilen ganske varm etter hvert.

Du får et batteri på 4585 mAh som er imponerende med tanke på størrelsen på telefonen og det varer hele dagen. Google har økt ladehastigheten i år, og du kan fylle på med over 50 % batteri på bare 30 minutter.

Kameraer

Google Pixel 8 tar ypperlige kvalitetsbilder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Imponerende nye kamerafunksjoner

Ikke et like avansert kamera som Pro-modellen

I stedet for en dedikert telefotosensor har Pixel 8 en 8x Super Res Zoom, sammenlignet med 8 Pro som har 5x optisk zoom og Super Res Zoom opptil 30x. Ultravidvinkelkameraet har også færre megapiksler i den rimeligere modellen, men til tross for disse forskjellene er standardmodellen en utmerket kameratelefon.

Hovedsensoren på 50 MP har en bredere blenderåpning enn tidligere, noe som betyr mer lys og dermed bilder av bedre kvalitet under mer utfordrende lysforhold. Et redesignet kameragrensesnitt gjør det lettere å bytte mellom ulike stillbilde- og videoopptaksmoduser, og med støtte fra den nye Tensor G3-brikken og imponerende nye AI-funksjoner er grensene mellom fotografering og fotomanipulering uskarpe på Pixel 8, noe som best demonstreres av den nye The Magic Editor-funksjonen. Du kan blant annet trykke og dra motivet i et bilde for å flytte det, mens AI intelligent fyller ut rommet der motivet var. Den andre store kamerafunksjonen er Best Take, som lar deg ta en serie bilder av en gruppe mennesker og deretter velge det beste uttrykket på hver person for å skape det endelige bildet.

Makrokameraet et veldig godt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Burde du kjøpe Pixel 8?

Pixel 8 er en utmerket mobil for de som vil ha en best mulig Android-opplevelse, sterke kameraer med unike og klasseledende funksjoner og en mobil som du kan bruke virkelig lenge. Ønsker du derimot en mobiltelefon med virkelig imponerende batteritid eller et telekamera, burde du sjekke ut andre alternativer.